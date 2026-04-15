Над 20 кораба преминали през американската блокада на Ормузкия проток за ден, шест съда се отказали

Повече от две дузини търговски кораби са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, предаде The Wall Street Journal, позовавайки се на неназовани служители на американската администрация.

Според вестника, корабите са били танкери, товарни превозвачи на насипни товари и контейнеровози. Някои от тях са изключили транспондерите си, докато са преминавали през пролива.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) твърди, че през последните 24 часа нито един кораб, влизащ или насочващ се към ирански пристанища, не е нарушил наложената от САЩ военноморска блокада.

Според изявление, публикувано на страницата X на CENTCOM, повече от 10 000 американски военни, десетки кораби и самолети участват в операцията за установяване на „блокада на кораби, влизащи или излизащи от ирански пристанища“.

„През първите 24 часа нито един кораб не е нарушил блокадата, докато шест търговски кораба са изпълнили исканията на американските сили да се обърнат и да се върнат в иранските пристанища в Оманския залив“, съобщи CENTCOM.

Командването отбеляза, че САЩ „подкрепят свободата на корабоплаване“ за танкери, които не се насочват към или не излизат от ирански пристанища.