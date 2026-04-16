Американският "отстрел" на предполагаеми наркотрафиканти не спира, още трима загинаха при удар в Тихия океан

В сряда американските военни отново удариха кораб за трафик на наркотици в Източния Пасифик, убивайки трима души, предаде Южното командване на САЩ.

„По заповед на командира на Южното командване на САЩ Франсис Донован, съвместната оперативна група „Южно копие“ нанесе смъртоносен удар по кораба на 15 април“, се казва в изявление, публикувано в X.

„Разузнаването потвърди, че корабът е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източния Пасифик и е бил използван за трафик на наркотици.“

Американските въоръжени сили провеждат мащабна военна кампания, известна като Операция „Южно копие“ (Operation Southern Spear), насочена срещу морския наркотрафик в Източния Тихи океан и Карибския басейн.

От началото на операцията през септември 2025 г. са извършени над 51 въздушни и морски удара, при които са загинали най-малко 174 души, определяни от американското командване като „наркотерористи“.

Само в средата на април т.г.. бяха регистрирани четири смъртоносни удара в рамките на пет дни. При последната атака на 14 април в Тихия океан бяха убити четирима души.

Операциите се ръководят от Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) под ръководството на генерал Франсис Л. Донован.

Администрацията на президента Тръмп оправдава ударите, като класифицира наркокартелите като „чуждестранни терористични организации“ и твърди, че САЩ са във „въоръжен конфликт“ с тях.

Използват се безпилотни летателни апарати и високоточни оръжия за нанасяне на „кинетични удари“ по лодки („go-fast“ и полупотопяеми съдове) по известни маршрути за трафик.

Американски законодатели и международни организации критикуват Пентагона за отказа да публикува видеозаписи от всички удари и за липсата на конкретни доказателства, че всички убити действително са били трафиканти.

Правни експерти и правозащитни групи описват действията като „извънсъдебни екзекуции“ в международни води, заявявайки, че цивилни лица не могат да бъдат атакувани смъртоносно без да представляват непосредствена заплаха.

Критиците посочват, че по-голямата част от фентанила влиза в САЩ през сухопътната граница с Мексико, а не по море, което поставя под въпрос основната обосновка на кампанията.