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Стотици хиляди хора се събраха по улиците на Мадрид заради папата

Стотици хиляди хора се събраха по улиците на Мадрид заради папата

7 Юни, 2026 13:24 507 6

  • папа лъв xiv-
  • мадрид-
  • испания

Той каза, че се надява посещението, първото му в страна от ЕС извън Италия, да даде пример на света

Стотици хиляди хора се събраха по улиците на Мадрид заради папата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стотици хиляди хора се събраха по улиците на Мадрид днес, за да зърнат папа Лъв XIV, докато той се отправяше към литургия на открито, която се очакваше да бъде най-голямото събитие по време на едноседмичното му посещение в Испания, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Хората махаха с флагове и викаха "Да живее папата", докато Светият отец преминаваше с папамобила по главната улица на Мадрид "Пасео де ла Кастеляна" към площад "Сибелес", където трябваше да председателства литургията. Някои хвърляха цветя, когато той пристигна на площада.

Лъв XIV започна пътуването си в събота със срещи с мигранти и бездомни, както и с бдение с около 600 000 млади хора в Мадрид. Посещението му от 6 до 12 юни включва също спирки в Барселона и на Канарските острови, където той ще се срещне с мигранти, които са рискували живота си, прекосявайки морето от Западна Африка.

Той каза, че се надява посещението, първото му в страна от ЕС извън Италия, да даде пример на света за уважаването към "всяко човешко същество" и призова лидерите да спрат да разделят избирателите.

След литургията Лео трябваше да проведе следобед частна среща със събратята си от августинския религиозен орден, преди да се срещне с личности от света на развлеченията, спорта и културата в концертна зала в центъра на Мадрид.


Испания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    4 1 Отговор
    Болни мозъци колкото искаш..!

    13:31 07.06.2026

  • 2 Младата ( от снимката )

    3 0 Отговор
    - Ах, като бях още по млада, почти дете, свирех в духовия оркестър на кардиналите! Сега се надявам папата да ме познае, и да ме погали.....уф, уф, сигурно съм стъпила в локва, защото и чорапите ми подгизнаха, и обувките ми жвакат...

    13:34 07.06.2026

  • 3 Кочо

    0 1 Отговор
    Правилно решение според мен на Папата. Подред от най-католическите големи европейски държави. Следващата би трябвало да е Франция? После Португалия, Ирландия.

    13:36 07.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПАПА ФРАНЦИСКО БЕШЕ КОМУНИСТ
    ... И НОВИЯ Е КОМУНИСТ
    .......
    МНОГО ИМ СЕ РАДВАМ, НЕЗАВИСИМО ЧЕ СЪМ ПРАВОСЛАВЕН КОМУНИСТ:)

    13:38 07.06.2026

  • 5 Оооо

    6 0 Отговор
    Как толкова хора се побъркват по папата? Като си помисля само колко мъчения от католическата църква са преживели хиляди хора, за да бъдат подчинени и смирени, ме кара да се отнасям скептично към цялата тази психоза обзела стотици хиляди наивници.

    13:38 07.06.2026

  • 6 Без име

    0 0 Отговор
    Имаше едно видео, където папата се кланяше и целуваше ръце на някакви хора. И не, на затворниците мие краката, не целува ръцете. Жалка кукла на конци.

    13:57 07.06.2026

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