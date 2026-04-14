Въздушна тревога бе обявена в Румъния заради поредна атака с дронове

Въздушна тревога беше обявена рано тази сутрин в Румъния заради поредна атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщава румънското Министерство на националната отбрана, предаде БТА.
Властите издадоха предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Съобщение е било изпратено в 03:48 ч. местно (и българско) време.
„В ранните часове на 14 април руските сили възобновиха атаките с дронове срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в близост до речната граница с Румъния, в окръг Тулча. Два изтребителя F-16 излетяха от 86-а авиобаза във Фетещ. Не са открити нарушения в националното въздушно пространство“, посочва цитираният източник
Въздушната тревога е била прекратена в 4:45 ч.
Силите на Министерството на националната отбрана продължават да бъдат бдителни, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия, посочват от ведомството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шмъркач
11:41 14.04.2026
2 честен ционист
Коментиран от #6, #9
11:42 14.04.2026
3 Аз съм веган
11:43 14.04.2026
4 марийче що не казваш кви са дрончетата
са си плащали членския внос
11:44 14.04.2026
5 Смешник
11:44 14.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 що ни безпокоите с ваште изисквания
11:46 14.04.2026
9 По точно
До коментар #2 от "честен ционист":Ти внимавай твоите деца и внуци да не пропишат на руски.
Коментиран от #14
11:46 14.04.2026
10 да правят дрони прехващачи
11:49 14.04.2026
11 честен ционист
До коментар #6 от "Аз съм веган":Това с българските буквички е същото като онова с тюркския произход, за да боли по-малко като влиза..
11:49 14.04.2026
12 Факти
11:50 14.04.2026
13 Мдаа...
Понякога имам чувството, че руснаците умишлено гаврят нато и ЕсеС.
11:52 14.04.2026
14 Така ли
До коментар #9 от "По точно":Че ние и сега си пишем на руската кирилица. Само ние и те. Никой друг. Станахме за смях на целия свят.
12:02 14.04.2026
15 Нормално
12:06 14.04.2026
16 Кой ясновидец или монах, беше предсказал
12:19 14.04.2026