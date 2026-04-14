Кая Калас призна: Не е съвсем ясно какво правят САЩ в Ормузкия проток

14 Април, 2026 06:36, обновена 14 Април, 2026 06:52 1 905 37

Руският представител в ООН Василий Небензя пожела да се срещне с учителката по история на шефката на външната политика на ЕС

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас призна, че ЕС не може да разбере какво правят САЩ в Ормузкия проток.

„Не е съвсем ясно какви действия предприемат САЩ“, каза тя в интервю за Би Би Си. „Но основният принцип трябва да бъде ясен: не трябва да признаваме за легитимни никакви такси или данъци за използването на тези навигационни маршрути, които винаги са били отворени за всички“, обясни Калас.

Тя подчерта, че блокирането на преминаването на кораби, превозващи енергия и торове през този воден път, „причинява сериозни страдания на останалия свят“.

„Следователно тези маршрути трябва да останат отворени“, каза дипломатът от ЕС.

Калас заяви също, че Европа, заедно с други страни, е готова да използва своите възможности, за да осигури корабоплаването в Ормузкия проток, но само „след края на военните действия“.

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя преди това постави под въпрос професионалната компетентност на Кая Калас след нейните забележки относно ролята на СССР във Втората световна война, заявявайки, че би искал да се срещне с нейната учителка по история.

Той направи това изявление на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на взаимодействието на организацията с ЕС.

„Ръководителят на европейската дипломация, коментирайки речта на Владимир Путин на възпоменателните събития в Китай, заяви: „Русия се обърна към Китай и каза: „Спечелихме Втората световна война, победихме нацизма“ и аз си помислих: „Това е нещо ново“. Ако познавате история, това повдига много въпроси.“

„И това идва от върховния представител на ЕС по външните работи, който очевидно не е наясно, че именно народите на Съветския съюз понесоха основната тежест на Втората световна война, претърпявайки най-тежките човешки загуби“, каза Небензя.

„Все пак много бихме искали да се срещнем с учителката по история на г-жа Калас“, добави той.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече твърденията на европейските политици за това, че Русия е атакувала други държави през 20-ти век, безумни.

„Що се отнася до Кая Калас, това се превърна в основния ѝ наратив, както самата тя казва, за това, че Русия е атакувала 19 държави през 20-ти век. Вярно е, че не казва кои. Но ние разбираме за какво говори. Става въпрос за повлияване на съзнанието на хората. Умишлена подмяна на понятия“, каза дипломатът на пресконференция на тема „Геноцидът над съветския народ: историческо образование и международно признание“.

А сега, според Захарова, „стигнаха дотам, че да кажат, че Русия е атакувала държави не само в Европа, но сега и на африканския континент“. „Разбирам, че това звучи безумно и че го намираме за смешно. Но разбирате ли за какво говоря? Говоря за факта, че гражданите на европейски държави, западните държави и, за съжаление, други държави и региони на света, които не познават история, започват сляпо да вярват в това“, добави говорителят на външното министерство.


  • 1 Последния Софиянец

    34 1 Отговор
    То и аз се обърках .Първо го затвориха.После щяха да го отварят.Сега пак го затварят

    06:54 14.04.2026

  • 2 хехе

    39 2 Отговор
    патицо какво не е ясно вдигат цената на петрола която ЕС плаща

    06:57 14.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Йоко

    30 3 Отговор
    Вчера турският външен министър заплаши Гърция с война. Вместо да се занимава с това, Кая се занимава с войната между САЩ и Иран!!!!! После се чудят защо Европа не убеждава.... След като се самоунищожава с такива хора, как може да убеди???

    06:58 14.04.2026

  • 5 Тая Кая

    39 3 Отговор
    Защо изобщо я пускат да се изказва, толкова е тъпа и неадекватна че със всяко отваряне на устата прави много лоша услуга на тези дето са я поставили там и лично на себе си.

    06:59 14.04.2026

  • 6 КокошКАЯ

    24 3 Отговор
    Некадърно комунистическо-фашистко отроче. Да се маха, срам за целия ЕС.

    07:02 14.04.2026

  • 7 МИ ДАЙ ОТГОВОР

    19 1 Отговор
    НАЛИ СИ МНОГО СВЕТНАТА ПО ИСТОРИЯТА , МОЖЕ ДА "ДОКАЖЕШ" ЧЕ И ТОЙ Е БИЛ НА ИНДИАНЦИТЕ

    07:02 14.04.2026

  • 8 Тръмпи

    17 2 Отговор
    Скоро ще ти се изясни драга, не се притеснявай, до месец ще разбереш, ха ха ха хаааа!

    07:03 14.04.2026

  • 9 краварите

    15 2 Отговор
    рекет какво правят краварите те са добри в такива неща

    07:03 14.04.2026

  • 10 гост

    4 29 Отговор
    .....народите на Съветския съюз понесоха основната тежест на Втората световна война....наратива...никога не са споменали с помоща на САЩ и Великобритания,защото без тях рашките може би щеше да говорят немски...

    Коментиран от #17, #27

    07:05 14.04.2026

  • 11 Тръмпи

    7 4 Отговор
    На 15 май всички от ЕС ще сте на посещение при мен, чинно коленичили пред Белия дом, ха ха ха хаааа!

    07:07 14.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Оня

    12 1 Отговор
    Еиии недейте така! Всеки път като го покажете това нещо и кучето ми изпада в депресия,Ами набутвате ме сега пак да го водя на доктор!

    07:08 14.04.2026

  • 14 Тити

    11 2 Отговор
    Явно европейците стоплят по бавно.

    07:10 14.04.2026

  • 15 оффф

    12 2 Отговор
    С тия онлайн платформи и нови технологии така става. Едно време, когато от посолството даваха листче, на Каите всичко им беше ясно...

    07:10 14.04.2026

  • 16 Кайчето

    12 1 Отговор
    си е баш на вярното място - ръководител по културно-масовата дейност на ЕС.
    Такива си имаше много и едно време през соца.

    07:11 14.04.2026

  • 17 гост

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Бре...колко са задружни хлебарките....

    07:12 14.04.2026

  • 18 аман от амбициозни женоря

    15 1 Отговор
    Покай се за глупостта си, Кая. Признай си, че не ставаш за тая работа и за тоя пост. Много амбиции, 0,0 възможности.

    07:12 14.04.2026

  • 19 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    21 1 Отговор
    Също толкова неясно е какво прави тая на поста, който заема в момента......интелекта ѝ е достоен единствено за метачка на улици....

    07:15 14.04.2026

  • 20 На тая

    18 0 Отговор
    Естонска пръчка по приницип нищо не и е ясно

    07:16 14.04.2026

  • 21 Признателен!

    13 0 Отговор
    Кая Калас признала, че нещо не и било ясно?
    А медиите кога ще признаят, че на Върховната никога, нищо не и е ясно!
    Или поне да си признаят, че не им е разрешено да го признаят!

    07:24 14.04.2026

  • 22 Баце ЕООД

    9 1 Отговор
    Това безлично, но изключително тъпо създание.. Какво да му е било, или да бъде, някога нещо ясно.. Вие нормални ли сте?!

    07:27 14.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тая

    13 0 Отговор
    Плюс урсулата , се надпреварват кой да счупи тъпометъра.

    07:27 14.04.2026

  • 25 Тази

    7 1 Отговор
    Е обида за всички нормални, хубави жени..

    07:29 14.04.2026

  • 26 Коста

    9 1 Отговор
    На тази пуйка не и било ясно. Гледат да изкарат някой долар от нововъведените такси. Панамците не си дават канала. Дедо Тчръмп иска канал и такси. Още преди месец го каза.

    07:35 14.04.2026

  • 27 Всъщност обратното е вярното

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Както се оказа верен и цитата:
    "Те никога няма да ни простят, че ние ги освободихме от нацизма!

    /Бандеровец със златна тоалетна/

    07:38 14.04.2026

  • 28 Перо

    8 1 Отговор
    Работа на Кая Калас е да плаща, а не да разсъждава! Няма мозък и силни карти за разсъждения!

    07:41 14.04.2026

  • 29 Тиква

    6 1 Отговор
    Скумрия да си гледа блатото, отвратителни евронацюги, всичко затриха и уничтожи ха.

    07:42 14.04.2026

  • 30 Трол

    1 0 Отговор
    Играят електронни игри.

    07:50 14.04.2026

  • 31 На тая скумрия

    3 0 Отговор
    има ли нещо, което да и е ясно? Абсолютна неадекватница, дето взема незаслужена заплата, ама па тя не е виновна, а оня, който и я дава...

    07:53 14.04.2026

  • 32 Все тая

    3 0 Отговор
    Канят се да крадат уран и петрол. Тая па вечно не разбрала. Чий го дириш на тоя пост??

    07:58 14.04.2026

  • 33 ганю

    2 0 Отговор
    Тръмп просто ще закрие и фалира ЕС с тази война
    кое не ви е ясно?

    07:58 14.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Псевдоексперти

    3 0 Отговор
    Не е съвсем ясно дали Урсула и Кая имат нужната експертиза за постовете които заемат. Резултатът обаче е на лице - рецесия в европейския съюз, деиндустриализация, хиперинфлация.

    08:10 14.04.2026

  • 36 Калинки

    2 0 Отговор
    Помощник акушерката ни наложи този "лоялен" партньор като се отказа от евтиния петрол и газ. Обеща ни просперитет и развита европейска икономика. Ако сте доволни от икономическия и енергиен колапс на Европа гласувайте пак за тези които им гласуваха доверие, евродепутатите на ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП.

    08:14 14.04.2026

  • 37 Хахаха

    1 0 Отговор
    прибалтийската амеба Кая се опитва да покаже бледи зачатъци на разум

    08:26 14.04.2026