Най-голямото намаление на доставките в историята! Само след месец световните запаси от петрол ще се изчерпят

Цените на петрола не отразяват напълно най-голямото в историята намаление на доставките, настъпило в резултат на войната в Иран и фактическото затваряне на Ормузкия проток, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

Според Фредерик Ласер, ръководител на аналитичния отдел на търговската компания Gunvor Group, ако войната продължи още месец, петролните пазари ще изчерпят запасите си.

От своя страна главният икономист на Trafigura Group Саад Рахим заяви, че към момента конфликтът вече е довел до загуба на 1 милиард барела доставки, а тази цифра може да нарасне до 1,5 милиарда барела, ако конфликтът продължи.

Фючърсите на петрола от сорта Брент демонстрират значителна волатилност от началото на войната в Иран, като се покачиха почти до 120 долара за барел, а след това спаднаха на фона на перспективите за мирни преговори. Във вторник, 21 април, те се търгуваха на ниво около 95 долара за барел, отчасти поради убеждението, че конфликтът скоро ще приключи.

"Мащабът изглежда такъв, че пазарът всъщност не може да го обхване. За да се върнат потоците към нормалното ниво, ще е необходимо време, ако бъде сключено мирно споразумение, затова в момента съществува реална разлика между възприятието и реалността“, заявява Рахим.

Съоснователката и директор по проучванията на Energy Aspects Амрита Сен отбелязва, че доставките на петрол през Ормузкия проток може би никога няма да се върнат до нивото от преди войната. Според нейната прогноза, поради войната ще бъдат загубени около 450 милиона барела нефтопродукти, като например бензин. Тази прогноза се основава на предположението, че през следващия месец проходът през Ормузкия проток ще бъде отворен на 50%.

Морският трафик в Ормузкия проток остава почти напълно блокиран, като през последните 24 часа оттам са преминали само три кораба, сочат данни от платформи за проследяване на корабоплаването, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Техеран ограничени през последните дни корабоплаването през протока, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, в отговор на американската блокада на иранските пристанища.

Петролният танкер „Иан Спир“ (Ean Spir) премина през Ормузкия проток във вторник, след като преди това беше акостирал в иракско пристанище, сочат данни на „МаринТрафик“ (MarineTraffic).

Товарният кораб „Лиан Стар“ (Lian Star), отплавал от иранско пристанище, също е преминал през протока.

Танкерът за втечнен нефтен газ „Меда“ (Meda), който е акостирал в пристанище в Обединените арабски емирства, е пресякъл Ормузкия проток в понеделник при втория си опит да напусне Персийския залив, според анализ на сателитни снимки на „СинМакс“ (SynMax).

Трите кораба представляват незначителен процент от над 140-те съда, преминаващи ежедневно през маршрута, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Повече от дузина танкери преминаха през Ормузкия проток, след като в петък Иран временно обяви, че той е отворен. В събота обаче Техеран отново обяви, че морският път е затворен и обстрелваше кораби.

„Дори кораби, които на пръв поглед отговарят на общоизвестните критерии за успешно преминаване през двете блокади, могат да се окажат в опасност и да не успеят да преминат“, предупреди компанията за услуги в корабоплаването Би Ар Ес (BRS).