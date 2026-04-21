Най-голямото намаление на доставките в историята! Само след месец световните запаси от петрол ще се изчерпят

Цените на петрола не отразяват напълно най-голямото в историята намаление на доставките, настъпило в резултат на войната в Иран и фактическото затваряне на Ормузкия проток, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.
Според Фредерик Ласер, ръководител на аналитичния отдел на търговската компания Gunvor Group, ако войната продължи още месец, петролните пазари ще изчерпят запасите си.
От своя страна главният икономист на Trafigura Group Саад Рахим заяви, че към момента конфликтът вече е довел до загуба на 1 милиард барела доставки, а тази цифра може да нарасне до 1,5 милиарда барела, ако конфликтът продължи.
Фючърсите на петрола от сорта Брент демонстрират значителна волатилност от началото на войната в Иран, като се покачиха почти до 120 долара за барел, а след това спаднаха на фона на перспективите за мирни преговори. Във вторник, 21 април, те се търгуваха на ниво около 95 долара за барел, отчасти поради убеждението, че конфликтът скоро ще приключи.
"Мащабът изглежда такъв, че пазарът всъщност не може да го обхване. За да се върнат потоците към нормалното ниво, ще е необходимо време, ако бъде сключено мирно споразумение, затова в момента съществува реална разлика между възприятието и реалността“, заявява Рахим.
Съоснователката и директор по проучванията на Energy Aspects Амрита Сен отбелязва, че доставките на петрол през Ормузкия проток може би никога няма да се върнат до нивото от преди войната. Според нейната прогноза, поради войната ще бъдат загубени около 450 милиона барела нефтопродукти, като например бензин. Тази прогноза се основава на предположението, че през следващия месец проходът през Ормузкия проток ще бъде отворен на 50%.
Морският трафик в Ормузкия проток остава почти напълно блокиран, като през последните 24 часа оттам са преминали само три кораба, сочат данни от платформи за проследяване на корабоплаването, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Техеран ограничени през последните дни корабоплаването през протока, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, в отговор на американската блокада на иранските пристанища.
Петролният танкер „Иан Спир“ (Ean Spir) премина през Ормузкия проток във вторник, след като преди това беше акостирал в иракско пристанище, сочат данни на „МаринТрафик“ (MarineTraffic).
Товарният кораб „Лиан Стар“ (Lian Star), отплавал от иранско пристанище, също е преминал през протока.
Танкерът за втечнен нефтен газ „Меда“ (Meda), който е акостирал в пристанище в Обединените арабски емирства, е пресякъл Ормузкия проток в понеделник при втория си опит да напусне Персийския залив, според анализ на сателитни снимки на „СинМакс“ (SynMax).
Трите кораба представляват незначителен процент от над 140-те съда, преминаващи ежедневно през маршрута, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.
Повече от дузина танкери преминаха през Ормузкия проток, след като в петък Иран временно обяви, че той е отворен. В събота обаче Техеран отново обяви, че морският път е затворен и обстрелваше кораби.
„Дори кораби, които на пръв поглед отговарят на общоизвестните критерии за успешно преминаване през двете блокади, могат да се окажат в опасност и да не успеят да преминат“, предупреди компанията за услуги в корабоплаването Би Ар Ес (BRS).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......
Коментиран от #47
20:56 21.04.2026
2 Амиии
Коментиран от #5, #9
20:58 21.04.2026
3 Ама баднини настават
20:59 21.04.2026
4 ДрайвингПлежър
Евро малоумниците щели да санкционират Иран
Украинските терористи взривяват петролна инфраструктура...
дано имате колела... щото иначе на гръб ще носите всичко! пълната кретения побеждава яко
20:59 21.04.2026
5 .....
До коментар #2 от "Амиии":Аз викам повече да не се къпя.
Коментиран от #7
21:01 21.04.2026
6 20042026
21:03 21.04.2026
7 Амии
До коментар #5 от ".....":Тъкмо ще завъдиш червеи, с които ще се храниш
/по Мурсулина/
:))
21:04 21.04.2026
8 ВСИЧКИ В КОЛАБС
21:05 21.04.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Амиии":И за икономия, докато се къпем да се из4ишкваме❗
21:05 21.04.2026
10 Фейк на часа
- Имотен балон (с отражение в цял свят)
- Балон на здравните услуги
- Балон на комуникациите
- Балон на ...
- Сега идва ред на балона на цените на горивата
Честито !
21:06 21.04.2026
11 Хм...
21:06 21.04.2026
12 Гост
21:08 21.04.2026
13 Малка България и енерет.сигурност8654
Още преди Иранската война важнте “придобивки» от еврото в Родината ни са:
Увеличване на държавните разходи
Увеличване на дефецита
Увеличване на дълга 23%
Увеличване цените
А сувереинтета ни икономоческия? Може да има замразяване на парите на българите при пробългарски и анти-ЕС действия. Както реферндума в Гърция. А в Канда?
21:08 21.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Боруна Лом
21:11 21.04.2026
16 Натрупахте Пари !
Сега !
Ще Трябва !
Да Ги !
Превърнете !
В ПЕТРОЛ !
21:12 21.04.2026
17 Сатана Z
21:12 21.04.2026
18 Сатана Z
21:14 21.04.2026
19 Тръмплин
21:15 21.04.2026
20 Те вече пресметнаха колко са направили
Хора, свързани с Тръмп, които имат информация кога ще падне и кога ще се вдигне цената на петрола в зависимост от това дали ще има примирие или не.
21:16 21.04.2026
21 Българин
21:16 21.04.2026
22 Тити
Коментиран от #35, #36
21:18 21.04.2026
23 Българин
Коментиран от #34
21:18 21.04.2026
24 Ти да видиш
21:19 21.04.2026
25 Българин
21:19 21.04.2026
26 Ивелин Михайлов
21:20 21.04.2026
27 Българин
Коментиран от #32
21:21 21.04.2026
28 Рибар съм
21:22 21.04.2026
29 Българин
21:24 21.04.2026
30 Гробар
21:28 21.04.2026
31 Българин
21:29 21.04.2026
32 Само питам
До коментар #27 от "Българин":Нали ти върнаха нивите - що ревеш ?
21:30 21.04.2026
33 Някой
21:30 21.04.2026
34 Гуру Гарабед
До коментар #23 от "Българин":Яко пафкаш конопец а папилюга
21:30 21.04.2026
35 интересно
До коментар #22 от "Тити":А щеше ли да е нормално да запалят трета световна война ? Че някой го е пращал оня перчемосания да прави война там .
21:33 21.04.2026
36 Дако
До коментар #22 от "Тити":Кои войски да прати Европа ? Тия епилираните ли ?
Да не говорим че в краварника запалили още един самолетоносач . От страх явно да не го пратят на война .
21:35 21.04.2026
37 Горски
21:36 21.04.2026
38 Българин
21:40 21.04.2026
39 дела и документи
21:41 21.04.2026
40 Коста
21:43 21.04.2026
41 Фалконети
21:44 21.04.2026
42 ЗЛО
21:51 21.04.2026
43 Хмм
21:51 21.04.2026
44 чудесно
Коментиран от #48
21:53 21.04.2026
45 Българин
21:54 21.04.2026
46 Нищо
22:02 21.04.2026
47 Затваряйте магазините!
До коментар #1 от "......":Иначе фалит! Продайте стоките които се развалят бързо, а останалото в склада.
22:07 21.04.2026
48 Българин
До коментар #44 от "чудесно":Влезте в някоя търсачка и напишете:
"Коноп България - информационен портал"
"Конопено семе: какво и как лекува. Откъде да го намерим ..."
"Коноп Нюз - Българският портал за коноп"
22:11 21.04.2026
49 Ние сме спокойни
22:57 21.04.2026
50 Отстрани
Тия нещастници ли щяха да воюват срещу Русия!??
23:32 21.04.2026
51 ТУКА НАРОЧНО ЛЪЖАТ
23:57 21.04.2026