Великобритания издирва хиляди българи, невърнали студентски кредити

Великобритания издирва около 3500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучение на Острова и впоследствие са напуснали страната, без да изплащат задълженията си. Това показват данни на британската държавна компания за студентски заеми (SLC), цитирани от Daily mail.
Общо 121 000 бивши студенти, живеещи извън Обединеното кралство, са издирвани за непогасени заеми на обща стойност над 3,4 милиарда британски лири. Най-голям е броят на длъжниците, установили се в Австралия - близо 15 000 души, следвани от САЩ с около 7600 души. По около 5500 длъжници се намират в Испания и Ирландия.
По британската система погасяването на студентските заеми започва едва след като завършилият започне работа и доходите му надхвърлят определен праг, който според вида на заема варира между 25 000 и 32 000 паунда годишно. Това означава месечен доход от около 2420 паунда или повече.
Според британските власти част от длъжниците се преместват в държави с по-ниски доходи и разходи за живот, работят в сивия сектор или не декларират пълния размер на приходите си, което затруднява събирането на задълженията.
Повечето завършили британски университети са финансирали обучението и издръжката си чрез студентски кредити, като размерът на задълженията често надхвърля 45 000 паунда на човек. Преди излизането на Великобритания от Европейския съюз българските граждани имаха право да кандидатстват за такива заеми и много от тях се възползваха от възможността.
Проблемът с неизплатените студентски кредити се задълбочава, въпреки че британските институции твърдят, че разполагат с механизми за проследяване на доходите на длъжниците и извън страната.
Според данни от проучвания едва около 20% от получилите студентски заеми успяват да върнат пълния размер на задълженията си. В отделни случаи дълговете надхвърлят 200 000 паунда. Заемите подлежат на погасяване в продължение на до 40 години, а в определени случаи се отписват при навършване на 65-годишна възраст.
Подобен проблем съществува и в България. Данни на Министерството на образованието показват, че от старта на програмата за студентски кредити с държавна гаранция през 2010 г. държавата е изплатила близо 15,5 милиона лева по необслужвани заеми вместо длъжниците. От тях около 12,7 милиона лева са свързани с неизрядни кредитополучатели, а останалите средства са законово опростени поради смърт, трайна нетрудоспособност или раждане и осиновяване на второ дете.
От образователното министерство посочват, че делът на проблемните кредити е около 7% от всички отпуснати студентски заеми. След изплащането на държавната гаранция вземанията се прехвърлят към Националната агенция за приходите, която впоследствие успява да възстанови около 40% от средствата в бюджета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахахахха
09:26 15.06.2026
2 честен ционист
09:27 15.06.2026
3 а за индийците и китайците
с сигурност са повече
Коментиран от #21
09:30 15.06.2026
4 Сталин
Коментиран от #22
09:32 15.06.2026
5 Гориил
09:32 15.06.2026
6 Без име
Коментиран от #9
09:33 15.06.2026
7 има един в метрото с каскет
09:34 15.06.2026
8 Ганьо
09:35 15.06.2026
9 Сталин
До коментар #6 от "Без име":Това е измамната схема на евреите ,държавата им е гарант за различни кредити с които индиректно си финансират измамните схеми,а гоuте бачкат и плащат данъци на шекелите
09:38 15.06.2026
10 браво герои браво юнаци
Коментиран от #20
09:40 15.06.2026
11 Факти
09:46 15.06.2026
12 Простият
09:52 15.06.2026
13 Как е в Австрия
09:53 15.06.2026
14 Гориил
09:56 15.06.2026
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #17
10:00 15.06.2026
16 Павел Пенев
Коментиран от #19
10:02 15.06.2026
17 Българските граждани
До коментар #15 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":обйкновено стоят на социал с многобройната си челяд, а и не им се учи, нямат средно образование.
10:04 15.06.2026
18 Тези пък не занят ли принципа на банкера
10:06 15.06.2026
19 Тия прикотканите
До коментар #16 от "Павел Пенев":са си в Англия и си плащат кредита, проблем са избягалите в други страни.
10:06 15.06.2026
20 Без име
До коментар #10 от "браво герои браво юнаци":Не четеш ли, че нашата държава е гарант на заемите им?
Коментиран от #24
10:07 15.06.2026
21 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "а за индийците и китайците":Защото те си плащат пълната сума . Заем получа аха българските студенти, докато Великобритания беше в ЕС. Децата ми се възползваха от това и сега си изплащат заема всеки месец.
10:10 15.06.2026
22 Факти
До коментар #4 от "Сталин":Какви 10% бе, лъжльо? Лихвите са между 3 и 6%, което е таванът. Плащаш само ако работиш и вноската е 9% от дохода ти над определен минимум за живот (6% за магистратура и нагоре). Погасяш предсрочно главница без такса. Това неизгодно ли е за необезпечен заем за човек, който никога не е работил? Русия имаше подобна програма, но заради войната няма пари да я финансира и извади повечето предмети от нея. Вече няма студентски кредити за право, икономика, мениджмънт, реклама и т.н. Има само за сектори, полезни за войната - инженери, програмисти и други подобни. Всички останали плащат потребителски кредити на 20+%. Да, правилно чу - 20+%! В Русия дори ипотеките са на 16-18%! В Англия потребителските са на 6-10%, а ипотеките на около 5%. Два различни свята. В Русия Путин бръсне до кръв.
10:19 15.06.2026
23 Соваж бейби
10:26 15.06.2026
24 Факти
До коментар #20 от "Без име":Явно ти не си се научил да четеш още. България е гарант по студентските кредити в България. Да не мислиш, че банките дават кредити на ниска лихва на хора, които не са работили? Банките си искат високата лихва, а разликата я покрива държавата и като цяло гарантира заема. Същото прави държавата Англия по студентските кредити в Англия. Затова сега държавата Англия ги издирва тия, а не английските банки - те си получават плащанията от държавата редовно, защото тя е гарант. Нашата държава България не е гарант по английските кредити няма да плаща нищо.
10:29 15.06.2026