Доналд Тръмп: Отварям Ормузкия проток завинаги!

15 Април, 2026 18:15, обновена 15 Април, 2026 19:23

Тръмп също така заяви, че не е получил никакви възражения от страна на Китай или Саудитска Арабия относно решението му да блокира Ормузкия проток

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ''отваря Ормузкия проток завинаги. Той съобщи това чрез публикация в социалната мрежа Truth Social.

''Китай е много щастлив, че отварям Ормузкия проток завинаги. Правя го и за тях - и за целия свят. Тази ситуация никога повече няма да се повтори'', заяви американският лидер.

''Те се съгласиха да не изпращат оръжия в Иран. Президентът Си ще ме прегърне силно, приятелски, когато пристигна след няколко седмици. Работим заедно умно и много ефективно! Не е ли това по-добре от това да се борим??? НО ЗАПОМНЕТЕ, можем да се борим много добре, ако се наложи - много по-добре от всеки друг!!!“ публикува в пост в профила си в социалните мрежи Тръмп.

"Президентът Си ще ме прегърне силно, когато пристигна там след няколко седмици.“

Това е поредното изказване на Тръмп в рамките на няколко часа, след като той заяви, че от Китай са му казали, че няма да бъдат изпращани оръжия в Иран – и че китайски танкер е направил обратен завой по време на наложената от САЩ блокада.

Миналата седмица американският президент обяви, че налага 50-процентови мита на всяка страна, която доставя оръжия на Иран.

Доналд Тръмп ще посети Пекин на 14 и 15 май. Първоначално той трябваше да се срещне със Си Цзинпин по-рано, в края на миналия месец или в началото на този, но визитата беше отложена заради войната в Близкия изток.

Водещата попита американския президент дали отражението върху цената на петрола на войната в Близкия изток, американската операция във Венецуела и изявленията на администрацията на Тръмп относно Куба ще променят тона на тази среща със Си Цзинпин.

"Не смятам така. Той се нуждае от петрол, не аз. Това е човек, с когото се разбирам много добре. Той ми изпрати едно много хубаво писмо", посочи Тръмп.

Тръмп също така заяви, че не е получил "никакви" възражения от страна на Китай или Саудитска Арабия относно решението му да блокира Ормузкия проток.

Междувременно в. "Файненшъл Таймс" публикува днес информация от свое журналистическо разследване, според което Иран тайно е придобил в края на 2024 г. китайски шпионски сателит, което му е дало нови по-големи възможности да нанася удари по американски военни бази в Близкия изток по време на войната със САЩ и Израел.

Сателитът от рядката експортна модификация TEE-01B, конструиран и изстрелян от китайската компания "Ърт Ай Ко" (Earth Eye Co), е бил придобит от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), след като е бил изведен в орбита, се посочва в публикацията, в която се цитират изтекли документи на иранската армия.

Според вестника, който се позовава на списъци с координати, сателитни изображения и орбитални анализи, иранските военни командири са насочили сателита да наблюдава важни американски военни обекти. Изображенията са били получени през март преди и след атаки с дронове и ракети срещу тези мишени, посочва "Файненшъл таймс".

Като част от споразумението на КГИР е бил предоставен достъп до търговски наземни станции, управлявани от "Емпосат" (Emposat) – базиран в Пекин доставчик на услуги за управление на сателити и данни с глобална мрежа, обхващаща Азия, Латинска Америка и други региони.

Данните показват, че сателитът е заснел изображения на военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия на 13, 14 и 15 март. На 14 март американският президент Доналд Тръмп потвърди, че американски самолети в тази база са били поразени. Пет самолета цистерни на ВВС на САЩ бяха повредени.

Сателитът също така е наблюдавал военновъздушната база "Муафак Салти" в Йордания и места в близост до щаба на Пети американски флот в Манама, Бахрейн, както и летището в Ербил, Иракски Кюрдистан, по времето, когато според КГИР те са били поразени.

Китайското външно министерство отхвърли днес тези твърдения, определяйки ги като неверни, посочва Ройтерс.

"Неотдавна някои сили настървено се опитаха да произвеждат слухове и злонамерено да ги асоциират с Китай", посочи министерството в изявление за Ройтерс.

"Китай твърдо се противопоставя на подобни практики, движени от скрити мотиви", се допълва в изявлението.

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди изнесената информация по независим път.

Белият дом, ЦРУ и Пентагонът засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    114 8 Отговор
    Той си беше отворен преди да се намеси Тръмп.

    18:16 15.04.2026

  • 2 Какво

    80 8 Отговор
    отваряш, бе като нямаш с какво !

    18:16 15.04.2026

  • 3 Конфети "Земя-въздух-земя "

    72 9 Отговор
    Ял е китайска патка

    18:17 15.04.2026

  • 4 ТОЗИ НЕФЕЛНИК

    95 5 Отговор
    СЪВСЕМ ИЗТРЕЩЯ,СЪВСЕМ ЗАПОЧНА ДА ГОВОРИ ПРОСТОТИИ.

    18:18 15.04.2026

  • 5 Боко

    57 5 Отговор
    В мен са лентичката и ножицата

    18:18 15.04.2026

  • 6 От Нобеловият комитет:

    62 2 Отговор
    ...какъв добър човек☝заслужава награда.🏆🔞🍌🤣🤣🤣

    18:19 15.04.2026

  • 7 Жалък по жалък Тръмп

    64 7 Отговор
    Видя че Иран му даде срок 24 часа и че ще му потопи коритото наречено на зоофила Линкълн и останалите пиратски кораби ще бъдат потопени от Иран и сега пак обърна палачинката.Сега Иран пак ще го затвори и ще минават кораби които ще си плащат таксата

    18:20 15.04.2026

  • 8 Грамофон свири, майка плаче

    66 3 Отговор
    Байдън е китка пред Тръмп 🤣

    18:20 15.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин....

    49 3 Отговор
    Бай Дончо деменцията много добре знае че китай ще им го сложи от 2ката @..Така че ще се съгласи с условията на китай!!

    18:21 15.04.2026

  • 12 Тома

    54 2 Отговор
    Диагнозата е пълна откачалка

    18:21 15.04.2026

  • 13 Оня

    32 2 Отговор
    Кофти ти е отварачката!

    18:21 15.04.2026

  • 14 Фанка

    42 2 Отговор
    Да се смееш ли да плачеш ли?

    18:21 15.04.2026

  • 15 Пампаец

    38 2 Отговор
    Ройтерс заяви , че не може да потвърди изнесената информация по независим път !!! :-))))) Малеееее , смях !!!!:-)))))))))

    18:22 15.04.2026

  • 16 Очаквам,

    42 2 Отговор
    след 10 минути. Ще го затворя завинаги. 🤣

    18:22 15.04.2026

  • 17 адаша

    33 1 Отговор
    И сега колко ще струва горивото при нас?

    18:23 15.04.2026

  • 18 Фокусник

    39 2 Отговор
    Отваря в 8 часа на обеднапочивка затваря след един часа пак отваря до 5часа работно време.След работно време всички спат.

    18:23 15.04.2026

  • 19 Аидееее

    32 2 Отговор
    Юруш на нефта.... че не се знае утре кво ще каже

    18:23 15.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 От Пекин официално:

    23 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    18:24 15.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Аз съм над 50

    51 2 Отговор
    годишен човек, такива глупости да се говорят от държавен глава не съм чувал през целия си живот!

    18:25 15.04.2026

  • 25 Ха-ха

    2 37 Отговор
    Големите играчи и бизнесмени ще правят бизнеса и ще трупат печалби, а бедната Русийка само ще гледа и ще брои руските загуби и жертви.!

    18:25 15.04.2026

  • 26 Мара Отварачката е бясна

    34 1 Отговор
    Доналд Отварачката.. и открадна прякора.

    18:26 15.04.2026

  • 27 П.У.Т.а.р.А.К 🐱

    37 1 Отговор
    ЕВРЕИТЕ ГО НАЗНАЧИХА,ЕВРЕИТЕ ЩЕ ГО УВОЛНЯТ И ЩЕ СИ ИЗБЪРШАТ РЪЦЕТЕ С НЕГО.

    18:26 15.04.2026

  • 28 психопат

    36 0 Отговор
    ще отвориш иначе ще ядеш хурката - кой си ти бе боклук ще рекетираш чужд бизнес айде иди си ейви майката психопат

    18:27 15.04.2026

  • 29 Отваря

    27 0 Отговор
    на макя си онова!

    18:27 15.04.2026

  • 30 Те така

    26 0 Отговор
    ти го отвориха че хирурзите едвам ще го кърпят

    18:27 15.04.2026

  • 31 Kaлпазанин

    32 1 Отговор
    А разбира ли че от ден става все по смешен и жалък

    18:28 15.04.2026

  • 32 Баце ЕООД

    27 1 Отговор
    Абе преди да се бие с Иран, си беше отворен завинаги и без подобни напъни... Логиката баце, 404

    18:28 15.04.2026

  • 33 МхтоМхто

    30 2 Отговор
    Няма толкова луд , наистина!!?!?!!! Утре може да реши да го пресуши. Ще чакаме.

    18:29 15.04.2026

  • 34 1616

    27 1 Отговор
    Голяма новина от Ройтерс без да може да я потвърди и вие ми..Сир..ките веднага я публикувате,а краварите заедно с мошетата смениха един с деменция с един напълно луд за съжаление сега цалия свят е потърпевш

    18:33 15.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 прокопи

    29 2 Отговор
    Тоя, ще влезне в историята, като най - тъпия и смешен президент. Уникат!

    18:34 15.04.2026

  • 37 Търновец

    34 1 Отговор
    Добре че Иран не прати ракети и дронове по Американските цистерни самолети в България, тия дето пуснаха тези самолети у нас на военен трибунал за предателство. Преди такова решение трябваше да има дискусия в НС и гласуване - САЩ не бяха атакувани а са агресор

    Коментиран от #43

    18:37 15.04.2026

  • 38 Сега

    20 1 Отговор
    предишната статия пише Сащ -Тръмп са били поставили Иран в ъгъла.Щом е така би трябвало иранците да кажат че отварят.протока.Явно тоя ъгъл му е дошло много и сега се чуди кой ъгъл да избере.Дано да не избере правия ъгъл .

    18:38 15.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Валерко

    18 0 Отговор
    Кейти Пери му е казала, че ще.му седне на оранжевото лице в някой нощен клуб, ако отвори протока

    18:43 15.04.2026

  • 41 Още едно божество

    22 1 Отговор
    Тръмпочът е много отворен и не му е ясно названието "завинаги", какво значи.

    18:44 15.04.2026

  • 42 стоян георгиев

    15 1 Отговор
    Абе и аз вече съвсем се обърках,ся рижата бай Перукан агент Краснов ли е или не е ?

    18:46 15.04.2026

  • 43 Газолизард

    13 2 Отговор

    До коментар #37 от "Търновец":

    Ние така направихме и 2000-та година, когато пускахме американските бомбардировачи да убиват цивилното население в Белград. Сърбите никога няма да го забравят. Лично познавам една водеща от националното им радио, което бомбардираха и която остана с трайни увреждания и трудно подвижна.

    18:50 15.04.2026

  • 44 Госあ

    9 4 Отговор
    Китай повече могат да се разберат със сащ, отколкото с Европа. Същото важи и за Русия.

    Коментиран от #47

    18:50 15.04.2026

  • 45 Копейка

    13 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ъъъъ":

    Прозтият Доналд Дък си обира крушите от Персийския Залив, защото Си му скръцна със зъби и му каза, че ще продаде и останалите държавни дългови облигации на САЩ, които държи.

    18:53 15.04.2026

  • 46 Трол

    6 1 Отговор
    Идиот шизофрен

    18:57 15.04.2026

  • 47 Българин 🇧🇬

    10 4 Отговор

    До коментар #44 от "Госあ":

    Всъщност ДА ! ЕС не само , че изостава от събитията , ами е и една кочина от русофобски свине бленуващи по скелетите на Хитлер и Наполеон .

    Коментиран от #57, #63, #78

    18:59 15.04.2026

  • 48 Неразбрал

    8 4 Отговор
    Абе някой да ми обясни , защо Русия не реве , че целия загнил запад помага на укрофашистите със най - модерно оръжие , старлинг , стотици милиарди евро и долари , разузнавателна информация , бомби , ракети , натюфци които се бият за бандерите ??????? А сега ревът за един сателит за които не е дойазано ....защо ?????

    Коментиран от #53, #56, #65, #72

    18:59 15.04.2026

  • 49 Оооо

    5 5 Отговор
    Ама, кой ти вярва бе, Тръмпе?! Ти стана като твоя приятел путлер. Лъжата за нищо я нямате.

    19:00 15.04.2026

  • 50 Хурка майка , хурка за джендърлъка !

    12 2 Отговор
    Хурка майка голяма хурка за целия западнал запад !!!!!
    Хурка майка много голяма хурка и за нас , че нашите крадливи , лъжливи , алчни политици отново ни хванаха на погрешното хоро !!!!!!

    Коментиран от #54

    19:02 15.04.2026

  • 51 АНГЛОСАКСОНСКИЯ ЗАЛЕЗ

    10 1 Отговор
    Сега гледаме 1-ва серия.

    19:02 15.04.2026

  • 52 Ами

    4 3 Отговор
    Си се нас.р.а

    19:03 15.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гризкай

    3 8 Отговор

    До коментар #50 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":

    Бахура
    Бахура

    Червен Гейзак

    Марш към Външния КЕНЕФ.

    19:04 15.04.2026

  • 55 КОМЕДИЯНТ!!!

    11 0 Отговор
    Тръмп щеше да е много смешен, ако не беше толкова жалък!!!

    19:04 15.04.2026

  • 56 Няма нужда ,😃

    10 1 Отговор

    До коментар #48 от "Неразбрал":

    Ами като видяха как германските и щатските танкове затъват в калта и за нищо не стават , като видяха , че английските и турските дронове отидоха на боклука , ...да говорим ли за джавелини , които щяха да спират руски танкове , и американски спътници на Мъск , които нищо не променят ... Има ли нужда братушките да се сърдят ? 😃

    19:04 15.04.2026

  • 57 Госあ

    6 4 Отговор

    До коментар #47 от "Българин 🇧🇬":

    Не само русофоби, а и расисти.

    Коментиран от #67

    19:05 15.04.2026

  • 58 Хи хи хи . Голям майтап !

    11 0 Отговор
    Рижавия пират хвърли бялата кърпа ....вдига бялото знаме на победата !!!!!

    19:05 15.04.2026

  • 59 Констатираща

    8 0 Отговор
    Явно посещението в Китай го притеснява и гледа да се застрахова, защото знае, че ще го претиснат да отвори.

    19:05 15.04.2026

  • 60 Този

    1 1 Отговор
    виц е стар !

    19:08 15.04.2026

  • 61 Напомняме

    1 3 Отговор
    Че Този Рижавия беше на

    Целия Русофилски Контингент

    Любимец.

    Не се правете на Алтави

    Жалки Червени Парцали.

    Коментиран от #71

    19:10 15.04.2026

  • 62 Публика

    6 0 Отговор
    Смешна работа. За жалост много хора си заминаха бадиева. А, там страдат доста хора. Милиони.

    19:12 15.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 604

    3 0 Отговор
    тоъ е изчаткал, шизоуфренията го е прегърнала и притиснала силну...смешник

    19:13 15.04.2026

  • 65 оня с коня

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Неразбрал":

    Не реве Русия ли срещу Западните военни и Финансови помощи за Украйна?Е няма как да я чуеш ако не си измиеш ушите:)

    19:14 15.04.2026

  • 66 Лесно е за обяснение

    5 0 Отговор
    Съответно следващ ултиматум променя последния до момента...и дава начало на нов...който от своя страна ще бъде премахнат от този след него,като се очаква окончателен, разбира се не последен.

    19:14 15.04.2026

  • 67 Българин 🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Госあ":

    Да , учудващо е как Брюксел НАБЪРЗО забрави едно от основните си правила - да няма "език на омразата" , и католическите и СУНИТСКИ мюсюлмански говорители като и ЕС и Турция набързо направиха общ фронт срещу Русия !

    19:14 15.04.2026

  • 68 Хи хи

    8 0 Отговор
    Ормузкия проток ще бъде затворен, ако е отворен !
    Ормузкия проток ще бъде отворен, ако е затворен !
    Ормузкия проток ще бъде затворен, ако е затворен !
    Ормузкия проток ще бъде отворен, ако е отворен !

    Ако нещо не сте разбрали, питайте арменския поп !!

    19:14 15.04.2026

  • 69 КАСТРО БАЛАСТРО

    1 5 Отговор
    Идва Ред на Куба.

    Русофилките пак ще им слушаме

    Истреричните Крясаци .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #74

    19:14 15.04.2026

  • 70 ДОНИ Е КАТО ЗЕЛЕНСКИ

    4 0 Отговор
    Здраво побеждава в нета.

    19:14 15.04.2026

  • 71 604

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Напомняме":

    той и кумика дойде с лозунга , че ше спира гражданската война ...амъ го докара до те тоя .!.

    19:15 15.04.2026

  • 72 Кой не реве

    0 6 Отговор

    До коментар #48 от "Неразбрал":

    Затова със всички сили
    Напъваха
    Орбан да остане на Власт

    За онези 90 Милиарда
    Даже Родния Путераст
    Реваше .

    19:16 15.04.2026

  • 73 Идиотът Тръмп

    4 0 Отговор
    ОТВОРЕТЕ ОРМУЗКИЯТ ПРОТОК, ЗАЩОТО НИЕ ЩЕ ГО ЗАТВОРИМ!

    19:19 15.04.2026

  • 74 Само питам

    6 0 Отговор

    До коментар #69 от "КАСТРО БАЛАСТРО":

    Срещу един отчаян остров , един век под санкции ли натовците ще си пробвате "силата" ? 😀 Нали знаете , че сте слугини на евреите , англия и турчилята ?

    19:20 15.04.2026

  • 75 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    5 1 Отговор
    АНГЛОСАКСОНСКИЯ ЗАЛЕЗ.

    19:22 15.04.2026

  • 76 Ненормалник

    6 0 Отговор
    Това е оранжевият.

    19:23 15.04.2026

  • 77 Отстрани

    6 0 Отговор
    Ормузкият пролив преди Тръмп и Нетаняху да нападнат брутално Иран си беше напълно отворен и нямаше никакви проблеми.

    Сега ционистите и нацистите убийци на деца ще водят втора война, за да се върнат в изходно положение след като вече загубиха един трилион , убиха хиляди невинни хора и предизвикаха световна криза, докато всички наоколо гледат безучастно с широко отворени очи.
    Включително и нашето продажно еврейско и украинско правителство.

    19:23 15.04.2026

  • 78 Кочина

    1 5 Отговор

    До коментар #47 от "Българин 🇧🇬":

    е Русия. Ти със сигурност не си ходил там.

    Коментиран от #80

    19:27 15.04.2026

  • 79 НА ЦИОН

    4 0 Отговор
    Ще му е много трудно след това нападение.

    19:30 15.04.2026

  • 80 Българин 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Кочина":

    Не , но съм в България - евроатлантическа кочина , в която младите жени не искат да си родят децата , в която "прокопсали те" политици харизват всичко на Турските си господари ...Това в Лондон и Анкара много ви харесва , нали ?

    19:34 15.04.2026

  • 81 АЗ ПРАВЯ СЛЪНЦЕТО ДА ИЗГРЯВА

    2 0 Отговор
    ЗАВИНАГИ.

    19:35 15.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 А аз

    2 0 Отговор
    Вчера тъкмо да натак овам една, и тя не дойде на срещата...

    19:37 15.04.2026

  • 84 Протока си бе отворен

    2 0 Отговор
    но той предизвика затварянето му, та после да го отвори и пременува на "Протока Тръмп"

    19:37 15.04.2026

  • 85 Любопитен

    2 0 Отговор
    Защо краварите все подвиват опашки и бягат като хлебарки , ама винаги казват , пе са победители ?

    19:38 15.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 ИНПИЙЧМЪНТ!

    2 0 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ !!!

    19:39 15.04.2026

  • 88 Хаген Дас

    1 0 Отговор
    Съвсем се оплете! Май руските кораби и подводници в региона го подсетиха!

    19:40 15.04.2026

  • 89 Българин

    0 0 Отговор
    Браво на нашето Българско внуче Америка! През 2008г бяха забранени замърсяващи въздуха дизеловите автомобили. Държавата ги изкупи. За една от моите коли Фолксваген дизел, купена през 2000 година за 18 хиляди ми върнаха 8 хиляди. Браво Нафтовите продукти - дрехи, пластмаса, петролни коли, си отиват понеже като поставиш под земята дрехи, пластмаса от нафта с хиляди години не могат да се разложат. Идва времето за чиста и свята Планета така както е била преди 1941. Напишете в търсачката на ютюб "Ford, Car, Hemp 1941" и ще видите как бият с Чук по стъклата и каусерията направена от Конопена Пластмаса и не могат да я счупят. Нашите деди са правели лековити дрехи от Коприна, Коноп, Памук, Вълна. Конопеното Олио съдържа вещества блиски до човешките и е здравословно - SBD Олио! Та мислете логично. Къде остана Небето Като от Коприна, това е Моята Родина. Връщаме се обратно към екологичното време на живот на нашите Деди от преди 1944г. Лека кола с висок капацитет на акумулатор от конопени нано частици, може да кара 1500 км без зареждане!

    19:40 15.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Българин

    0 0 Отговор
    Като летиш със самолет на щата Невада и Аризона се вижда как част от пустините за запълнени с чисто нови петролни леки коли. Толкова години Америка изкупуваше нови БМВ, Мерцедеси, Фолксвагени и ги стоварваше по пустините да поддържа Германската икономика. Но тази планета ние мислещите хора нямаме право да я затрием! В момента в Америка е направен самолет от конопена пластмаса. Германия сътвори леки коли които се правят чрез три еко генетично творение на предна, задна и колела на лека кола от Конопена материя! Та другари комсомолци идва промяна на Нафтовия Мозък на Човека и Връщането му към Екологичен Конопен, Копринен, Памучен и Вълна начин на Мозък. Защо и кой унищожава в нашата Земя на Коприната - България, отглеждането на коприна от пашкули, коноп, памук и избиването на Овцете даващи Вълна и Мляко? Отговор: Нафтата! Парата от Нафтата... 15 години Европа плащаше дългове към нафтовите производители - Русия и Арабските държави. Идва Екологията в Америка и в Европа и тя ще победи.

    19:44 15.04.2026

  • 92 Българин

    0 0 Отговор
  • 93 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Рижавия терорист да не стана Мара отварачката .....той затваря .....той отваря ....???????

    19:48 15.04.2026

  • 94 ПРЕДСЕДАТЕЛ СИ

    4 0 Отговор
    Е разпоредил на Тръмп да отвори всички протоци. Дони е отвори даже протока на Мелания.

    19:49 15.04.2026

  • 95 Рижавууу

    1 0 Отговор
    Изкукуригал си тотално,точно обратното е всичко което казваш.Танкерите са си минавали и заминавали без даже да ви обръщат внимание,г-н СИ ти е истрасил кюнците по телефона,саудитите са ти казали да изчезваш безкрайно...хахахах...
    А той хегемон ми бил.....марш в диспансера рижавууу...хах..

    20:01 15.04.2026

  • 96 оооо

    0 0 Отговор
    нямаш карти , какво отваряш като нямаш карти !

    20:02 15.04.2026