САЩ ликвидираха още четирима предполагаеми наркотрафиканти заедно с плавателния им съд

САЩ ликвидираха още четирима предполагаеми наркотрафиканти заедно с плавателния им съд

15 Април, 2026 05:58, обновена 15 Април, 2026 06:10 925 12

Атаката е станала по заповед на ръководителя на Южното командване на Франсис Донован

САЩ ликвидираха още четирима предполагаеми наркотрафиканти заедно с плавателния им съд - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни са ударили плавателен съд, използван от наркотрафиканти в Тихия океан, убивайки четирима души, предадоха от Южното командване на САЩ.

„По заповед на командира на Южното командване на САЩ Франсис Донован, съвместната оперативна група „Южно копие“ е извършила смъртоносен удар по плавателния съд на 14 април“, се казва в изявление, публикувано в X.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици.“

Статистиката на американските военни удари срещу плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, показва рязка ескалация през последната половин година. Кампанията, част от операцията "Southern Spear" под управлението на администрацията на Тръмп, включва десетки атаки в Карибско море и източната част на Тихия океан.

Най-малко 163 души са загинали при ударите от септември 2025 г. насам. Регистрирани са 47 удара срещу общо 48 плавателни съда.

31 от ударите са извършени в Тихия океан, а 15 в Карибско море. През фискалната 2024 г. Бреговата охрана на САЩ е прекъснала наркотрафик в 73% от случаите на проверка на лодки (91 от 125 случая), което е исторически най-високият им процент.

През фискалната 2025 г. (FY25) Бреговата охрана на САЩ е поставила исторически рекорди в борбата с трафика по море. Заловени наркотици са общо над 231 000 кг кокаин и други наркотици, на обща стойност над 3,8 милиарда долара.

Само за три месеца в края на 2025 г. в Тихия океан са заловени над 45 000 кг наркотици в операция "Pacific Viper":

Правителството на САЩ оправдава ударите като "самозащита" съгласно военното право, като класифицира наркокартелите като "чуждестранни терористични организации".

Критици, правозащитни организации и някои членове на Конгреса изразяват загриженост поради липсата на публични доказателства, че ударените лодки действително са пренасяли наркотици, и липсата на идентификация на убитите.

Докато администрацията твърди, че се бори с фентанила, Пентагонът е съобщил пред законодатели, че ударите са насочени основно срещу кокаинови пратки.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Коста

    12 2 Отговор
    САЩ са изверги! Военнопрестъпници. С цялата си наглост се позовават и на "Право".

    Коментиран от #12

    06:16 15.04.2026

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    7 1 Отговор
    Големите хубави кораби са влезли в употреба срещу рибарска лодка! Видяхме, че за друго не стават! Все пак са победили де!😂😂😂

    06:46 15.04.2026

  • 4 Оракула от Делфи

    4 0 Отговор
    Нещо ми мирише , повече на на война на нарко къртели ,от колкото на Американски военен щит
    за внос на наркотици !
    Наркотиците по улиците на САЩ, явно не се влият от стотици тонове наркотици потънали в океана???

    06:47 15.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    2 1 Отговор
    "Коста" е постоянен участник. Какво ли цели Провокатора от факти.бг?

    07:02 15.04.2026

  • 7 Голяма

    3 0 Отговор
    борса е сащ за дрогата. Каквото и да правят трудно ще ограничат доставките.

    07:02 15.04.2026

  • 8 Иван Иванов

    2 0 Отговор
    Този перхидроления педофил Тръмп няма ли кой да го гръмне и да отърве света от него.

    07:14 15.04.2026

  • 9 Тия гадове

    1 1 Отговор
    Убиват по предположения! Демократи!
    Скоро и у нас така.

    07:19 15.04.2026

  • 10 ООрана държава

    1 0 Отговор
    "ПРЕДПОЛАГАЕМИ".... тази дума явно разрешава на краварите да убиват който и когато си искат защото е потенциален еди какъв си...

    07:27 15.04.2026

  • 11 Иван

    2 1 Отговор
    Лодки с четири мотора направо летят не носели дрога а какво домати

    07:35 15.04.2026

  • 12 Коста който

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коста":

    Да хване
    И под моста .

    07:35 15.04.2026