Йотова пред европейски посланици: ЕС може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля

26 Май, 2026 17:49 490 20

По отношение на световните конфликти Европа трябва да има консолидирана позиция, смята Йотова

Йотова пред европейски посланици: ЕС може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля - 1
Снимка: Президентство
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Европейският съюз може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля със своите силни позиции. По отношение на световните конфликти Европа трябва да има консолидирана позиция, която да отстоява". Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с посланици на държавите членки, организирана в рамките на приключващото председателство на Кипър на Съвета на ЕС, съобщават от пресцентъра на Президентството.

По думите на Йотова Кипърското председателство, чието мото е „Автономен съюз, отворен към света“, е очертало контурите на стратегическата автономия на Европейския съюз.

Бъдещето и предизвикателствата пред ЕС – от въпроса за разширяването до икономическото развитие и стабилността на съюза, коментираха държавният глава и посланиците на продължилата над два часа среща. Илияна Йотова изтъкна, че водеща за ЕС е темата за сигурността във всички нейни аспекти.

Президентът посочи, че в контекста на променения международен ред Евросъюзът трябва да засили своите отбранителни способности, да изгради обща и комплексна политика за сигурност и отбрана. Тя се обяви за засилването на Европейския стълб за отбрана и сигурност в рамките на НАТО. Йотова подчерта и българските проекти в сферата на отбраната по инструмента SAFE .

Европа изостава в изграждането на Енергийния съюз и продължава да е зависима от енергийни доставки, не е достатъчно изградена и мрежата за диверсификация“, заяви държавният глава. Тя изтъкна енергийните проекти, по които работи България – Вертикалния газов коридор, който ще гарантира енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа, както и двата проекта за пренос на зелена енергия от Азербайджан.


  • 1 Те само

    5 0 Отговор
    това са чакали , акъл от другарката Йотова да вземат !

    17:58 26.05.2026

  • 2 А бе,

    6 0 Отговор
    Вие по тези срещи май се събирате да си говорите само клишета, а зад тях няма грам мисъл.

    18:00 26.05.2026

  • 3 Деций

    6 0 Отговор
    Йотова,да не говорим глупости !ЕС и Европа са вече мил спомен.Това е изоставаща във всяко отношение територия която ще има треторазрядни функции и възможности и незавидна съдба!

    18:00 26.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тази

    5 0 Отговор
    е типичен пример за комсомолски секретар. Само като я погледна ми е ясна.

    18:04 26.05.2026

  • 7 Латерна Йотова

    5 1 Отговор
    Срещу кого ще се отбранява Йотова? Срещу нейния агресор Русия, която създаде България ли ще се отбранява Йотова?

    За мнозинството от българите братска Русия, която ни освободи от турско робство не е агресор, а агресорът е НАТО, което разпали гражданската война в Украйна.

    От тази гледна точка е редно да попитаме: Българка ли е другарката г-жа Йотова или е масонска навита латерна от малтийските тамплиери!?

    Коментиран от #9, #14

    18:08 26.05.2026

  • 8 Дориана

    2 0 Отговор
    Това не е вярно и е в сферата на нереалните мечти. ЕС вече отдавна изгуби позиции на политическата сцена заради грешната си и не далновидна политика. Да не говорим, че и в икономически план е отслабена. Европа вече не е това което беше. Точно обратното тя ежедневно провокира към война между НАТО и Русия. Така, че последиците са разпад на ЕС и срив на Европа.

    18:10 26.05.2026

  • 9 Варварката

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Латерна Йотова":

    Другари,не издържам повече,сега па малтийски тамплиери🤣🤣

    Коментиран от #17

    18:11 26.05.2026

  • 10 Бесмисленна длъжност

    3 0 Отговор
    Г-жа Йотова явно не знае за това се налага да я осветлим за дейността на послланниците .Те самите твърдят ,че от тях нищо не зависи, само подписвали разни документи тоест и те като нея имат представителни функции и нищо повече.

    Коментиран от #11

    18:11 26.05.2026

  • 11 ,,,,,,

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бесмисленна длъжност":

    Кукли на конци😂

    18:11 26.05.2026

  • 12 Перо

    3 0 Отговор
    Всеки ден тая си измисля причини за отразяване по медиите, да “ръси” мозък с клишета и най-общи приказки, а това заявление ми звучи като “ценни” указания! Даже и на събора на овцевъдите изказа “ценни” мисли! Не разбира ли, че няма да я изберат!

    Коментиран от #16

    18:17 26.05.2026

  • 13 всички европейски посланици

    1 0 Отговор
    затаиха дъх да чуят препоръките на президента на най окрадената корумпирана кочиина...

    18:28 26.05.2026

  • 14 смях в залата

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Латерна Йотова":

    българин тамплиер хахахахахахахахахах

    Коментиран от #18

    18:29 26.05.2026

  • 15 Сандо

    2 0 Отговор
    Йотова се скъса да си прави реклама!Макар че колкото повече говори,толкова повече лъжи и глупости се леят от соросовата и уста.

    18:30 26.05.2026

  • 16 само питам да напомня

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Перо":

    някой помни ли че тая беше любовница на първанов?

    18:30 26.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 декември 2023

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "смях в залата":

    През 2023 г. вицепрезидентът на България Илияна Йотова беше удостоена с наградата „Рицар на годината“ от Ордена на рицарите тамплиери на Храма на Йерусалим – Велик приорат България.

    По традиция отличието се връчва от Великия приор на Ордена на Рицарите тамплиери на Храма на Йерусалим – Велик приорат България акад. Румен Ралчев.

    18:34 26.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Горски

    2 0 Отговор
    Ама разбира се - ако трябва и по корем ще лазим,само и само да сме европейци. какво е това европейски курс, който България засукала и се наема, и не може да се откъсне. Влиза ли "доброволната" помощ по 2000 евро за Украйна (1.2 милиарда делено на 6? милиона българи) в европейския съюз? За сега 4 страни са отказали да плащат тези пари! Вероятно ще са някъде към 2 000 000 000 евро! Освен това съобщиха, че Рюте е предложил всички страни от НАТО да отделят от държавния си бюджет всяка година помощ за украйна, но за сега няколко големи държави са отказали, та може да ни се размине! Не очаквайте нашите слуги да откажат! Та както е казал преди една седмица държавния секретар на САЩ - Марко Рубио-преди да им поискат нещо, те са готови да го дадат.

    18:39 26.05.2026

