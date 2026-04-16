Тръмп към краля на Нидерландия: Само увеличен натиск може да върне Техеран на масата за преговори ВИДЕО

Вечерта в понеделник, 13 април, по време на вечеря с нидерландския крал Вилем-Александър и кралица Максима, президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил желанието си да прекрати войната в Иран възможно най-бързо, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на официални лица.

Единственият начин да се върне Техеран на масата за преговори, обясни Тръмп на кралската двойка и нидерландски официални лица, е да се увеличи натискът, съобщиха източници на вестника.

Нидерландското правителство преди това отказа да съдейства на американския лидер за блокирането на иранските пристанища. Премиерът Роб Йетен заяви пред Белия дом, че европейските съюзници ще сформират международна коалиция за осигуряване на Ормузкия проток, но едва след като боевете приключат. Йетен отбеляза, че вечерята „е била твърде кратка, за да се убедят взаимно, но достатъчно дълга, за да се разберат по-добре позициите на другата страна“.

Според вестника, въпреки че президентът на САЩ обеща да обяви „други държави“, които ще участват в блокадата, никоя от тях не се е включила доброволно, а много от тях са отказали напълно. Няколко дни по-късно обещаният списък с участващите държави все още не се е появил.

„Блокадата се изпълнява безупречно и без съдействие от други страни, защото имаме най-мощния флот в света, а иранският флот е на дъното на морето“, заяви тогава прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

Тръмп настоява Иран да предаде обогатения си уран и да се ангажира да замрази обогатяването му за поне 20 години. В отговор Техеран предложи петгодишен срок и иска уранът да остане там.

Въпреки изявленията на Тръмп, че войната скоро ще приключи, някои служители и анализатори смятат, че може да отнеме месеци или дори повече, за да може Иран да усети достатъчно тежкото икономическо въздействие на блокадата, за да отстъпи в преговорите. Тръмп бил съгласен да поддържа блокадата толкова дълго, колкото е необходимо, но вярва, че Техеран е близо до сделка.

Висш американски служител заяви пред Wall Street Journal, че американският флот може да поддържа блокадата дълго време. Пентагонът обаче се опасява, че това ще окаже допълнителен натиск върху американските военни кораби и ще отслаби присъствието на САЩ в други региони, където е необходима американска военноморска мощ, като например Тихия океан.

Според служители на администрацията на Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс е готов да пътува отново до Пакистан тази седмица за по-нататъшни разговори с иранците, въпреки че окончателно решение все още не е взето. Ванс ще бъде придружен за втори път от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на президента, уточниха източниците.

Някои американски служители смятат, че настоящото иранско ръководство е малко вероятно да се откаже от ядрените си амбиции, дори това да означава икономически колапс. Те също така отбелязаха, че след бомбардировките на САЩ и Израел, вакуумът, оставен в ръководството на страната, се запълва от други хардлайнери, които показват малък интерес към компромис. Висши служители на администрацията на Тръмп обаче не са съгласни, като твърдят, че икономиката на Иран е била осакатена от десетилетия санкции и корупция още преди войната и блокадата на САЩ. Те също така твърдят, че Китай и Пакистан настояват страната да постигне сделка, която би сложила край на войната и би облекчила натиска върху световните енергийни пазари.

Подходът на САЩ, „основан на заплахи, натиск и военни действия“, само ще влоши ситуацията, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан. Той добави, че Техеран ще продължи преговорите само ако „правата на иранския народ бъдат защитени“.