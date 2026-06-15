Войната на Тръмп! САЩ плашат да ударят френските вина и шампанско със 100% мито

САЩ ще наложат 100% мито върху френски вина и шампанско освен ако Париж не премахне 3%-ния си данък върху цифровите услуги за американските технологични гиганти. Това предупреди американският президент на Доналд Тръмп пред "Ню Йорк пост".
"Помолих го да не налага мито на американските компании и ако го направят, нямам друг избор, освен да наложа 100% мито върху шампанското и всички вина, идващи от Франция. Всичко, което Макрон трябва да направи, е да премахне данъка върху продажбите и върху него няма да има такъв натиск", изтъкна Тръмп.
Съединените щати остават най-големият единичен експортен пазар на Франция за вино, като износът на индустрията за САЩ се оценява на над 2 милиарда долара годишно. Данъкът GAFAM, наричан още данък върху цифровите услуги на Франция, налага 3% ставка върху местните приходи от компании като Apple, Amazon, Meta и Alphabet, като е насочен към брутните приходи, а не към печалбите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Анонимен
10:06 15.06.2026
3 Соваж бейби
Коментиран от #9
10:12 15.06.2026
4 Соваж бейби
До коментар #1 от "Съвет към МакаронЯ!":Има в изобилие от всичко не само алкохол, азиатците са голямо перо също и като клиенти и туристи .Тръмп си го вкарва само за себе си и американците, и това ще отмине има стока и клиенти ще има ,нищо че сега е в застой пазара за алкохол френските вина са най хубави.
10:16 15.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Историк
Коментиран от #8
10:23 15.06.2026
7 Бидончо
10:26 15.06.2026
8 Соваж бейби
До коментар #6 от "Историк":Аз си мисля че Тръмп подведе Мъск и народа ,лудия дължи 80% процента от победата си на Мъск момчето направи много за този върна го и в Интернет пространството беше блокиран от всички, после Дончо изгони като куче Мъск.
10:33 15.06.2026
9 Саваж Вандал
До коментар #3 от "Соваж бейби":още давай
Коментиран от #10
10:38 15.06.2026
10 Соваж бейби
До коментар #9 от "Саваж Вандал":Идват нови избори този няма да остане с трети мандат .Това с Украйна и зависимоста от Америка ще свърши скоро.
10:45 15.06.2026
11 Яяяв
12:36 15.06.2026