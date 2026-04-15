Доналд Тръмп очевидно не скърби за Виктор Орбан! Мадяр щял да се справи добре

Доналд Тръмп очевидно не скърби за Виктор Орбан! Мадяр щял да се справи добре

15 Април, 2026 15:15 1 157 37

Тръмп подкрепи Орбан преди гласуването, дори направи кратка реч миналата седмица на предизборен митинг в Унгария, когато Ванс се обади по телефона на шефа си, след като се качи на сцената

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортера на ABC News Джонатан Карл, че не е обезпокоен от загубата на Виктор Орбан в Унгария и че харесва встъпващия в длъжност министър-председател Петер Мадяр, цитира думите му "Ройтерс".

"Мисля, че новият човек ще се справи добре - той е добър човек", заяви Тръмп пред репортера.

Тръмп заяви, че не знае дали е щяло да има значение, ако беше отишъл в Унгария вместо вицепрезидента Джей Ди Ванс, за да води кампания за Орбан.

"Той изоставаше значително", каза Тръмп. "Аз не бях чак толкова замесен в това. Виктор обаче е добър човек."

Тръмп подкрепи Орбан преди гласуването, дори направи кратка реч миналата седмица на предизборен митинг в Унгария, когато Ванс се обади по телефона на шефа си, след като се качи на сцената.

Но Орбан загуби властта след 16 години, тъй като унгарците гласуваха с рекордна активност за проевропейски курс, воден от центристко-десния му съперник Петер Мадяр.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха-ха

    12 22 Отговор
    Аз ви казах. На никой не му пука за руски пудели. Камо ли пък на Тръмп. Днес подновил пак петролните санкции срещу Русийката.!

    Коментиран от #10, #16

    15:19 15.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЕС- България

    12 7 Отговор
    80% от унгарците мразят Трймп

    15:22 15.04.2026

  • 5 Асен Генов

    11 9 Отговор
    Розовите джендъри от ПП-ДБ и някои от ГЕРБ и БСП са комунисти педофили.

    15:22 15.04.2026

  • 6 Унгарците

    14 7 Отговор
    Хи хи хи
    с тоя Мадяр, ученик на Орбан и негов последовател де,
    пуснаха уСРулите По пързалката.........
    Хи хи хи
    язък за паричките

    15:23 15.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1001

    9 1 Отговор
    Тоя харесва само себе си!

    15:24 15.04.2026

  • 9 хаха

    8 0 Отговор
    Нищо лично. Бизнесът си е бизнес. Ако може този новия да мами защо да плаче за стария?
    Ако не стане ...тогава ще започне да разправя как Торбалан бил дъ бест.

    15:24 15.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    2 5 Отговор
    Пембен и той чека,остата мо у Вашинктон а другия и край е у Мацква!

    15:26 15.04.2026

  • 12 хмммм

    8 8 Отговор
    Защо да скърби за един мошеник?

    Коментиран от #17

    15:27 15.04.2026

  • 13 Запознат

    7 7 Отговор
    "Мадяр щял да се справи добре"

    Ами за ужас на нашите козячета и наведени евроатлантици се справя много добре за сега - блокира 90 милиарда помощ за Украйна и каза че ще продължи да купува руски нефт и газ въпреки санкциите.

    Колко кратка беше радостта на нашите неумни козячета - мислеха че са хванали Мойсей за жезъла а то пак афро-американска наценица им се падна.

    15:27 15.04.2026

  • 14 Коста

    11 1 Отговор
    Дедо Тчръмпи е пълно куку. И никой няма да скърби за него!

    15:29 15.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Антитрол

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха":

    "Днес подновил пак петролните санкции срещу Русийката"

    И от къде мислиш Индия и Китай се снабдяват с петрол след като и иранците и перчема са затворили протока - или то мисленето не ти е приоритет.

    Европа няма половин милиард население а само Индия и Китай са 3 милиарда - като сложиш и останалите азиатски държави са 5 милиарда - 10 пъти повече на кого да продава "Русийката"

    Пък на вас ви остава само да плюете в безсилна злоба.

    15:34 15.04.2026

  • 17 Избирател

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "хмммм":

    Ами нашите козячета защо скърбят за "сглобката" - те още по-големи мошеници.

    15:36 15.04.2026

  • 18 Анонимен

    2 1 Отговор
    Този да не е господ или се подиграва с него най на края може да го пркбере

    15:36 15.04.2026

  • 19 алексия

    2 1 Отговор
    мадяр - мадуро, като слипий Джон не прави никаква разлика 😆 вече заприлича на театър на абсурда никаква връзка с логиката

    15:39 15.04.2026

  • 20 обаче стадото му ще скърби за

    3 1 Отговор
    тиквата ако загуби

    15:40 15.04.2026

  • 21 Умнокрасив евроатлантик

    5 2 Отговор
    Казаха ни да викаме срещу Орбан , а той новият бил същият ?! Плача !

    15:42 15.04.2026

  • 22 Той Катъра Калантарян

    3 2 Отговор
    Не Скърби за

    Унгарският ЦОМЧО.

    ХУЯРТО полезния Идиот

    Вече е история за Кремълските Началници .

    15:42 15.04.2026

  • 23 Орбан да нее умрял

    3 0 Отговор
    че тръп да скърби по него ,голяма любов

    15:43 15.04.2026

  • 24 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 1 Отговор
    МАДЯР почна със Промените.

    МЕДИЙНИЯТ ТЕРОР НА ОРБАН

    Приключва.

    Промените в Закона

    Ще позволят за Свобода на Словото.

    Контролът на Орбан

    Над Медиите приключи след 16 Години .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #26

    15:46 15.04.2026

  • 25 Факт

    2 1 Отговор
    Да си гледаме нашите ! Ердоган много ще скърби , ако нашите евроатлатици дадат фира .

    15:46 15.04.2026

  • 26 Умнокрасив евроатлантик

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":

    Разгеле .Западна демокрация ! Свобода за еднополовите бракове и Петроханските секти !

    Коментиран от #29

    15:48 15.04.2026

  • 27 Аз да питам за Сиярто,

    3 1 Отговор
    намери ли се туй момче?

    Коментиран от #35

    15:50 15.04.2026

  • 28 Европа

    0 0 Отговор
    Как да скърби не можа да изкара някаква изгода имало орбан няма орбан ,тръмпана е използвач и то нагъл

    15:51 15.04.2026

  • 29 Черен Гейзак

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Умнокрасив евроатлантик":

    При Управлението на ОРБАН

    Будапеща се превърна в

    Порно Столицата на Европа

    Хахахахаха хахахахаха

    15:53 15.04.2026

  • 30 С Една Дума

    1 0 Отговор
    Тръмп не беше замесен

    Изобщо Джей Ди Ванс

    Не подкрепяше Орбан

    Даже от Трибуната му

    Звъняха на Рижавия .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    15:56 15.04.2026

  • 31 Очевидно е,

    1 1 Отговор
    че Орбан поеема към Подмосковието, където отиват пенсионираните диктатори.
    А не към Флорида!

    Ще си хортува с Асад и други.

    15:59 15.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мадяр отблокира помощта за Украйна.

    1 0 Отговор
    Към средата на април 2026 г. Петер Мадяр, чиято партия "Тиса" спечели парламентарните избори в Унгария, не блокира финансовата помощ за Украйна.

    Ето основните моменти от неговата позиция:Финансова помощ: Мадяр заяви намерение да отблокира унгарското участие в европейските финансови пакети за Украйна (включително споменатите 90 милиарда евро), но подчерта, че Будапеща няма да участва с държавни гаранции или преки доставки на оръжие.

    ПЛАЧЕТЕ, УШАНКИ!

    16:04 15.04.2026

  • 35 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Аз да питам за Сиярто,":

    ...........ъп ама ОпУрит
    Хи хи хи
    ето ти адрес, там шА го видиш отдалеч е не лично пак по-добре от нищо.....

    Министерството на външните работи на Унгария се намира на адрес:

    1027 Budapest, Bem rakpart 47.

    (Сградата се намира на кея на река Дунав, в близост до Железопътния мост "Маргит".)

    и утрИ да не забравиш пак да питЪш къде е
    Szijjártó

    16:09 15.04.2026

  • 36 Как да скърби бай Доньо

    0 0 Отговор
    Като на тъча загрява миризливият български зелен чорап.

    16:19 15.04.2026

  • 37 Горски

    2 0 Отговор
    Янките скоро не бяха губили морска битка, французите гласуваха против краварите и вече минават спокойно. И без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС. САЩ и Израел вършат всички мръсотии на света - ама пък има редовни грантове към нашите козячета. Козячета какво стана бе - защо плащате такси на аятоласите като отидете на бензиностанцията? Таксите не са никак малки и за това цената на горивата са такива. Започнали сте ама на сън! По време на преговорите се опитахте ама Иран ви даде 30 минути да се разкарате иначе при акулите! И сгънахте цирка! Тия хуморески у детската градина като за куклен театър стават! Да припомним също че над 1,2 милиарда евро изчезнаха безследно по пътя от Брюксел до Киев за разминиране на земеделски земи. Естествено скандала беше потулен от корумпетата в ЕК и европейският съд отказа да образува дело по случая без да се мотивира януари 2026 .

    16:35 15.04.2026