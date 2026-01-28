Скандал: Вили за хора около Фицо, строени с пари от ЕС?

"Ето как изглежда корупцията в Словакия" – коментира германският евродепутат от Зелените Даниел Фройнд по повод разкритията, наречени от словашките медии "аферата Хасиенда". В свой видеопост в социалните мрежи той казва, че така наречените къщи за гости, финансирани с пари от ЕС, всъщност са частни вили на хора, близки до министър-председателя. Десетки такива вили са изникнали в цяла Словакия, уточнява той.

Един от тези имоти е „Вила Амонра“ – уж къща за гости в предградията на Братислава. Там обаче няма рецепция, но има басейн в градината, скрит зад висока ограда. Луксозното имение е собственост на предприемач, включен в местната листа за изборите като кандидат от партията на премиера Роберт Фицо, пише германската обществена медия АРД.

Бенефициентите често са свързани с Фицо

Близо 200 000 евро от Брюксел са изтекли в този имот. В замяна на това къщата е трябвало да настанява гости за най-малко пет години, обяснява Ксения Макарова от словашката фондация „Спрете корупцията“. Според нейните проучвания обаче „Вила Амонра“ никога не е била наемана от гости, както потвърждават и местните жители. Собственикът не е плащал и туристически данък.

„Практиката показва, че средствата, които всъщност са били предназначени за насърчаване на туризма в селските райони, в действителност са отишли за строителство на еднофамилни къщи и вили за частни лица. И много често тези хора са свързани с управляващата партия „Смер“ и с Роберт Фицо“, казва Макарова, цитирана от АРД.

Фондацията за борба с корупцията е подала жалби в Словакия и в Брюксел. В резултат от това в средата на януари Европейската служба за борба с измамите (OLAF) започна разследване в Словакия, а Европейската прокуратура също се зае със случая.

Близо половината от „къщите за гости“ се разследват

Програмата за насърчаване на селския туризъм беше стартирана преди десет години, когато страната пак се управляваше от левия националист Роберт Фицо. Днес той отново е на власт. За това време от програмата са се възползвали около 150 „къщи за гости“. Близо половината от тях в момента се разследват, посочва още АРД, като се позовава на информация в словашките медии.

Министърът на земеделието Рихард Такач от партията на Фицо обаче говори за изолирани случаи: „Винаги има черни овце. Разбира се, трябва да формулираме насоките за подпомагане така, че да сведем до минимум възможността за злоупотреби. Работим по този въпрос“, уверява той.

Хората в целия ЕС плащат заради корупцията

Зузана Субова обаче твърди, че аферата „Хасиенда“ е част от дългосрочно организирана измама с пари от ЕС. Дълги години тя е ръководила отдела за борба с корупцията в агенцията, която разпределя европейските селскостопански субсидии за Словакия.

„Всеки гражданин на ЕС финансира луксозните вили на корумпирани политици и предприемачи. Германия плаща най-много в бюджета на ЕС. Следователно германците допринасят най-много за субсидирането на именията на олигарсите в Словакия“, казва Субова.

Тя се надява, че ЕС ще окаже натиск и ще замрази финансовите помощи, защото разследванията в Словакия често не дават резултат, а срещу хората, настояващи да се разкрие истината, често се задействат мерки за сплашване.

Субова също е взета на прицел: непосредствено преди изслушването ѝ в Брюксел следователи в Братислава са обискирали жилището ѝ, без да открият нищо нередно. Активистката така или иначе не се стряска от подобни акции, уточнява АРД.

Автор: Мариане Алвайс ARD