Доналд Тръмп: Отварям Ормузкия проток завинаги!

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ''отваря Ормузкия проток завинаги. Той съобщи това чрез публикация в социалната мрежа Truth Social.
''Китай е много щастлив, че отварям Ормузкия проток завинаги. Правя го и за тях - и за целия свят. Тази ситуация никога повече няма да се повтори'', заяви американският лидер.
''Те се съгласиха да не изпращат оръжия в Иран. Президентът Си ще ме прегърне силно, приятелски, когато пристигна след няколко седмици. Работим заедно умно и много ефективно! Не е ли това по-добре от това да се борим??? НО ЗАПОМНЕТЕ, можем да се борим много добре, ако се наложи - много по-добре от всеки друг!!!“ публикува в пост в профила си в социалните мрежи Тръмп.
Това е поредното изказване на Тръмп в рамките на няколко часа, след като той заяви, че от Китай са му казали, че няма да бъдат изпращани оръжия в Иран – и че китайски танкер е направил обратен завой по време на наложената от САЩ блокада.
Миналата седмица американският президент обяви, че налага 50-процентови мита на всяка страна, която доставя оръжия на Иран.
Доналд Тръмп ще посети Пекин на 14 и 15 май. Първоначално той трябваше да се срещне със Си Цзинпин по-рано, в края на миналия месец или в началото на този, но визитата беше отложена заради войната в Близкия изток.
Водещата попита американския президент дали отражението върху цената на петрола на войната в Близкия изток, американската операция във Венецуела и изявленията на администрацията на Тръмп относно Куба ще променят тона на тази среща със Си Цзинпин.
"Не смятам така. Той се нуждае от петрол, не аз. Това е човек, с когото се разбирам много добре. Той ми изпрати едно много хубаво писмо", посочи Тръмп.
Тръмп също така заяви, че не е получил "никакви" възражения от страна на Китай или Саудитска Арабия относно решението му да блокира Ормузкия проток.
Междувременно в. "Файненшъл Таймс" публикува днес информация от свое журналистическо разследване, според което Иран тайно е придобил в края на 2024 г. китайски шпионски сателит, което му е дало нови по-големи възможности да нанася удари по американски военни бази в Близкия изток по време на войната със САЩ и Израел.
Сателитът от рядката експортна модификация TEE-01B, конструиран и изстрелян от китайската компания "Ърт Ай Ко" (Earth Eye Co), е бил придобит от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), след като е бил изведен в орбита, се посочва в публикацията, в която се цитират изтекли документи на иранската армия.
Според вестника, който се позовава на списъци с координати, сателитни изображения и орбитални анализи, иранските военни командири са насочили сателита да наблюдава важни американски военни обекти. Изображенията са били получени през март преди и след атаки с дронове и ракети срещу тези мишени, посочва "Файненшъл таймс".
Като част от споразумението на КГИР е бил предоставен достъп до търговски наземни станции, управлявани от "Емпосат" (Emposat) – базиран в Пекин доставчик на услуги за управление на сателити и данни с глобална мрежа, обхващаща Азия, Латинска Америка и други региони.
Данните показват, че сателитът е заснел изображения на военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия на 13, 14 и 15 март. На 14 март американският президент Доналд Тръмп потвърди, че американски самолети в тази база са били поразени. Пет самолета цистерни на ВВС на САЩ бяха повредени.
Сателитът също така е наблюдавал военновъздушната база "Муафак Салти" в Йордания и места в близост до щаба на Пети американски флот в Манама, Бахрейн, както и летището в Ербил, Иракски Кюрдистан, по времето, когато според КГИР те са били поразени.
Китайското външно министерство отхвърли днес тези твърдения, определяйки ги като неверни, посочва Ройтерс.
"Неотдавна някои сили настървено се опитаха да произвеждат слухове и злонамерено да ги асоциират с Китай", посочи министерството в изявление за Ройтерс.
"Китай твърдо се противопоставя на подобни практики, движени от скрити мотиви", се допълва в изявлението.
Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди изнесената информация по независим път.
Белият дом, ЦРУ и Пентагонът засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:16 15.04.2026
2 Какво
18:16 15.04.2026
3 Конфети "Земя-въздух-земя "
18:17 15.04.2026
4 ТОЗИ НЕФЕЛНИК
18:18 15.04.2026
5 Боко
18:18 15.04.2026
6 От Нобеловият комитет:
18:19 15.04.2026
7 Жалък по жалък Тръмп
18:20 15.04.2026
8 Грамофон свири, майка плаче
18:20 15.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Българин....
18:21 15.04.2026
12 Тома
18:21 15.04.2026
13 Оня
18:21 15.04.2026
14 Фанка
18:21 15.04.2026
15 Пампаец
18:22 15.04.2026
16 Очаквам,
18:22 15.04.2026
17 адаша
18:23 15.04.2026
18 Фокусник
18:23 15.04.2026
19 Аидееее
18:23 15.04.2026
20 Фокусник
18:24 15.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 От Пекин официално:
18:24 15.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Аз съм над 50
18:25 15.04.2026
25 Ха-ха
18:25 15.04.2026
26 Мара Отварачката е бясна
18:26 15.04.2026
27 П.У.Т.а.р.А.К 🐱
18:26 15.04.2026
28 психопат
18:27 15.04.2026
29 Отваря
18:27 15.04.2026
30 Те така
18:27 15.04.2026
31 Kaлпазанин
18:28 15.04.2026
32 Баце ЕООД
18:28 15.04.2026
33 МхтоМхто
18:29 15.04.2026
34 1616
18:33 15.04.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 прокопи
18:34 15.04.2026
37 Търновец
Коментиран от #43
18:37 15.04.2026
38 Сега
18:38 15.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Валерко
18:43 15.04.2026
41 Още едно божество
18:44 15.04.2026
42 стоян георгиев
18:46 15.04.2026
43 Газолизард
До коментар #37 от "Търновец":Ние така направихме и 2000-та година, когато пускахме американските бомбардировачи да убиват цивилното население в Белград. Сърбите никога няма да го забравят. Лично познавам една водеща от националното им радио, което бомбардираха и която остана с трайни увреждания и трудно подвижна.
18:50 15.04.2026
44 Госあ
Коментиран от #47
18:50 15.04.2026
45 Копейка
До коментар #39 от "Ъъъъ":Прозтият Доналд Дък си обира крушите от Персийския Залив, защото Си му скръцна със зъби и му каза, че ще продаде и останалите държавни дългови облигации на САЩ, които държи.
18:53 15.04.2026
46 Трол
18:57 15.04.2026
47 Българин 🇧🇬
До коментар #44 от "Госあ":Всъщност ДА ! ЕС не само , че изостава от събитията , ами е и една кочина от русофобски свине бленуващи по скелетите на Хитлер и Наполеон .
Коментиран от #57, #63, #78
18:59 15.04.2026
48 Неразбрал
Коментиран от #53, #56, #65, #72
18:59 15.04.2026
49 Оооо
19:00 15.04.2026
50 Хурка майка , хурка за джендърлъка !
Хурка майка много голяма хурка и за нас , че нашите крадливи , лъжливи , алчни политици отново ни хванаха на погрешното хоро !!!!!!
Коментиран от #54
19:02 15.04.2026
51 АНГЛОСАКСОНСКИЯ ЗАЛЕЗ
19:02 15.04.2026
52 Ами
19:03 15.04.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Гризкай
До коментар #50 от "Хурка майка , хурка за джендърлъка !":Бахура
Бахура
Червен Гейзак
Марш към Външния КЕНЕФ.
19:04 15.04.2026
55 КОМЕДИЯНТ!!!
19:04 15.04.2026
56 Няма нужда ,😃
До коментар #48 от "Неразбрал":Ами като видяха как германските и щатските танкове затъват в калта и за нищо не стават , като видяха , че английските и турските дронове отидоха на боклука , ...да говорим ли за джавелини , които щяха да спират руски танкове , и американски спътници на Мъск , които нищо не променят ... Има ли нужда братушките да се сърдят ? 😃
19:04 15.04.2026
57 Госあ
До коментар #47 от "Българин 🇧🇬":Не само русофоби, а и расисти.
Коментиран от #67
19:05 15.04.2026
58 Хи хи хи . Голям майтап !
19:05 15.04.2026
59 Констатираща
19:05 15.04.2026
60 Този
19:08 15.04.2026
61 Напомняме
Целия Русофилски Контингент
Любимец.
Не се правете на Алтави
Жалки Червени Парцали.
Коментиран от #71
19:10 15.04.2026
62 Публика
19:12 15.04.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 604
19:13 15.04.2026
65 оня с коня
До коментар #48 от "Неразбрал":Не реве Русия ли срещу Западните военни и Финансови помощи за Украйна?Е няма как да я чуеш ако не си измиеш ушите:)
19:14 15.04.2026
66 Лесно е за обяснение
19:14 15.04.2026
67 Българин 🇧🇬
До коментар #57 от "Госあ":Да , учудващо е как Брюксел НАБЪРЗО забрави едно от основните си правила - да няма "език на омразата" , и католическите и СУНИТСКИ мюсюлмански говорители като и ЕС и Турция набързо направиха общ фронт срещу Русия !
19:14 15.04.2026
68 Хи хи
Ормузкия проток ще бъде отворен, ако е затворен !
Ормузкия проток ще бъде затворен, ако е затворен !
Ормузкия проток ще бъде отворен, ако е отворен !
Ако нещо не сте разбрали, питайте арменския поп !!
19:14 15.04.2026
69 КАСТРО БАЛАСТРО
Русофилките пак ще им слушаме
Истреричните Крясаци .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #74
19:14 15.04.2026
70 ДОНИ Е КАТО ЗЕЛЕНСКИ
19:14 15.04.2026
71 604
До коментар #61 от "Напомняме":той и кумика дойде с лозунга , че ше спира гражданската война ...амъ го докара до те тоя .!.
19:15 15.04.2026
72 Кой не реве
До коментар #48 от "Неразбрал":Затова със всички сили
Напъваха
Орбан да остане на Власт
За онези 90 Милиарда
Даже Родния Путераст
Реваше .
19:16 15.04.2026
73 Идиотът Тръмп
19:19 15.04.2026
74 Само питам
До коментар #69 от "КАСТРО БАЛАСТРО":Срещу един отчаян остров , един век под санкции ли натовците ще си пробвате "силата" ? 😀 Нали знаете , че сте слугини на евреите , англия и турчилята ?
19:20 15.04.2026
75 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
19:22 15.04.2026
76 Ненормалник
19:23 15.04.2026
77 Отстрани
Сега ционистите и нацистите убийци на деца ще водят втора война, за да се върнат в изходно положение след като вече загубиха един трилион , убиха хиляди невинни хора и предизвикаха световна криза, докато всички наоколо гледат безучастно с широко отворени очи.
Включително и нашето продажно еврейско и украинско правителство.
19:23 15.04.2026
78 Кочина
До коментар #47 от "Българин 🇧🇬":е Русия. Ти със сигурност не си ходил там.
Коментиран от #80
19:27 15.04.2026
79 НА ЦИОН
19:30 15.04.2026
80 Българин 🇧🇬
До коментар #78 от "Кочина":Не , но съм в България - евроатлантическа кочина , в която младите жени не искат да си родят децата , в която "прокопсали те" политици харизват всичко на Турските си господари ...Това в Лондон и Анкара много ви харесва , нали ?
19:34 15.04.2026
81 АЗ ПРАВЯ СЛЪНЦЕТО ДА ИЗГРЯВА
19:35 15.04.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 А аз
19:37 15.04.2026
84 Протока си бе отворен
19:37 15.04.2026
85 Любопитен
19:38 15.04.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 ИНПИЙЧМЪНТ!
19:39 15.04.2026
88 Хаген Дас
19:40 15.04.2026
89 Българин
19:40 15.04.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Българин
19:44 15.04.2026
92 Българин
19:46 15.04.2026
93 Хи хи хи
19:48 15.04.2026
94 ПРЕДСЕДАТЕЛ СИ
19:49 15.04.2026
95 Рижавууу
А той хегемон ми бил.....марш в диспансера рижавууу...хах..
20:01 15.04.2026
96 оооо
20:02 15.04.2026