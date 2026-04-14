Русия извърши масирано нападение в Одеска област

Пристанищната и гражданската инфраструктура в южната част на Одеска област беше подложена тази нощ на масирано нападение, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм", предаде БТА.
"В пристанището на Измаил са нанесени щети на граждански кораб, плаващ под флага на Панама, както и на кея и на шлеп. Повредено е и пристанищно оборудване", каза Кипер.
В резултат на удара е разрушена сграда на автомобилен сервиз, унищожени са два пътнически автобуса и седем коли. Шест частни къщи са пострадали, като са повредени покривите им, съобщи Олег Кипер. Щети са нанесени и на линейка.
За щастие няма загинали и пострадали, се казва в съобщението на областния управител. Съответните служби работят за ликвидиране на последиците от атаката.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 97 украински дрона, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.
Съобщено бе, че дронове са прехванати над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежка, Курска, Липецка, Ростовска и Тулска област, както и над украинския Кримски полуостров и над акваторията на Азовско море.
Тази сутрин губернаторът на Липецка област Игор Артамонов заяви в социалната мрежа "Телеграм", че при атака с дронове срещу управляваната от него област е убит един човек и че петима са ранени, посочва Франс прес.
Русия и Украйна възобновиха ударите си една срещу друга тази нощ, след като изтече срокът на примирието, обявено по случай православния Великден и белязано от взаимни обвинения в многобройни нарушения.
Руски дронове атакуваха тази нощ украинското пристанище Измаил, заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс.
Кулеба каза в "Телеграм", че са нанесени няколко удара по района на пристанището и че са нанесени материални щети на инфраструктура и оборудване.
1 Един
Коментиран от #3, #58
11:11 14.04.2026
2 ОДЕСА Е БИЛА РУСКА
Коментиран от #4, #30, #63
11:11 14.04.2026
3 Олег клитор
До коментар #1 от "Един":Глупак
Коментиран от #48
11:13 14.04.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":В Одеса живеят 300хил българи, останалите са от еврейски произход.
Коментиран от #10
11:13 14.04.2026
5 Аз съм веган
Коментиран от #13, #22
11:15 14.04.2026
6 Пич
Коментиран от #8, #9, #11, #35, #50
11:15 14.04.2026
7 Нас руснаците
11:16 14.04.2026
8 честен ционист
До коментар #6 от "Пич":Падне ли Одеса, след нея иде ред на Одесос.
11:16 14.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ха ХаХа
До коментар #4 от "честен ционист":Нито един българин не живее там.
Наркоманът ги ликвидира.вече са по паспорт украинци с украински имена.
Евреите са под 4% .Всички са в Израел.
Помагачи на Свинерайха ще лежат в Белене
Коментиран от #15, #16, #46
11:17 14.04.2026
11 100
До коментар #6 от "Пич":Копейките искат Рашистан да стигне по-близо до България, ако може и в България да влезе...е, няма да стане.
Коментиран от #61
11:17 14.04.2026
12 Маринов
А българите в Одеса, прочетох някъде, са около 56000.
11:18 14.04.2026
13 аз не съм веган
До коментар #5 от "Аз съм веган":Русия не ги бомби. Той наркомана вече ги БУСофицира тези " българи".
Коментиран от #19
11:18 14.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 честен ционист
До коментар #10 от "Ха ХаХа":Бабата на Лео Ди Каприо е от Одеса, а на Слай Сталоун и баба му и деда му.
Коментиран от #20
11:18 14.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Чуй Куме
11:19 14.04.2026
18 ДОКТРИНАТА
11:20 14.04.2026
19 Аз съм веган
До коментар #13 от "аз не съм веган":Отивай да се лекуваш.
11:20 14.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Съдията
11:21 14.04.2026
22 Тихо тихо
До коментар #5 от "Аз съм веган":Не си веган а безвъзвратно увреден. Съчувстваме ти.
11:21 14.04.2026
23 Ха ХаХа
Баба му, прабаба му са адио
Коментиран от #27
11:21 14.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хаха 🤣
11:23 14.04.2026
26 САЩисан русофил
Коментиран от #31, #51
11:23 14.04.2026
27 честен ционист
До коментар #23 от "Ха ХаХа":Адио адио, ама с нови нотариални актове, а укропам да заминават при Гюро.
11:24 14.04.2026
28 Пич
11:24 14.04.2026
29 Аз съм веган
11:25 14.04.2026
30 В ОДЕСА
До коментар #2 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":НЯМА ДА ОСТАНЕ НИТО ЕДИН РУСНАК!!
11:25 14.04.2026
31 Ъхъ ъхъ
До коментар #26 от "САЩисан русофил":Превзели са луната на най...
Те Виетнам,Корея Афганистан,Иран не могат да превземат
11:25 14.04.2026
32 Мишел
Коментиран от #34, #43
11:25 14.04.2026
33 Русия
Следователно Украйна финансово е фалирала отдавна.
Колко процента от Русия превзе Украйна?
11:27 14.04.2026
34 Ха ХаХа
До коментар #32 от "Мишел":Отдавна Тиквата ти е гръмната
Коментиран от #39
11:28 14.04.2026
35 А бре
До коментар #6 от "Пич":на кого му пука какво си казал бре? Русия няма да има излаз на Черно море,стратегически важно е за Украйна!!
11:29 14.04.2026
36 Мишел
Коментиран от #42
11:29 14.04.2026
37 Аз съм веган
11:30 14.04.2026
38 Многоходовото
11:31 14.04.2026
39 Хи хи хи хи
До коментар #34 от "Ха ХаХа":Е, не е като твоята,сплескана
11:31 14.04.2026
40 Факт
Коментиран от #47, #52
11:31 14.04.2026
41 Точност
11:32 14.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 честен ционист
До коментар #32 от "Мишел":Ми ти да не мислиш, че пацаните на нацбата, дето дондуркате в България, ще ви галят с перце като станат на по 18.
11:33 14.04.2026
44 Смешник
11:33 14.04.2026
45 Верно ли Путин
ПВО СИСТЕМИ ПАНЦИР С1
На Валдайското Озеро?
От какво го е страх
Бункерния Великан ?
11:34 14.04.2026
46 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #10 от "Ха ХаХа":Преди да ги вкараш в Белене,ще получиш безброй много изненади,копей
Коментиран от #57
11:35 14.04.2026
47 Де Факто
До коментар #40 от "Факт":Русия излезе от Афганистан под строй, а мериканците по крилата на самолетите, Богомил като орда.
Аспарух с господ Монголско куче Тангра бил нападнат от татари и монголци.
Прабългарите са тюркско племе монголско
11:36 14.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 То щото днес имат годишнина
11:37 14.04.2026
50 КерПич
До коментар #6 от "Пич":Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?
11:37 14.04.2026
51 Смешник
До коментар #26 от "САЩисан русофил":Те Русия преди 65 години е превзеха
11:37 14.04.2026
52 честен ционист
До коментар #40 от "Факт":Светослав е бил варяга пиян викинг.
11:37 14.04.2026
53 Сельооо красний
До коментар #42 от "Ха ХаХа":Ами ти какво си,след като по простотия си надминал всички??
11:37 14.04.2026
54 Смешник
11:38 14.04.2026
55 Аз съм веган
11:39 14.04.2026
56 Тавариши и Таварашутки
4 ГОДИНИ точно
Откакто
КРАЙЦЕРА МАСКВА
Плува под Вода
И Радва рибките в Черно Море .
Дой боже още много такива
РУСКИ АТРАКЦИОНИ.
Коментиран от #59
11:40 14.04.2026
57 Ха ХаХа
До коментар #46 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":Соросоотпадък от теб изненади ли безказарменгей?
Петроханските еераси се напикавате от 2 шамара..
11:41 14.04.2026
58 Ами, добре
До коментар #1 от "Един":Слава Богу, че няма жертви!
По същото време, в Русия, жертвите през Страстната седмица са 30 убити, сред които 3 деца и множество ранени.
11:42 14.04.2026
59 Вальо
До коментар #56 от "Тавариши и Таварашутки":Къде е украинският флот бе марулеф
11:42 14.04.2026
60 Русуфил хардлайнaр
11:45 14.04.2026
61 Ама
До коментар #11 от "100":про100 кире ,ти ли си ?!
11:46 14.04.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Шопо
До коментар #2 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":Един наш политик казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.
12:12 14.04.2026