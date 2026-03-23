Министерството на търговията на САЩ видя дъмпинг във вноса на стомана от България
23 Март, 2026 21:41

Американските митнически власти ще въведат временни мерки, включително спиране на окончателното митническо оформяне на съответния внос

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на търговията на САЩ обяви в предварително производство, че вносът на стоманена арматура от България се извършва на цени под справедливата стойност съгласно Закона за митата от 1930 г., става известно от публикувано съобщение във Федералния регистър, предаде БТА.

Разследването обхваща периода от 1 април 2024 г. до 31 март 2025 г. и е проведено в рамките на процедура за антидъмпингов контрол. Предварително е изчислен дъмпингов марж от 52,80 на сто за българския производител „Промет Стийл“ АД, който е единствената индивидуално разгледана компания, като същият процент се прилага и за всички останали износители от България.

В резултат на това американските митнически власти ще въведат временни мерки, включително спиране на окончателното митническо оформяне на съответния внос и изискване на парични депозити в размер, равен на установения дъмпингов марж. Тези депозити функционират като гаранция и на практика имат ефект, сходен с мито, до приключване на разследването. При заплащането им стоката може да се реализира на пазара.

Мярката обхваща стоманена арматура, включително пръти или на рула, независимо от техните характеристики, като са изключени гладките кръгли пръти.

Производителят е поискал отлагане на окончателното решение, което е уважено от американските власти, като финалното заключение се очаква до 135 дни след публикуването на предварителните резултати.

За да бъдат наложени окончателни антидъмпингови мита, е необходимо освен потвърждение на дъмпинга от страна на Министерството на търговията на САЩ, и решение на американската комисията за международна търговия (U.S. International Trade Commission), която трябва да установи дали този внос причинява съществена вреда, или заплаха от вреда за американската индустрия. Ако това бъде потвърдено, временните депозити могат да бъдат превърнати в окончателни мита.

Потърсени за коментар, от българската компания не отговориха.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мальовица

    17 3 Отговор
    Чи отде пък стомана в БГ!?

    Коментиран от #2, #8, #10

    21:43 23.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мальовица":

    КОРАБИТЕ СА ГРЪЦКИ ЕКИПАЖИТЕ ОТ 404 :)

    21:45 23.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    16 2 Отговор
    На световните пазари стоманата бележи връх изпреварена от нефт и мед.Кви са тия мита ,къв дъмпинг.Тия да искат да им подаряваме желязото!

    21:46 23.03.2026

  • 5 Тръмп е

    14 3 Отговор
    много алчен.

    21:46 23.03.2026

  • 6 Магарев

    3 14 Отговор
    Тагарев: Иранската ПВО е практически унищожена, САЩ удрят където решат
    Той е категоричен, че най-важната цел е безусловно и трайно прекратяване на ядрената програма на Иран, която може да бъде постигната чрез смяна на режима

    Коментиран от #24

    21:46 23.03.2026

  • 7 Хахха

    17 1 Отговор
    Като започна войната в Украйна, вдигнаха цените на жилищата, че нямалко армировъчно желязо… ся се оказа, че даже изнасяме… нещо намирисва!!??

    21:46 23.03.2026

  • 8 Прекупвачи

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мальовица":

    Това е руска стомана, идва от Русия.

    Коментиран от #14

    21:46 23.03.2026

  • 9 Тоалетна Хартия

    11 4 Отговор
    Промет стил е до Дебелт и е украинска компания!! Тръмп веднага да бомби Бургас, да затвори Босфора и да плени Йотова!!!

    21:47 23.03.2026

  • 10 Петрохан

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мальовица":

    Хи хи хи
    Пуснали са КремикоФци...

    21:48 23.03.2026

  • 11 мале ле ей

    7 0 Отговор
    💲Предварително е изчислен дъмпингов марж от 52,80 на сто за българския производител „Промет Стийл“ АД💲
    Стоманената промишленост на САЩ подмолно с дъмпингови от българска фирма цени е на път да фалира.

    21:48 23.03.2026

  • 12 Джилязков

    10 1 Отговор
    Заринахме САЩ с джилязо

    21:49 23.03.2026

  • 13 Фейк - либераст

    6 1 Отговор
    На Тръмп му тръмпират гащите,че му съборихме великата стоманена индустрия за арматурно джилязо! И сега като ни наложи едни мита, едни санкции ще трябва да обръщаме износа на джилязо към Индия, Китай и Бразилия само тръмпоча да не ни гепи корабите, пък и току виж приятелски ни нападнал и отвлякъл "великите" Боко и Шиши! Ха дано, ама нада ли!

    21:50 23.03.2026

  • 14 Тоалетна Хартия

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Прекупвачи":

    Къде видя руснак бе .....Собственост
    Едноличен собственик на капитала: МЕТИНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.) (Нидерландия ) (свързан с 1 фирма)
    Действителен собственик: РИНАТ ЛЕОНИДОВИЧ АХМЕТОВ (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
    Ръководни органи
    Управителен съвет: ЕДУАРД ВИКТОРОВИЧ ГОЛОВИН (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
    Управителен съвет: Артем Николаевич Портнягин (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
    Управителен съвет: Олена Сидоренко (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
    Управителен съвет: Дмитро Захарченко (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
    Управителен съвет: Роман Кузьмук (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
    Надзорен съвет: Олександър Григорович Мироненко (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
    Надзорен съвет: Станислав Викторович Тирон (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
    Надзорен съвет: Тарас Григорович Шевченко (Украйна ) (свързан с 1 фирма)

    21:51 23.03.2026

  • 15 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Промет Стиил“ ЕАД (гр. Дебелт) е собственост на международната група «Метинвест» (Metinvest), контролирана от украинския бизнесмен Ринат Ахметов. Дружеството е част от портфолиото на групата от 2010 г. и е един от водещите производители на стоманени профили и армировка в България.

    +1
    Ключови факти за собствеността и компанията:
    Краен собственик: Ринат Ахметов чрез групата „Метинвест“.
    Украински нацисти в България

    Коментиран от #18

    21:52 23.03.2026

  • 16 Сталин

    11 0 Отговор
    Чакай малко,нали пазарна икономика,приятели партньори от НАТО

    Коментиран от #19

    21:53 23.03.2026

  • 17 604

    6 0 Отговор
    демек да им го подарим и да пийм по една студена, пхахахахахахахя

    21:53 23.03.2026

  • 18 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    По-скоро престъпници,штот да не забравми чи Русия определя Украйна като час ут родния и съответно украинцити за руснаци, тоес си про з

    Коментиран от #21

    21:54 23.03.2026

  • 19 Костадин Костадинов

    0 7 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Ф България се ошти са БКП на влас,а ко не си разбрал

    21:55 23.03.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    3 6 Отговор
    Бойко Борисов възкреси българската индустрия и България в момента е икономическия тигър на Европа, реална заплаха за индустрията на САЩ.

    Коментиран от #23

    21:57 23.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    А канадците нищо не викат за златото ни ,само че чупят рекорди .що така бе господа управляващи ни подлизурковци ,само борчове ,то да не е по евтино от стоманата,явно не

    22:01 23.03.2026

  • 23 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    А тъй! Затуй искам сички да блеят на 19.04. пред моя обрас на спаситял

    22:03 23.03.2026

  • 24 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Магарев":

    Има къщи по стари от еврейската и англосаксонската ви държава ,та къде 5000 годишен режим и култура ще сменяш бе магарчов

    22:03 23.03.2026

  • 25 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    22:04 23.03.2026

  • 26 Ами кога ще се изнасят

    0 0 Отговор
    американските бази от БГ? Испания скоро ги изгони великите US от някои бази в Испания.

    22:05 23.03.2026

  • 27 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    Някъф крайну про..съй опитал да мъ контръ чрез постъ 21но. Брат мноооо си про...и м-ти е долличлъ фм..мири.сънъ к"ва

    22:05 23.03.2026