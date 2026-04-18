The Telegraph: Войната с Украйна доведе до бум на алкохолизма в Русия - пият и цивилните, и войниците

18 Април, 2026 07:17, обновена 18 Април, 2026 07:26 10 177 130

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Русия броят на диагностицираните случаи на алкохолизъм е достигнал най-високото си ниво от девет години насам, въпреки усилията на правителството за ограничаване на консумацията на алкохол, пише британското издание The Telegraph, позовавайки се на официална статистика и разследване на руски журналисти.

Според изданието, процентът на диагностициран алкохолизъм или алкохолна психоза през 2025 г. ще бъде 56,9 души на 100 000 души – най-високото ниво от 2016 г. насам.

Анализ на официални данни от руското Министерство на здравеопазването е установил, че е регистрирано увеличение на алкохолизма в 69 от 83-те региона на страната. Реалната картина обаче вероятно е много по-лоша, тъй като много хора с алкохолна зависимост не търсят медицинска помощ или нямат достъп до нея.

Тази хронология на събитията демонстрира ясна връзка между войната на Русия срещу Украйна и нарастването на проблемите с алкохола. До 2022 г., годината преди пълномащабното нахлуване в Украйна, нивата на алкохолизъм в страната постепенно намаляваха. След началото на войната обаче статистиката на Росстат регистрира постоянно увеличение на диагностицираната алкохолна зависимост.

Най-драматичното увеличение е наблюдавано между 2024 и 2025 г. – 30% увеличение, което е рекордно увеличение в историята на наблюденията.

Изданието отбелязва, че въпреки държавната програма за намаляване на консумацията на алкохол до 2030 г., продажбите на силен алкохол през 2024 г. са се увеличили до най-високото си ниво от осем години, достигайки 8,5 литра на глава от населението, от които 5,3 литра водка. Правителството е наложило редица ограничения: забрана за отстъпки за алкохолни напитки, забрана за поставянето им в близост до каси, полицейски час в някои региони и увеличени разстояния между магазините за алкохол и жилищни сгради или училища. Във Вологодска област например продажбите на алкохол през делничните дни са били ограничени до два часа на ден. Както обаче посочва The Telegraph, тези мерки не са дали желания ефект.

Специалистът по зависимости Олег Дмитриев в интервю за Радио „Свобода“ през 2024 г. говори за критичната ситуация с алкохолизма сред мобилизираните войници.

„Роднини на мобилизирани войници се свързаха с мен и ми казаха, че там се доставя водка на сандъци, продажбите са неконтролирани и хората се напиват на място до степен на психоза“, каза той.

Той подчерта, че подобни случаи вероятно не са отразени в официалната статистика.

Според експерти алкохолизмът е станал особено разпространен в руската армия. Някои военнослужещи и блогъри твърдят, че Москва дори вербува хора от рехабилитационни центрове, за да се бият във войната в Украйна. Правозащитни организации са документирали множество случаи на опиянени мъже, които са били подмамени или принудени да подпишат военни договори.

Алкохолната зависимост се е превърнала в често срещан проблем и сред ветераните и демобилизираните войници, особено сред страдащите от посттравматично стресово разстройство, депресия, тревожност и агресивни изблици.

Наред с алкохолизма, употребата на антидепресанти рязко се е увеличила в Русия. Според аналитичната компания DSM, продажбите на лекарства от типа на Прозак почти са се удвоили от 2022 до 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Пешо

    Миналото лято на Слънчака ингилизите бяха пълни трезвеници.

  • 3 Германец

    Бунгаретата пият повече

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не алкохолик, а пияч

    Трябва да е всичко като в СССР.

    Мъжете пият!

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гешо

    До коментар #2 от "Пешо":

    Ами да!
    След като години наред падаха пияни от терасите на хотели по ,,Слънчака"...,като,че ли се поспряха...?!

  • 10 открай време

    Руснака пие, за да се напие и поне за миг да забрави страната в която е принуден да живее.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зеленски

    Българите пак искат да застанат на страната на момата и да се наредят за Четвърта национална катастрофа с утрешния си избор.

    Само малка статистика: за всеки квадратен километър Русия губи през 2025та по 120 войници, а през 2026 по 340. Това е тройно увеличение.

  • 13 Фен

    До коментар #7 от "Гредата във вашите очи":

    Ами ти четеш. Аз го виждам. Четеш, каквото ти пробутат. Виждаш, каквото е.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 виждаш

    До коментар #13 от "Фен":

    рубли

  • 16 Последния Украинец!

    72 25 Отговор
    Уж Русия е лоша, пък само за нея се тревожите загрижено непрекъснато. Притеснявате се за икономиката и през ден, а сега трогателна статия и за алкохолизма
    А за горките европейци и за украинците дето ви бранят от Русия, не ви пука хич.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    Медведев и Захарова са върха на алкохолната пирамида

  • 19 Фен

    До коментар #15 от "виждаш":

    Ти гледаш. Аз виждам.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Синчето на Соловьов

    До коментар #17 от "Фен":

    Не говори така за нас

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Квадратен инч

    До коментар #12 от "Зеленски":

    А годишната инфлация в бг е три четири процента и всички се радват на Шенген и еврозоната. Точните данни ще станат ясни едва след края на войната ЕС(НАТО) срещу РФ. Територията на зеления гоблин е просто първата жертва.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тома

    Когато прочетох веднага станах челик защото в други страни въобще не се пие

  • 27 Хи хи

    Нас тва изобщо, ама ИЗОБЩО не но интересува !!

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тимур и командата

    35 25 Отговор
    Това им е заложено в душата, мизерната душа на крепоснире

  • 30 Даката

    38 19 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди ти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    07:53 18.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фенка

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Фен":

    Мен не ме интересува коя дупка ти е вход. Избора си е твой.

    Коментиран от #38

    07:54 18.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хахахахаха

    29 32 Отговор

    До коментар #12 от "Зеленски":

    Сериозен ли си, видял ли си го с очите си, аз виждам с очите си 5 година постоянна мобилизираща принудителна кампания в Киев, къде са всички тези мъже на фронта, само в началото на войната около 1млн доброволци се записаха на страната на Украйна, къде е тоя 1 млн, защо от тогава не се спира принудителната мобилизация в Украйна, защо при обмен на тела винаги има огромна разлика, тея загуби си ги коментирай с английските вестници които от страх че народа им ще клекне още преди войната с руснаците иска да изкара, че руснаците са обикновени хора, обаче истината е че руснака е готов да унищожава в името на родината си и там няма рев както при франсетата, немците, английските и най вече украинските слабаци

    Коментиран от #91

    07:55 18.04.2026

  • 35 Сесесере

    30 17 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    Статията е за пияните руснаци, не е за други нации! Най-големия пияница е руския пияница, по близо девет кила спирт на глава, това е с малките деца и старците!

    07:56 18.04.2026

  • 36 Англоси

    23 19 Отговор

    До коментар #9 от "Гешо":

    Англичаните падаха , руснака няма да падне пиян от тераса. Провери си информацията , имаш интернет.

    Коментиран от #56

    07:57 18.04.2026

  • 37 виждаш

    9 5 Отговор

    До коментар #19 от "Фен":

    рубли

    07:57 18.04.2026

  • 38 Фен

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Фенка":

    Аз вход нямам. Ме съм либерал.

    07:57 18.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Зеления път

    22 27 Отговор
    Щом водещите новини са "колко пият руснаците" и "как колумбийските наемници стигат до фронта на Украйна"- ясна е работата. Даже не сте пуснали среднощните прозрения на Зеленото, как ще спасява света ако му дадат милиарди или как реве и кълне Русия.

    08:04 18.04.2026

  • 44 Гориил

    35 25 Отговор
    Консумацията на алкохол се е увеличила във всяка европейска страна без изключение. Проучете последните статистики и ще загубите всякакво желание да бъдете съдии и прокурори, обвиняващи Русия. Погледнете се в огледалото и ще видите лицето на силно пиещ европеец.

  • 45 Путин е убиец !

    21 17 Отговор
    И в Украйна и в Русия е национален спорт алкохолизма и то не от сега.

  • 46 Хи хи

    16 16 Отговор

    До коментар #45 от "Путин е убиец !":

    Путин и тебе ще убие !!!

  • 47 Ха ха ха

    13 10 Отговор

    До коментар #44 от "Гориил":

    Ама моля ви господине спрете да се оглеждате в огледалото и да съдите по Вас за всички.

    08:16 18.04.2026

  • 48 Шиши

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Квадратен инч":

    Ти май страдаш от алкохолизъм

    08:16 18.04.2026

  • 49 Ай стига бе, верно ли😂

    8 9 Отговор

    До коментар #46 от "Хи хи":

    Преместих гооо

    08:17 18.04.2026

  • 50 Само Путинка

    25 6 Отговор
    Водка Путинка - пиеш и ревеш

    08:17 18.04.2026

  • 51 ами

    20 6 Отговор
    ха ха ха - а преди войната с украина руснаците изобщо не пиеха, а украинците и сега даже не поглеждат към алкохола

    08:20 18.04.2026

  • 52 Русия е злото на света !

    32 20 Отговор
    А иначе се напиват като свине от време оно и то всички соцрепублики , съветския съюз на това научи хората, а русия с нищо хубаво не е допринесла за човечеството - войни , смърт и мизерия, това трябва да е името на русия!

    08:22 18.04.2026

  • 53 Пецата

    4 3 Отговор
    Аз си пиа от преди това разбираш ли 🤣

    08:33 18.04.2026

  • 54 Странно

    18 3 Отговор
    Все пак това е една нормална и добре обмислена СВО която постоянно протича по плана...

    08:36 18.04.2026

  • 55 И преди

    18 14 Отговор
    Путин и след него,руснаците ще си останат едни обикновени пиянци!

    08:43 18.04.2026

  • 56 проверена информация

    16 11 Отговор

    До коментар #36 от "Англоси":

    те падат от терасите без да са пили къде с помощ къде без.

    08:47 18.04.2026

  • 57 БПФ

    15 10 Отговор
    Хахаха, защо не кажете колко литра спирт на глава от населението се пие в някои държави от ЕС, по-специално в централна Европа? Руснаците надали са влезли в Топ 10...

  • 58 Симо

    17 7 Отговор
    пише британското издание The Telegraph
    Тука вече може да спрем да четем!!!! Британското издание!!! Те милите са паталогичен случай. Пък е вижте цената на водката??? 259 рубли = 4 долара!!! Евтиния. Норвежките, финландските и шведските алкохолици направо се пукат от яд.

    08:52 18.04.2026

  • 59 Симо

    16 5 Отговор
    пише британското издание The Telegraph
    Тука вече може да спрем да четем!!!! Британското издание!!! Те милите са паталогичен случай. Пък е вижте цената на водката??? 259 рубли = 4 долара!!! Евтиния. Норвежките, финландските и шведските алкохолици направо се пукат от яд.

    08:53 18.04.2026

  • 60 Димата

    14 8 Отговор
    Аз пия дакато Захаровна започне да ми харесва ,след това хвърлям атоми

    08:53 18.04.2026

  • 61 Всички

    13 4 Отговор
    Българи женени за рускини също пият

    08:53 18.04.2026

  • 62 Не е виновна войната!

    20 10 Отговор
    Крепостните мужици са си родени алкохолици.

  • 63 Д-р Радев

    7 3 Отговор
    А досега не са близвали алкохол

    08:54 18.04.2026

  • 64 Отреазвяващ

    10 11 Отговор
    И аз пия,но си върша работата.Руснаците пият и повече бият.Извод-намалете им пиенето.От Украйна няма да остане камък върху камък.

    09:02 18.04.2026

  • 65 Да внимаваме

    13 8 Отговор
    Ако спечели Репресивна България този челен опит ще се появи и в България!

    09:07 18.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Пламен

    15 11 Отговор
    Напълно алкохолизирано и зомбирано население.

  • 68 Чичак

    13 8 Отговор
    На снимката, водка путинка.... развесели ме...тия са пълни иди.ти

    09:13 18.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Фен

    10 4 Отговор
    Току що се пропиха , до войната не близваха алкохол. Те са като пластмаса нямат разпад в природата така са се балсамирали.

    09:34 18.04.2026

  • 72 Ха ХаХа

    8 3 Отговор
    Боклуци Сър Джон

    09:55 18.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 1 Отговор
    Още по лошо ще става като търпят...

    09:57 18.04.2026

  • 75 Законите на Хан Крум

    9 5 Отговор

    До коментар #67 от "Пламен":

    Изкоренява лозята защото българите са алкохолизирани, крадливи, лъжливи и предатели

    09:57 18.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ха ха ха

    10 8 Отговор
    Само тежат на планетата тия...

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ха ХаХа

    6 6 Отговор
    Кои бе?
    Петроханските педигрипали като теб ли?

    10:02 18.04.2026

  • 80 А в краварника...

    6 5 Отговор
    си бият н@грите...

    10:02 18.04.2026

  • 81 наблюдател

    9 6 Отговор

    До коментар #57 от "БПФ":

    до 57 руснаците пият самогон одеколон и боряшник а тия напитки не се броят в световната класация

    10:04 18.04.2026

  • 82 Така е

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    но това не се отразява на смъртността във Великобритания. Докато Русия е с най-високата смъртност в света, руснака живее дори по-малко и от севернокопееца.

  • 83 Петър

    8 9 Отговор
    Не случайно средната смъртност на руския мъж е толкова ниска 59 години. Догато средната обща е много по-висока защото жените не умират там толкова рано. Алкохолишка работа.

    10:11 18.04.2026

  • 84 ру БЛАТА

    11 7 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    10:23 18.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Водка рай

    16 6 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на водката

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Фори

    10 6 Отговор
    Руснаците никога не са били въздържатели. Те
    са известни с пиенето. Това е нормалното им състояние не е отклонение.

    10:51 18.04.2026

  • 89 Цеко

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Зеленски":

    Напълно си оправдаваш Ника! Само не знам, дали си на същите треви?!

    10:58 18.04.2026

  • 90 Лъжа

    3 4 Отговор
    В Рассия никога не се е пил спирт или ако се е пил алкохолици не е имало

    11:50 18.04.2026

  • 91 Новинар

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахахаха":

    И за това в раша дават амнистия на тежки криминални бандюги, само ако станат доброволци

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Григор

    7 2 Отговор
    "The Telegraph: Войната с Украйна доведе до бум на алкохолизма в Русия - пият и цивилните, и войниците"
    Толкова много помия! Няма лошо, сами решавате какво да публикувате. Това си е ваше право. Читателите обаче също имат право да си избират източниците на информация. Заради някои ваши "талантливи" редактори, рискувате да загубите много хора. Злобата и журналистиката са несъвместими!

  • 94 Пръчат

    4 3 Отговор
    Снощи във бара питам сервитьорката, дали има путинка, а тя без причина ми удари една халба по главътъ!

  • 95 Казанлъшкия

    8 3 Отговор
    И пият, и се дрогират и от двете страни войниците. Но и зеления шмърка бяло със сигурност. Защитавал страната си...коя страна? Майка е е.рейка баща му е е.реин. Та той няма капка украинска кръв.

    13:53 18.04.2026

  • 96 Бурундук

    1 5 Отговор
    Бюжалки московски пияндета, скапа държава

    13:54 18.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Балконинг

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "открай време":

    От пияни европеидни макаци .
    Русия е на 9 то място по консомация
    На алкохол .
    Литовци , чехи , германци , румънци , финландци не изтрезняват , има специална служба дето ги прибират от тротоарите да не измръзнат .

  • 99 Ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Не е виновна войната!":

    На всеки празник , тичаш до село при родителите си да те заредят с пърцуца , че иначе цял ден ти треперят ръцете от абстиненция .

    14:15 18.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ясно

    3 3 Отговор
    Затова жена ми напоследък все казва, че няма алкохол в магазина! Ония са го изпили.

    14:23 18.04.2026

  • 102 Много смешно!

    5 2 Отговор
    От телеграфа да си видят своите пияници,които вече са 50%от населението им,а да не реват на чужди гробища!

    14:47 18.04.2026

  • 103 Пият

    1 1 Отговор
    От сутринта

    15:01 18.04.2026

  • 104 Хаха

    6 1 Отговор
    АМА ВИЕ КАТО ИДЕТЕ НА БАНКЕТ ДА НЕ РЕВЕТЕ БЕ. ЯДЕНЕ И ПИЕНЕ. УКРИТЕ КАТО ХОДЯТ САМО ДО ГРОБИЩАТА НЕ ИМ Е ДО ЯДЕНЕ И ПИЕНЕ.

    15:29 18.04.2026

  • 105 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "Водка рай":

    Та педерюнгията е забранена. Като сте такива и не ви пускат във Раша, марш при Сусулята.

  • 106 Някой

    4 1 Отговор
    АЗ ПИЯ, БРАТ МИ ПИЕ, БАЩА МИ ПИЕ, КОЙ НЕ ПИЕ Е ЧЕРВЕН.

    15:36 18.04.2026

  • 107 Е сега знам

    5 1 Отговор
    Защо във Украйна не пият. Защото останаха само жени.

    15:38 18.04.2026

  • 108 И затова

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Пръчат":

    Ли нещо замяташ.

    15:41 18.04.2026

  • 109 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ха ха ха":

    на тебе щи натежи камъка на врата като скачаш от моста

    16:33 18.04.2026

  • 110 някой си

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от "Така е":

    поредната евтина лъжа от поредния сл@б0умен мишкар

    16:34 18.04.2026

  • 111 Инна

    6 0 Отговор
    Според Световната здравна организация Русия е на 29-то място в световната класация за консумация на алкохол (данни от 2025 г.), докато България е в челната десетка.
    Данните са организирани по консумация на алкохол, измерена в литри чист етилов алкохол на глава от населението годишно (включително лица на възраст 15 и повече години). Последните резултати от проучването бяха публикувани през май 2025 г.

    Класация на държавите по нива на консумация на алкохол 2025 г.
    Световна здравна организация:
    Доклад за глобалното състояние на алкохола и здравето 2025 г.:

    № Държава Консумация
    1 Румъния 17.06
    2 Грузия 15.54
    3 Латвия 14.73
    4 Молдова 14.13
    5 Чехия 13.68
    6 Литва 12.18
    7 Намибия 11.99
    8 Полша 11.92
    9 Австрия 11.85
    10 България 11.54
    11 Сейшели 11.41
    12 Беларус 11.40
    13 Сейнт Лусия 11.39
    14 Унгария 11.25
    15 Германия 11.24
    16 Португалия 11.22
    17 Франция 11.20
    18 Лаос 11.17
    19 Австралия 11.15
    20 Андора 11.06
    21 Испания 10.97
    22 Словакия 10.97
    23 Словения 10.90
    24 Обединено кралство 10.86
    25 Хърватия 10.85
    26 Люксембург 10.80
    27 Виетнам 10.72
    28 Ирландия 10.55
    29 Русия 10.51
    30 Естония 10.49
    31 Канада 10.03
    32 Дания 9.97
    33 Съединени американски щати 9.81
    34 Швеция 9.61
    35 Финландия 9.51
    36 Барбадос 9.49
    37 Антигуа и Барбуда 9.43
    38 Бразилия 9.38
    39 Нова Зеландия 9.21
    40 Швейцария 9.16
    41 Сърбия 9.03
    42 Аржентина 8.84
    43 Белгия 8.74
    44 Нидерландия 8.70
    45 Южна Корея 8.36
    46 Италия 8.33
    47 Исландия 8.21
    48 Черна

    17:07 18.04.2026

  • 112 Дж.Роб.Бидон

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Тимур и командата":

    смешно е да се чете като жител на страната на вечните роби, който пише нещо за крепостните селяни.

    18:06 18.04.2026

  • 113 Един друг

    1 5 Отговор
    Че къде повече да расте този алкохолизъм в Русия , там и да без това са напълно алкохолизирани.

    18:26 18.04.2026

  • 114 АБВ

    6 1 Отговор
    Пак тъпа антируска и евроатлантическа пропаганда. Ето информация от Факти от 07.11.2022 г.:

    "Това са ТОП 10 страни с най-висока консумация на алкохол (в литри чист алкохол на глава от населението):
    Чехия – 14.26
    Латвия – 13.19
    Молдова – 12.85
    Германия – 12.79
    Литва – 12,78
    Ирландия – 12.75
    Испания – 12.67
    Уганда – 12.48
    България – 12.46
    Люксембург – 12.45"

    Руснаците ги няма никъде, но пък българите са на челно място.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Казанлъшкия

    0 4 Отговор

    До коментар #114 от "АБВ":

    Тия всички бе Литва се наливат много с бира ,това вдига общия им процент чист алкохол на глава от населението. Ако видиш обаче по твърд алкохол, руснаците са в топ 5. Пият здраво, не се съмнявай в това.

    19:16 18.04.2026

  • 120 Точен

    1 0 Отговор
    Грант даден - грант приет...

    20:06 18.04.2026

  • 121 А вие

    0 1 Отговор
    А.гличани и една бира вече нямате пари да изпиете. Кой е по-добре?!?

    20:45 18.04.2026

  • 122 гест

    1 0 Отговор
    Глупости, в Англия пари за бира има. Да си говорим нещата, каквито са. Жал ми е за руснаците, нали всичко им спират, социална медия не им остана, дано и Прозака не им спрат...

    21:58 18.04.2026

  • 123 отворко

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Тимур и командата":

    Защото на украинците не им е заложено и те не кусват въобще!!!! Този англичанин който е писал статията да погледне своите сънародниц как се напиват като свине!!!

    22:57 18.04.2026

  • 124 отворко

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Новинар":

    Те защото в Украйна въобще не дават на пандизчиите амнистия за да ги изпратят на фронта! В Азов са само престъпници и без да са ходили в затвора!!!

    23:03 18.04.2026

  • 125 Бай Араб

    1 0 Отговор
    То преди войната нямаше никакъв алкохолизъм в Русия,сега от къде се взе тоя алкохолизъм, сигурно Брюксел го е пратил.

    05:12 19.04.2026

  • 126 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "Ами":

    Е как забранена,я питай руския Патриарх как преди две години излезе и публично заклейми обратните в Русия - само в Москва са повече от милион . Кое е забранено.

  • 127 Само да кажа

    1 0 Отговор
    ПИЯТ, АМА И ЯКО БИЯТ.

    06:52 19.04.2026

  • 128 Само ти напомням

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Бай Араб":

    Още през 2012 г. Московски съд забрани гей парадите, 2013 г. беше забранена ЛГБТ пропагандата. Това криминализира всякакви публични прояви, шествия или демонстраций. По ясно от това. Може да си пеДАЛ, ама си знаеш мястото.

    07:02 19.04.2026

  • 129 Галин

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Квадратен инч":

    Не , войната е Русия срещу Украйна. ЕС е на страната на нападнатата. Така беше и по време на втората световна война. Тогава беше на страната на СССР,.(Англия и САЩ).А тази война в Украйна ще свърши,когато Русия се изтегли от Украйна. Затова че,ако искаш ЕС да не помага,кажи на Путин да се изтегли,че най сетне да свърши тази война.

    08:13 19.04.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

