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Великобритания издирва хиляди българи, невърнали студентски кредити

Великобритания издирва хиляди българи, невърнали студентски кредити

15 Юни, 2026 09:25 2 006 24

  • великобритания-
  • студенти-
  • киър стармър-
  • лейбъристка партия-
  • консервативна партия

По британската система погасяването на студентските заеми започва едва след като завършилият започне работа и доходите му надхвърлят определен праг, който според вида на заема варира между 25 000 и 32 000 паунда годишно

Великобритания издирва хиляди българи, невърнали студентски кредити - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Daily mail Daily mail

Великобритания издирва около 3500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучение на Острова и впоследствие са напуснали страната, без да изплащат задълженията си. Това показват данни на британската държавна компания за студентски заеми (SLC), цитирани от Daily mail.

Общо 121 000 бивши студенти, живеещи извън Обединеното кралство, са издирвани за непогасени заеми на обща стойност над 3,4 милиарда британски лири. Най-голям е броят на длъжниците, установили се в Австралия - близо 15 000 души, следвани от САЩ с около 7600 души. По около 5500 длъжници се намират в Испания и Ирландия.

По британската система погасяването на студентските заеми започва едва след като завършилият започне работа и доходите му надхвърлят определен праг, който според вида на заема варира между 25 000 и 32 000 паунда годишно. Това означава месечен доход от около 2420 паунда или повече.

Според британските власти част от длъжниците се преместват в държави с по-ниски доходи и разходи за живот, работят в сивия сектор или не декларират пълния размер на приходите си, което затруднява събирането на задълженията.

Повечето завършили британски университети са финансирали обучението и издръжката си чрез студентски кредити, като размерът на задълженията често надхвърля 45 000 паунда на човек. Преди излизането на Великобритания от Европейския съюз българските граждани имаха право да кандидатстват за такива заеми и много от тях се възползваха от възможността.

Проблемът с неизплатените студентски кредити се задълбочава, въпреки че британските институции твърдят, че разполагат с механизми за проследяване на доходите на длъжниците и извън страната.

Според данни от проучвания едва около 20% от получилите студентски заеми успяват да върнат пълния размер на задълженията си. В отделни случаи дълговете надхвърлят 200 000 паунда. Заемите подлежат на погасяване в продължение на до 40 години, а в определени случаи се отписват при навършване на 65-годишна възраст.

Подобен проблем съществува и в България. Данни на Министерството на образованието показват, че от старта на програмата за студентски кредити с държавна гаранция през 2010 г. държавата е изплатила близо 15,5 милиона лева по необслужвани заеми вместо длъжниците. От тях около 12,7 милиона лева са свързани с неизрядни кредитополучатели, а останалите средства са законово опростени поради смърт, трайна нетрудоспособност или раждане и осиновяване на второ дете.

От образователното министерство посочват, че делът на проблемните кредити е около 7% от всички отпуснати студентски заеми. След изплащането на държавната гаранция вземанията се прехвърлят към Националната агенция за приходите, която впоследствие успява да възстанови около 40% от средствата в бюджета.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахахахха

    13 3 Отговор
    да души рука великобритания

    09:26 15.06.2026

  • 2 честен ционист

    13 2 Отговор
    БГ Ай-ти-та-та все мошеници от класа.

    09:27 15.06.2026

  • 3 а за индийците и китайците

    23 4 Отговор
    и другите мургави студенти що премълчават
    с сигурност са повече

    Коментиран от #21

    09:30 15.06.2026

  • 4 Сталин

    19 5 Отговор
    Поредната измама на наглобританците да финансират треторазрядните си университети ,дават кредити на глупаците да учат за непотребни дипломи ,това струва 10 000 на година такса за университета и още 15 000 кредит за режийни разходи ,като лихвите по кредита са двойно по висок от основния и достигат до 10%

    Коментиран от #22

    09:32 15.06.2026

  • 5 Гориил

    19 3 Отговор
    Това е толкова неевропейско. Човек може да си представи колко студентски заеми ще просрочат украинските студенти, ако се присъединят към ЕС.

    09:32 15.06.2026

  • 6 Без име

    14 4 Отговор
    И откъде накъде държавата ще им е гарант? Всяко, завършило с тройка гимназия, може да бъде прието в някой никому неизвестен университет в Англия.

    Коментиран от #9

    09:33 15.06.2026

  • 7 има един в метрото с каскет

    2 2 Отговор
    отговаря на профила . студент . младеж . харвардски възпитаник . чарли 3 поклонник . ънкъл джон . никой не може да се изплъзне на 007 и ми 6 . ако видят един с тъмни очила и име Видан в чисто нова ЛК да имат едно наум . ормуза е отворен . това е харвардски успех .

    09:34 15.06.2026

  • 8 Ганьо

    12 1 Отговор
    Пълно е с българи/ки юнаци на по 50-60 години със студентски заеми все започват следват отново и отново.

    09:35 15.06.2026

  • 9 Сталин

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    Това е измамната схема на евреите ,държавата им е гарант за различни кредити с които индиректно си финансират измамните схеми,а гоuте бачкат и плащат данъци на шекелите

    09:38 15.06.2026

  • 10 браво герои браво юнаци

    6 2 Отговор
    Дълбок поклон за всеки изхакал Люзъробритания.

    Коментиран от #20

    09:40 15.06.2026

  • 11 Факти

    3 4 Отговор
    Излязоха от ЕС, изгониха източноевропейците, а сега ги търсят да си съберат кредитите. Ще ги хванат за оная работа. Брекзит е най-голямата изцепка на Великобритания от разпада на империята. Две трети вече искат да се върнат и ще се върнат, но ще минат поне десет години.

    09:46 15.06.2026

  • 12 Простият

    4 0 Отговор
    Това с невърнатите кредити кога сме го измислили, британците не са си го и помисляли.

    09:52 15.06.2026

  • 13 Как е в Австрия

    6 0 Отговор
    Мой колега хабилитиран преподавател ходи в Австрия и отивайки да види свой познат в университета, го намира на изпит с кандидат-студенти. Пита го кога ще свърши изпита, че да се видят, а получава отговор веднага да пият кафе. -Ами нали си на изпит, кандидатите ще преписват ако ги оставиш? – Ще помоля чистачката да ги наглежда. Тия 20 души се борят за 2 стипендии от Сименс, да ги виждаш да си помагат? Ако някой се опита да препише, другите веднага го издават. Нашият колега беше много опитен в това отношение и казва: Не само, че не си помагат ами се и крият един от друг. По време на разговора става дума, че в Сименс имат двама инженери завършили преди 35 години и конкурсът сега е за техните места когато се пенсионират след 5 години. Тия инженери са поддържали връзка с ВУЗА през цялото време - с бившите си преподаватели и с техните асистенти. Сега спечелилите студенти получават пълна издръжка от Сименс, а всяко лято ще ходят на дуално обучение при пенсиониращите се инженери. Ето на това се казва приемственост!

    09:53 15.06.2026

  • 14 Гориил

    4 1 Отговор
    Не даде ли България последната си риза, за да плати за войната на Лондон в Украйна?

    09:56 15.06.2026

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Българи и български граждани не е едно и също, колкото и някои да квичат против този ФАКТ...

    Коментиран от #17

    10:00 15.06.2026

  • 16 Павел Пенев

    1 2 Отговор
    Най крадливата държава Великобритания,която е оплячкосала целия свят сега търси кредити дадени на студенти от България. Какъв срам и позор. Излъгаха нашите деца с безплатно образование и ги прикоткаха в Англия, а сега търсим кредитите със задна дата и лихви към тях. Какви идиоти.

    Коментиран от #19

    10:02 15.06.2026

  • 17 Българските граждани

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    обйкновено стоят на социал с многобройната си челяд, а и не им се учи, нямат средно образование.

    10:04 15.06.2026

  • 18 Тези пък не занят ли принципа на банкера

    1 0 Отговор
    "Кредит всекиму, доверие никому" и да се сетят как фалира една банка в България, която беше изпораздала необезпечени кредити, които беше декларирала пред надзора на БНБ, като качествени активи, които обаче се оказа, че няма кой да ги връща, като в резултата на тези обстоятелства и сега мажоритарният собственик се намира в Белград и го е страх да тругне на някъде от там зада не го окаушат.

    10:06 15.06.2026

  • 19 Тия прикотканите

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Павел Пенев":

    са си в Англия и си плащат кредита, проблем са избягалите в други страни.

    10:06 15.06.2026

  • 20 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "браво герои браво юнаци":

    Не четеш ли, че нашата държава е гарант на заемите им?

    Коментиран от #24

    10:07 15.06.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "а за индийците и китайците":

    Защото те си плащат пълната сума . Заем получа аха българските студенти, докато Великобритания беше в ЕС. Децата ми се възползваха от това и сега си изплащат заема всеки месец.

    10:10 15.06.2026

  • 22 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Какви 10% бе, лъжльо? Лихвите са между 3 и 6%, което е таванът. Плащаш само ако работиш и вноската е 9% от дохода ти над определен минимум за живот (6% за магистратура и нагоре). Погасяш предсрочно главница без такса. Това неизгодно ли е за необезпечен заем за човек, който никога не е работил? Русия имаше подобна програма, но заради войната няма пари да я финансира и извади повечето предмети от нея. Вече няма студентски кредити за право, икономика, мениджмънт, реклама и т.н. Има само за сектори, полезни за войната - инженери, програмисти и други подобни. Всички останали плащат потребителски кредити на 20+%. Да, правилно чу - 20+%! В Русия дори ипотеките са на 16-18%! В Англия потребителските са на 6-10%, а ипотеките на около 5%. Два различни свята. В Русия Путин бръсне до кръв.

    10:19 15.06.2026

  • 23 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Това е пак някъква измама с цел от банките в Англия, на всеки е ясно че не можеш да се скриеш и в България да се върне пак ще връща пари нищо че Англия излезе от ЕС. Защо не се помага на студентите в Англия и Европа с държавни апартаменти и помощи а се дават на мигранти социални и апартаменти, от мигранта нищо не печелят държавите !

    10:26 15.06.2026

  • 24 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Без име":

    Явно ти не си се научил да четеш още. България е гарант по студентските кредити в България. Да не мислиш, че банките дават кредити на ниска лихва на хора, които не са работили? Банките си искат високата лихва, а разликата я покрива държавата и като цяло гарантира заема. Същото прави държавата Англия по студентските кредити в Англия. Затова сега държавата Англия ги издирва тия, а не английските банки - те си получават плащанията от държавата редовно, защото тя е гарант. Нашата държава България не е гарант по английските кредити няма да плаща нищо.

    10:29 15.06.2026

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