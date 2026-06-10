Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Гърция »
Към Европа през Средиземно море! Гръцкият парламент одобри ускорено експулсиране на мигранти
  Тема: Кризата с бежанците

Към Европа през Средиземно море! Гръцкият парламент одобри ускорено експулсиране на мигранти

10 Юни, 2026 14:23 627 0

  • гърция-
  • мигранти-
  • средиземно море-
  • африка-
  • европейски съюз-
  • кириакос мицотакис

Миналата седмица институциите на Европейския съюз постигнаха съгласие по нови правила, които позволяват на държавите членки да изпращат мигранти, получили заповед да напуснат съюза, в центрове на територията на трети страни

Към Европа през Средиземно море! Гръцкият парламент одобри ускорено експулсиране на мигранти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Гръцкият парламент одобри късно във вторник законодателни промени, които ускоряват депортирането на мигранти с отхвърлени молби за убежище и позволяват прехвърлянето им в специални центрове за връщане извън Европейския съюз, след сключването на двустранни споразумения с трети държави, предава "Ройтерс".

Гърция, която е една от основните входни точки за мигранти към Европа през Средиземно море, беше сред най-засегнатите държави по време на миграционната криза през 2015-2016 г., когато над един милион души от Близкия изток и Африка достигнаха европейските брегове.

Макар броят на пристигащите да е значително по-нисък в сравнение с онзи период, през последните години островите Крит и Гавдос, разположени най-близо до африканското крайбрежие, отчитат рязко увеличение на лодките с мигранти, пристигащи основно от Либия.

Миналата седмица институциите на Европейския съюз постигнаха съгласие по нови правила, които позволяват на държавите членки да изпращат мигранти, получили заповед да напуснат съюза, в центрове на територията на трети страни. Мярката предизвика остри критики от правозащитни организации, които предупреждават за риск от нарушения на човешките права.

Гърция работи съвместно с Нидерландия, Дания, Германия и Австрия по създаването на общи центрове за връщане и транзит на мигранти. Паралелно с това се водят разговори за двустранни споразумения с държави извън ЕС, въпреки че част от преговорите временно са поставени на пауза.

Гръцкият министър по миграцията и убежището Танос Плеврис заяви преди парламентарния вот, че страните от ЕС вече водят преговори с потенциални партньори и целят първите споразумения да бъдат подписани още тази година, така че центровете да започнат работа през 2027 г.

По думите му гръцкото правителство вече е провело консултации с две африкански държави, но засега не разкрива имената им. Според Плеврис това е част от по-широките усилия на европейските страни за засилване на контрола върху незаконната миграция и ускоряване на процедурите по връщане на лица без право на пребиваване в ЕС.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания