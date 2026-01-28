Новини
Скандал: Вили за хора около Фицо, строени с пари от ЕС?

Скандал: Вили за хора около Фицо, строени с пари от ЕС?

28 Януари, 2026 07:49 913 41

  • роберт фицо-
  • ес-
  • корупция-
  • словакия-
  • евросредства

Десетки частни вили за хора, близки до властта в Словакия, са били финансирани с европейски средства, отпуснати за устойчив туризъм в селските райони

Скандал: Вили за хора около Фицо, строени с пари от ЕС? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Ето как изглежда корупцията в Словакия" – коментира германският евродепутат от Зелените Даниел Фройнд по повод разкритията, наречени от словашките медии "аферата Хасиенда". В свой видеопост в социалните мрежи той казва, че така наречените къщи за гости, финансирани с пари от ЕС, всъщност са частни вили на хора, близки до министър-председателя. Десетки такива вили са изникнали в цяла Словакия, уточнява той.

Един от тези имоти е „Вила Амонра“ – уж къща за гости в предградията на Братислава. Там обаче няма рецепция, но има басейн в градината, скрит зад висока ограда. Луксозното имение е собственост на предприемач, включен в местната листа за изборите като кандидат от партията на премиера Роберт Фицо, пише германската обществена медия АРД.

Бенефициентите често са свързани с Фицо

Близо 200 000 евро от Брюксел са изтекли в този имот. В замяна на това къщата е трябвало да настанява гости за най-малко пет години, обяснява Ксения Макарова от словашката фондация „Спрете корупцията“. Според нейните проучвания обаче „Вила Амонра“ никога не е била наемана от гости, както потвърждават и местните жители. Собственикът не е плащал и туристически данък.

„Практиката показва, че средствата, които всъщност са били предназначени за насърчаване на туризма в селските райони, в действителност са отишли за строителство на еднофамилни къщи и вили за частни лица. И много често тези хора са свързани с управляващата партия „Смер“ и с Роберт Фицо“, казва Макарова, цитирана от АРД.

Фондацията за борба с корупцията е подала жалби в Словакия и в Брюксел. В резултат от това в средата на януари Европейската служба за борба с измамите (OLAF) започна разследване в Словакия, а Европейската прокуратура също се зае със случая.

Близо половината от „къщите за гости“ се разследват

Програмата за насърчаване на селския туризъм беше стартирана преди десет години, когато страната пак се управляваше от левия националист Роберт Фицо. Днес той отново е на власт. За това време от програмата са се възползвали около 150 „къщи за гости“. Близо половината от тях в момента се разследват, посочва още АРД, като се позовава на информация в словашките медии.

Министърът на земеделието Рихард Такач от партията на Фицо обаче говори за изолирани случаи: „Винаги има черни овце. Разбира се, трябва да формулираме насоките за подпомагане така, че да сведем до минимум възможността за злоупотреби. Работим по този въпрос“, уверява той.

Хората в целия ЕС плащат заради корупцията

Зузана Субова обаче твърди, че аферата „Хасиенда“ е част от дългосрочно организирана измама с пари от ЕС. Дълги години тя е ръководила отдела за борба с корупцията в агенцията, която разпределя европейските селскостопански субсидии за Словакия.

„Всеки гражданин на ЕС финансира луксозните вили на корумпирани политици и предприемачи. Германия плаща най-много в бюджета на ЕС. Следователно германците допринасят най-много за субсидирането на именията на олигарсите в Словакия“, казва Субова.

Тя се надява, че ЕС ще окаже натиск и ще замрази финансовите помощи, защото разследванията в Словакия често не дават резултат, а срещу хората, настояващи да се разкрие истината, често се задействат мерки за сплашване.

Субова също е взета на прицел: непосредствено преди изслушването ѝ в Брюксел следователи в Братислава са обискирали жилището ѝ, без да открият нищо нередно. Активистката така или иначе не се стряска от подобни акции, уточнява АРД.

Автор: Мариане Алвайс ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо

    13 2 Отговор
    Добре е, че Ганьо в трета глуха и не ги виждат нашите хубавци....

    Коментиран от #20, #26

    07:52 28.01.2026

  • 2 Хохо Бохо

    19 11 Отговор
    Скандал за всички, които не играят по свирката на урсулестите ще има от сърца....ако няма - ще се изфабрикува. Урсулата кога ще я тикнат в затвора за злоупотреба с милиарди???

    Коментиран от #7, #11

    07:52 28.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    А в София не е скандал, че човек с 40 000 лв. месечен доход е настанен в общински апартамент🤔

    Коментиран от #8, #28

    07:52 28.01.2026

  • 4 Сила

    15 1 Отговор
    Я, като у нас по времето на Баце .....Работа , работа , работа !!!

    07:52 28.01.2026

  • 5 Факт

    5 0 Отговор
    В тази война, беззаконие и несигурност, няма посещаемост!

    07:53 28.01.2026

  • 6 Корумпирани съдилища

    9 11 Отговор
    Фицо, Мицо, Орбан всичко са крадци. Уж са против ЕС, а крадат, колкото могат. ЕС време или да започне да ги изключва или да има полицейски части да ги арестува и съди.

    Коментиран от #12

    07:53 28.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    Ами делото е спряно, защото е ... ИМУНИЗИРАНА😉

    07:53 28.01.2026

  • 8 Аи сега

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кой това? Радев?

    Коментиран от #16

    07:54 28.01.2026

  • 9 Тези

    16 0 Отговор
    Са бавно развиващи се. Тоя епизод го гледахме у нас преди години.

    07:54 28.01.2026

  • 10 ОПААА

    17 6 Отговор
    Урсула в действие. Обвиняват Фицо, за парите дето Кая Калас и Зеленски ги откраднаха.

    07:54 28.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Корумпирани съдилища":

    Нали взеха Кьовеши да ги разхвърля, както в Румъния❗
    Ама тя що ли стана кротка, като агънце🤔

    07:55 28.01.2026

  • 13 Факт

    1 1 Отговор
    Сила, Шефа - все мутри, прикрити зад Социум, а може би и на държавна хранилка .Както се видя напоследък никак не са безобидни, щом се стига до само-убийстава и убийства на деца!

    07:56 28.01.2026

  • 14 КАТО НЕ МОЖАХА ДА ГО ЗАСТРЕЛЯТ

    14 4 Отговор
    Сега ще го чернят. Така са ЕВРОЦЕТНОСТИТЕ.

    07:56 28.01.2026

  • 15 Сигурно

    4 0 Отговор
    У нас с парите от ПВУ-то !

    07:57 28.01.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аи сега":

    Ами НЕ❗

    07:57 28.01.2026

  • 17 Трол

    5 5 Отговор
    Путин краде европейските данъкоплатци.

    07:57 28.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пешо

    8 1 Отговор
    Зощо не правим зензации за България Горанов.пеевски .Бойко и още хиляди други

    Коментиран от #23

    08:02 28.01.2026

  • 20 Скъпо на триците...

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганьо":

    Евро бюрокрацията създава корупционни практики, след това реват, че нямало рецепция.. Милиарди изтекоха за Украйна, а плачат за 200 хиляди.

    08:02 28.01.2026

  • 21 ПОЧНА СЕ...!

    6 4 Отговор
    Неудобните,трябва да бъдат отстранени!
    Как?!
    Със спретването на компромати!
    Фицо е неудобен за Урсула и компания-съответно трябва да бъде компрометиран...!

    08:03 28.01.2026

  • 22 Урсула

    4 3 Отговор
    Както казах- Имаме "инструменти"!
    След като активирахме DW и ARD, сега да видим, как Фицо ще обяснява, че няма сестра!

    08:03 28.01.2026

  • 23 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пешо":

    Как се гледаш в огледалото?

    08:05 28.01.2026

  • 24 Питане

    2 1 Отговор
    Да питам - какво стана с българския вариант на афера "Хасиенда" - къщите за гости - всичко се потули..
    Сестрата на "Пътя на копринката" - виден комунистически функционер, дясната ръка на сина от тандема Решетников - Импексова и тя "У КЮПА"...
    НО, "другарят" Копринков като майка орлица бди над семейните далавери, опънал по-непробиваем чадър и от американския ядрен !

    08:05 28.01.2026

  • 25 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    5 1 Отговор
    Че я търсят за кражба на 40 МИЛИАРДА от военните помощи?

    08:06 28.01.2026

  • 26 Да бе да...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганьо":

    Не ги виждали?!
    Виждат ги,сми си затварят очите,щото крадат заедно...!

    08:06 28.01.2026

  • 27 Милиончева

    2 0 Отговор
    Като не знаят как да се скрият, да връщат. Аз три къщи за гости направих и досега един гост не съм пуснала.

    08:06 28.01.2026

  • 28 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Казваш "А", кажи и "Б" !

    08:07 28.01.2026

  • 29 Чочо

    5 0 Отговор
    Хахаха.... нашите откога го правеха.!

    08:07 28.01.2026

  • 30 жомарт

    6 0 Отговор
    Направете проверка в България да видите колко евро средства са потънали около близки до евро зелените,евро демократите и близки структури и нпта свързани с урсулите.Всички управляващи в БГ са свързани в схеми с усвояване на евро средства.

    08:08 28.01.2026

  • 31 Рето Калтенбах

    8 1 Отговор
    По отвратителна, пропагандистка и разпространяваща лъжи медия от Дойче Веле няма. Изключително нечистоплътна и противна. Достоен наследник на Гьоринг!

    08:08 28.01.2026

  • 32 ВВП

    4 1 Отговор
    Гусин Фицо,е неудобен..Пречи на фашистките планове на Урсула и кошта социалиста .Трябва да лапат пари от ЕССР,за Киев и режима ..Фифти /Фифти.Окропите мрът ,парите текат .Евала на холдинга .

    08:09 28.01.2026

  • 33 ВВП

    5 0 Отговор
    В България има 250000 къщи за гости..Направени с пари от ЕССР..И Ко става ??

    08:10 28.01.2026

  • 34 А у нас

    6 0 Отговор
    Всички властимащи си постоиха"къщи за гости"с пари на ес!

    Коментиран от #36

    08:10 28.01.2026

  • 35 Фен

    4 0 Отговор
    Урсула гепи милиарди за ваксини от мъжа си във Файзер. Не смее да попита Зеленски, за стотиците милиони долари, които съдружниците му от тв шоуто му отмъкнаха от нашите, европейски пари. Но това не са проблеми за ДВ. Но 200 000 евро (щото толкова беше финансирането по тези програми) на някой, който познавал някого, вече са тема за уводна статия. Смешници.

    08:11 28.01.2026

  • 36 Милиончева

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "А у нас":

    Глупусти. Аз с кредити съм ги правила и трите!

    08:11 28.01.2026

  • 37 Учуден

    4 0 Отговор
    "Десетки частни вили за хора, близки до властта в Словакия, са били финансирани с европейски средства, отпуснати за устойчив туризъм в селските райони"

    Ха ха ха ами нашите "къщи за гости" от кои хора са построени и с какви средства - обаче тиквата и прасето са верни евроатлантици и за тях няма и дума - сега трябва да се оплюват Фицо, Орбан, Радев защото не са наведени на от никого неизбираните Урсули и Каи и мислят за държавите си.

    08:12 28.01.2026

  • 38 ВВП

    2 0 Отговор
    Урсул,Кая и кошта да си заминават ..Първите две за затвора .Има и други като тях..Борел,Мецоола ,Геноцид и разпалване на въоръжен конфликт..

    08:14 28.01.2026

  • 39 Иван 1

    1 1 Отговор
    Хайде сега и на Фицо му кроят капа, щом не дава за украинците.

    Коментиран от #41

    08:15 28.01.2026

  • 40 Мнение

    0 0 Отговор
    Всички пари от ЕС отиват за комунистите.

    08:16 28.01.2026

  • 41 така като гледам

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Иван 1":

    Сам си е скроил капата

    08:16 28.01.2026

