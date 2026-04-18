Украйна порази руско пристанище на Балтийско море

Украински дронове поразиха два индустриални града по поречието на река Волга, както и руско пристанище на Балтийско море, намиращо се близо до Санкт Петербург и от което се изнасят петролни продукти, заявиха днес руските власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Губернаторът на Ленинградска област, в която се намира Санкт Петербург, Александър Дрозденко заяви, че е възникнал пожар на пристанището на Висоцк, където има терминал на компания "Лукойл", от който се изнасят петролни продукти. Пожарът е бил потушен.

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи за атаки срещу индустриални обекти в градовете Сизран и Новокуйбишевск, на около 1800 км югоизточно от Висоцк.

Губернаторът не уточни какви са обектите, но и в двата града има петролни рафинерии, които неведнъж са ставали мишени на атаки в рамките на войната срещу Украйна.

Руски удари през нощта нанесоха щети на пристанищна инфраструктура в Одеска област и по енергиен обект, и оставиха без електроснабдяване около 380 хиляди потребители в северната част на страната, съобщиха официални представители, цитирани от Укринформ.

По думите на ръководителя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитиран от Ройтерс, дронове са поразили складове за селскостопанска продукция, депа и административни сгради. По първоначална информация няма жертви.

Русия е атакувала енергиен обект в северната Черниговска област, съобщи местният оператор на електроразпределителната мрежа.

Според украинските военновъздушни сили през нощта Русия е изстреляла общо 219 далекобойни дронове.