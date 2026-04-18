"The Telegraph: Войната с Украйна доведе до бум на алкохолизма в Русия - пият и цивилните, и войниците"

В Русия броят на диагностицираните случаи на алкохолизъм е достигнал най-високото си ниво от девет години насам, въпреки усилията на правителството за ограничаване на консумацията на алкохол, пише британското издание The Telegraph, позовавайки се на официална статистика и разследване на руски журналисти.

Според изданието, процентът на диагностициран алкохолизъм или алкохолна психоза през 2025 г. ще бъде 56,9 души на 100 000 души – най-високото ниво от 2016 г. насам.

Анализ на официални данни от руското Министерство на здравеопазването е установил, че е регистрирано увеличение на алкохолизма в 69 от 83-те региона на страната. Реалната картина обаче вероятно е много по-лоша, тъй като много хора с алкохолна зависимост не търсят медицинска помощ или нямат достъп до нея.

Тази хронология на събитията демонстрира ясна връзка между войната на Русия срещу Украйна и нарастването на проблемите с алкохола. До 2022 г., годината преди пълномащабното нахлуване в Украйна, нивата на алкохолизъм в страната постепенно намаляваха. След началото на войната обаче статистиката на Росстат регистрира постоянно увеличение на диагностицираната алкохолна зависимост.

Най-драматичното увеличение е наблюдавано между 2024 и 2025 г. – 30% увеличение, което е рекордно увеличение в историята на наблюденията.

Изданието отбелязва, че въпреки държавната програма за намаляване на консумацията на алкохол до 2030 г., продажбите на силен алкохол през 2024 г. са се увеличили до най-високото си ниво от осем години, достигайки 8,5 литра на глава от населението, от които 5,3 литра водка. Правителството е наложило редица ограничения: забрана за отстъпки за алкохолни напитки, забрана за поставянето им в близост до каси, полицейски час в някои региони и увеличени разстояния между магазините за алкохол и жилищни сгради или училища. Във Вологодска област например продажбите на алкохол през делничните дни са били ограничени до два часа на ден. Както обаче посочва The Telegraph, тези мерки не са дали желания ефект.

Специалистът по зависимости Олег Дмитриев в интервю за Радио „Свобода“ през 2024 г. говори за критичната ситуация с алкохолизма сред мобилизираните войници.

„Роднини на мобилизирани войници се свързаха с мен и ми казаха, че там се доставя водка на сандъци, продажбите са неконтролирани и хората се напиват на място до степен на психоза“, каза той.

Той подчерта, че подобни случаи вероятно не са отразени в официалната статистика.

Според експерти алкохолизмът е станал особено разпространен в руската армия. Някои военнослужещи и блогъри твърдят, че Москва дори вербува хора от рехабилитационни центрове, за да се бият във войната в Украйна. Правозащитни организации са документирали множество случаи на опиянени мъже, които са били подмамени или принудени да подпишат военни договори.

Алкохолната зависимост се е превърнала в често срещан проблем и сред ветераните и демобилизираните войници, особено сред страдащите от посттравматично стресово разстройство, депресия, тревожност и агресивни изблици.

Наред с алкохолизма, употребата на антидепресанти рязко се е увеличила в Русия. Според аналитичната компания DSM, продажбите на лекарства от типа на Прозак почти са се удвоили от 2022 до 2025 г.