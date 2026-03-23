Министерството на търговията на САЩ видя дъмпинг във вноса на стомана от България

Министерството на търговията на САЩ обяви в предварително производство, че вносът на стоманена арматура от България се извършва на цени под справедливата стойност съгласно Закона за митата от 1930 г., става известно от публикувано съобщение във Федералния регистър, предаде БТА.
Разследването обхваща периода от 1 април 2024 г. до 31 март 2025 г. и е проведено в рамките на процедура за антидъмпингов контрол. Предварително е изчислен дъмпингов марж от 52,80 на сто за българския производител „Промет Стийл“ АД, който е единствената индивидуално разгледана компания, като същият процент се прилага и за всички останали износители от България.
В резултат на това американските митнически власти ще въведат временни мерки, включително спиране на окончателното митническо оформяне на съответния внос и изискване на парични депозити в размер, равен на установения дъмпингов марж. Тези депозити функционират като гаранция и на практика имат ефект, сходен с мито, до приключване на разследването. При заплащането им стоката може да се реализира на пазара.
Мярката обхваща стоманена арматура, включително пръти или на рула, независимо от техните характеристики, като са изключени гладките кръгли пръти.
Производителят е поискал отлагане на окончателното решение, което е уважено от американските власти, като финалното заключение се очаква до 135 дни след публикуването на предварителните резултати.
За да бъдат наложени окончателни антидъмпингови мита, е необходимо освен потвърждение на дъмпинга от страна на Министерството на търговията на САЩ, и решение на американската комисията за международна търговия (U.S. International Trade Commission), която трябва да установи дали този внос причинява съществена вреда, или заплаха от вреда за американската индустрия. Ако това бъде потвърдено, временните депозити могат да бъдат превърнати в окончателни мита.
Потърсени за коментар, от българската компания не отговориха.
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Мальовица":КОРАБИТЕ СА ГРЪЦКИ ЕКИПАЖИТЕ ОТ 404 :)
21:45 23.03.2026
6 Магарев
Той е категоричен, че най-важната цел е безусловно и трайно прекратяване на ядрената програма на Иран, която може да бъде постигната чрез смяна на режима
Коментиран от #24
21:46 23.03.2026
10 Петрохан
До коментар #1 от "Мальовица":Хи хи хи
Пуснали са КремикоФци...
21:48 23.03.2026
11 мале ле ей
Стоманената промишленост на САЩ подмолно с дъмпингови от българска фирма цени е на път да фалира.
21:48 23.03.2026
До коментар #8 от "Прекупвачи":Къде видя руснак бе .....Собственост
Едноличен собственик на капитала: МЕТИНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.) (Нидерландия ) (свързан с 1 фирма)
Действителен собственик: РИНАТ ЛЕОНИДОВИЧ АХМЕТОВ (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
Ръководни органи
Управителен съвет: ЕДУАРД ВИКТОРОВИЧ ГОЛОВИН (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
Управителен съвет: Артем Николаевич Портнягин (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
Управителен съвет: Олена Сидоренко (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
Управителен съвет: Дмитро Захарченко (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
Управителен съвет: Роман Кузьмук (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
Надзорен съвет: Олександър Григорович Мироненко (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
Надзорен съвет: Станислав Викторович Тирон (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
Надзорен съвет: Тарас Григорович Шевченко (Украйна ) (свързан с 1 фирма)
21:51 23.03.2026
15 Сатана Z
+1
Ключови факти за собствеността и компанията:
Краен собственик: Ринат Ахметов чрез групата „Метинвест“.
Украински нацисти в България
18 Костадин Костадинов
До коментар #15 от "Сатана Z":По-скоро престъпници,штот да не забравми чи Русия определя Украйна като час ут родния и съответно украинцити за руснаци, тоес си про з
Коментиран от #21
21:54 23.03.2026
19 Костадин Костадинов
До коментар #16 от "Сталин":Ф България се ошти са БКП на влас,а ко не си разбрал
21:55 23.03.2026
23 Костадин Костадинов
До коментар #20 от "Данко Харсъзина":А тъй! Затуй искам сички да блеят на 19.04. пред моя обрас на спаситял
22:03 23.03.2026
24 Kaлпазанин
До коментар #6 от "Магарев":Има къщи по стари от еврейската и англосаксонската ви държава ,та къде 5000 годишен режим и култура ще сменяш бе магарчов
22:03 23.03.2026
