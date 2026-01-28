Скандал: Вили за хора около Фицо, строени с пари от ЕС?

"Ето как изглежда корупцията в Словакия" – коментира германският евродепутат от Зелените Даниел Фройнд по повод разкритията, наречени от словашките медии "аферата Хасиенда". В свой видеопост в социалните мрежи той казва, че така наречените къщи за гости, финансирани с пари от ЕС, всъщност са частни вили на хора, близки до министър-председателя. Десетки такива вили са изникнали в цяла Словакия, уточнява той.
Един от тези имоти е „Вила Амонра“ – уж къща за гости в предградията на Братислава. Там обаче няма рецепция, но има басейн в градината, скрит зад висока ограда. Луксозното имение е собственост на предприемач, включен в местната листа за изборите като кандидат от партията на премиера Роберт Фицо, пише германската обществена медия АРД.
Бенефициентите често са свързани с Фицо
Близо 200 000 евро от Брюксел са изтекли в този имот. В замяна на това къщата е трябвало да настанява гости за най-малко пет години, обяснява Ксения Макарова от словашката фондация „Спрете корупцията“. Според нейните проучвания обаче „Вила Амонра“ никога не е била наемана от гости, както потвърждават и местните жители. Собственикът не е плащал и туристически данък.
„Практиката показва, че средствата, които всъщност са били предназначени за насърчаване на туризма в селските райони, в действителност са отишли за строителство на еднофамилни къщи и вили за частни лица. И много често тези хора са свързани с управляващата партия „Смер“ и с Роберт Фицо“, казва Макарова, цитирана от АРД.
Фондацията за борба с корупцията е подала жалби в Словакия и в Брюксел. В резултат от това в средата на януари Европейската служба за борба с измамите (OLAF) започна разследване в Словакия, а Европейската прокуратура също се зае със случая.
Близо половината от „къщите за гости“ се разследват
Програмата за насърчаване на селския туризъм беше стартирана преди десет години, когато страната пак се управляваше от левия националист Роберт Фицо. Днес той отново е на власт. За това време от програмата са се възползвали около 150 „къщи за гости“. Близо половината от тях в момента се разследват, посочва още АРД, като се позовава на информация в словашките медии.
Министърът на земеделието Рихард Такач от партията на Фицо обаче говори за изолирани случаи: „Винаги има черни овце. Разбира се, трябва да формулираме насоките за подпомагане така, че да сведем до минимум възможността за злоупотреби. Работим по този въпрос“, уверява той.
Хората в целия ЕС плащат заради корупцията
Зузана Субова обаче твърди, че аферата „Хасиенда“ е част от дългосрочно организирана измама с пари от ЕС. Дълги години тя е ръководила отдела за борба с корупцията в агенцията, която разпределя европейските селскостопански субсидии за Словакия.
„Всеки гражданин на ЕС финансира луксозните вили на корумпирани политици и предприемачи. Германия плаща най-много в бюджета на ЕС. Следователно германците допринасят най-много за субсидирането на именията на олигарсите в Словакия“, казва Субова.
Тя се надява, че ЕС ще окаже натиск и ще замрази финансовите помощи, защото разследванията в Словакия често не дават резултат, а срещу хората, настояващи да се разкрие истината, често се задействат мерки за сплашване.
Субова също е взета на прицел: непосредствено преди изслушването ѝ в Брюксел следователи в Братислава са обискирали жилището ѝ, без да открият нищо нередно. Активистката така или иначе не се стряска от подобни акции, уточнява АРД.
Автор: Мариане Алвайс ARD
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганьо
Коментиран от #20, #26
07:52 28.01.2026
2 Хохо Бохо
Коментиран от #7, #11
07:52 28.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #8, #28
07:52 28.01.2026
4 Сила
07:52 28.01.2026
5 Факт
07:53 28.01.2026
6 Корумпирани съдилища
Коментиран от #12
07:53 28.01.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Хохо Бохо":Ами делото е спряно, защото е ... ИМУНИЗИРАНА😉
07:53 28.01.2026
8 Аи сега
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кой това? Радев?
Коментиран от #16
07:54 28.01.2026
9 Тези
07:54 28.01.2026
10 ОПААА
07:54 28.01.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Корумпирани съдилища":Нали взеха Кьовеши да ги разхвърля, както в Румъния❗
Ама тя що ли стана кротка, като агънце🤔
07:55 28.01.2026
13 Факт
07:56 28.01.2026
14 КАТО НЕ МОЖАХА ДА ГО ЗАСТРЕЛЯТ
07:56 28.01.2026
15 Сигурно
07:57 28.01.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Аи сега":Ами НЕ❗
07:57 28.01.2026
17 Трол
07:57 28.01.2026
19 Пешо
Коментиран от #23
08:02 28.01.2026
20 Скъпо на триците...
До коментар #1 от "Ганьо":Евро бюрокрацията създава корупционни практики, след това реват, че нямало рецепция.. Милиарди изтекоха за Украйна, а плачат за 200 хиляди.
08:02 28.01.2026
21 ПОЧНА СЕ...!
Как?!
Със спретването на компромати!
Фицо е неудобен за Урсула и компания-съответно трябва да бъде компрометиран...!
08:03 28.01.2026
22 Урсула
След като активирахме DW и ARD, сега да видим, как Фицо ще обяснява, че няма сестра!
08:03 28.01.2026
23 Факт
До коментар #19 от "Пешо":Как се гледаш в огледалото?
08:05 28.01.2026
24 Питане
Сестрата на "Пътя на копринката" - виден комунистически функционер, дясната ръка на сина от тандема Решетников - Импексова и тя "У КЮПА"...
НО, "другарят" Копринков като майка орлица бди над семейните далавери, опънал по-непробиваем чадър и от американския ядрен !
08:05 28.01.2026
25 А ГДЕ КАЯ КАЛАС
08:06 28.01.2026
26 Да бе да...?!
До коментар #1 от "Ганьо":Не ги виждали?!
Виждат ги,сми си затварят очите,щото крадат заедно...!
08:06 28.01.2026
27 Милиончева
08:06 28.01.2026
28 Като
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Казваш "А", кажи и "Б" !
08:07 28.01.2026
29 Чочо
08:07 28.01.2026
30 жомарт
08:08 28.01.2026
31 Рето Калтенбах
08:08 28.01.2026
32 ВВП
08:09 28.01.2026
33 ВВП
08:10 28.01.2026
34 А у нас
Коментиран от #36
08:10 28.01.2026
35 Фен
08:11 28.01.2026
36 Милиончева
До коментар #34 от "А у нас":Глупусти. Аз с кредити съм ги правила и трите!
08:11 28.01.2026
37 Учуден
Ха ха ха ами нашите "къщи за гости" от кои хора са построени и с какви средства - обаче тиквата и прасето са верни евроатлантици и за тях няма и дума - сега трябва да се оплюват Фицо, Орбан, Радев защото не са наведени на от никого неизбираните Урсули и Каи и мислят за държавите си.
08:12 28.01.2026
38 ВВП
08:14 28.01.2026
39 Иван 1
Коментиран от #41
08:15 28.01.2026
40 Мнение
08:16 28.01.2026
41 така като гледам
До коментар #39 от "Иван 1":Сам си е скроил капата
08:16 28.01.2026