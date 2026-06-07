Стотици хиляди хора се събраха по улиците на Мадрид заради папата

Стотици хиляди хора се събраха по улиците на Мадрид днес, за да зърнат папа Лъв XIV, докато той се отправяше към литургия на открито, която се очакваше да бъде най-голямото събитие по време на едноседмичното му посещение в Испания, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Хората махаха с флагове и викаха "Да живее папата", докато Светият отец преминаваше с папамобила по главната улица на Мадрид "Пасео де ла Кастеляна" към площад "Сибелес", където трябваше да председателства литургията. Някои хвърляха цветя, когато той пристигна на площада.

Лъв XIV започна пътуването си в събота със срещи с мигранти и бездомни, както и с бдение с около 600 000 млади хора в Мадрид. Посещението му от 6 до 12 юни включва също спирки в Барселона и на Канарските острови, където той ще се срещне с мигранти, които са рискували живота си, прекосявайки морето от Западна Африка.

Той каза, че се надява посещението, първото му в страна от ЕС извън Италия, да даде пример на света за уважаването към "всяко човешко същество" и призова лидерите да спрат да разделят избирателите.

След литургията Лео трябваше да проведе следобед частна среща със събратята си от августинския религиозен орден, преди да се срещне с личности от света на развлеченията, спорта и културата в концертна зала в центъра на Мадрид.