Доналд Тръмп е в същата патова ситуация заради войната в Иран, както Нетаняху заради войната в Газа

Напълно в съответствие с начина, по който президентът на САЩ Доналд Тръмп управлява тази война, първата му реакция на провала на преговорите в Исламабад беше да обяви мярка, която повече помага на Иран, отколкото му вреди.

Обявяването на блокада на Ормузкия проток от страна на самия Тръмп и заканата му да преследва танкерите, преминали през него, незабавно биха довели до спиране на износа на петрол от Кувейт, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.

Три танкера от тези страни преминаха през протока по време на прекратяването на огъня. Според данни за корабоплаването се очаква един супертанкер със суров петрол, зареден от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства в началото на март, да пристигне в пристанището Малака в Малайзия на 21 април.

Друг танкер - Ocean Thunder, зареден с иракски суров петрол и нает от подразделение на малайзийската държавна енергийна компания Petronas, премина през пролива миналата седмица.

И въпреки това Тръмп е инструктирал ВМС на САЩ да забраняват на всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран: "Никой, който плаща незаконна такса, няма да може безопасно да преминава в открито море".

Централното командване на САЩ се опита да внесе известен ред в последния указ на своя главнокомандващ, като уточни, че ВМС на САЩ "няма да възпрепятстват свободата на корабоплаване на кораби, преминаващи през Ормузкия проток до и от пристанища, които не са ирански".

Въпреки това, именно тези кораби в момента плащат на Иран митата. Идиотизмът на този ход кара специалистите по петролния пазар да се хванат за главите.

Странна ескалация

Откакто САЩ започнаха войната, Иран е пропуснал около 100 кораба през Ормузкия проток. Междувременно Тръмп премина от политика на премахване на санкциите върху иранския петрол, за да облекчи глобалния натиск върху доставките, към опит да го отреже напълно.

"Пълното затваряне на пролива ще повиши цените на петрола още повече, отколкото преди, и ще окаже по-голям натиск върху САЩ от международната общност", предупреди пред "Файненшъл таймс" Дженифър Кавана, директор на военния анализ в Defense Priorities - вашингтонски мозъчен тръст.

Вали Насър - бивш американски служител и професор в университета "Джонс Хопкинс", отбеляза: "Това е добре за иранците - то удължава задушаващата хватка върху световната икономика... Иранците биха могли да затворят Баб ел-Мандеб и тогава САЩ ще трябва да се оправят".

Хасан Ахмадиан - ирански академик и политически коментатор, заяви, че блокадата предполага, че Иран не може да я пробие със сила и че на САЩ ще им отнеме кратко време, за да пробият Иран и да контролират цените на енергията.

И двете предположения са рискови.

След 39 дни война, Ахмадиан отбеляза, че американските самолетоносачи са останали на безопасно разстояние и добави: "Достатъчно е Иран просто да издържи - дори без война - за да се покачат значително цените на енергийните пазари".

Не е неестествено, че непосредствената реакция на последното съобщение на Тръмп беше 8% увеличение на цената на барел, като Brent Crude се повиши от 70 на 119 долара в хода на войната.

Поредната ескалация в и около протока е още по-странна, защото според Тръмп и иранския външен министър Абас Арагчи, преговорите вървят добре.

Тръмп обяви, че те постигат достатъчен напредък, за да се предотвратят по-нататъшни военни действия.

"В много отношения точките, по които беше постигнато съгласие, са по-добри от това да продължим военните си операции докрай, но всички тези точки нямат значение в сравнение с това да позволим ядрената енергия да бъде в ръцете на такива нестабилни, трудни и непредсказуеми хора", написа той в Truth Social.

Ако Тръмп говореше за Израел, който разполага с 90 ядрени оръжия и не е част от Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО), по-голямата част от света щеше да се съгласи сърдечно. Но това не беше така. Той говореше за страна, която няма оръжейна програма, според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), и все още е член на ДНЯО, макар че ако тази война се възобнови, вероятно това няма да е за дълго.

Факторът Израел

Тръмп спомена предложението на Иран да разреди обогатения до 60% уран и да продължи само нискокачественото обогатяване под международно наблюдение.

Арагчи написа в Х: "Само на сантиметри от "Меморандума за разбирателство от Исламабад" се сблъскахме с максимализъм, променящи се цели и блокада".

Хърст посочва в коментара си, че твърдението, което израелският премиер Бенямин Нетаняху е направил на заседанието на кабинета, е, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс му е докладвал, както прави администрацията всеки ден.

"Това подкрепя моето мнение, че Тръмп е бил в комуникация с Нетаняху по време на разговорите".

Израел не прие любезно изключването му от преговорите в Исламабад, които доведоха до директни разговори, и би напрегнал всички сили, за да се върне в процеса, като го саботира. Крайният резултат е, че Тръмп се отказа от всичките десет точки на Иран, за които се беше съгласил да бъдат основа за преговори.

След като беше напълно наясно, че Иран никога няма да се откаже от обогатяването на уран, нито ще предаде контрола над най-ефективния си актив - Ормузкия проток, нито ще спре финансирането на ливанската групировка "Хизбула", "Хамас" и йеменската "Ансар Аллах" (хутите), Тръмп зае позиция, която би изисквала капитулация на Иран и на трите фронта.

Наистина имаше фундаментална асиметрия в преговорите в Исламабад. Иранската страна изпрати над 70 специалисти с екипа си от преговарящи и беше готова да преговаря, докато американската страна, която вече се беше отказала от обещанието си да спре войната в Ливан, се събра след 21 часа.

Роб Мали - ръководителят на преговарящия екип на САЩ с Иран при бившия президент Джо Байдън, категорично заяви това. Той написа: "21 часа бяха твърде много, ако целта беше да се повтори искане, което Иран вече беше отхвърлил. Беше и твърде малко, ако целта беше да се преговаря".

Така че сега отново сме на прага на нова голяма ескалация в този конфликт. Революционната гвардия на Иран предупреди, че всеки военен кораб, приближаващ се до пролива, ще бъде атакуван.

Тръмп пък, изглежда, е преготов да помогне на Гвардията да разшири обхвата на този конфликт. Той заплаши Китай с 50% мито, ако САЩ открият доказателства, че Пекин предоставя военна помощ на Иран. Тръмп подчерта: "Няма да позволим на Иран да печели пари от продажбата на петрол на хора, които харесва".

Тази последна митническа заплаха вероятно е подготовката му за срещата на върха с президента Си Дзинпин следващия месец.

"Мога да елиминирам Иран за един ден. Можех да унищожа цялата им енергетика, всичко, всяка една от техните електроцентрали, което е голяма работа", хвалеше се Тръмп, продължавайки да вярва, че Иран е победен.

По-силна позиция

Извън балона на фантазиите, в който живее Тръмп, повечето анализатори са съгласни, че Иран е в по-силна позиция да се противопостави на САЩ, отколкото беше в началото на войната.

Той е установил контрол над Ормузкия проток. Оценка на американското разузнаване сочи, че Иран разполага с половината от своите ракетни установки и дронове и запазва хиляди ракети, които може да изстрелва от установки, заровени под земята.

След 13 000 удара от американски и израелски бомбардировачи, Иран е доказал способността си да се възстановява.

Той има все по-явната подкрепа на Китай и Русия и отново, според американското разузнаване, това е повече от просто вербална подкрепа. Китай се готви да достави нови системи за противовъздушна отбрана на Иран.

Това причини най-големия шок в енергийните доставки от десетилетия, намалявайки световното производство на петрол с до девет милиона барела на ден и 1/5 от световните доставки на газ.

Хутите са готови да се включат. "Хизбула" се бори с израелско нахлуване както никога досега, а Кувейт е ударен от ракети и дронове от ирански съюзници в Ирак.

Освен това, Иран има и друга карта, която да изиграе - затварянето на другата тясна точка в световната търговия - Баб ел-Мандеб, което би блокирало трафика през Червено море и Суецкия канал.

Той вече удари помпена станция за тръбопровод изток-запад, пренасящ саудитски петрол до Червено море. Всеки опит на американските военни за действия за обръщане на някое от тези постижения би бил тежък и кървав.

Както обясниха Брандън Кар и Трита Парси, получаването на физически контрол над Ормузкия проток би означавало американските войски да завземат три ирански острова - Абу Муса, Ларак и Харг - в Персийския залив.

Те уточниха, че основната трудност не е десантът на морски пехотинци или завземането на тези острови. По-скоро проблемът би бил да се задържат островите, след като американските сили са там.

"Без подготвени, укрепени укрепления, които да осигуряват прикритие, дори с въздушна подкрепа от близки военноморски средства, защитата на силите би била огромно предизвикателство".

Морските пехотинци вероятно ще понесат големи загуби от ирански балистични ракети и дронове, безмилостно насочени към острова, независимо дали от близките острови, включително Кешм, или от самото иранско крайбрежие, което сериозно ще ограничи способността им да проектират сила в пролива. Осигуряването на логистична подкрепа би било изключително трудоемко.

"Експедиционните части на морската пехота обикновено са способни да се самоподдържат в продължение на 15 дни, но след това се нуждаят от снабдяване. Всеки опит за снабдяване, в зависимост от оставащата заплаха, която Иран представлява в протока по това време, би бил подложен на интензивен огън".

Съвсем отделно от това бойно поле, е трудно да се повярва, че Иран не би обстрелвал всеки друг нефтен терминал в Персийския залив, ако главният му терминал на остров Харг бъде атакуван.

Цената на освобождаването на островите в и около Ормуз може да бъде тлееща маса от руини по протежение на Персийския залив, което би спряло износа на петрол и газ в обозримо бъдеще. Дори ако огромна американска сила успее да завземе Ормуз, може да не е останал преработен петрол, който да се транспортира през него.

Нов рунд

Перспективата за нов и още по-ожесточен рунд в тази война раздели не само страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, но и споразумението за взаимна отбрана, което Саудитска Арабия и Пакистан подписаха, след като Израел атакува преговарящите на "Хамас" в Доха миналата година.

ОАЕ и Бахрейн - най-близките съюзници на Израел в Персийския залив, са твърдо за "довършване на работата" и вероятно вече са започнали да атакуват директно Иран. Катар и Оман пък са в лагера на "мир веднага".

Кувейт и Саудитска Арабия се колебаят между двете, но въпреки това Рияд няма намерение да сключва мир с Абу Даби заради разрива си с Йемен. Ако не друго, Рияд и Абу Даби искат да проведат контраофанзивата си срещу постоянния поток от ирански дронове поотделно.

С Иран, Тръмп сега се озовава в почти същото положение, в което се озова Нетаняху след войната в Газа. Отказът на Газа да развее бялото знаме едновременно разгневи и отслаби Нетаняху.

В момента, в който войната спря, Нетаняху се оказа залят от вътрешни критики, че целите на войната не са постигнати.

Същото се случва и в MAGA относно войната в Иран. Единственият отговор, който Нетаняху и Тръмп могат да дадат на този протест, е да продължат войната.

Още по-лошо е, че други гласове достигат до ушите на Тръмп. Като например неговия приятел Марк Левин, който постоянно прави сравнение с капитулацията на Япония след Втората световна война. "За да накараме японците да се предадат, хвърлихме две атомни бомби", изтъкна Левин.

"Мисля, че би било много полезно да се върнем назад и да прочетем условията за капитулация от японците, защото тебяха окопани дори след като хвърлихме две атомни бомби, и беше необходим голям натиск - дори след това - за да ги накараме да се предадат", отбеляза той.

Лудостта е в ход и се превръща в глобален проблем. Европа е извън играта, а Китай наблюдава от разстояние.

Междувременно, аргументите за импийчмънт на Тръмп, защото той просто не е психически годен да върши работата, нарастват. Лудостите на Тръмп вече не са шега. Те са основна причина за глобална нестабилност.