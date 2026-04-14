Глобална конкуренция: ЕС удвоява митата върху стоманата и ограничава вноса

14 Април, 2026 12:44 1 452 19

Паралелно с това европейските производители са подложени на натиск от високите енергийни разходи

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз засилва защитата на своята стоманодобивна индустрия в условията на нарастваща глобална конкуренция. Представители на Европейския парламент и Съвета на ЕС постигнаха споразумение за разширяване на обхвата на защитните мерки върху вноса на стомана в Евросъюза, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Съгласно новите правила само 18,3 милиона тона от основните категории стоманен внос ще могат да влизат безмитно на пазара на ЕС – приблизително с 47 на сто по-малко спрямо досегашните нива. За количествата над този праг ще се прилага мито от 50 на сто, което е двойно увеличение спрямо досегашните 25 на сто.

Натиск от глобалния пазар и Китай

Мярката е взета на фона на обвинения от страна на ЕС към Китай за предоставяне на държавни субсидии на стоманодобивната си индустрия, което води до свръхпредлагане на световния пазар. По данни на Световната асоциация на производителите на стомана Китай е произвел около 961 милиона тона през миналата година – над половината от глобалното производство. За сравнение, Германия е произвела около 34 милиона тона.

Паралелно с това европейските производители са подложени на натиск от високите енергийни разходи, американските мита и необходимостта от скъпи инвестиции за преминаване към по-екологично производство.

Големи индустриални групи като „Тисенкруп“ (Thyssenkrupp) и „АрселорМитал“ (ArcelorMittal) вече изпитват сериозни затруднения, като част от производствените мощности остават неизползвани.

По-строги квоти с дългосрочен ефект

Новият режим обхваща различни видове стомана – включително тел, пръти, плочи и железопътни релси, използвани в европейската промишленост. Изключения остават за страни от Европейското икономическо пространство като Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Досегашната система се оказа неефективна, тъй като квотите бяха твърде високи и не ограничаваха реално вноса. Тя беше въведена в контекста на търговските спорове по време на първия мандат на Доналд Тръмп и трябваше да изтече на 1 юли 2026 г. съгласно правилата на Световната търговска организация, припомня френската агенция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    8 22 Отговор
    ЕС е сила и мощ!!!

    Коментиран от #6

    12:46 14.04.2026

  • 2 Кой ясновидец или монах, беше предсказал

    7 6 Отговор
    Кой ясновидец или монах, беше предсказал за трета световна война която ще почне от балканска държава? А Будалеща се намира точно по средата на линията - разстоянието между Сараево и Глайвице, където започва ПСВ и ВСВ.

    Коментиран от #3

    12:48 14.04.2026

  • 3 Може ли територията на дяволът

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кой ясновидец или монах, беше предсказал":

    Може ли територията на дяволът или Бога, да е обградена от линиите и те да са 4-линии, и ъгли. Четириъгълиник. За сега знаем само едната линия, страна - граница на тази територия, четириъгълник, това е Глайвице и Сараево, които са ъгли на този четириъгълник. Другите ъгли ще са там където започне трета световна и там където започне четвърта световна. ЧЕТИРИ КОНЯ НА АПОКАЛИПСИСА. И в средата да не е замъкът на Дракула? Св. Паисий Светогорец: Той често е цитиран с твърдението, че искрата на следващия голям глобален конфликт ще пламне именно на Балканския полуостров. Алоис Ирлмайер: Немският ясновидец също предрича, че войната ще започне внезапно в Източна Европа след убийството на "трети висш представител" на Балканите. Митар Тарабич: Сръбският пророк от Кремна също говори за ужасяващ конфликт, в който "хората ще бягат в планините", за да се спасят.

    Коментиран от #11

    12:49 14.04.2026

  • 4 Кухоглава копейка

    3 11 Отговор
    Ще се мриееее!

    Коментиран от #9

    12:50 14.04.2026

  • 5 Калпазан

    17 4 Отговор
    Тъп!
    По тъп!
    Най тъп!
    Тъп като ЕС!

    12:50 14.04.2026

  • 6 Мухахаха

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ес умря благодарение на ек

    12:51 14.04.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    АКО ЕС РАЗРОВИ ПРИ "БЪЛГАРСКИТЕ СТОМАНОЛЕЯРИ"
    ..... ЩЕ НАМЕРИ МНОГО ПРАСЕТА ОТ 404
    КОИТО ПРАВЯТ ВНОС ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ НА УКРАИНСКА СТОМАНА И ТЯ СТАВА БЪЛГАРСКА
    И МАЧКАТ ТАКА ЕС :)
    ......
    АМА НЕ ИСКАТ :)

    12:52 14.04.2026

  • 8 Какво и ще

    13 3 Отговор
    да правят урсулята, показват, че нямат изобщо представа от каквото и да е... И Европа отива бързо в канализацията!

    Коментиран от #15

    12:52 14.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеления

    9 4 Отговор
    Дреме ми. Нашата стомана ще продължава да влиза в ЕС без мита и без лимит. Нали ние ви пазим...

    12:56 14.04.2026

  • 11 Интересна тема

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Може ли територията на дяволът":

    според някои, "дяволът" ще е изкуственият интелект, който ще превземе земята и ще принуждава хората да са му роби... Според други, той ще е като човек, но "харизматичен" и ще ги излъже да му се подчиняват доброволно? Каквото е ще да е, във Франция започването на олимпиадата преди няколко години показаха наистина 4-те конника на апокалипсиса? "зараза" - болест, "война", "глад и мизерия", "смърт"... Последният е "смърт"! Според баба Ванга "Апокалипсисът ще започе с война на Изток (Иран, Израел, Палестина, Арабите..."??? И ще "прерастне в световна война..." Пак тя... Въпрос: "Скоро ли ще стане"? "Не, не скоро" (тя го е казвала около 80-те години това) ... И "още Сирия не е паднала..."! Естествено тогава още Сирия "не беше паднала" , ама днеска вече Е паднала... Значи апокалипсисът вече е започнал? Заразата - мина... Войната? Има вече 2 големи... "Глад и мизерия"? Огромна инфлация, скоро без горивата как ще докарват храните в супер маркетите? С каруци :)??? И кво остана? "смъртта"??? С атомна война ли или природен катаклизъм? Вулкани, метеорити, земетресения...? Според други тази година всичкото това щяло да стане?

    13:02 14.04.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    11 3 Отговор
    Малоумието на Урсулите е потресаващо!
    Набили си безумни такси и данъци върху производството на стомана - после надуват и митата, че нищо евтино да не влезе в Европа!

    Тия биха и икономическата мисъл дето излизаща от АОНСУ!
    По мое знание на международния пазар успяваш, когато си понижиш себестойността, а не когато си повишиш цената на вноса ама карай да върви от малоумници толкоз!

    Коментиран от #14

    13:03 14.04.2026

  • 13 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ

    11 2 Отговор
    Пак утекоха в канала. Какво стана със свободния пазар и конкуренцията ще ни развие. Долни двуличници.

    Коментиран от #17

    13:03 14.04.2026

  • 14 Дааа, ако тези

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    управляваха пустинята Сахара, там щеше и пясъкът да изчезне :).... Много, ама мнооого са кадърни... Направо дрънка!

    13:05 14.04.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Какво и ще":

    Догодина Макарон изхвърча и с много голяма сигурност се очаква да го замести крайно десния Бардела - тогава или ще трябва да плащаме на франсетата масрафите или сбогом прокажено евро - и в двата случая ние сме голи и боси на улицата щото престъпниците ни вкараха в кочината да ни оберат!

    Коментиран от #18

    13:08 14.04.2026

  • 16 Мдаа

    11 1 Отговор
    Днес Словения официално обяви, че свиква референдум за излизане от НАТО!

    Мдаа....

    13:10 14.04.2026

  • 17 Някога 90-те

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ":

    години ни излъгаха със "социалната пазарна икономика" - свободна конкуренция, частна собственост върху средствата на производство, икономиката се развива така много бързо и има всичко в изобилие... Държавата получава от многото успешни бизнеси много данаци и може да подсигури всичките хора в страната социално, да имат достатъчно храна, подслон, медисинско осигуряване, достойни пенсии... Държавата не пречи на бизнеса, а всячески му помага!!! Ето, на тези условия ние си унищожихме всичко, за да сме с тях... Армията, селското стопанство, икономиката, образованието, блокове на АЕЦа, селата, много медицински центрове и училища, многото държавни предприятия изчезнаха, безплатната и достъпна медицина за всички българи, евтиният транспорт, евтината храна... И всичкото това загубихме, понеже повярвахме на тяхната ""социалната пазарна икономика" или "клубът на богатите"... Е, от това днес и при тях нищо не остана.., некакви безумци унищожиха и тях (западналите) и нас...

    13:13 14.04.2026

  • 18 Ами има логика

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    тези рекетьори и бандити обираха страната, лъжеха, пълниха си гушите с кюлчетата... Другите по-новите епщайни подписват договори да подаряваме всичко на фашисти и да им сме даже и васали? На укро хазарска, фашистка хунта? Пак подобно на тиквите и прасетата... ДА им дават пари и службички по администрациите на държавите и съюза, лично за тях... Урсула взема около 50 000 евро месечно. И за кво, да питам? Тази прецаква съюза и нас напълно? Гуровците??? Айде 10 г договор и подаряваме атомни реактори за милиарди, а после да купуваме за 60 милиарда по-лоша технология и качество от фашистан? И кога ще стане? След 40 години??? И всичкото това за личната облага на тези "служебни" и не знам си кви си... Онази от мулти груп кунева, заедно с надежда закриха блокове на Козлодуй за да се уредят ТЕ, лично.. На дебели заплати... А БГ-то отиде в канала при всичките тези ... Това е истината на "преход", който не преминава вече 36 години!

    13:23 14.04.2026

  • 19 Михаил

    1 1 Отговор
    100% мита завнос от уса

    13:36 14.04.2026

