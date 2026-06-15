Войната на Тръмп! САЩ плашат да ударят френските вина и шампанско със 100% мито

САЩ ще наложат 100% мито върху френски вина и шампанско освен ако Париж не премахне 3%-ния си данък върху цифровите услуги за американските технологични гиганти. Това предупреди американският президент на Доналд Тръмп пред "Ню Йорк пост".

"Помолих го да не налага мито на американските компании и ако го направят, нямам друг избор, освен да наложа 100% мито върху шампанското и всички вина, идващи от Франция. Всичко, което Макрон трябва да направи, е да премахне данъка върху продажбите и върху него няма да има такъв натиск", изтъкна Тръмп.

Съединените щати остават най-големият единичен експортен пазар на Франция за вино, като износът на индустрията за САЩ се оценява на над 2 милиарда долара годишно. Данъкът GAFAM, наричан още данък върху цифровите услуги на Франция, налага 3% ставка върху местните приходи от компании като Apple, Amazon, Meta и Alphabet, като е насочен към брутните приходи, а не към печалбите.