„Хизбула“ изстреля около 30 ракети срещу Израел от територията на Ливан

„Хизбула“ изстреля около 30 ракети срещу Израел от територията на Ливан

15 Април, 2026 11:22 1 093 20

Обстрелът идва ден след началото на исторически преговори между Израел и Ливан във Вашингтон

„Хизбула“ изстреля около 30 ракети срещу Израел от територията на Ливан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ливанското ислямистко движение Хизбула е изстреляло тази сутрин около 30 ракети към Израел от територията на Ливан, съобщи говорител на израелската армия пред Франс прес, цитирана от БТА.

Според изявлението около 06:40 ч. по Гринуич са били регистрирани приблизително 30 изстреляни ракети.

Инцидентът е станал само ден след като във Съединените щати започнаха преки преговори между Израел и Ливан - първите от повече от 30 години.

От страна на Хизбула тези преговори са били отхвърлени.


Ливан
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Книжен тигър

    15 1 Отговор
    БРАВО !!!

    11:26 15.04.2026

  • 2 Австрийски акварелист

    21 3 Отговор
    Браво! Утре 300 да им пратят. Смър за еврейските убийци

    11:28 15.04.2026

  • 3 Слава Израел

    3 18 Отговор
    Героем Слава

    11:28 15.04.2026

  • 4 Попиляха Тероризма

    3 14 Отговор
    Сега Путин ще се моли да не го насилят

    11:29 15.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 3 Отговор
    ХИЗБУЛА МАСОВО ПРЕМИНАВА НА ДРОНОВЕ
    .....
    И ИМА МНОГО КЛИПЧЕТА КАК УНИЩОЖАВАТ "НАЙ - ДОБРАТА АРМИЯ" В СВЕТА :)

    11:29 15.04.2026

  • 6 Слава Украйна

    1 18 Отговор
    Героем Слава

    11:29 15.04.2026

  • 7 Русия утече у

    3 16 Отговор
    кАНАЛА

    11:30 15.04.2026

  • 8 Шопо

    18 4 Отговор
    Добрия ционист е мъртвия ционист.

    11:31 15.04.2026

  • 9 И не само

    15 2 Отговор
    Не само изстреля, успешно порази целите си. Железния гевгир не работи ха ха

    11:31 15.04.2026

  • 10 Без Русия светът ще бъде едно по добро

    2 13 Отговор
    Място

    11:33 15.04.2026

  • 11 Чуй Куме

    16 1 Отговор
    Исраел е атакуван от Ливан и Иран заради агресията на Биби шестте пръста. Сега ракети и дронове си шетат без проблем, защото ПВО ракети нямааа. И Тръмпоча няма, ходи със свита опашка на каишка.

    11:35 15.04.2026

  • 12 Умнокрасив атлантик

    9 0 Отговор
    И какво ? Тези ракети нали срещат израелския Железен купол и се пързалят по него надолу ?

    11:37 15.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 НЯКОЙ

    3 1 Отговор
    убили ли са нетаняху или не?

    Коментиран от #18

    11:41 15.04.2026

  • 15 Този дървен купъл

    3 0 Отговор
    Има си и много слабости Сега всички се подготвят.Не издържа на иранските бомбички .Капацитета му да унижтожи да речем е 100 или500 бомби за опредено време .И противника хвърли 1000 бомбака сметките не излизат на това зелезно купълче.

    11:56 15.04.2026

  • 16 Пускам

    0 1 Отговор
    Пуснете си в youtube: УСТАТА – НОВИТЕ БРАТУШКИ

    12:03 15.04.2026

  • 17 Матиа фон Зигмунд

    2 0 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !Песен обещана на избраните от Яхве и чакана 3000г.!

    12:14 15.04.2026

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "НЯКОЙ":

    Последно ,намериха ли ушите и шестия пръст на СатанЯхууу ?

    12:15 15.04.2026

  • 19 Без САЩ светът ще бъде

    3 0 Отговор
    по доро място

    12:16 15.04.2026

  • 20 666666

    3 0 Отговор
    Давайте момчета до пълно разораване на терориста Израел

    12:40 15.04.2026