Новини
Свят »
САЩ »
Американският "отстрел" на предполагаеми наркотрафиканти не спира, още трима загинаха при удар в Тихия океан

Американският "отстрел" на предполагаеми наркотрафиканти не спира, още трима загинаха при удар в Тихия океан

16 Април, 2026 06:14, обновена 16 Април, 2026 06:22 534 10

  • сащ-
  • тихи океан-
  • наркотрафик-
  • удари-
  • загинали

Това е четвъртата акция в рамките на пет дни, общият брой на убитите от началото на операция "Южно копие" е близо 180

Американският "отстрел" на предполагаеми наркотрафиканти не спира, още трима загинаха при удар в Тихия океан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В сряда американските военни отново удариха кораб за трафик на наркотици в Източния Пасифик, убивайки трима души, предаде Южното командване на САЩ.

„По заповед на командира на Южното командване на САЩ Франсис Донован, съвместната оперативна група „Южно копие“ нанесе смъртоносен удар по кораба на 15 април“, се казва в изявление, публикувано в X.

„Разузнаването потвърди, че корабът е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източния Пасифик и е бил използван за трафик на наркотици.“

Американските въоръжени сили провеждат мащабна военна кампания, известна като Операция „Южно копие“ (Operation Southern Spear), насочена срещу морския наркотрафик в Източния Тихи океан и Карибския басейн.

От началото на операцията през септември 2025 г. са извършени над 51 въздушни и морски удара, при които са загинали най-малко 174 души, определяни от американското командване като „наркотерористи“.

Само в средата на април т.г.. бяха регистрирани четири смъртоносни удара в рамките на пет дни. При последната атака на 14 април в Тихия океан бяха убити четирима души.

Операциите се ръководят от Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) под ръководството на генерал Франсис Л. Донован.

Администрацията на президента Тръмп оправдава ударите, като класифицира наркокартелите като „чуждестранни терористични организации“ и твърди, че САЩ са във „въоръжен конфликт“ с тях.

Използват се безпилотни летателни апарати и високоточни оръжия за нанасяне на „кинетични удари“ по лодки („go-fast“ и полупотопяеми съдове) по известни маршрути за трафик.

Американски законодатели и международни организации критикуват Пентагона за отказа да публикува видеозаписи от всички удари и за липсата на конкретни доказателства, че всички убити действително са били трафиканти.

Правни експерти и правозащитни групи описват действията като „извънсъдебни екзекуции“ в международни води, заявявайки, че цивилни лица не могат да бъдат атакувани смъртоносно без да представляват непосредствена заплаха.

Критиците посочват, че по-голямата част от фентанила влиза в САЩ през сухопътната граница с Мексико, а не по море, което поставя под въпрос основната обосновка на кампанията.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е начина срещу китайския фентанил

    2 4 Отговор
    Който трови децата ни

    06:24 16.04.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    5 1 Отговор
    Това го четохме вчера! Очакваме да го прочетем и утре!😂

    06:25 16.04.2026

  • 3 Шопо

    10 1 Отговор
    Ключовата дума е предполагаеми !
    Така САЩ могат да екзекутират всеки, убийство без съд и присъда, без доказана вина.
    Това е тероризъм!

    Коментиран от #5, #7

    06:30 16.04.2026

  • 4 Шак Шука

    4 0 Отговор
    Петрол петрол петрол.

    06:31 16.04.2026

  • 5 Я пъ тоа

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Като не слушкат, ша ги трепат

    06:32 16.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тероризъм

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    звучи много грубо! Сега се използва далеч по-благозвучното демокрация!

    06:35 16.04.2026

  • 8 А колко лесно

    1 1 Отговор
    наркотрафикантите могат да се справят с американос. Имат пари, трябва им една система откъде е изстреляна в международни води и една ракета в същата точка, няколко отстреляни "пирати" с пагони и повече няма да правят така.

    Коментиран от #10

    06:40 16.04.2026

  • 9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Сега наказвам, после казвам

    06:46 16.04.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "А колко лесно":

    Щатите трепат НАРКОСИТЕ с дронове бре. Не знаят откъде ша им дойде.

    06:48 16.04.2026