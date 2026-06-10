Папа Лъв XIV: Психичното здраве трябва да бъде приоритет, а насилието над жени - изкоренено

Папа Лъв XIV призова психичното здраве да заеме централно място в здравните политики и осъди категорично насилието срещу жени по време на бдение на Олимпийския стадион „Луис Компанис“ в Барселона, на което присъстваха около 40 000 души, предава БТА.

По време на срещата Светият отец отговори на въпрос на млада жена, преживяла тежка депресия, като подчерта, че психичните проблеми остават широко разпространено, но често пренебрегвано страдание, което засяга и младите поколения. Според него здравните системи трябва да отделят значително внимание на тази тема.

Папата засегна и проблемите в семейната среда, като отправи критики към проявите на насилие над жени и случаите на фемицид. Той призова обществото да се противопостави на тази тревожна тенденция и да работи за нейното преодоляване.

В словото си Лъв XIV осъди още култа към печалбата, стремежа към постоянна победа и прекомерното вглеждане в собствения образ, които според него притъпяват чувството за отговорност и съвестта на хората.

Преди събитието в Барселона папата благослови линейки, предназначени за Украйна, като част от хуманитарна инициатива, организирана от доминиканската монахиня Лусия Карам и нейната фондация.

По-рано той приключи посещението си в Мадрид със среща с близо 12 000 доброволци, участвали в организацията на папските прояви. Лъв XIV им благодари за усилията и ги насърчи да продължат своята обществена дейност със смирение и отдаденост.

В испанската столица папата проведе и кратка частна среща с пуерториканската музикална звезда Бед Бъни и неговото семейство след голямо събитие на стадион „Сантяго Бернабеу“.

Посещението на Светия отец обаче беше съпътствано и от протести. Светски организации организираха демонстрация в Барселона срещу използването на публични ресурси за религиозни прояви и настояха за по-строго разделение между държавата и църквата. Участниците поискаха също отмяна на споразуменията между Испания и Ватикана, действащи от края на 70-те години на миналия век.