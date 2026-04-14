Глобална конкуренция: ЕС удвоява митата върху стоманата и ограничава вноса

Европейският съюз засилва защитата на своята стоманодобивна индустрия в условията на нарастваща глобална конкуренция. Представители на Европейския парламент и Съвета на ЕС постигнаха споразумение за разширяване на обхвата на защитните мерки върху вноса на стомана в Евросъюза, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Съгласно новите правила само 18,3 милиона тона от основните категории стоманен внос ще могат да влизат безмитно на пазара на ЕС – приблизително с 47 на сто по-малко спрямо досегашните нива. За количествата над този праг ще се прилага мито от 50 на сто, което е двойно увеличение спрямо досегашните 25 на сто.
Натиск от глобалния пазар и Китай
Мярката е взета на фона на обвинения от страна на ЕС към Китай за предоставяне на държавни субсидии на стоманодобивната си индустрия, което води до свръхпредлагане на световния пазар. По данни на Световната асоциация на производителите на стомана Китай е произвел около 961 милиона тона през миналата година – над половината от глобалното производство. За сравнение, Германия е произвела около 34 милиона тона.
Паралелно с това европейските производители са подложени на натиск от високите енергийни разходи, американските мита и необходимостта от скъпи инвестиции за преминаване към по-екологично производство.
Големи индустриални групи като „Тисенкруп“ (Thyssenkrupp) и „АрселорМитал“ (ArcelorMittal) вече изпитват сериозни затруднения, като част от производствените мощности остават неизползвани.
По-строги квоти с дългосрочен ефект
Новият режим обхваща различни видове стомана – включително тел, пръти, плочи и железопътни релси, използвани в европейската промишленост. Изключения остават за страни от Европейското икономическо пространство като Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
Досегашната система се оказа неефективна, тъй като квотите бяха твърде високи и не ограничаваха реално вноса. Тя беше въведена в контекста на търговските спорове по време на първия мандат на Доналд Тръмп и трябваше да изтече на 1 юли 2026 г. съгласно правилата на Световната търговска организация, припомня френската агенция.
