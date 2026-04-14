Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас призна, че ЕС не може да разбере какво правят САЩ в Ормузкия проток.
„Не е съвсем ясно какви действия предприемат САЩ“, каза тя в интервю за Би Би Си. „Но основният принцип трябва да бъде ясен: не трябва да признаваме за легитимни никакви такси или данъци за използването на тези навигационни маршрути, които винаги са били отворени за всички“, обясни Калас.
Тя подчерта, че блокирането на преминаването на кораби, превозващи енергия и торове през този воден път, „причинява сериозни страдания на останалия свят“.
„Следователно тези маршрути трябва да останат отворени“, каза дипломатът от ЕС.
Калас заяви също, че Европа, заедно с други страни, е готова да използва своите възможности, за да осигури корабоплаването в Ормузкия проток, но само „след края на военните действия“.
Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя преди това постави под въпрос професионалната компетентност на Кая Калас след нейните забележки относно ролята на СССР във Втората световна война, заявявайки, че би искал да се срещне с нейната учителка по история.
Той направи това изявление на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на взаимодействието на организацията с ЕС.
„Ръководителят на европейската дипломация, коментирайки речта на Владимир Путин на възпоменателните събития в Китай, заяви: „Русия се обърна към Китай и каза: „Спечелихме Втората световна война, победихме нацизма“ и аз си помислих: „Това е нещо ново“. Ако познавате история, това повдига много въпроси.“
„И това идва от върховния представител на ЕС по външните работи, който очевидно не е наясно, че именно народите на Съветския съюз понесоха основната тежест на Втората световна война, претърпявайки най-тежките човешки загуби“, каза Небензя.
„Все пак много бихме искали да се срещнем с учителката по история на г-жа Калас“, добави той.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече твърденията на европейските политици за това, че Русия е атакувала други държави през 20-ти век, безумни.
„Що се отнася до Кая Калас, това се превърна в основния ѝ наратив, както самата тя казва, за това, че Русия е атакувала 19 държави през 20-ти век. Вярно е, че не казва кои. Но ние разбираме за какво говори. Става въпрос за повлияване на съзнанието на хората. Умишлена подмяна на понятия“, каза дипломатът на пресконференция на тема „Геноцидът над съветския народ: историческо образование и международно признание“.
А сега, според Захарова, „стигнаха дотам, че да кажат, че Русия е атакувала държави не само в Европа, но сега и на африканския континент“. „Разбирам, че това звучи безумно и че го намираме за смешно. Но разбирате ли за какво говоря? Говоря за факта, че гражданите на европейски държави, западните държави и, за съжаление, други държави и региони на света, които не познават история, започват сляпо да вярват в това“, добави говорителят на външното министерство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16 Кайчето
Такива си имаше много и едно време през соца.
07:11 14.04.2026
17 гост
До коментар #10 от "гост":Бре...колко са задружни хлебарките....
07:12 14.04.2026
18 аман от амбициозни женоря
07:12 14.04.2026
19 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
07:15 14.04.2026
20 На тая
07:16 14.04.2026
21 Признателен!
А медиите кога ще признаят, че на Върховната никога, нищо не и е ясно!
Или поне да си признаят, че не им е разрешено да го признаят!
07:24 14.04.2026
27 Всъщност обратното е вярното
До коментар #10 от "гост":Както се оказа верен и цитата:
"Те никога няма да ни простят, че ние ги освободихме от нацизма!
/Бандеровец със златна тоалетна/
07:38 14.04.2026
33 ганю
кое не ви е ясно?
07:58 14.04.2026
