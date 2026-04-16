Bloomberg: Блокада на Ормузкия проток заплашва с конфронтация между Тръмп и Си Дзинпин преди срещата им в Пекин

Американската блокада на Ормузкия проток заплашва с конфронтация между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин преди срещата им в Пекин, съобщава Bloomberg.

„Опитът на Доналд Тръмп да забрани на Иран да използва Ормузкия проток ограничава ключови енергийни доставки за Китай и заплашва със сблъсък със Си Дзинпин месец преди планираната среща на двамата лидери в Пекин“, се казва в статията.

Според медията, по-строгият език на Пекин подчертава, че войната в Близкия изток подкопава крехкия баланс между най-големите икономики в света.

„Заплахите на САЩ за прехващане, отклоняване или залавяне на кораби, нарушаващи блокадата, рискуват конфронтация с Китай“, пише агенцията.

Във вторник свързан с Китай танкер под американски санкции премина през Ормузкия проток, въпреки блокадата на протока от Вашингтон.

В понеделник вечерта Централното командване на САЩ (CENTCOM) започна да блокира Ормузкия проток, изпълнявайки заповеди на президента на САЩ Доналд Тръмп след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран.