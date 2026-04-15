САЩ ликвидираха още четирима предполагаеми наркотрафиканти заедно с плавателния им съд

Американските военни са ударили плавателен съд, използван от наркотрафиканти в Тихия океан, убивайки четирима души, предадоха от Южното командване на САЩ.

„По заповед на командира на Южното командване на САЩ Франсис Донован, съвместната оперативна група „Южно копие“ е извършила смъртоносен удар по плавателния съд на 14 април“, се казва в изявление, публикувано в X.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици.“

Статистиката на американските военни удари срещу плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, показва рязка ескалация през последната половин година. Кампанията, част от операцията "Southern Spear" под управлението на администрацията на Тръмп, включва десетки атаки в Карибско море и източната част на Тихия океан.

Най-малко 163 души са загинали при ударите от септември 2025 г. насам. Регистрирани са 47 удара срещу общо 48 плавателни съда.

31 от ударите са извършени в Тихия океан, а 15 в Карибско море. През фискалната 2024 г. Бреговата охрана на САЩ е прекъснала наркотрафик в 73% от случаите на проверка на лодки (91 от 125 случая), което е исторически най-високият им процент.

През фискалната 2025 г. (FY25) Бреговата охрана на САЩ е поставила исторически рекорди в борбата с трафика по море. Заловени наркотици са общо над 231 000 кг кокаин и други наркотици, на обща стойност над 3,8 милиарда долара.

Само за три месеца в края на 2025 г. в Тихия океан са заловени над 45 000 кг наркотици в операция "Pacific Viper":

Правителството на САЩ оправдава ударите като "самозащита" съгласно военното право, като класифицира наркокартелите като "чуждестранни терористични организации".

Критици, правозащитни организации и някои членове на Конгреса изразяват загриженост поради липсата на публични доказателства, че ударените лодки действително са пренасяли наркотици, и липсата на идентификация на убитите.

Докато администрацията твърди, че се бори с фентанила, Пентагонът е съобщил пред законодатели, че ударите са насочени основно срещу кокаинови пратки.