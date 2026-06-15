Великобритания издирва хиляди българи, невърнали студентски кредити

Великобритания издирва около 3500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучение на Острова и впоследствие са напуснали страната, без да изплащат задълженията си. Това показват данни на британската държавна компания за студентски заеми (SLC), цитирани от Daily mail.

Общо 121 000 бивши студенти, живеещи извън Обединеното кралство, са издирвани за непогасени заеми на обща стойност над 3,4 милиарда британски лири. Най-голям е броят на длъжниците, установили се в Австралия - близо 15 000 души, следвани от САЩ с около 7600 души. По около 5500 длъжници се намират в Испания и Ирландия.

По британската система погасяването на студентските заеми започва едва след като завършилият започне работа и доходите му надхвърлят определен праг, който според вида на заема варира между 25 000 и 32 000 паунда годишно. Това означава месечен доход от около 2420 паунда или повече.

Според британските власти част от длъжниците се преместват в държави с по-ниски доходи и разходи за живот, работят в сивия сектор или не декларират пълния размер на приходите си, което затруднява събирането на задълженията.

Повечето завършили британски университети са финансирали обучението и издръжката си чрез студентски кредити, като размерът на задълженията често надхвърля 45 000 паунда на човек. Преди излизането на Великобритания от Европейския съюз българските граждани имаха право да кандидатстват за такива заеми и много от тях се възползваха от възможността.

Проблемът с неизплатените студентски кредити се задълбочава, въпреки че британските институции твърдят, че разполагат с механизми за проследяване на доходите на длъжниците и извън страната.

Според данни от проучвания едва около 20% от получилите студентски заеми успяват да върнат пълния размер на задълженията си. В отделни случаи дълговете надхвърлят 200 000 паунда. Заемите подлежат на погасяване в продължение на до 40 години, а в определени случаи се отписват при навършване на 65-годишна възраст.

Подобен проблем съществува и в България. Данни на Министерството на образованието показват, че от старта на програмата за студентски кредити с държавна гаранция през 2010 г. държавата е изплатила близо 15,5 милиона лева по необслужвани заеми вместо длъжниците. От тях около 12,7 милиона лева са свързани с неизрядни кредитополучатели, а останалите средства са законово опростени поради смърт, трайна нетрудоспособност или раждане и осиновяване на второ дете.

От образователното министерство посочват, че делът на проблемните кредити е около 7% от всички отпуснати студентски заеми. След изплащането на държавната гаранция вземанията се прехвърлят към Националната агенция за приходите, която впоследствие успява да възстанови около 40% от средствата в бюджета.