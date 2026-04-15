Доналд Тръмп: Отварям Ормузкия проток завинаги!

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ''отваря Ормузкия проток завинаги. Той съобщи това чрез публикация в социалната мрежа Truth Social.

''Китай е много щастлив, че отварям Ормузкия проток завинаги. Правя го и за тях - и за целия свят. Тази ситуация никога повече няма да се повтори'', заяви американският лидер.

''Те се съгласиха да не изпращат оръжия в Иран. Президентът Си ще ме прегърне силно, приятелски, когато пристигна след няколко седмици. Работим заедно умно и много ефективно! Не е ли това по-добре от това да се борим??? НО ЗАПОМНЕТЕ, можем да се борим много добре, ако се наложи - много по-добре от всеки друг!!!“ публикува в пост в профила си в социалните мрежи Тръмп.

Това е поредното изказване на Тръмп в рамките на няколко часа, след като той заяви, че от Китай са му казали, че няма да бъдат изпращани оръжия в Иран – и че китайски танкер е направил обратен завой по време на наложената от САЩ блокада.

Миналата седмица американският президент обяви, че налага 50-процентови мита на всяка страна, която доставя оръжия на Иран.

Доналд Тръмп ще посети Пекин на 14 и 15 май. Първоначално той трябваше да се срещне със Си Цзинпин по-рано, в края на миналия месец или в началото на този, но визитата беше отложена заради войната в Близкия изток.

Водещата попита американския президент дали отражението върху цената на петрола на войната в Близкия изток, американската операция във Венецуела и изявленията на администрацията на Тръмп относно Куба ще променят тона на тази среща със Си Цзинпин.

"Не смятам така. Той се нуждае от петрол, не аз. Това е човек, с когото се разбирам много добре. Той ми изпрати едно много хубаво писмо", посочи Тръмп.

Тръмп също така заяви, че не е получил "никакви" възражения от страна на Китай или Саудитска Арабия относно решението му да блокира Ормузкия проток.

Междувременно в. "Файненшъл Таймс" публикува днес информация от свое журналистическо разследване, според което Иран тайно е придобил в края на 2024 г. китайски шпионски сателит, което му е дало нови по-големи възможности да нанася удари по американски военни бази в Близкия изток по време на войната със САЩ и Израел.

Сателитът от рядката експортна модификация TEE-01B, конструиран и изстрелян от китайската компания "Ърт Ай Ко" (Earth Eye Co), е бил придобит от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), след като е бил изведен в орбита, се посочва в публикацията, в която се цитират изтекли документи на иранската армия.

Според вестника, който се позовава на списъци с координати, сателитни изображения и орбитални анализи, иранските военни командири са насочили сателита да наблюдава важни американски военни обекти. Изображенията са били получени през март преди и след атаки с дронове и ракети срещу тези мишени, посочва "Файненшъл таймс".

Като част от споразумението на КГИР е бил предоставен достъп до търговски наземни станции, управлявани от "Емпосат" (Emposat) – базиран в Пекин доставчик на услуги за управление на сателити и данни с глобална мрежа, обхващаща Азия, Латинска Америка и други региони.

Данните показват, че сателитът е заснел изображения на военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия на 13, 14 и 15 март. На 14 март американският президент Доналд Тръмп потвърди, че американски самолети в тази база са били поразени. Пет самолета цистерни на ВВС на САЩ бяха повредени.

Сателитът също така е наблюдавал военновъздушната база "Муафак Салти" в Йордания и места в близост до щаба на Пети американски флот в Манама, Бахрейн, както и летището в Ербил, Иракски Кюрдистан, по времето, когато според КГИР те са били поразени.

Китайското външно министерство отхвърли днес тези твърдения, определяйки ги като неверни, посочва Ройтерс.

"Неотдавна някои сили настървено се опитаха да произвеждат слухове и злонамерено да ги асоциират с Китай", посочи министерството в изявление за Ройтерс.

"Китай твърдо се противопоставя на подобни практики, движени от скрити мотиви", се допълва в изявлението.

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди изнесената информация по независим път.

Белият дом, ЦРУ и Пентагонът засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.