Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас призна, че ЕС не може да разбере какво правят САЩ в Ормузкия проток.

„Не е съвсем ясно какви действия предприемат САЩ“, каза тя в интервю за Би Би Си. „Но основният принцип трябва да бъде ясен: не трябва да признаваме за легитимни никакви такси или данъци за използването на тези навигационни маршрути, които винаги са били отворени за всички“, обясни Калас.

Тя подчерта, че блокирането на преминаването на кораби, превозващи енергия и торове през този воден път, „причинява сериозни страдания на останалия свят“.

„Следователно тези маршрути трябва да останат отворени“, каза дипломатът от ЕС.

Калас заяви също, че Европа, заедно с други страни, е готова да използва своите възможности, за да осигури корабоплаването в Ормузкия проток, но само „след края на военните действия“.

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя преди това постави под въпрос професионалната компетентност на Кая Калас след нейните забележки относно ролята на СССР във Втората световна война, заявявайки, че би искал да се срещне с нейната учителка по история.

Той направи това изявление на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на взаимодействието на организацията с ЕС.

„Ръководителят на европейската дипломация, коментирайки речта на Владимир Путин на възпоменателните събития в Китай, заяви: „Русия се обърна към Китай и каза: „Спечелихме Втората световна война, победихме нацизма“ и аз си помислих: „Това е нещо ново“. Ако познавате история, това повдига много въпроси.“

„И това идва от върховния представител на ЕС по външните работи, който очевидно не е наясно, че именно народите на Съветския съюз понесоха основната тежест на Втората световна война, претърпявайки най-тежките човешки загуби“, каза Небензя.

„Все пак много бихме искали да се срещнем с учителката по история на г-жа Калас“, добави той.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече твърденията на европейските политици за това, че Русия е атакувала други държави през 20-ти век, безумни.

„Що се отнася до Кая Калас, това се превърна в основния ѝ наратив, както самата тя казва, за това, че Русия е атакувала 19 държави през 20-ти век. Вярно е, че не казва кои. Но ние разбираме за какво говори. Става въпрос за повлияване на съзнанието на хората. Умишлена подмяна на понятия“, каза дипломатът на пресконференция на тема „Геноцидът над съветския народ: историческо образование и международно признание“.

А сега, според Захарова, „стигнаха дотам, че да кажат, че Русия е атакувала държави не само в Европа, но сега и на африканския континент“. „Разбирам, че това звучи безумно и че го намираме за смешно. Но разбирате ли за какво говоря? Говоря за факта, че гражданите на европейски държави, западните държави и, за съжаление, други държави и региони на света, които не познават история, започват сляпо да вярват в това“, добави говорителят на външното министерство.