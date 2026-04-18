Украйна порази руско пристанище на Балтийско море

Украински дронове поразиха два индустриални града по поречието на река Волга, както и руско пристанище на Балтийско море, намиращо се близо до Санкт Петербург и от което се изнасят петролни продукти, заявиха днес руските власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Губернаторът на Ленинградска област, в която се намира Санкт Петербург, Александър Дрозденко заяви, че е възникнал пожар на пристанището на Висоцк, където има терминал на компания "Лукойл", от който се изнасят петролни продукти. Пожарът е бил потушен.
Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи за атаки срещу индустриални обекти в градовете Сизран и Новокуйбишевск, на около 1800 км югоизточно от Висоцк.
Губернаторът не уточни какви са обектите, но и в двата града има петролни рафинерии, които неведнъж са ставали мишени на атаки в рамките на войната срещу Украйна.
Руски удари през нощта нанесоха щети на пристанищна инфраструктура в Одеска област и по енергиен обект, и оставиха без електроснабдяване около 380 хиляди потребители в северната част на страната, съобщиха официални представители, цитирани от Укринформ.
По думите на ръководителя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитиран от Ройтерс, дронове са поразили складове за селскостопанска продукция, депа и административни сгради. По първоначална информация няма жертви.
Русия е атакувала енергиен обект в северната Черниговска област, съобщи местният оператор на електроразпределителната мрежа.
Според украинските военновъздушни сили през нощта Русия е изстреляла общо 219 далекобойни дронове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #25, #50, #88
12:51 18.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 не може да бъде
До коментар #2 от "Заглавието - Украйна поразила":Както се вижда -от новините които идват не само журналистите са ошашавени ...както се казва каква я мислехме какво стана!?Но според мен главното ошашавене е в момента в Брюксел -със сигурност се чудят къде се намират!?
13:25 18.04.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Дедо поп
13:45 18.04.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Този коментар е премахнат от модератор.
