Доналд Тръмп очевидно не скърби за Виктор Орбан! Мадяр щял да се справи добре

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортера на ABC News Джонатан Карл, че не е обезпокоен от загубата на Виктор Орбан в Унгария и че харесва встъпващия в длъжност министър-председател Петер Мадяр, цитира думите му "Ройтерс".
"Мисля, че новият човек ще се справи добре - той е добър човек", заяви Тръмп пред репортера.
Тръмп заяви, че не знае дали е щяло да има значение, ако беше отишъл в Унгария вместо вицепрезидента Джей Ди Ванс, за да води кампания за Орбан.
"Той изоставаше значително", каза Тръмп. "Аз не бях чак толкова замесен в това. Виктор обаче е добър човек."
Тръмп подкрепи Орбан преди гласуването, дори направи кратка реч миналата седмица на предизборен митинг в Унгария, когато Ванс се обади по телефона на шефа си, след като се качи на сцената.
Но Орбан загуби властта след 16 години, тъй като унгарците гласуваха с рекордна активност за проевропейски курс, воден от центристко-десния му съперник Петер Мадяр.
