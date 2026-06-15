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Войната на Тръмп! САЩ плашат да ударят френските вина и шампанско със 100% мито
  Тема: Войната на митата

Войната на Тръмп! САЩ плашат да ударят френските вина и шампанско със 100% мито

15 Юни, 2026 09:55 1 145 11

  • доналд тръмп-
  • еманюел макрон-
  • франция-
  • сащ-
  • мита-
  • вино

Съединените щати остават най-големият единичен експортен пазар на Франция за вино, като износът на индустрията за САЩ се оценява на над 2 милиарда долара годишно

Войната на Тръмп! САЩ плашат да ударят френските вина и шампанско със 100% мито - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

САЩ ще наложат 100% мито върху френски вина и шампанско освен ако Париж не премахне 3%-ния си данък върху цифровите услуги за американските технологични гиганти. Това предупреди американският президент на Доналд Тръмп пред "Ню Йорк пост".

"Помолих го да не налага мито на американските компании и ако го направят, нямам друг избор, освен да наложа 100% мито върху шампанското и всички вина, идващи от Франция. Всичко, което Макрон трябва да направи, е да премахне данъка върху продажбите и върху него няма да има такъв натиск", изтъкна Тръмп.

Съединените щати остават най-големият единичен експортен пазар на Франция за вино, като износът на индустрията за САЩ се оценява на над 2 милиарда долара годишно. Данъкът GAFAM, наричан още данък върху цифровите услуги на Франция, налага 3% ставка върху местните приходи от компании като Apple, Amazon, Meta и Alphabet, като е насочен към брутните приходи, а не към печалбите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    3 5 Отговор
    Айде Макарончо, дръпнаха ти ушето.

    10:06 15.06.2026

  • 3 Соваж бейби

    7 2 Отговор
    Преди бяха руснаците на първо място клиенти за вина и коняк.Дори и на този етап американците не правят същия оборот ,нека да сложи 200% мита Тръмп забива го на американците ,по барове и ресторанти е търсен алкохол и плащат по скъпо. Макрон ако е умен до сега да бе свалил санкциите към Русия и по други причини ама като няма акъл в главата никой не е виновен ,само народа че го търпи още.

    Коментиран от #9

    10:12 15.06.2026

  • 4 Соваж бейби

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съвет към МакаронЯ!":

    Има в изобилие от всичко не само алкохол, азиатците са голямо перо също и като клиенти и туристи .Тръмп си го вкарва само за себе си и американците, и това ще отмине има стока и клиенти ще има ,нищо че сега е в застой пазара за алкохол френските вина са най хубави.

    10:16 15.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Историк

    7 0 Отговор
    Най-богатите технологични компании платиха избора на Тръмп и стояха на първия ред, Мъск беше главния изпълнител на плана за разрушаването на държавните структури на САЩ и ликвидирането на изгражданата с десетилетия структура на Агенцията за Международна помощ USAID по света и този кретен иска да рекетира света в тяхна подкрепа. САЩ не съществува благодарение на Тръмп и технологичните гиганти, които я превърнаха в жалка и позорна Тръмпландия . Мъск е емигрант ,изучил се в САЩ и станал най-богатия човек на света благодарение на възможностите, предоставени му от САЩ и сега благодарение на недоразумението Тръмп разруши точно тази система на САЩ, която я превърна в страната на неограничените възможности.

    Коментиран от #8

    10:23 15.06.2026

  • 7 Бидончо

    3 1 Отговор
    пак настъпа мотиката

    10:26 15.06.2026

  • 8 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    Аз си мисля че Тръмп подведе Мъск и народа ,лудия дължи 80% процента от победата си на Мъск момчето направи много за този върна го и в Интернет пространството беше блокиран от всички, после Дончо изгони като куче Мъск.

    10:33 15.06.2026

  • 9 Саваж Вандал

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    още давай

    Коментиран от #10

    10:38 15.06.2026

  • 10 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Саваж Вандал":

    Идват нови избори този няма да остане с трети мандат .Това с Украйна и зависимоста от Америка ще свърши скоро.

    10:45 15.06.2026

  • 11 Яяяв

    0 0 Отговор
    Ами ще им продаваме българско. И без това е по-качествено.

    12:36 15.06.2026