Новини
Свят »
Румъния »
Въздушна тревога бе обявена в Румъния заради поредна атака с дронове
  Тема: Украйна

Въздушна тревога бе обявена в Румъния заради поредна атака с дронове

14 Април, 2026 11:39 769 16

  • дронове-
  • румъния-
  • украйна-
  • русия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въздушна тревога беше обявена рано тази сутрин в Румъния заради поредна атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщава румънското Министерство на националната отбрана, предаде БТА.

Властите издадоха предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Съобщение е било изпратено в 03:48 ч. местно (и българско) време.

„В ранните часове на 14 април руските сили възобновиха атаките с дронове срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в близост до речната граница с Румъния, в окръг Тулча. Два изтребителя F-16 излетяха от 86-а авиобаза във Фетещ. Не са открити нарушения в националното въздушно пространство“, посочва цитираният източник

Въздушната тревога е била прекратена в 4:45 ч.

Силите на Министерството на националната отбрана продължават да бъдат бдителни, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация с цел защита на населението и националната територия, посочват от ведомството.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шмъркач

    12 1 Отговор
    Зеленото ако пак провокира!Крайно време е да се скрие на 2 метра от долу!

    11:41 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    8 2 Отговор
    Влаха пак ще пропише с руски буквички.

    Коментиран от #6, #9

    11:42 14.04.2026

  • 3 Аз съм веган

    1 10 Отговор
    Цял свят се смее на Бензиностанцията. Жалки!

    11:43 14.04.2026

  • 4 марийче що не казваш кви са дрончетата

    8 1 Отговор
    урк си правят базик с мамалигите да ги плашат и напомнят че не
    са си плащали членския внос

    11:44 14.04.2026

  • 5 Смешник

    7 2 Отговор
    Те с тия американски бази здраво си го натресоха

    11:44 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 що ни безпокоите с ваште изисквания

    2 1 Отговор
    Добре дошли в/ъв Fakti
    Моля, разрешете реклами на сайта ни
    Изглежда, че използвате софтуер за блокиране на реклами. Разчитаме на тях, за да финансираме сайта си.

    11:46 14.04.2026

  • 9 По точно

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ти внимавай твоите деца и внуци да не пропишат на руски.

    Коментиран от #14

    11:46 14.04.2026

  • 10 да правят дрони прехващачи

    1 0 Отговор
    но и самолети имат . да пазят границите .

    11:49 14.04.2026

  • 11 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз съм веган":

    Това с българските буквички е същото като онова с тюркския произход, за да боли по-малко като влиза..

    11:49 14.04.2026

  • 12 Факти

    6 0 Отговор
    Въздушна тревога бе обявена в Румъния заради поредна атака с укродронове

    11:50 14.04.2026

  • 13 Мдаа...

    7 0 Отговор
    Тия ме кефят. Гориво за $50000 и два дни сервизна поддръжка за тоя дето дyxa.
    Понякога имам чувството, че руснаците умишлено гаврят нато и ЕсеС.

    11:52 14.04.2026

  • 14 Така ли

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "По точно":

    Че ние и сега си пишем на руската кирилица. Само ние и те. Никой друг. Станахме за смях на целия свят.

    12:02 14.04.2026

  • 15 Нормално

    4 0 Отговор
    Дронове се продават свободно в всички магазини.

    12:06 14.04.2026

  • 16 Кой ясновидец или монах, беше предсказал

    1 0 Отговор
    Кой ясновидец или монах, беше предсказал за трета световна война която ще почне от балканска държава? А Будалеща се намира точно по средата на линията - разстоянието между Сараево и Глайвице, където започва ПСВ и ВСВ.

    12:19 14.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания