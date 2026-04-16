Жителите на осем украински области останаха без електричество

Жителите на 8 украински области остават без електричество към този момент заради руски атаки срещу енергийната инфраструктура, съобщава Укринформ, позовавайки се на публикация във Фейсбук на “Укренерго“ – държавният оператор на електропреносната мрежа в Украйна, предаде БТА.

“След масираната атака с ракети и дронове, както и артилерийски обстрел на енергийната инфраструктура във фронтовите райони, потребители остават без електричество в Донецка, Днепропетровска, Запорожка, Одеска, Полтавска, Сумска, Харковска и Киевска област. Аварийните екипи вече са започнали възстановителни дейности на местата, където условията за сигурност го позволяват. Енергийните работници правят всичко възможно да върнат в експлоатация повреденото от противника оборудване възможно най-бързо“, се посочва в публикацията.

“Моля ограничете употребата на мощни електроуреди между 18:00 и 22:00 часа“, добавя “Укренерго“.

Южният украински град Николаев и няколко други населени места в областта останаха без електричество след сутрешна руска атака срещу енергийната инфраструктура, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.

Град Херсон, който се намира в съседната област, също остана без електрозахранване, заяви представител на местните власти, като добави, че причината за прекъсването се разследва към този момент.