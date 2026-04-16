В Индонезия арестуваха омбудсмана на страната по обвинения във вземане на подкуп

16 Април, 2026 13:25 572 4

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главната прокуратура на Индонезия е арестувала омбудсмана на страната, Хери Сусанто, шест дни след неговото назначаване, за предполагаемо приемане на подкуп от местна никелова компания, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Сусанто е встъпил в длъжността си на омбудсман на 10 април, назначен от индонезийския президент Прабово Субианто.

Предполага се, че Сусанто е получил 1,5 милиарда рупии (малко над 87 хиляди евро) от никелова компания в периода 2021-2026 година, когато е бил част от борда на администрацията на омбудсмана на Индонезия.

Сюлейман Нахди, ръководителят на следствените служби към прокуратурата, съобщи, че въпросната компания, позната само с инициалите Те Ес Ейч Ай (TSHI), е имала проблеми с изчисляването на наложена ѝ глоба.

По думите на Нахди, Сусанто и компанията са сключили споразумение, което е позволявало на омбудсмана да променя размера на глобата, препоръчван от министерството на горското стопанство на страната.

"Споразумението разпореждаше компанията да плаща на база на собствените си изчисления", добави той.

Има вероятност Сусанто да е нарушил правилата против получаването на подкупи, включени в индонезийския Наказателен кодекс. Това той може да доведе до максимална присъда от три години лишаване от свобода.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Не случил на страна ❗

    13:27 16.04.2026

  • 2 Дааааа

    5 0 Отговор
    На територията на имена България не може да се случи.
    Повечето са с имунитет

    13:31 16.04.2026

  • 3 А тука

    5 0 Отговор
    кога?

    13:32 16.04.2026

  • 4 Терамакаси

    2 0 Отговор
    Далаверата с никела има китита.

    13:35 16.04.2026