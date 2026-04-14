Русия извърши масирано нападение в Одеска област
14 Април, 2026 11:09 1 442 63

За щастие няма загинали и пострадали, се казва в съобщението на областния управител

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пристанищната и гражданската инфраструктура в южната част на Одеска област беше подложена тази нощ на масирано нападение, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм", предаде БТА.

"В пристанището на Измаил са нанесени щети на граждански кораб, плаващ под флага на Панама, както и на кея и на шлеп. Повредено е и пристанищно оборудване", каза Кипер.

В резултат на удара е разрушена сграда на автомобилен сервиз, унищожени са два пътнически автобуса и седем коли. Шест частни къщи са пострадали, като са повредени покривите им, съобщи Олег Кипер. Щети са нанесени и на линейка.

За щастие няма загинали и пострадали, се казва в съобщението на областния управител. Съответните служби работят за ликвидиране на последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 97 украински дрона, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.

Съобщено бе, че дронове са прехванати над териториите на Белгородска, Брянска, Воронежка, Курска, Липецка, Ростовска и Тулска област, както и над украинския Кримски полуостров и над акваторията на Азовско море.

Тази сутрин губернаторът на Липецка област Игор Артамонов заяви в социалната мрежа "Телеграм", че при атака с дронове срещу управляваната от него област е убит един човек и че петима са ранени, посочва Франс прес.

Русия и Украйна възобновиха ударите си една срещу друга тази нощ, след като изтече срокът на примирието, обявено по случай православния Великден и белязано от взаимни обвинения в многобройни нарушения.

Руски дронове атакуваха тази нощ украинското пристанище Измаил, заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс.

Кулеба каза в "Телеграм", че са нанесени няколко удара по района на пристанището и че са нанесени материални щети на инфраструктура и оборудване.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    10 40 Отговор
    Терористи.

    Коментиран от #3, #58

    11:11 14.04.2026

  • 2 ОДЕСА Е БИЛА РУСКА

    47 12 Отговор
    И ЩЕ БЪДЕ РУСКА.

    Коментиран от #4, #30, #63

    11:11 14.04.2026

  • 3 Олег клитор

    30 10 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Глупак

    Коментиран от #48

    11:13 14.04.2026

  • 4 честен ционист

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":

    В Одеса живеят 300хил българи, останалите са от еврейски произход.

    Коментиран от #10

    11:13 14.04.2026

  • 5 Аз съм веган

    16 29 Отговор
    Бензиностанцията бомби българи, а копейките се кефят. Браво копейки, так держат.

    Коментиран от #13, #22

    11:15 14.04.2026

  • 6 Пич

    29 10 Отговор
    Казах ви - стратегически важно е, Русия да превземе Одеса!!! Киев нека бъде оставен като обект на преговори!!! Няма да казвам защо, но тези които сте не паветници, ще се сетите!

    Коментиран от #8, #9, #11, #35, #50

    11:15 14.04.2026

  • 7 Нас руснаците

    9 26 Отговор
    всички ни мразят. Защо ли?

    11:16 14.04.2026

  • 8 честен ционист

    7 18 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Падне ли Одеса, след нея иде ред на Одесос.

    11:16 14.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ха ХаХа

    29 9 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Нито един българин не живее там.
    Наркоманът ги ликвидира.вече са по паспорт украинци с украински имена.
    Евреите са под 4% .Всички са в Израел.
    Помагачи на Свинерайха ще лежат в Белене

    Коментиран от #15, #16, #46

    11:17 14.04.2026

  • 11 100

    7 28 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Копейките искат Рашистан да стигне по-близо до България, ако може и в България да влезе...е, няма да стане.

    Коментиран от #61

    11:17 14.04.2026

  • 12 Маринов

    20 6 Отговор
    По стар навик Киев и техните протежета тук крият за удари по инфраструктура. Пишат атаки срещу коли, покриви на жилища, случайно на търговски кораб и толкова.
    А българите в Одеса, прочетох някъде, са около 56000.

    11:18 14.04.2026

  • 13 аз не съм веган

    23 5 Отговор

    До коментар #5 от "Аз съм веган":

    Русия не ги бомби. Той наркомана вече ги БУСофицира тези " българи".

    Коментиран от #19

    11:18 14.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ХаХа":

    Бабата на Лео Ди Каприо е от Одеса, а на Слай Сталоун и баба му и деда му.

    Коментиран от #20

    11:18 14.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чуй Куме

    23 4 Отговор
    Русия постига целите си, думка яко пристигнало въоръжение в пристанището. Горят скрити военни обекти и нито една жертва.

    11:19 14.04.2026

  • 18 ДОКТРИНАТА

    9 3 Отговор
    СУРОВИКИН В ДЕЙСТВИЕ!

    11:20 14.04.2026

  • 19 Аз съм веган

    2 8 Отговор

    До коментар #13 от "аз не съм веган":

    Отивай да се лекуваш.

    11:20 14.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Съдията

    18 1 Отговор
    Руснаците с лопатите целят само частни домове и граждански кораби, а украинците само военни цели. Колко сте жалки само.😂

    11:21 14.04.2026

  • 22 Тихо тихо

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Аз съм веган":

    Не си веган а безвъзвратно увреден. Съчувстваме ти.

    11:21 14.04.2026

  • 23 Ха ХаХа

    4 1 Отговор
    4% евреи бе джурул.
    Баба му, прабаба му са адио

    Коментиран от #27

    11:21 14.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хаха 🤣

    4 10 Отговор
    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    11:23 14.04.2026

  • 26 САЩисан русофил

    3 17 Отговор
    САЩ превзеха луната,а господаря хазарите русия,превзеха село покровск, честито

    Коментиран от #31, #51

    11:23 14.04.2026

  • 27 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ХаХа":

    Адио адио, ама с нови нотариални актове, а укропам да заминават при Гюро.

    11:24 14.04.2026

  • 28 Пич

    11 2 Отговор
    Извинете, паветници! Чак днес забелязах, че като тегля едно изречение, изпадате в гърчове...

    11:24 14.04.2026

  • 29 Аз съм веган

    5 13 Отговор
    В близките 15 години не се вижда как Бензиностанцията ще завземат Одеса. Обикновени терористи. Копейките се радват че загиват бесарбските българи,нищо ново.

    11:25 14.04.2026

  • 30 В ОДЕСА

    5 15 Отговор

    До коментар #2 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":

    НЯМА ДА ОСТАНЕ НИТО ЕДИН РУСНАК!!

    11:25 14.04.2026

  • 31 Ъхъ ъхъ

    12 3 Отговор

    До коментар #26 от "САЩисан русофил":

    Превзели са луната на най...
    Те Виетнам,Корея Афганистан,Иран не могат да превземат

    11:25 14.04.2026

  • 32 Мишел

    5 11 Отговор
    В Русия вече е факт закон, който позволява тийнейджъри на възраст 14 години и нагоре да бъдат лишавани от свобода. По този начин непълнолетните вече могат да получат присъди от 5 до 20 години, или дори доживотен затвор. "Патриотичното" промиване на мозъците руските власти започват от най-ранна детска възраст. Подготовка за бъдещето, когато децата "ще поведат борбата" и ще противодействат на "агресията срещу Русия". В съобщението се казва, че децата ще се развиват като "достоен заместник" на руските войници, воюващи в Украйна. Училище за камикадзета. Русия мотивира войниците си чрез вярата, митовете и готовността за саможертва, превръщайки войната в морално и религиозно изпитание. Това насърчава упорството, но е и причина за слепота за това, което реално се случва на бойното поле. "Не е изненадващо, че децата в Русия се възприемат като пушечно месо от ранна възраст и се подхранват с идеята за "почетна смърт" за царя. Човешкият живот в Русия струва по-малко от бутилка водка. Третият райх, Хамас и Северна Корея биха аплодирали", коментира беларуския опозиционен канал NEXTA.

    Коментиран от #34, #43

    11:25 14.04.2026

  • 33 Русия

    7 5 Отговор
    Превзе 30% от Украйна, която даваше 80% от бюджета.
    Следователно Украйна финансово е фалирала отдавна.
    Колко процента от Русия превзе Украйна?

    11:27 14.04.2026

  • 34 Ха ХаХа

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Отдавна Тиквата ти е гръмната

    Коментиран от #39

    11:28 14.04.2026

  • 35 А бре

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    на кого му пука какво си казал бре? Русия няма да има излаз на Черно море,стратегически важно е за Украйна!!

    11:29 14.04.2026

  • 36 Мишел

    4 11 Отговор
    Вече под 30% от руснаците се сещат за Путин като ги питат кой ще ги спаси. Абсолютно историческо движение надолу на рейтинга на руския диктатор Владимир Путин не къде да е, а в самата Русия. Още една руска социологическа агенция отчита тенденцията. Рейтинг на доверие към Владимир Путин е 29,5%. Големият удар, който рейтингът на Путин търпи, е заради блокадата на интернет. Мнозина от руските блогъри свързват информационната блокада на населението с масовата мобилизация и предотвратяването на бунтове. "

    Коментиран от #42

    11:29 14.04.2026

  • 37 Аз съм веган

    4 9 Отговор
    Горд съм че България изпраща една трета от снарядите за Украйна. Това значи че всеки трети окупатор получава заслуженото.

    11:30 14.04.2026

  • 38 Многоходовото

    3 9 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    11:31 14.04.2026

  • 39 Хи хи хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ха ХаХа":

    Е, не е като твоята,сплескана

    11:31 14.04.2026

  • 40 Факт

    1 11 Отговор
    Навремето дивото варварско племе русия,избяга срамно от Афганистан,руските дивашки племена хазари, печенеги и татари са нападали няколко пъти България ,но са били попиляни от Аспарух,Тервел,и Светослав

    Коментиран от #47, #52

    11:31 14.04.2026

  • 41 Точност

    7 0 Отговор
    Масирана атака с поразени цели и без жертви.

    11:32 14.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Ми ти да не мислиш, че пацаните на нацбата, дето дондуркате в България, ще ви галят с перце като станат на по 18.

    11:33 14.04.2026

  • 44 Смешник

    7 1 Отговор
    Няма загинали сред мирното население включително и българите но доста укронацисти и наемници са дали фира

    11:33 14.04.2026

  • 45 Верно ли Путин

    1 4 Отговор
    Сложил още 7 Броя
    ПВО СИСТЕМИ ПАНЦИР С1
    На Валдайското Озеро?

    От какво го е страх
    Бункерния Великан ?

    11:34 14.04.2026

  • 46 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ХаХа":

    Преди да ги вкараш в Белене,ще получиш безброй много изненади,копей

    Коментиран от #57

    11:35 14.04.2026

  • 47 Де Факто

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Факт":

    Русия излезе от Афганистан под строй, а мериканците по крилата на самолетите, Богомил като орда.
    Аспарух с господ Монголско куче Тангра бил нападнат от татари и монголци.
    Прабългарите са тюркско племе монголско

    11:36 14.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 То щото днес имат годишнина

    1 4 Отговор
    от неприятния инцидент с гвардейския ракетен крайцер "Москва".

    11:37 14.04.2026

  • 50 КерПич

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?

    11:37 14.04.2026

  • 51 Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "САЩисан русофил":

    Те Русия преди 65 години е превзеха

    11:37 14.04.2026

  • 52 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Факт":

    Светослав е бил варяга пиян викинг.

    11:37 14.04.2026

  • 53 Сельооо красний

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ХаХа":

    Ами ти какво си,след като по простотия си надминал всички??

    11:37 14.04.2026

  • 54 Смешник

    1 0 Отговор
    Те Русия преди 65 години е превзеха

    11:38 14.04.2026

  • 55 Аз съм веган

    2 3 Отговор
    Къде е блогъра от мацква? Няма ли да се изкаже? А да, там няма нет. Мхуаааа

    11:39 14.04.2026

  • 56 Тавариши и Таварашутки

    1 5 Отговор
    Айде Честито

    4 ГОДИНИ точно

    Откакто

    КРАЙЦЕРА МАСКВА

    Плува под Вода

    И Радва рибките в Черно Море .

    Дой боже още много такива

    РУСКИ АТРАКЦИОНИ.

    Коментиран от #59

    11:40 14.04.2026

  • 57 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Соросоотпадък от теб изненади ли безказарменгей?
    Петроханските еераси се напикавате от 2 шамара..

    11:41 14.04.2026

  • 58 Ами, добре

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Слава Богу, че няма жертви!
    По същото време, в Русия, жертвите през Страстната седмица са 30 убити, сред които 3 деца и множество ранени.

    11:42 14.04.2026

  • 59 Вальо

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Тавариши и Таварашутки":

    Къде е украинският флот бе марулеф

    11:42 14.04.2026

  • 60 Русуфил хардлайнaр

    0 6 Отговор
    Сегодня рускио корабль Масквич прави юбилей 4 года! Да пием до дъно!

    11:45 14.04.2026

  • 61 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "100":

    про100 кире ,ти ли си ?!

    11:46 14.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ОДЕСА Е БИЛА РУСКА":

    Един наш политик казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    12:12 14.04.2026

