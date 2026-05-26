Йотова пред европейски посланици: ЕС може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля

"Европейският съюз може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля със своите силни позиции. По отношение на световните конфликти Европа трябва да има консолидирана позиция, която да отстоява". Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с посланици на държавите членки, организирана в рамките на приключващото председателство на Кипър на Съвета на ЕС, съобщават от пресцентъра на Президентството.

По думите на Йотова Кипърското председателство, чието мото е „Автономен съюз, отворен към света“, е очертало контурите на стратегическата автономия на Европейския съюз.

Бъдещето и предизвикателствата пред ЕС – от въпроса за разширяването до икономическото развитие и стабилността на съюза, коментираха държавният глава и посланиците на продължилата над два часа среща. Илияна Йотова изтъкна, че водеща за ЕС е темата за сигурността във всички нейни аспекти.

Президентът посочи, че в контекста на променения международен ред Евросъюзът трябва да засили своите отбранителни способности, да изгради обща и комплексна политика за сигурност и отбрана. Тя се обяви за засилването на Европейския стълб за отбрана и сигурност в рамките на НАТО. Йотова подчерта и българските проекти в сферата на отбраната по инструмента SAFE .

Европа изостава в изграждането на Енергийния съюз и продължава да е зависима от енергийни доставки, не е достатъчно изградена и мрежата за диверсификация“, заяви държавният глава. Тя изтъкна енергийните проекти, по които работи България – Вертикалния газов коридор, който ще гарантира енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа, както и двата проекта за пренос на зелена енергия от Азербайджан.