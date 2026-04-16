Бесент: Смекчихме санкциите срещу руския петрол, за да спасим световната търговия

Вашингтон се нуждаеше от временно облекчаване на американските санкции срещу руския петрол, за да избегне сценария за край на световната търговия, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Имаше сценарии за край - цената на петрола се покачва до 150, 200, 250 долара“, каза Бесент на брифинг в Белия дом.

Според министъра издаването на генерален лиценз за закупуване на руски петрол „помогна за стабилизиране на цените“.

Бесент отказа да представи оценката на САЩ за това колко точно петрол е можело да бъде продаден по генералния лиценз, признавайки, че приходите могат да достигнат 2 милиарда долара. „Нека помислим за различен свят, където цената на петрола се е покачила до 150 долара. Тогава руснаците щяха да печелят много повече“, каза Бесент.

По-рано в сряда той обяви, че САЩ няма да подновяват генералните си лицензи за закупуване на руски петрол.

В опит да намалят цените на петрола, които се повишиха рязко след атаката срещу Иран, през март американските власти освободиха от санкции руския петрол и петролни продукти, натоварени на кораби от 12 март. Продажбата им не беше обект на никакви ограничения, наложени от Вашингтон. Лицензът на Министерството на финансите на САЩ беше валиден до 11 април.