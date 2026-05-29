Ванс за нарушенията на примирието с Иран: Понякога хората правят грешки. Открият ли огън по нас - отговаряме

Вашингтон смята, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран в момента се спазва, въпреки изолираните инциденти, потвърди вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс.

„Както знаете, тези прекратявания на огъня никога не вървят гладко. Понякога хората на по-ниските нива не общуват с хората на по-високите нива. Понякога хората правят грешки“, отбеляза той пред репортери във военновъздушната база Андрюс близо до Вашингтон. коментирайки съобщенията за прехващане на ирански ракети.

„Президентът ясно заяви, че ако по нас бъде открит огън, ще отговорим“, добави Ванс. „Но ако сравните сегашното състояние на конфликта с това, което беше преди пет или шест седмици, мисля, че прекратяването на огъня, установено от президента, се спазва напълно“, подчерта той.

Ванс заяви, че САЩ и Иран все още не са постигнали мирно споразумение, но са много близо.

„Все още не сме там, но сме много близо. Ще продължим да работим за това“, каза той пред репортери.

Двете страни още не са решили "няколко въпроса", свързани с ядрената програма на Ислямската република.

„Мисля, че е трудно да се каже точно кога или дали Тръмп ще подпише меморандум за разбирателство. Обсъждаме няколко неща относно формулировката“, каза Ванс.

„Има няколко ядрени въпроса – запасите от високообогатен уран и обогатяването. Така че обсъждаме тези въпроси с тях“, добави вицепрезидентът на САЩ, визирайки консултациите с Иран.

Ванс изрази увереност, че „иранците искат да сключат сделка“. „Вярваме, че те, поне засега, преговарят добросъвестно“, добави той.

По-рано Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че американските и иранските преговарящи са се споразумели за проект на меморандум за разбирателство, който предвижда 60-дневно прекратяване на огъня и започване на консултации относно ядрената програма на Ислямската република.

Според медията документът очаква окончателно одобрение от президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-късно обаче иранската информационна агенция Тасним, позовавайки се на източник, близък до преговарящия екип, съобщи, че текстът на меморандума все още не е договорен или одобрен.