"The Telegraph: Войната с Украйна доведе до бум на алкохолизма в Русия - пият и цивилните, и войниците"

В Русия броят на диагностицираните случаи на алкохолизъм е достигнал най-високото си ниво от девет години насам, въпреки усилията на правителството за ограничаване на консумацията на алкохол, пише британското издание The Telegraph, позовавайки се на официална статистика и разследване на руски журналисти.
Според изданието, процентът на диагностициран алкохолизъм или алкохолна психоза през 2025 г. ще бъде 56,9 души на 100 000 души – най-високото ниво от 2016 г. насам.
Анализ на официални данни от руското Министерство на здравеопазването е установил, че е регистрирано увеличение на алкохолизма в 69 от 83-те региона на страната. Реалната картина обаче вероятно е много по-лоша, тъй като много хора с алкохолна зависимост не търсят медицинска помощ или нямат достъп до нея.
Тази хронология на събитията демонстрира ясна връзка между войната на Русия срещу Украйна и нарастването на проблемите с алкохола. До 2022 г., годината преди пълномащабното нахлуване в Украйна, нивата на алкохолизъм в страната постепенно намаляваха. След началото на войната обаче статистиката на Росстат регистрира постоянно увеличение на диагностицираната алкохолна зависимост.
Най-драматичното увеличение е наблюдавано между 2024 и 2025 г. – 30% увеличение, което е рекордно увеличение в историята на наблюденията.
Изданието отбелязва, че въпреки държавната програма за намаляване на консумацията на алкохол до 2030 г., продажбите на силен алкохол през 2024 г. са се увеличили до най-високото си ниво от осем години, достигайки 8,5 литра на глава от населението, от които 5,3 литра водка. Правителството е наложило редица ограничения: забрана за отстъпки за алкохолни напитки, забрана за поставянето им в близост до каси, полицейски час в някои региони и увеличени разстояния между магазините за алкохол и жилищни сгради или училища. Във Вологодска област например продажбите на алкохол през делничните дни са били ограничени до два часа на ден. Както обаче посочва The Telegraph, тези мерки не са дали желания ефект.
Специалистът по зависимости Олег Дмитриев в интервю за Радио „Свобода“ през 2024 г. говори за критичната ситуация с алкохолизма сред мобилизираните войници.
„Роднини на мобилизирани войници се свързаха с мен и ми казаха, че там се доставя водка на сандъци, продажбите са неконтролирани и хората се напиват на място до степен на психоза“, каза той.
Той подчерта, че подобни случаи вероятно не са отразени в официалната статистика.
Според експерти алкохолизмът е станал особено разпространен в руската армия. Някои военнослужещи и блогъри твърдят, че Москва дори вербува хора от рехабилитационни центрове, за да се бият във войната в Украйна. Правозащитни организации са документирали множество случаи на опиянени мъже, които са били подмамени или принудени да подпишат военни договори.
Алкохолната зависимост се е превърнала в често срещан проблем и сред ветераните и демобилизираните войници, особено сред страдащите от посттравматично стресово разстройство, депресия, тревожност и агресивни изблици.
Наред с алкохолизма, употребата на антидепресанти рязко се е увеличила в Русия. Според аналитичната компания DSM, продажбите на лекарства от типа на Прозак почти са се удвоили от 2022 до 2025 г.
6 Не алкохолик, а пияч
Мъжете пият!
9 Гешо
До коментар #2 от "Пешо":Ами да!
След като години наред падаха пияни от терасите на хотели по ,,Слънчака"...,като,че ли се поспряха...?!
10 открай време
12 Зеленски
Само малка статистика: за всеки квадратен километър Русия губи през 2025та по 120 войници, а през 2026 по 340. Това е тройно увеличение.
13 Фен
До коментар #7 от "Гредата във вашите очи":Ами ти четеш. Аз го виждам. Четеш, каквото ти пробутат. Виждаш, каквото е.
15 виждаш
До коментар #13 от "Фен":рубли
16 Последния Украинец!
А за горките европейци и за украинците дето ви бранят от Русия, не ви пука хич.
19 Фен
До коментар #15 от "виждаш":Ти гледаш. Аз виждам.
21 Синчето на Соловьов
До коментар #17 от "Фен":Не говори така за нас
23 Квадратен инч
До коментар #12 от "Зеленски":А годишната инфлация в бг е три четири процента и всички се радват на Шенген и еврозоната. Точните данни ще станат ясни едва след края на войната ЕС(НАТО) срещу РФ. Територията на зеления гоблин е просто първата жертва.
25 Тома
29 Тимур и командата
30 Даката
Кой сега ще ги спасява от Украйна
32 Фенка
До коментар #17 от "Фен":Мен не ме интересува коя дупка ти е вход. Избора си е твой.
34 Хахахахаха
До коментар #12 от "Зеленски":Сериозен ли си, видял ли си го с очите си, аз виждам с очите си 5 година постоянна мобилизираща принудителна кампания в Киев, къде са всички тези мъже на фронта, само в началото на войната около 1млн доброволци се записаха на страната на Украйна, къде е тоя 1 млн, защо от тогава не се спира принудителната мобилизация в Украйна, защо при обмен на тела винаги има огромна разлика, тея загуби си ги коментирай с английските вестници които от страх че народа им ще клекне още преди войната с руснаците иска да изкара, че руснаците са обикновени хора, обаче истината е че руснака е готов да унищожава в името на родината си и там няма рев както при франсетата, немците, английските и най вече украинските слабаци
Коментиран от #91
07:55 18.04.2026
35 Сесесере
До коментар #2 от "Пешо":Статията е за пияните руснаци, не е за други нации! Най-големия пияница е руския пияница, по близо девет кила спирт на глава, това е с малките деца и старците!
36 Англоси
До коментар #9 от "Гешо":Англичаните падаха , руснака няма да падне пиян от тераса. Провери си информацията , имаш интернет.
37 виждаш
До коментар #19 от "Фен":рубли
38 Фен
До коментар #32 от "Фенка":Аз вход нямам. Ме съм либерал.
07:57 18.04.2026
43 Зеления път
44 Гориил
45 Путин е убиец !
46 Хи хи
До коментар #45 от "Путин е убиец !":Путин и тебе ще убие !!!
47 Ха ха ха
До коментар #44 от "Гориил":Ама моля ви господине спрете да се оглеждате в огледалото и да съдите по Вас за всички.
48 Шиши
До коментар #23 от "Квадратен инч":Ти май страдаш от алкохолизъм
49 Ай стига бе, верно ли😂
До коментар #46 от "Хи хи":Преместих гооо
08:17 18.04.2026
50 Само Путинка
51 ами
52 Русия е злото на света !
53 Пецата
54 Странно
55 И преди
56 проверена информация
До коментар #36 от "Англоси":те падат от терасите без да са пили къде с помощ къде без.
57 БПФ
58 Симо
Тука вече може да спрем да четем!!!! Британското издание!!! Те милите са паталогичен случай. Пък е вижте цената на водката??? 259 рубли = 4 долара!!! Евтиния. Норвежките, финландските и шведските алкохолици направо се пукат от яд.
08:52 18.04.2026
75 Законите на Хан Крум
До коментар #67 от "Пламен":Изкоренява лозята защото българите са алкохолизирани, крадливи, лъжливи и предатели
09:57 18.04.2026
79 Ха ХаХа
Петроханските педигрипали като теб ли?
81 наблюдател
До коментар #57 от "БПФ":до 57 руснаците пият самогон одеколон и боряшник а тия напитки не се броят в световната класация
82 Така е
До коментар #2 от "Пешо":но това не се отразява на смъртността във Великобритания. Докато Русия е с най-високата смъртност в света, руснака живее дори по-малко и от севернокопееца.
83 Петър
84 ру БЛАТА
86 Водка рай
88 Фори
са известни с пиенето. Това е нормалното им състояние не е отклонение.
89 Цеко
До коментар #12 от "Зеленски":Напълно си оправдаваш Ника! Само не знам, дали си на същите треви?!
90 Лъжа
91 Новинар
До коментар #34 от "Хахахахаха":И за това в раша дават амнистия на тежки криминални бандюги, само ако станат доброволци
93 Григор
Толкова много помия! Няма лошо, сами решавате какво да публикувате. Това си е ваше право. Читателите обаче също имат право да си избират източниците на информация. Заради някои ваши "талантливи" редактори, рискувате да загубите много хора. Злобата и журналистиката са несъвместими!
94 Пръчат
95 Казанлъшкия
96 Бурундук
98 Балконинг
До коментар #10 от "открай време":От пияни европеидни макаци .
Русия е на 9 то място по консомация
На алкохол .
Литовци , чехи , германци , румънци , финландци не изтрезняват , има специална служба дето ги прибират от тротоарите да не измръзнат .
99 Ганю
До коментар #62 от "Не е виновна войната!":На всеки празник , тичаш до село при родителите си да те заредят с пърцуца , че иначе цял ден ти треперят ръцете от абстиненция .
105 Ами
108 И затова
До коментар #94 от "Пръчат":Ли нещо замяташ.
109 някой си
До коментар #77 от "Ха ха ха":на тебе щи натежи камъка на врата като скачаш от моста
110 някой си
До коментар #82 от "Така е":поредната евтина лъжа от поредния сл@б0умен мишкар
111 Инна
Данните са организирани по консумация на алкохол, измерена в литри чист етилов алкохол на глава от населението годишно (включително лица на възраст 15 и повече години). Последните резултати от проучването бяха публикувани през май 2025 г.
Класация на държавите по нива на консумация на алкохол 2025 г.
Световна здравна организация:
Доклад за глобалното състояние на алкохола и здравето 2025 г.:
№ Държава Консумация
1 Румъния 17.06
2 Грузия 15.54
3 Латвия 14.73
4 Молдова 14.13
5 Чехия 13.68
6 Литва 12.18
7 Намибия 11.99
8 Полша 11.92
9 Австрия 11.85
10 България 11.54
11 Сейшели 11.41
12 Беларус 11.40
13 Сейнт Лусия 11.39
14 Унгария 11.25
15 Германия 11.24
16 Португалия 11.22
17 Франция 11.20
18 Лаос 11.17
19 Австралия 11.15
20 Андора 11.06
21 Испания 10.97
22 Словакия 10.97
23 Словения 10.90
24 Обединено кралство 10.86
25 Хърватия 10.85
26 Люксембург 10.80
27 Виетнам 10.72
28 Ирландия 10.55
29 Русия 10.51
30 Естония 10.49
31 Канада 10.03
32 Дания 9.97
33 Съединени американски щати 9.81
34 Швеция 9.61
35 Финландия 9.51
36 Барбадос 9.49
37 Антигуа и Барбуда 9.43
38 Бразилия 9.38
39 Нова Зеландия 9.21
40 Швейцария 9.16
41 Сърбия 9.03
42 Аржентина 8.84
43 Белгия 8.74
44 Нидерландия 8.70
45 Южна Корея 8.36
46 Италия 8.33
47 Исландия 8.21
48 Черна
112 Дж.Роб.Бидон
До коментар #29 от "Тимур и командата":смешно е да се чете като жител на страната на вечните роби, който пише нещо за крепостните селяни.
114 АБВ
"Това са ТОП 10 страни с най-висока консумация на алкохол (в литри чист алкохол на глава от населението):
Чехия – 14.26
Латвия – 13.19
Молдова – 12.85
Германия – 12.79
Литва – 12,78
Ирландия – 12.75
Испания – 12.67
Уганда – 12.48
България – 12.46
Люксембург – 12.45"
Руснаците ги няма никъде, но пък българите са на челно място.
119 Казанлъшкия
До коментар #114 от "АБВ":Тия всички бе Литва се наливат много с бира ,това вдига общия им процент чист алкохол на глава от населението. Ако видиш обаче по твърд алкохол, руснаците са в топ 5. Пият здраво, не се съмнявай в това.
123 отворко
До коментар #29 от "Тимур и командата":Защото на украинците не им е заложено и те не кусват въобще!!!! Този англичанин който е писал статията да погледне своите сънародниц как се напиват като свине!!!
124 отворко
До коментар #91 от "Новинар":Те защото в Украйна въобще не дават на пандизчиите амнистия за да ги изпратят на фронта! В Азов са само престъпници и без да са ходили в затвора!!!
126 Бай Араб
До коментар #105 от "Ами":Е как забранена,я питай руския Патриарх как преди две години излезе и публично заклейми обратните в Русия - само в Москва са повече от милион . Кое е забранено.
128 Само ти напомням
До коментар #126 от "Бай Араб":Още през 2012 г. Московски съд забрани гей парадите, 2013 г. беше забранена ЛГБТ пропагандата. Това криминализира всякакви публични прояви, шествия или демонстраций. По ясно от това. Може да си пеДАЛ, ама си знаеш мястото.
129 Галин
До коментар #23 от "Квадратен инч":Не , войната е Русия срещу Украйна. ЕС е на страната на нападнатата. Така беше и по време на втората световна война. Тогава беше на страната на СССР,.(Англия и САЩ).А тази война в Украйна ще свърши,когато Русия се изтегли от Украйна. Затова че,ако искаш ЕС да не помага,кажи на Путин да се изтегли,че най сетне да свърши тази война.
