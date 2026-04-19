"Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 13 украински дрона"

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха 13 украински дрона над региони на Русия и над Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

"През нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 13 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Курска и Ростовска област, както и над Краснодарския край, (. . .) и над акваторията на Азовско море", каза руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че част от дроновете е свален над украинския Кримски полуостров.

Хора са пострадали при руска атака с дронове в украинския град Чернигов тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на властите, пише БТА.

Ръководителят на Черниговската областна военна администрация Дмитро Брижински написа в своя Телеграм канал, че две къщи и едно учебно заведение са понесли щети при разбиването на безпилотен летателен апарат. Има пострадали хора, като информацията за тях се уточнява, добави той.

Град Чернигов, административният център на едноименната северна украинска област, която граничи както с Русия, така и с Беларус, е подложен от Русия на масирана атака с дронове, като се чуват взривове, съобщи по-рано Укринформ.

В руския град Ейск, в южния Краснодарски край, недалеч от Украйна, отломки от падащи безпилотни летателни апарати са счупили прозорци на три къщи. Няма пострадали хора, предаде ТАСС, като се позова на публикация на регионалните власти в Телеграм.

Русия и Украйна се атакуват с дронове всяка нощ - повече от четири години след началото на войната, предизвикана от руската пълномащабна инвазия в съседната страна на 24 февруари 2022 г. Южният пристанищен украински град Одеса, където живеят десетки хиляди българи, е подложен в момента на такова нападение.