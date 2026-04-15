САЩ ликвидираха още четирима предполагаеми наркотрафиканти заедно с плавателния им съд

Американските военни са ударили плавателен съд, използван от наркотрафиканти в Тихия океан, убивайки четирима души, предадоха от Южното командване на САЩ.
„По заповед на командира на Южното командване на САЩ Франсис Донован, съвместната оперативна група „Южно копие“ е извършила смъртоносен удар по плавателния съд на 14 април“, се казва в изявление, публикувано в X.
„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици.“
Статистиката на американските военни удари срещу плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, показва рязка ескалация през последната половин година. Кампанията, част от операцията "Southern Spear" под управлението на администрацията на Тръмп, включва десетки атаки в Карибско море и източната част на Тихия океан.
Най-малко 163 души са загинали при ударите от септември 2025 г. насам. Регистрирани са 47 удара срещу общо 48 плавателни съда.
31 от ударите са извършени в Тихия океан, а 15 в Карибско море. През фискалната 2024 г. Бреговата охрана на САЩ е прекъснала наркотрафик в 73% от случаите на проверка на лодки (91 от 125 случая), което е исторически най-високият им процент.
През фискалната 2025 г. (FY25) Бреговата охрана на САЩ е поставила исторически рекорди в борбата с трафика по море. Заловени наркотици са общо над 231 000 кг кокаин и други наркотици, на обща стойност над 3,8 милиарда долара.
Само за три месеца в края на 2025 г. в Тихия океан са заловени над 45 000 кг наркотици в операция "Pacific Viper":
Правителството на САЩ оправдава ударите като "самозащита" съгласно военното право, като класифицира наркокартелите като "чуждестранни терористични организации".
Критици, правозащитни организации и някои членове на Конгреса изразяват загриженост поради липсата на публични доказателства, че ударените лодки действително са пренасяли наркотици, и липсата на идентификация на убитите.
Докато администрацията твърди, че се бори с фентанила, Пентагонът е съобщил пред законодатели, че ударите са насочени основно срещу кокаинови пратки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
Коста
Коментиран от #12
06:16 15.04.2026
3 Хахахаха😂😂😂😂
06:46 15.04.2026
4 Оракула от Делфи
за внос на наркотици !
Наркотиците по улиците на САЩ, явно не се влият от стотици тонове наркотици потънали в океана???
06:47 15.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзак
07:02 15.04.2026
7 Голяма
07:02 15.04.2026
8 Иван Иванов
07:14 15.04.2026
9 Тия гадове
Скоро и у нас така.
07:19 15.04.2026
10 ООрана държава
07:27 15.04.2026
11 Иван
07:35 15.04.2026
12 Коста който
До коментар #2 от "Коста":Да хване
И под моста .
07:35 15.04.2026