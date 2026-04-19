Новини
Свят »
Русия »
Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 13 украински дрона

19 Април, 2026 10:06 1 049 36

  • украйна-
  • дронове-
  • русия-
  • чернигов

Хора са пострадали при руска атака с дронове в украинския град Чернигов, съобщиха властите

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха 13 украински дрона над региони на Русия и над Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

"През нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 13 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Курска и Ростовска област, както и над Краснодарския край, (. . .) и над акваторията на Азовско море", каза руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че част от дроновете е свален над украинския Кримски полуостров.

Хора са пострадали при руска атака с дронове в украинския град Чернигов тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на властите, пише БТА.

Ръководителят на Черниговската областна военна администрация Дмитро Брижински написа в своя Телеграм канал, че две къщи и едно учебно заведение са понесли щети при разбиването на безпилотен летателен апарат. Има пострадали хора, като информацията за тях се уточнява, добави той.

Град Чернигов, административният център на едноименната северна украинска област, която граничи както с Русия, така и с Беларус, е подложен от Русия на масирана атака с дронове, като се чуват взривове, съобщи по-рано Укринформ.

В руския град Ейск, в южния Краснодарски край, недалеч от Украйна, отломки от падащи безпилотни летателни апарати са счупили прозорци на три къщи. Няма пострадали хора, предаде ТАСС, като се позова на публикация на регионалните власти в Телеграм.

Русия и Украйна се атакуват с дронове всяка нощ - повече от четири години след началото на войната, предизвикана от руската пълномащабна инвазия в съседната страна на 24 февруари 2022 г. Южният пристанищен украински град Одеса, където живеят десетки хиляди българи, е подложен в момента на такова нападение.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 10 Отговор
    Всеки ден едно и също - Русия спуква от б о й Украйна !!!

    Коментиран от #2, #5

    10:08 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пуслер страхливия таксиджия

    10 12 Отговор
    Москва не е паднала все още

    Коментиран от #36

    10:10 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 2 села на 9 км от руската граница

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    5 г срам и позор. Даже руските републики записани в Конституцията не са ваши АХАХХАХАХАХ

    Коментиран от #8, #21, #35

    10:11 19.04.2026

  • 6 руската мечка

    9 14 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    10:11 19.04.2026

  • 7 Мишел

    15 5 Отговор
    Новият министър-председател на Унгария Петер Мадяр заяви, че страната му ще оттегли ветото си върху кредита от ЕС за Украйна в размер на 90 млрд. евро, веднага щом бъде възстановен потокът на петрол по тръбопровода "Дружба“, пише Bloomberg.

    10:12 19.04.2026

  • 8 Путин

    9 11 Отговор

    До коментар #5 от "2 села на 9 км от руската граница":

    Не можем да ги превземем, Сорос всеки ден звъни да ми нарежда да сме многоходови.

    Коментиран от #14

    10:12 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вървете

    4 1 Отговор
    Намайнатаси некадърници триещи истината!

    10:14 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гого

    8 10 Отговор
    Блатните още ли имат ПВО? 13 дрона от над 250 си е направо нещо. Украинците свалят 90-95% от дроновете им.

    Коментиран от #30, #31

    10:14 19.04.2026

  • 14 Вие

    9 9 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Паветниците сте си многоходови по желание и убеждение, Сорос го ползвате само за оправдание!!!

    10:14 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 тука има - тука нема...

    9 10 Отговор
    "Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 13 украински дрона"

    А колко не са успели да свалят? Руски пристанища и завод пак горят: Лавров стана по-любезен с Украйна, докато се заканва. Точно при високите цени на петрола износа на петрол от Русия е по малко от половината възможен защото Русия не може да смогне да гаси пожарите.

    10:19 19.04.2026

  • 17 Многоходовото

    7 9 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега пак ще проси заеми от господаря си Китай.

    10:19 19.04.2026

  • 18 Баба Яга

    7 8 Отговор
    Останалите 300 са попаднали в целта. За миналия месец руснаците имат 0 кв. км напредък и демонстрирани чрез видеоматерияли 30-35 000 жертви.

    10:26 19.04.2026

  • 19 .......

    6 6 Отговор
    от 150 украински дрона свалени само 13...останалите 137 ударили пристанището в Ейск, автомобилен завод в Красноярск, и петролен склад .

    10:27 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Майор Мишев

    2 2 Отговор
    Правилно коментира вчера Яков Кедми,защо вече пета година в Украйна има все още функциониращи предприятия ,цехчета ,пристанища ,мостове и електроцентрали ?Вова Първи -Добрият да се сърди на себе си щом не иска да обиди "западните партньори"

    10:35 19.04.2026

  • 23 Мишел

    4 2 Отговор
    Украинците коренно промениха начина, по който се водят войни. Те свършиха забележителна работа по отношение на иновациите и аз публично заявявам, че ние се учим много от тях и прилагаме много от уроците, на които са ни научили" - думи на Дан Дрискол, който е министър на сухопътните сили на САЩ и подчинен на министъра на войната на САЩ Пийт Хегсет.

    Коментиран от #27, #29

    10:40 19.04.2026

  • 24 Защо точно 13

    1 1 Отговор
    Не може ли 12 или14!

    11:06 19.04.2026

  • 25 Мишел

    2 1 Отговор
    Руски пропагандисти искат от Путин "позорно примирие" и край на войната. Оперативната и стратегическата способност на Украйна да нанася все по-големи загуби на Русия предизвиква нарастващо безпокойство в руските националисти, които заявиха, че икономическият потенциал на Запада е по-голям от този на Москва и това става очевидно и във военно отношение, тъй като „подкрепяните от Запада“ украински удари с дронове срещу Руската федерация все по-често включвали стотици безпилотни машини. Коментаторът твърди, че мащабът на такива удари само ще се увеличава и че Русия не може да произведе достатъчно ракети прехващачи, за да се съревновава със западния икономически потенциал, поради което е „обречена на поражение“ и принудена незабавно да „реши проблема с прекратяването на войната“.

    11:21 19.04.2026

  • 26 Бай Дончо

    3 1 Отговор
    Останалите 452 са достигнали целите си!

    Коментиран от #28

    11:21 19.04.2026

  • 27 Друг

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Доста е зле ситуацията, щом " богатите държави " ще се учат от Украйна, дано да не е по просенето.

    11:26 19.04.2026

  • 28 Друг

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Бай Дончо":

    С 380 000 без ток.

    11:27 19.04.2026

  • 29 Нов

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Промениха, като слязоха под повърхността земята.

    11:28 19.04.2026

  • 30 Нов

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "гого":

    Украинците свалят по 120 дрона от изстреляни към тях 100, помагат на американците в Иран , ще учат германци и англичани на военни технологии, макар да са в окаяно състояние. Вицове за победа, признак на оскъдна информираност е мнението, че украинците имат шанс срещу руснаците.

    11:36 19.04.2026

  • 31 Нов

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "гого":

    Свършиха ги и очакват тези от Катар и Саудитска Арабия.

    11:40 19.04.2026

  • 32 Дебил путинофил

    2 1 Отговор
    Язък, утре повече късмет срещу руската чума

    12:05 19.04.2026

  • 33 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 0 Отговор
    От 200 бр

    12:16 19.04.2026

  • 34 Атидрон

    0 0 Отговор
    ДРОНА или БЕЗПИЛОТНО ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТА...кое е по-модерното,а
    Казвайте кога да аплодираме и кога да псуваме, това също е модерно

    12:30 19.04.2026

  • 35 МИНУВАЧ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "2 села на 9 км от руската граница":

    Далече си от стратегията,... ами нали там живее руско население, да ги изтрепе ли. После, най-лесно е да разруши инфраструктурата повсеместно и твоите хора щяха да капитулират, но после как се възстановява разрушеното

    12:34 19.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания