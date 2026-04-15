Папа Лъв XIV пристигна в Камерун в рамките на африканската си обиколка

Папа Лъв XIV пристигна в Камерун, където предстои да се срещне с президента Пол Бия в столицата Яунде. Това е вторият етап от 11-дневната му обиколка в Африка, съобщава ДПА, цитирана от News.bg.

Пол Бия е на власт от 1982 г., след като преди това е бил министър-председател на страната.

Камерун има население от около 30 милиона души, като приблизително половината изповядват християнството, а около една четвърт са католици. Около 20% от населението са мюсюлмани, като в последните години се наблюдава и нарастване на броя на независимите църкви.

Исторически страната е била германска колония, а след Първата световна война е разделена между Франция и Великобритания.

Съвременният Камерун се сблъсква с редица сериозни предизвикателства. През 2017 г. избухва конфликт между доминираното от франкофоните правителство и англофонски сепаратисти, при който загиват хиляди хора. В северните райони на страната действат и ислямистки въоръжени групи.

Икономическата ситуация също остава трудна - страната е обременена с дългове, корупцията е широко разпространена, а инфраструктурата е в лошо състояние. Високата безработица сред младите и бедността, засягаща около 40% от населението, допълнително усложняват обстановката, като същевременно има ограничения върху политическата опозиция и свободата на медиите.

Преди посещението си в Камерун папата беше в Алжир, а след това в рамките на обиколката си ще посети Ангола и Екваториална Гвинея.