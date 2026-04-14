Русия извърши масирано нападение в Одеска област

Пристанищната и гражданската инфраструктура в южната част на Одеска област беше подложена тази нощ на масирано нападение, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм", предаде БТА.

"В пристанището на Измаил са нанесени щети на граждански кораб, плаващ под флага на Панама, както и на кея и на шлеп. Повредено е и пристанищно оборудване", каза Кипер.

В резултат на удара е разрушена сграда на автомобилен сервиз, унищожени са два пътнически автобуса и седем коли. Шест частни къщи са пострадали, като са повредени покривите им, съобщи Олег Кипер. Щети са нанесени и на линейка.

За щастие няма загинали и пострадали, се казва в съобщението на областния управител. Съответните служби работят за ликвидиране на последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 97 украински дрона, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.

Съобщено бе, че дронове са прехванати над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежка, Курска, Липецка, Ростовска и Тулска област, както и над украинския Кримски полуостров и над акваторията на Азовско море.

Тази сутрин губернаторът на Липецка област Игор Артамонов заяви в социалната мрежа "Телеграм", че при атака с дронове срещу управляваната от него област е убит един човек и че петима са ранени, посочва Франс прес.

Русия и Украйна възобновиха ударите си една срещу друга тази нощ, след като изтече срокът на примирието, обявено по случай православния Великден и белязано от взаимни обвинения в многобройни нарушения.

Руски дронове атакуваха тази нощ украинското пристанище Измаил, заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс.

Кулеба каза в "Телеграм", че са нанесени няколко удара по района на пристанището и че са нанесени материални щети на инфраструктура и оборудване.