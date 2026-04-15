„Хизбула“ изстреля около 30 ракети срещу Израел от територията на Ливан

Ливанското ислямистко движение Хизбула е изстреляло тази сутрин около 30 ракети към Израел от територията на Ливан, съобщи говорител на израелската армия пред Франс прес, цитирана от БТА.

Според изявлението около 06:40 ч. по Гринуич са били регистрирани приблизително 30 изстреляни ракети.

Инцидентът е станал само ден след като във Съединените щати започнаха преки преговори между Израел и Ливан - първите от повече от 30 години.

От страна на Хизбула тези преговори са били отхвърлени.