Новини
Свят »
САЩ »
Бесент: Смекчихме санкциите срещу руския петрол, за да спасим световната търговия

16 Април, 2026 05:01, обновена 16 Април, 2026 05:07 864 14

  • сащ-
  • русия-
  • бесент-
  • петрол-
  • цени-
  • санкции

Бесент: Смекчихме санкциите срещу руския петрол, за да спасим световната търговия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон се нуждаеше от временно облекчаване на американските санкции срещу руския петрол, за да избегне сценария за край на световната търговия, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Имаше сценарии за край - цената на петрола се покачва до 150, 200, 250 долара“, каза Бесент на брифинг в Белия дом.

Според министъра издаването на генерален лиценз за закупуване на руски петрол „помогна за стабилизиране на цените“.

Бесент отказа да представи оценката на САЩ за това колко точно петрол е можело да бъде продаден по генералния лиценз, признавайки, че приходите могат да достигнат 2 милиарда долара. „Нека помислим за различен свят, където цената на петрола се е покачила до 150 долара. Тогава руснаците щяха да печелят много повече“, каза Бесент.

По-рано в сряда той обяви, че САЩ няма да подновяват генералните си лицензи за закупуване на руски петрол.

В опит да намалят цените на петрола, които се повишиха рязко след атаката срещу Иран, през март американските власти освободиха от санкции руския петрол и петролни продукти, натоварени на кораби от 12 март. Продажбата им не беше обект на никакви ограничения, наложени от Вашингтон. Лицензът на Министерството на финансите на САЩ беше валиден до 11 април.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мурка

    16 0 Отговор
    Това е по голям провал и от ВИЕТНАМ

    05:12 16.04.2026

  • 3 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Приготви си рубли клоун, цяла европа плащаме 100+ за барел докато руския е на тънкана

    05:28 16.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тепърва

    8 0 Отговор
    ще смекчавате !

    05:34 16.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Доналд Дък, паток

    3 0 Отговор
    Тоя е по-голям смешко от адашчето!

    05:48 16.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Разноцветен

    6 0 Отговор
    Те не могат да втвърдят, тръгнали да смекчават!!! Ха, ха!

    05:52 16.04.2026

  • 10 ЕСсср

    3 0 Отговор
    Очевидно санкциите са наложени на ЕС и НАТО. Накрая сметките така излизат.

    06:03 16.04.2026

  • 11 А Русия?

    3 0 Отговор
    А Русия питахте ли дали ще ви продава? И как ще стане? Куха и еднозначна статия.

    06:17 16.04.2026

  • 12 оня с коня

    2 0 Отговор
    Соpocнята да стагя колана, че трябва да пълни бюджета. Заради еврото се отваря дупка в бюджета и някой трябва да я пълни,
    редно е който е искал евро, той да стяга колана и да плаща повече. Аз минавам на половин работен ден и редовни болнични щото така или
    иначе не мога да избегна инфлацията от няма и 3%, поне да си спестя от хранене на държавни къpлeжи.

    06:20 16.04.2026

  • 13 оня с коня

    1 0 Отговор
    Ще има ли санкции срещу САЩ..? Просто питам...Когато попитаха Папа Иоан Павел 2...във връзка с влошеното му здраве..дали ще подаде оставка..той отговорил.."няма пред кого"

    06:22 16.04.2026

  • 14 Оха а

    2 0 Отговор
    Смекчили санциите били.Сега вие сте притиснат в ъгъла.

    06:25 16.04.2026