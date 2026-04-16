Жителите на осем украински области останаха без електричество
Жителите на осем украински области останаха без електричество

16 Април, 2026 16:03 2 001 53

Град Херсон, който се намира в съседната област, също остана без електрозахранване

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на 8 украински области остават без електричество към този момент заради руски атаки срещу енергийната инфраструктура, съобщава Укринформ, позовавайки се на публикация във Фейсбук на “Укренерго“ – държавният оператор на електропреносната мрежа в Украйна, предаде БТА.

“След масираната атака с ракети и дронове, както и артилерийски обстрел на енергийната инфраструктура във фронтовите райони, потребители остават без електричество в Донецка, Днепропетровска, Запорожка, Одеска, Полтавска, Сумска, Харковска и Киевска област. Аварийните екипи вече са започнали възстановителни дейности на местата, където условията за сигурност го позволяват. Енергийните работници правят всичко възможно да върнат в експлоатация повреденото от противника оборудване възможно най-бързо“, се посочва в публикацията.

“Моля ограничете употребата на мощни електроуреди между 18:00 и 22:00 часа“, добавя “Укренерго“.

Южният украински град Николаев и няколко други населени места в областта останаха без електричество след сутрешна руска атака срещу енергийната инфраструктура, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.

Град Херсон, който се намира в съседната област, също остана без електрозахранване, заяви представител на местните власти, като добави, че причината за прекъсването се разследва към този момент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро и половин бг

    54 3 Отговор
    Нали обещахте да им помагате

    16:05 16.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    60 4 Отговор
    Така се получава като не си плащат тока

    Коментиран от #14

    16:10 16.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пръц

    52 6 Отговор
    Зеленски краде ток като циганите

    16:12 16.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Зеленото:

    22 5 Отговор
    Дреме ми на к...

    16:17 16.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Оня

    54 5 Отговор
    Руската федерация ОФИЦИАЛНО заяви всички които предоставят дронове на Украйна стават легитимни цели като публикува списък със адресите и държавите които произвеждат и предоставят дронове на Украйна ! Ай чистито!

    Коментиран от #17, #18

    16:18 16.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 "Злобното Джуджи"

    37 2 Отговор
    Хи хи хи
    ама нали от 300 са свалили 500 ???!

    сигурно, като е спрял тока, в тъмното са пропуснали я дронче я ракетка

    16:24 16.04.2026

  • 16 Оня

    32 2 Отговор
    Поздрав за всички либералчета пп дб : НОВОТО ПАРЧЕ НА УСТАТА " НОВИТЕ БРАТУШКИ" УНИКАЛЕН! ПОКЛОН!

    Коментиран от #20

    16:25 16.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лука

    4 24 Отговор

    До коментар #13 от "Оня":

    Дронове не може ,а ракети може !

    Коментиран от #29

    16:26 16.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лука

    32 2 Отговор

    До коментар #14 от "Лука":

    Хи хи хи
    що ли така бъхтят наште усръински брати ???!

    Май са си го заслужили !!!

    16:29 16.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Читател

    27 3 Отговор
    Още предишния Папа им каза бялото знаме за да не страдат невинаги хора милиони.Но

    16:32 16.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зелю пак хвана

    27 4 Отговор

    До коментар #20 от "Клати Курти":

    един банан с две мандарини.
    / Устата/

    16:33 16.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дроновете е като допълнение бе съсел

    23 3 Отговор

    До коментар #18 от "Лука":

    крастав към оръжието което се предоставя за WC крайна.Толкова сте плиткоуми, че дори нямате капацитет да разсъждавате.

    16:35 16.04.2026

  • 30 А златните кенефи на зеления наркоман,

    27 3 Отговор

    До коментар #14 от "Лука":

    и свитата му да не са от честно изкарани пари бе галош пробит?

    16:36 16.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нека

    11 2 Отговор
    Ей Ви Ен да ги оправи!

    16:41 16.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да слагат соларни панели

    21 1 Отговор
    Какво се оплаква тия постояно .

    16:50 16.04.2026

  • 37 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    16 2 Отговор
    И това само от отломките.
    А великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    17:00 16.04.2026

  • 38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 1 Отговор
    Урсула каза, демократизираните и вече послушни унгарци да дават ток на украинците! Мирно! Ходом марш! Айн, цвай, айн, цвай!

    17:01 16.04.2026

  • 39 Дедо

    2 19 Отговор
    Руснетата жа местат Черно море към другио край на Рисия, че укъpити ги оставиа без флот! Путин веке е направил първата копка

    Коментиран от #44

    17:15 16.04.2026

  • 40 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 1 Отговор
    Донецка и Запорожка не са украински области,
    не разбирам защо укрите ги споменават...

    Коментиран от #49

    17:22 16.04.2026

  • 41 И къ да не се справят,

    14 2 Отговор

    До коментар #24 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    като зуления наркомански шмъркач реве на Шмръц на рамото да му върне избягалите укри за да ги прати на фронтя.Сега като тръгнат да бягат и от наzzистко-немско да видиш ква какафония ша настане,че някой и в Русия могат да отидат,че да останат живи.

    17:38 16.04.2026

  • 42 урките

    14 2 Отговор
    са агресивни мутанти от чернобилската катастрофа и химията в земеделието. Територия, населена с мутри и нацисти, пълна с насилие. По-добре да бъде дезинфекцирана от този човекоподобен отпасък с атом.

    17:44 16.04.2026

  • 43 Защо

    5 1 Отговор
    само осем ????

    17:48 16.04.2026

  • 44 Дъ тъ светна дъртьо,

    10 2 Отговор

    До коментар #39 от "Дедо":

    че са в състояние да го разширят в посока Полша и Унгария и да изчезне WCкрайна като Атлантида. Знаеш ли кви машини имат дето за секунди ша я заличат и ша разширят морето.

    18:00 16.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Чичи

    8 1 Отговор
    Още може!
    Сега е момента.
    Другари,събирайте центове за генератори,че на зима пак ще се ce-ре в торбички в Киев и областта,поради неработещи водопроводи(резултат от липса на ток).

    18:15 16.04.2026

  • 47 Руското министерство на отбраната

    4 0 Отговор
    публикувало официален списък с адреси в Европа, свързани със съвместно производство на дронове с Украйна, намеквайки за евентуален ответен удар, са съобщили Украински медии. Дмитрий Медведев - заместник председател на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент е заявил, че от сега и в бъдеще тези адреси се превръщат в "потенциални цели" за Русия. Всяка страна отговаря сама за себе си. За сега България не е в списъците за евентуални нападения от Русия.

    22:55 16.04.2026

  • 48 Вовата

    1 0 Отговор
    Споко "братя" ние отново ще ви изпратим през нашите потребителски сметки.
    Ние сме в "клуба на богатите" и сме ПЪЛНИ ИДИОТИ !!!

    11:40 17.04.2026

  • 49 Вовата

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Руската Македония !!!

    11:42 17.04.2026

  • 50 РУСИЯ СЕ ИЗЛАГА !

    1 0 Отговор
    ТОВА ФАШИСТИТЕ ИЗОБЩО ДА ИМАТ ТОК ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ! ПУТИН ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ТОВА !

    21:28 17.04.2026

  • 51 Руското министерство на отбраната

    1 0 Отговор
    публикувало официален списък с адреси в Европа, свързани със съвместно производство на дронове с Украйна .................... БЪЛГАРИЯ НЕ Е УПОМЕНАТА , НО СПИСЪКА НЕ Е ОКОНЧАТЕЛЕН !

    21:31 17.04.2026

  • 52 ФУСТАТА НА НАДЕТО

    1 0 Отговор
    А великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    21:33 17.04.2026

  • 53 ДУМАТА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ТРЯБВА ДА ОТПАДНЕ

    1 0 Отговор
    ОТ УЧЕБНИЦИТЕ В БАНДЕРИЯ ! ТАЗИ ДУМА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАБРАНЕНА ДО КРАЯ НА СПЕЦИАЛНАТА ОПЕРАЦИЯ КОЯТО Е ПЛАНИРАНА ДО 2037 ГОДИНА !

    21:42 17.04.2026

