Йотова пред европейски посланици: ЕС може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля

"Европейският съюз може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля със своите силни позиции. По отношение на световните конфликти Европа трябва да има консолидирана позиция, която да отстоява". Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с посланици на държавите членки, организирана в рамките на приключващото председателство на Кипър на Съвета на ЕС, съобщават от пресцентъра на Президентството.
По думите на Йотова Кипърското председателство, чието мото е „Автономен съюз, отворен към света“, е очертало контурите на стратегическата автономия на Европейския съюз.
Бъдещето и предизвикателствата пред ЕС – от въпроса за разширяването до икономическото развитие и стабилността на съюза, коментираха държавният глава и посланиците на продължилата над два часа среща. Илияна Йотова изтъкна, че водеща за ЕС е темата за сигурността във всички нейни аспекти.
Президентът посочи, че в контекста на променения международен ред Евросъюзът трябва да засили своите отбранителни способности, да изгради обща и комплексна политика за сигурност и отбрана. Тя се обяви за засилването на Европейския стълб за отбрана и сигурност в рамките на НАТО. Йотова подчерта и българските проекти в сферата на отбраната по инструмента SAFE .
Европа изостава в изграждането на Енергийния съюз и продължава да е зависима от енергийни доставки, не е достатъчно изградена и мрежата за диверсификация“, заяви държавният глава. Тя изтъкна енергийните проекти, по които работи България – Вертикалния газов коридор, който ще гарантира енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа, както и двата проекта за пренос на зелена енергия от Азербайджан.
7 Латерна Йотова
За мнозинството от българите братска Русия, която ни освободи от турско робство не е агресор, а агресорът е НАТО, което разпали гражданската война в Украйна.
От тази гледна точка е редно да попитаме: Българка ли е другарката г-жа Йотова или е масонска навита латерна от малтийските тамплиери!?
Коментиран от #9, #14
18:08 26.05.2026
9 Варварката
До коментар #7 от "Латерна Йотова":Другари,не издържам повече,сега па малтийски тамплиери🤣🤣
Коментиран от #17
18:11 26.05.2026
11 ,,,,,,
До коментар #10 от "Бесмисленна длъжност":Кукли на конци😂
18:11 26.05.2026
14 смях в залата
До коментар #7 от "Латерна Йотова":българин тамплиер хахахахахахахахахах
Коментиран от #18
18:29 26.05.2026
16 само питам да напомня
До коментар #12 от "Перо":някой помни ли че тая беше любовница на първанов?
18:30 26.05.2026
18 декември 2023
До коментар #14 от "смях в залата":През 2023 г. вицепрезидентът на България Илияна Йотова беше удостоена с наградата „Рицар на годината“ от Ордена на рицарите тамплиери на Храма на Йерусалим – Велик приорат България.
По традиция отличието се връчва от Великия приор на Ордена на Рицарите тамплиери на Храма на Йерусалим – Велик приорат България акад. Румен Ралчев.
18:34 26.05.2026
