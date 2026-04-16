Bloomberg: Блокада на Ормузкия проток заплашва с конфронтация между Тръмп и Си Дзинпин преди срещата им в Пекин

Bloomberg: Блокада на Ормузкия проток заплашва с конфронтация между Тръмп и Си Дзинпин преди срещата им в Пекин

16 Април, 2026 04:46, обновена 16 Април, 2026 04:51 726 5

Според медията, по-строгият език на Пекин подчертава, че войната в Близкия изток подкопава крехкия баланс между най-големите икономики в света

Bloomberg: Блокада на Ормузкия проток заплашва с конфронтация между Тръмп и Си Дзинпин преди срещата им в Пекин - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската блокада на Ормузкия проток заплашва с конфронтация между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин преди срещата им в Пекин, съобщава Bloomberg.

„Опитът на Доналд Тръмп да забрани на Иран да използва Ормузкия проток ограничава ключови енергийни доставки за Китай и заплашва със сблъсък със Си Дзинпин месец преди планираната среща на двамата лидери в Пекин“, се казва в статията.

Според медията, по-строгият език на Пекин подчертава, че войната в Близкия изток подкопава крехкия баланс между най-големите икономики в света.

„Заплахите на САЩ за прехващане, отклоняване или залавяне на кораби, нарушаващи блокадата, рискуват конфронтация с Китай“, пише агенцията.

Във вторник свързан с Китай танкер под американски санкции премина през Ормузкия проток, въпреки блокадата на протока от Вашингтон.

В понеделник вечерта Централното командване на САЩ (CENTCOM) започна да блокира Ормузкия проток, изпълнявайки заповеди на президента на САЩ Доналд Тръмп след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран.


  • 1 Лост

    2 1 Отговор
    Ама недейте така.Тръмп каза,че Си е много доволен и ще запрегръщат и разцелуват.

    04:58 16.04.2026

  • 2 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Стария дони не смее да спре китайски контейнеровоз преминал без позволение, щото знае какво ще му се случи ако китай се включи във войната

    05:26 16.04.2026

  • 3 Копей

    1 2 Отговор
    Китай като останат без петрол и ще натиснат чалмите да развеят бялата пижама.

    05:38 16.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    1 0 Отговор
    среща няма да има дато рижия кукумицин не си обере крушите от протока.

    05:48 16.04.2026