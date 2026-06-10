Към Европа през Средиземно море! Гръцкият парламент одобри ускорено експулсиране на мигранти

Гръцкият парламент одобри късно във вторник законодателни промени, които ускоряват депортирането на мигранти с отхвърлени молби за убежище и позволяват прехвърлянето им в специални центрове за връщане извън Европейския съюз, след сключването на двустранни споразумения с трети държави, предава "Ройтерс".

Гърция, която е една от основните входни точки за мигранти към Европа през Средиземно море, беше сред най-засегнатите държави по време на миграционната криза през 2015-2016 г., когато над един милион души от Близкия изток и Африка достигнаха европейските брегове.

Макар броят на пристигащите да е значително по-нисък в сравнение с онзи период, през последните години островите Крит и Гавдос, разположени най-близо до африканското крайбрежие, отчитат рязко увеличение на лодките с мигранти, пристигащи основно от Либия.

Миналата седмица институциите на Европейския съюз постигнаха съгласие по нови правила, които позволяват на държавите членки да изпращат мигранти, получили заповед да напуснат съюза, в центрове на територията на трети страни. Мярката предизвика остри критики от правозащитни организации, които предупреждават за риск от нарушения на човешките права.

Гърция работи съвместно с Нидерландия, Дания, Германия и Австрия по създаването на общи центрове за връщане и транзит на мигранти. Паралелно с това се водят разговори за двустранни споразумения с държави извън ЕС, въпреки че част от преговорите временно са поставени на пауза.

Гръцкият министър по миграцията и убежището Танос Плеврис заяви преди парламентарния вот, че страните от ЕС вече водят преговори с потенциални партньори и целят първите споразумения да бъдат подписани още тази година, така че центровете да започнат работа през 2027 г.

По думите му гръцкото правителство вече е провело консултации с две африкански държави, но засега не разкрива имената им. Според Плеврис това е част от по-широките усилия на европейските страни за засилване на контрола върху незаконната миграция и ускоряване на процедурите по връщане на лица без право на пребиваване в ЕС.