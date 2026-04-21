Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Най-голямото намаление на доставките в историята! Само след месец световните запаси от петрол ще се изчерпят

21 Април, 2026 20:53 2 493 51

  • петрол-
  • опек-
  • доналд тръмп-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • персийски залив

Снимка: Shutterstock
Цените на петрола не отразяват напълно най-голямото в историята намаление на доставките, настъпило в резултат на войната в Иран и фактическото затваряне на Ормузкия проток, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

Според Фредерик Ласер, ръководител на аналитичния отдел на търговската компания Gunvor Group, ако войната продължи още месец, петролните пазари ще изчерпят запасите си.

От своя страна главният икономист на Trafigura Group Саад Рахим заяви, че към момента конфликтът вече е довел до загуба на 1 милиард барела доставки, а тази цифра може да нарасне до 1,5 милиарда барела, ако конфликтът продължи.

Фючърсите на петрола от сорта Брент демонстрират значителна волатилност от началото на войната в Иран, като се покачиха почти до 120 долара за барел, а след това спаднаха на фона на перспективите за мирни преговори. Във вторник, 21 април, те се търгуваха на ниво около 95 долара за барел, отчасти поради убеждението, че конфликтът скоро ще приключи.

"Мащабът изглежда такъв, че пазарът всъщност не може да го обхване. За да се върнат потоците към нормалното ниво, ще е необходимо време, ако бъде сключено мирно споразумение, затова в момента съществува реална разлика между възприятието и реалността“, заявява Рахим.

Съоснователката и директор по проучванията на Energy Aspects Амрита Сен отбелязва, че доставките на петрол през Ормузкия проток може би никога няма да се върнат до нивото от преди войната. Според нейната прогноза, поради войната ще бъдат загубени около 450 милиона барела нефтопродукти, като например бензин. Тази прогноза се основава на предположението, че през следващия месец проходът през Ормузкия проток ще бъде отворен на 50%.

Морският трафик в Ормузкия проток остава почти напълно блокиран, като през последните 24 часа оттам са преминали само три кораба, сочат данни от платформи за проследяване на корабоплаването, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Техеран ограничени през последните дни корабоплаването през протока, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, в отговор на американската блокада на иранските пристанища.

Петролният танкер „Иан Спир“ (Ean Spir) премина през Ормузкия проток във вторник, след като преди това беше акостирал в иракско пристанище, сочат данни на „МаринТрафик“ (MarineTraffic).

Товарният кораб „Лиан Стар“ (Lian Star), отплавал от иранско пристанище, също е преминал през протока.

Танкерът за втечнен нефтен газ „Меда“ (Meda), който е акостирал в пристанище в Обединените арабски емирства, е пресякъл Ормузкия проток в понеделник при втория си опит да напусне Персийския залив, според анализ на сателитни снимки на „СинМакс“ (SynMax).

Трите кораба представляват незначителен процент от над 140-те съда, преминаващи ежедневно през маршрута, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Повече от дузина танкери преминаха през Ормузкия проток, след като в петък Иран временно обяви, че той е отворен. В събота обаче Техеран отново обяви, че морският път е затворен и обстрелваше кораби.

„Дори кораби, които на пръв поглед отговарят на общоизвестните критерии за успешно преминаване през двете блокади, могат да се окажат в опасност и да не успеят да преминат“, предупреди компанията за услуги в корабоплаването Би Ар Ес (BRS).


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......

    36 2 Отговор
    Благодарение на Сатаняху.

    Коментиран от #47

    20:56 21.04.2026

  • 2 Амиии

    42 3 Отговор
    Мърсулина каза, да се къпем с 15⁰ вода

    Коментиран от #5, #9

    20:58 21.04.2026

  • 3 Ама баднини настават

    32 0 Отговор
    оох на кака ви

    20:59 21.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    51 1 Отговор
    Ония лудия ще бомбандирал
    Евро малоумниците щели да санкционират Иран
    Украинските терористи взривяват петролна инфраструктура...

    дано имате колела... щото иначе на гръб ще носите всичко! пълната кретения побеждава яко

    20:59 21.04.2026

  • 5 .....

    32 0 Отговор

    До коментар #2 от "Амиии":

    Аз викам повече да не се къпя.

    Коментиран от #7

    21:01 21.04.2026

  • 6 20042026

    16 3 Отговор
    Не са намалели просто ще купуваме все по скъпи

    21:03 21.04.2026

  • 7 Амии

    24 3 Отговор

    До коментар #5 от ".....":

    Тъкмо ще завъдиш червеи, с които ще се храниш
    /по Мурсулина/
    :))

    21:04 21.04.2026

  • 8 ВСИЧКИ В КОЛАБС

    38 1 Отговор
    Няма петрол Тръмп и щял да бомбандира хванали ирански кораб ВЪВ МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ СЪС ПЕТРОЛ. И ГО СПРЕЛИ. Е КО ЛОШО ПЛАВА СИ В МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ КОИТО ВОДИ СА И ТЕХНИ. ПРЕЗ МИНУТА ЧАС САМО ПРОТИВНИ СТРЕСИРАЩИ НОВИНИ ВКАРВАТ ХОРАТА ВЪВ СТРЕС И ПАНИКА. НИЩО ХУБАВО ОТ МЕСЕЦИ ГОДИНИ НЕ СЕ ПИШЕ. ОБЪРКАН СВЯТ.

    21:05 21.04.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "Амиии":

    И за икономия, докато се къпем да се из4ишкваме❗

    21:05 21.04.2026

  • 10 Фейк на часа

    36 0 Отговор
    Американците винаги са печелили от т.н. балони.
    - Имотен балон (с отражение в цял свят)
    - Балон на здравните услуги
    - Балон на комуникациите
    - Балон на ...
    - Сега идва ред на балона на цените на горивата
    Честито !

    21:06 21.04.2026

  • 11 Хм...

    41 1 Отговор
    В момента уралс в танкер в морето под $140 няма и тенденцията е за ръст от още поне $20 в близките дни. Ако инфантилния идиот тръмп не се кротне, до около месец руснаците няма да имат какво да си правят парите. Само до момента са стотина милиарда отгоре от разликите в цените откак инфантилния идиот тръмп се поведе по акъла на биби.

    21:06 21.04.2026

  • 12 Гост

    30 1 Отговор
    Нали искахте да спираме горенето на петрол и да минаваме на ток?

    21:08 21.04.2026

  • 13 Малка България и енерет.сигурност8654

    30 5 Отговор
    Намаляването на доставките едва ли ще има по-голям негативен ефект в България от въвеждането на еврото.
    Още преди Иранската война важнте “придобивки» от еврото в Родината ни са:
    Увеличване на държавните разходи
    Увеличване на дефецита
    Увеличване на дълга 23%
    Увеличване цените
    А сувереинтета ни икономоческия? Може да има замразяване на парите на българите при пробългарски и анти-ЕС действия. Както реферндума в Гърция. А в Канда?

    21:08 21.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боруна Лом

    24 0 Отговор
    ДА ЖИВЕЯТ САНКЦИИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ! ТИКВЕНИЦИ!

    21:11 21.04.2026

  • 16 Натрупахте Пари !

    17 0 Отговор
    Натрупахте Пари !

    Сега !

    Ще Трябва !

    Да Ги !

    Превърнете !

    В ПЕТРОЛ !

    21:12 21.04.2026

  • 17 Сатана Z

    25 0 Отговор
    По време на война само военни имат гориво. Цивилните бутат колички или колела

    21:12 21.04.2026

  • 18 Сатана Z

    22 0 Отговор
    Доналд Тръпков ще занесе всичките си пари в гробищата като цар Киро.

    21:14 21.04.2026

  • 19 Тръмплин

    23 0 Отговор
    - Петролът може да се изчерпа, но моите глупости не.

    21:15 21.04.2026

  • 20 Те вече пресметнаха колко са направили

    25 0 Отговор
    Десетки милиарди. Само от информация.
    Хора, свързани с Тръмп, които имат информация кога ще падне и кога ще се вдигне цената на петрола в зависимост от това дали ще има примирие или не.

    21:16 21.04.2026

  • 21 Българин

    9 8 Отговор
    Имам един въпрос към вас: - След години, тия леки коли като се износят и не стават за нищо, къде и на кой бoклук ще ги изхвърлите? Защо купувате старите коли, които Европа си изхвърля и които замърсяват въздуха и мрете като пилци/ Защо не изчакате новите чисти екологични технологии - такива каквито са били преди 1941 година? Напишете в търсачката на youtube: "Ford, Car, Hemp 1941" и вижте как каросерията на леката кола Форд, направена от Конопена пластмаса, я бият със чук и не могат да и счупят прозорците! Освен че леката кола Форд е била направена от Конопена пластмаса, а е и изпозвала и Гориво от Коноп. Идва паричната нафтова индустрия и унищожава всичко! Конопа ще спаси Света!

    21:16 21.04.2026

  • 22 Тити

    1 22 Отговор
    Нормално Европа спи а трябваше да прати войски.

    Коментиран от #35, #36

    21:18 21.04.2026

  • 23 Българин

    8 4 Отговор
    Идва ерата на КОНОПА - КОНОПА ЩЕ СПАСИ СВЕТА! КОНОПЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА... ДРЕХИ ОТ КОНОП ТАКА КАКТО НАШИТЕ ДЕДИ преди 1944г са отхлеждали Коноп и са правели Конопени Дрехи. Карусериите на Леки Коли на FORD са били правени от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА. Колите са карали на КОНОПЕНО ОЛИО. Идва Нафтата и оппърдява света..... Конопа ще спаси света - YouTube "Hemp could safe the world"

    Коментиран от #34

    21:18 21.04.2026

  • 24 Ти да видиш

    21 1 Отговор
    Няма да се плашите, ние сме в клуба на богатите кредитни милионери, а днес тук ни информираха, че Русия фалира и скоро ще и откраднем богатствата, защото Урсула подготвяла рекорден военен бюджет и започвала да купува много страшни оръжия на слънчеви батерии.

    21:19 21.04.2026

  • 25 Българин

    0 10 Отговор
    Тръмп - God Bless America - Българското Внуче Америка отново пее песента House Of The Rising Sun - Hot R.S. 1978 - Домът на Изгряващото Слънце - на Бялото Братство на Връх Хорбел - Върхът на ХОРАТА, Играещи ХОРО и Пеещи заедно в ХОР, на Седемте Рилски Езера. Връх Хорбел е преименуван на Мусала - Мойсей Аллаха, Муса Аллах - Мусала. Докато ние Българите не си възвърнем Името на Рила Планина на Исус Христос - ХОРБЕЛ - ОРБЕЛ посоянно ще ни тъпчат от исток с Аллахи.... Комунисти

    21:19 21.04.2026

  • 26 Ивелин Михайлов

    14 1 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, евреите ни готвят енергиен локдаун след като номерът с нова пландемия не мина!

    21:20 21.04.2026

  • 27 Българин

    2 10 Отговор
    Ако запалиш Конопена цигара един път на седмица, ще изхвърлиш всекидневното пафкане по една кутия тютюневи цигари! Но тютюневата и петролната индустрии няма да позволят нито на Конопа, нито на Марихуаната да се отглеждат - така както нашите дядовци преди 1944г по своите земи са ги отглеждали и са си правели сами конопени дрехи, въжета, понеже СССР им отне земите и сега БАНДА КОМУНИСТИ - СОБСТВЕНИЦИ НА ТКЗС си правят каквото си искат по българската земя!

    Коментиран от #32

    21:21 21.04.2026

  • 28 Рибар съм

    13 1 Отговор
    Искам кая калас за съпруга-ще си има червеи за риба без пари

    21:22 21.04.2026

  • 29 Българин

    2 4 Отговор
    Първо спряха парите ... Правилно казваш! Аз бях във фейсбук още от началното му създаване. И си пишех с някой други приятели и в България и в Америка. Един ден един мой приятел от България, ми каза да вляза в Фейсбука на едно малко градче и там където имаше реклама, че "На пенсионерите ще им дават безплатно инжекции против Грип" да напиша: Пенсионери не си набивайте инжекции, въпреки че са за без пари, за да не се разболявате! Но и взех, че го написах! Веднага на другия ден, като исках да вляза в моя акаунт във Феисбук се оказа, че е ликвидиран. После прочетох една статия, че 300 ученици са били на курс в някаква европейска държава и са ги научили как да контролират "Свободното Слово" във Фейсбук. Единствената държава в света, където има "Свобода на Словото" е Америка. В Америка първият Амедмент е: Всеки има право да си говори каквото иска, всеки има право да пише каквото си иска, всеки има право да си вярва в каквото си иска! В България е Пълен Цензурен комунистически Контрол на Звука излизащ от Устата и Писмото!

    21:24 21.04.2026

  • 30 Гробар

    6 1 Отговор
    Ясно е че зетят на Тръмпоча прави пачки от изказванията на татко му. Интересно е дали и Иран участват в играта? Все пак трябва да възстановяват щетите.

    21:28 21.04.2026

  • 31 Българин

    13 1 Отговор
    Повечето мюсюлмани се отнасят напълно сериозно към идеята за бъдещото създаване на световен халифат. Вече в редица европейски градове, като се включи и милионният Бирмингам, учениците мюсюлмани са повече от учениците, принадлежащи към коренното бяло население. Още 10–15 години и ислямското мнозинство ще създаде зони на шариата. И тогава ще настъпи разплатата! Ще ви дадат да се разберете за гей парадите, обиждащи религиозните им чувства! Ще се радвате, ако сутрин се събуждате живи! Те ще ви обяснят това-онова за феминизма, за чайлдфрия и шортите по улиците! Пола до земята, омъжена – мълчиш, докато мъжът не те попита нещо! Ще ви обрежат до един! Ще ви покажат що е то свободен секс, бърз и безопасен! Изборът ще бъде или да ги пребиете с камъни, или да се продадете! За Аллах няма малцинства и мнозинства – всички живеят по неговите завети или въобще не живеят! А засега – ще живеем във вашите домове и ще ядем вашия хляб: работете за нас, неверници. Те пътуват из Европа, а след себе си оставят потънали в мръсотия площади и разбити влакове, в които са ги возили безплатно. „Европейските ценности“ довършват Европа. Те приличат на предозиране с морфин. Повечето имигранти са здрави и силни млади мъже. Броят им ще се умножи по десет. Ще получат гражданство, ще доведат родителите и братята си, ще се женят и ще им се раждат деца. Впрочем чичото на Ясер Арафат е бил мюфтия в Ерусалим. На стената в стаята си е държал портрета на Хитлер и е бил приет от Химлер в канцеларият

    21:29 21.04.2026

  • 32 Само питам

    11 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Нали ти върнаха нивите - що ревеш ?

    21:30 21.04.2026

  • 33 Някой

    5 3 Отговор
    Радев ще ни внесе от русия безплатен нефт

    21:30 21.04.2026

  • 34 Гуру Гарабед

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Яко пафкаш конопец а папилюга

    21:30 21.04.2026

  • 35 интересно

    12 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тити":

    А щеше ли да е нормално да запалят трета световна война ? Че някой го е пращал оня перчемосания да прави война там .

    21:33 21.04.2026

  • 36 Дако

    14 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тити":

    Кои войски да прати Европа ? Тия епилираните ли ?
    Да не говорим че в краварника запалили още един самолетоносач . От страх явно да не го пратят на война .

    21:35 21.04.2026

  • 37 Горски

    13 1 Отговор
    Янките скоро не бяха губили морска битка, французите гласуваха против краварите и вече минават спокойно. И без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС. САЩ и Израел вършат всички мръсотии на света - ама пък има редовни грантове към нашите козячета. Козячета какво стана бе - защо плащате такси на аятоласите като отидете на бензиностанцията? Таксите не са никак малки и за това цената на горивата са такива. Започнали сте ама на сън! По време на преговорите се опитахте ама Иран ви даде 30 минути да се разкарате иначе при акулите! И сгънахте цирка! Тия хуморески у детската градина като за куклен театър стават! Да припомним също че над 1,2 милиарда евро изчезнаха безследно по пътя от Брюксел до Киев за разминиране на земеделски земи. Естествено скандала беше потулен от корумпетата в ЕК и европейският съд отказа да образува дело по случая без да се мотивира януари 2026 .

    21:36 21.04.2026

  • 38 Българин

    7 2 Отговор
    Предпочитате евро - перачите на пари. Затова надухте балон с имоти. Купихте на по-ниски от официалната цена имоти, разликата под масата. Сега ще си легализирате парите като продадете имотите на реална стойност. В пъти по-добра валути са ДОЛАР, ЙЕНА, Швейцарски франк. Печалбите за перачите на пари, лихвите по заеми до 2028 40 милиарда лева за нас. Унищожавате България, тотално. Инфлацията вие я докарахте с високите цени на газ, ток, парно, липса на ТАВАН на цени. Кой ни прати на борса газ ГЕРБ, кой ни прати на Борса ток по ПВУ ГЕРБ и ПП, ДБ. . На кой бяха служебните, на ГЕРБ. На кой беше сглобката ГЕРБ и ПП всите БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК, ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА СИНА НА ЦИГАНКАТА МАРУЦА БАЙ ТОДОРАНЧО!

    21:40 21.04.2026

  • 39 дела и документи

    13 2 Отговор
    На ЕС газ, петрол и тн., не им трябват, те са зелени, само зелен точец на перки и панелки им трябва. Нема коли с ДВГ, нема самолети за глезене по света, само на картинки ИИ ще разказва за света.:))

    21:41 21.04.2026

  • 40 Коста

    11 1 Отговор
    Зелените бяха използвани от лобита с цел да убият пазара на руски газ. Получиха някой и друг грант, направиха гуши от субсидии за ВЕИ. И сега ЕС няма икономика и затъва, защото производството тук е на цени в пъти китайските, няма и стабилен ток, защото през нощта панелите не работят, безработицата расте, доходите намаляват все повече. Вече 40-50% от населението на съюза има до 500-1000 евро спестявания и едва връзва края на месеца. А до 2000г средната класа караше Порше

    21:43 21.04.2026

  • 41 Фалконети

    10 1 Отговор
    И защо не пуснат тръбите от Русия и да оправят взривената на Северен поток и набързо да решат проблема? Да, големият брат ще ревне, че му се убива далаверата да продава на 3-4 пъти цената, ама кое е по-важно- стандартът на хората в ЕС или печалбите на кравите?

    21:44 21.04.2026

  • 42 ЗЛО

    7 0 Отговор
    И всички, ще мразят САЩ, защото са ЗЛО!

    21:51 21.04.2026

  • 43 Хмм

    9 1 Отговор
    на това се казва зависимост, как ще си организират срещите сега по света, а Русия спира петрола за Германия, да я видим лайен, нали каза, че е готова Европа да остане без електричество, а вече и без самолети, важното е да прилапат 90-те милиарда

    21:51 21.04.2026

  • 44 чудесно

    11 2 Отговор
    Заради ударите по нефтени бази Русия е намалила добива си на петрол с 300 - 400 000 барела дневно. От друга страна Израел и САЩ продължават да бомбардират нефтени бази и танкери в Близкия Изток. Целенасочено и планирано светът се води към енергиен колапс. Една от най-засегнатите държави ще е България, защото има риск от прекъсване на доставките и ще се храним с каквото произвеждаме. А ние, благодарение на ЕС, произвеждаме пшеница и олио, като олиото в по-голямата си част се произвежда от вносен слънчоглед. В същото време бюджетът е на огромен дефицит и не се знае откъде ще се пълни, след като банките още миналата година бяха принудени да платят данъка си за тази година авансово, за да може Теменужка да оправи сметките за влизане в еврозоната. Приходи няма да има и от туризма, защото нашите украински храненици през ден ни изпращат бойни дронове по плажовете, а морето е с нефтени замърсявания пак благодарение на същите храненици. И съвсем сериозно си мисля, че п.расетата нарочно загубиха изборите, за да оставят този батак на Радев.Очакват ни много трудни месеци, с които и най-перфектното правителство не може да се справи. А Нейнски напира да се дават пари на Украйна, Нейнски, Запрянов и Гюров в следващите дни могат да направят огромни глупости, затова Йотова още утре трябва да ги уволни. Неслучайно Радев призова за оставка на служебния кабинет, той има информация какво се канят да сътворят в последните часове.

    Коментиран от #48

    21:53 21.04.2026

  • 45 Българин

    8 1 Отговор
    В България съществува пълна свобoда на слoвото. Но само в случай, че не проповядваш: фaшистка, рaсистка, нaцистка, шoвинистическа, нaционалистическа, пaтриотическа, антигeноцидна, антикoмунистическа, антисoциалистическа, антинaционалсоциалистическа, антиглoбалистическа или друга антидемoкратична идeология. Свобoдата на слoвото в България е гарaнтирана, освен в случаите, когато не е насочена срещу: евpеи, цигaни, африкaнци, тъpговци на едро, ноpвeжци, туpци, рycнаци, членове на упрaвляващи партии, япoнци, китaйци, милиoнери, еcкимоси и други етнoси; срещу дeмократи, сoциалисти, кoмунисти, либeрали, маpксисти, икoномисти, прaвисти, хитлеpисти, министpи, рeцидивисти и прoчее демокpатични субeкти; срещу депyтати, бивши, наcтоящи и бъдeщи, срещу привaтизатори, мобилизaтори, модеpнизатори, рeформатори, мaфиотизатори, срещу члeнове на техните семейства, срещу техните брaтовчеди и пpиятели. В България свoбода има колкото щeш. Имаме си даже и Движение за свoбоди. Само че то пък има твърде малко общо с българите. Та за България ли ни беше думата или за свoбодата?

    21:54 21.04.2026

  • 46 Нищо

    4 1 Отговор
    Няма да се реши преди Израел да каже тежката си дума. Евреите контролират Конгреса и правителството на САЩ. Това се вижда с просто око.

    22:02 21.04.2026

  • 47 Затваряйте магазините!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "......":

    Иначе фалит! Продайте стоките които се развалят бързо, а останалото в склада.

    22:07 21.04.2026

  • 48 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "чудесно":

    Влезте в някоя търсачка и напишете:

    "Коноп България - информационен портал"

    "Конопено семе: какво и как лекува. Откъде да го намерим ..."

    "Коноп Нюз - Българският портал за коноп"

    22:11 21.04.2026

  • 49 Ние сме спокойни

    0 1 Отговор
    За нас ще има, нали вече сме с Москва. При това и евтино.

    22:57 21.04.2026

  • 50 Отстрани

    1 0 Отговор
    Луфтханза днес отмени 20 хиляди полета заради липса на авиационно гориво .

    Тия нещастници ли щяха да воюват срещу Русия!??

    23:32 21.04.2026

  • 51 ТУКА НАРОЧНО ЛЪЖАТ

    3 0 Отговор
    НАЛИ САМО 20 ПРОЦЕНТА ОТ ПЕТРОЛА ИДВА ОТ ОРМУЗ.....Нарочно се прави за да на ЗАНУЛЯТ ПО БЪРЗО ФИНАСОВО...

    23:57 21.04.2026