Русия извърши масирана атака срещу Украйна: 380 хиляди са без ток
Русия извърши масирана атака срещу Украйна: 380 хиляди са без ток

18 Април, 2026 11:05 3 595 157

Един човек е ранен, а по пристанищната инфраструктура и индустриални обекти в Одеска област са били нанесени щети при нощна атака с дронове

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски удари през нощта нанесоха щети на пристанищна инфраструктура в Одеска област и по енергиен обект, и оставиха без електроснабдяване около 380 хиляди потребители в северната част на страната, съобщиха официални представители, цитирани от Укринформ, предаде БТА.

По думите на ръководителя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитиран от Ройтерс, дронове са поразили складове за селскостопанска продукция, депа и административни сгради. По първоначална информация няма жертви.

Русия е атакувала енергиен обект в северната Черниговска област, съобщи местният оператор на електроразпределителната мрежа.

Според украинските военновъздушни сили през нощта Русия е изстреляла общо 219 далекобойни дронове.

По-рано днес руските власти съобщиха, че украински дрон е предизвикал пожар в петролно депо в анексирания от Русия град Севастопол.

Един човек е ранен, а по пристанищната инфраструктура и индустриални обекти в Одеска област са били нанесени щети при нощна атака с дронове, съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

"Повредени са административни сгради, складове за селскостопанска продукция, автобуси и резервоари. В резултат на паднали отломки от дронове избухнаха пожари, които бяха потушени от спасителите", посочи Кипер.

Всички компетентни служби работят по отстраняването на последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 хиляди души и са трети по брой според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Та колко

    52 20 Отговор
    са българите в Одеска област?

    11:09 18.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Таман

    45 10 Отговор
    няма да плащат с.сметки!!!

    Коментиран от #64

    11:11 18.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Съвсем не.

    17 63 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Няма как да сравняваме израелската армия с руската. Руската армия е крайно изостанала и негодна. Така че това не е въпрос на желание, а на възможности.

    Коментиран от #126, #153, #156

    11:13 18.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мухахаха

    39 11 Отговор
    Малко са

    11:13 18.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Много бързо

    44 12 Отговор

    До коментар #4 от "НЕМОЖАЧи.ру":

    Ще свърши всичко ако искат

    Коментиран от #115

    11:14 18.04.2026

  • 19 тагарев

    58 16 Отговор
    Дроновете са поразили каквото трябва. Време е за зелето

    Коментиран от #128

    11:14 18.04.2026

  • 20 Град Козлодуй

    16 58 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #44, #127

    11:15 18.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Евалла!

    27 13 Отговор
    Так надо!

    11:17 18.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мухахаха

    35 12 Отговор

    До коментар #24 от "матю хари":

    Той ЕС пред разпад да влизат

    Коментиран от #50

    11:21 18.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мухахаха

    23 9 Отговор

    До коментар #24 от "матю хари":

    Мечтай си ще ще ще то и Хитлер щеше

    11:22 18.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мишел

    40 9 Отговор
    На 15- 16.04.2026г. Русия изстреля 26 ракети Искандер и 682 дрона срещу цели в Украйна .
    Украйна се оплака, че няма боеприпаси за ПВО.

    Коментиран от #76

    11:23 18.04.2026

  • 33 цаолков

    55 16 Отговор
    Браво на руснаците, браво. В Украйна мразят всичко руско и сега Русия им помага да се отърват от всички Руски активи дето са им подарили навремето. Сега вече след като им разрушат всички централи и заводи, няма да имат нищо Руско, ама да не се окаже че те друго си и нямат освен едни празни кратуни и бандера фашисти предвождани от надрусания наркоман и фюрер Зеленски. Браво на Русия че им помага да нямат нищо Руско. Те това и искаха и за това подскачаха толкова години. На маймуна ток не и трябва, мИрси. Христос Воскресе.

    Коментиран от #139

    11:24 18.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Град Козлодуй

    45 13 Отговор

    До коментар #22 от "Хайде стига с тая опорка,":

    Всички хора в Русия живеят на руска територия, даже и украинците живеят на руска територия.

    Коментиран от #40

    11:26 18.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Коста

    38 10 Отговор

    До коментар #14 от "реалистъ":

    Само за информация. Обикновения украинец, заплашен да го пратят на фронта изобщо НЕ го интересува колко ще е на Окраина и колко на Русия. И украинци и руснаци не искат война. Самият факт колко дезертьори украински има в България и по света, и руснаци, показва това. Всички искат това да свърши. А войната е от амбициите на политиците, особено на Украйна. Да влезли в НАТО, да има американски бази, включително на Крим. Ами Путин не може да пренебрегне това, заплаха за Русия... И СВО.. ако се сключи мир към момента . Утре никой обикновен гражданин на Украйна или Русия няма да го интересува къде е границата. Единствено може би заради финансови причини

    11:31 18.04.2026

  • 40 Руснаците бяха 1/3

    17 30 Отговор

    До коментар #36 от "Град Козлодуй":

    от населението на СССР, което беше 290млн. Сега РФ е 146млн., а руснаците са не повече от 80-90млн. Другите са чеченци, дагестанци, якути, чукчи, буряти, тувинци... общо 84 автономни области. Докато всички си живеят в областите руснаците живеят навсякъде, във всички републики, области, окръзи и краища са определен процент от населението. Заемат всички управленски постове заедно с местните колаборационисти в държавната администрация, полиция, армия и други силови структури. Държат се и живеят там като господари и колонизатори, каквито са всъщност. Затова в другите републики, видяли какво е без руснаци - Казахстан, Азербейджан, Прибалтийските, Украйна и др. са нежелани и гонени. Ето това те смятат за фашизъм и национализъм и тръгват към реваншизъм. Затова и тъгуват за СССР и искат СССР2.0 да си дерибействат пак на воля. Това е пропито вече в техния национален характер - високомерни, нагли и нахални, всеки им е длъжен и трябва вечно да им е благодарен.

    Коментиран от #84

    11:33 18.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Мишел

    30 9 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй":

    Ти грешиш. В Русия има 18-20 000 китайци, които са управители, готвачи и сервитьори в китайски ресторанти. Това мижаво китайско население не позволява дазавладят и 1 кв.м.руски територии .
    Трите ядрени държави Китай, Русия и Северна Корея са съюзници в единствената глобална в света в момента.

    11:34 18.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ццц

    19 10 Отговор
    А така! Кажете си за българите, пък другото е само повод да си го кажете. Но кажете и неудобната част - българското малцинство вече нямаше да съществува, ако Путин не беше вкарал палячото в киевската канализация, а го беше оставил да си беснее по план. Сега дават парите на децата ни с единодушие, но беше време когато парламентът осъждаше официално действията на укронацистите. И пак с единодушие.

    11:36 18.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Да бе да

    9 24 Отговор

    До коментар #26 от "Мухахаха":

    ЕС - БВП годишно 19 трилиона $, Русия - фалит и разпродаване на Държавния резерв :)))

    Коментиран от #105, #130

    11:39 18.04.2026

  • 51 МНОГО ТОЧНО КАЗАНО

    6 21 Отговор

    До коментар #1 от "Нямат край руското":

    Нямат край руското
    БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат..
    И ИРАНСКОТО СЪЩО.
    И ЗА ДВЕТЕ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ Е ВИНОВЕН ЕТНИЧЕСКИ УКРАИНЕЦ ЖИВЯЛ ПРЕЗ 1960,61,62 ГОДИНИ.
    ТОЙ ДАДЕ СВОБОДА НА РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА РАКЕТИТЕ.

    11:40 18.04.2026

  • 52 Абе,

    22 8 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Мишкоо , твоят зелен шмъркач , освен да проси и краде пари , нищо друго не прави...

    11:40 18.04.2026

  • 53 Коста

    13 8 Отговор

    До коментар #22 от "Хайде стига с тая опорка,":

    И що да не може? В един исторически момент всички земи са завладявани. Даже и българските, за да ги обявяват български 681 Г. Това е в човешкото поведение и цивилизация. Войните за територия са част от човешката история. И към момента се водят войни за завладяване. Виж Израел какво прави.

    11:41 18.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 И Преди и сега

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "9ти септември":

    Всяко лекарство в превишени дози се превръща в отрова

    Коментиран от #136

    11:52 18.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Никого не са

    11 10 Отговор

    До коментар #21 от "9ти септември":

    тероризирали, просто ги задължиха да научат украинската мова което руснаците сметнаха за терор. Имаше военни действия срещу паравоенните войски на Игорь Стрелков в ЛНР и ДНР - оттам са жертвите.

    11:58 18.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Не им плащаме сметката

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "Таман":

    Защото им подаряваме ток

    12:03 18.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 когнитивна дисфункция

    2 6 Отговор
    Синдрома на мозъчна недостатъчност ли те гони?

    12:06 18.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Хахахаха

    5 21 Отговор

    До коментар #21 от "9ти септември":

    Никой не тероризира повече руското население, от путлер. Незнам какво асвабаждение на Донбас направи, като той ги изпрати на фронта да измират. В Донбас мъжко население няма. Така ги асвабади.

    12:16 18.04.2026

  • 76 Хахаха!🎺🥳😀

    2 8 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    И аз се оплаквам, че нямам Форд Мустанг. Ако си купя, ще имам.

    12:21 18.04.2026

  • 77 Евроатлантик

    8 16 Отговор
    ВСУ си знае работата... Агресорът ще си получи заслуженото с лихвите.

    Коментиран от #82, #133

    12:22 18.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Владимир Владимирович, император

    9 8 Отговор

    До коментар #40 от "Руснаците бяха 1/3":

    А имаше ли републики в Руската империя? Нямаше! Защо тогава нацистите от Прибалтика убиха императора и неговото семейство? Вече никакви републики по национален признак! Както в САЩ. Емигранти от целия свят, но живеят в американски щати.
    Замяната на губерниите с национални републики беше идея на евреите болшевики, защото искаха Крим да стане еврейска република.

    12:33 18.04.2026

  • 85 Мисит

    10 7 Отговор
    Стриктно следя,,, колко са българите,в Одеска област. Странно,че няма ударена детска градина,или дом, за хора с увреждания,,,!?

    12:33 18.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Пръчат

    14 2 Отговор
    Снощи във бара питам сервитьорката, дали има путинка, а тя без причина ми удари една халба по главътъ!

    Коментиран от #145

    12:34 18.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Рублевка

    11 8 Отговор

    До коментар #83 от "Сайтове трият коментарите на русофобите":

    "Защо маджарите скандират безплатно "Руски вън"!"

    Защото урките им раздаваха бира и кебапчета без пари. Много евтино продадоха етническите си сънародници в окупираните от Украйна земи.

    Коментиран от #109

    12:36 18.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Пръчат

    7 16 Отговор
    През юни 22 г. руснаците пускат в магазините водка "Сълзите на Зеленски"! Сега трябва да пуснат "Сълзите путински", ама си трайкат! Само путин си ги сърба!

    12:38 18.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 някой си

    8 8 Отговор

    До коментар #50 от "Да бе да":

    а колко трилиона дълг има к0чин@та ес че не чух

    Коментиран от #110, #111, #118, #124, #131, #154

    13:00 18.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 някой си

    10 4 Отговор

    До коментар #107 от "А бре":

    бъркаш се,уср@йна вече я няма

    Коментиран от #112, #113

    13:05 18.04.2026

  • 109 Ахааааа

    3 13 Отговор

    До коментар #89 от "Рублевка":

    КЪДЕ БИЛ КЛЮЧА ОТ ПАЛАТКАТА?? ОРБАН СЕ Е НАДЯВАЛ ДА ПРИСЪИДИНИ ЧАСТИ ОТ УКРАЙНА КЪМ УНГАРИЯ! да,АМА НЕ!! ЩЕ СИ ОСТАНЕ САМО С НАДЕЖДИТЕ!!

    Коментиран от #137

    13:09 18.04.2026

  • 110 Дърти пръдльооо

    7 15 Отговор

    До коментар #105 от "някой си":

    Има в нета информация бре? Ако си кадър намери я! Ти кажи защо любимата ти Русия сега продава злато,след като е толкова могъща? Путин официално призна,че Русия е в икономическа криза,но ти продължаваш да се пънеш и пъчиш?? Защо така бре??

    Коментиран от #114

    13:16 18.04.2026

  • 111 Еди кой си

    4 5 Отговор

    До коментар #105 от "някой си":

    Да дойда ли дати загрея ушите?

    Коментиран от #140

    13:19 18.04.2026

  • 112 Копейсульо

    4 12 Отговор

    До коментар #108 от "някой си":

    УКРАЙНА Я ИМА!! ЩЕ Я ИМА ДОРИ И КОГАТО ТЕБЕ НЯМА ДА ТЕ ИМА!!

    Коментиран от #141

    13:20 18.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Дони

    5 5 Отговор

    До коментар #110 от "Дърти пръдльооо":

    ИМА В НЕТА АЛТЪНКЕНЕФ -ТИ КЪДЯ ДРУСАШ КРУШАТА А

    Коментиран от #116, #123

    13:22 18.04.2026

  • 115 А бе

    6 10 Отговор

    До коментар #18 от "Много бързо":

    И те го искат ,ама не могат.Украинците ги ошашвиха!

    13:24 18.04.2026

  • 116 Някой да ти друса

    2 2 Отговор

    До коментар #114 от "Дони":

    В устата Кална.

    13:37 18.04.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Дългът няма никакво

    6 14 Отговор

    До коментар #105 от "някой си":

    значение, гледай приходите какви са. БВП е важен, а не дълга. Судан, Сирия, Мозамбик, Русия, Етиопия, Еритрея имат малък външен дълг, по разбираеми причини, но виж в какво тежко положение са намират. Нямат развита икономика и платежоспособност.

    13:42 18.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Железен Пумпал

    10 6 Отговор

    До коментар #13 от "Съвсем не.":

    Израелската армия , няма шанс срещу Иран .
    За три дена , Нетаняху ще се крие чак в база на САЩ в Англия .
    Израел воюва само с жени и деца .

    Коментиран от #132

    14:21 18.04.2026

  • 127 КозлодуЙСко хранилище на отпадаци

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй":

    То и БГ е една територия вече .

    Коментиран от #129

    14:23 18.04.2026

  • 128 Пръдлячко

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "тагарев":

    Нямаш и една хилядна от капацитета на Тагарев! Аре разкарай се!!!

    14:23 18.04.2026

  • 129 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #127 от "КозлодуЙСко хранилище на отпадаци":

    Ако се разкарате,ще е много по добре!Ако ли не,мястото на бунището на историята ви гарантирано...........от самите вас..........

    14:26 18.04.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 !!!?

    6 7 Отговор

    До коментар #105 от "някой си":

    Нямате никакви познания по темата. Ако един богат човек получава на месец 50 000 евро и има вноска по кредит 1000 евро, той става все по-богат, въпреки че има дълг. И един друг човек, който получава 2000 евро на месец, но няма дълг. Кой е по-добре от двамата ? Русия няма приходи, а това, че няма външен дълг, няма абсолютно никакво значение.

    Коментиран от #135, #142

    14:26 18.04.2026

  • 132 Пръцкоооо

    2 4 Отговор

    До коментар #126 от "Железен Пумпал":

    Тези лакъррдии ги разтягай в кварталния оремаг!! ТУК НЕ ВАЖИШ!!

    14:30 18.04.2026

  • 133 ганю

    5 5 Отговор

    До коментар #77 от "Евроатлантик":

    покрайнината е Киевска Рус ,
    а не западна провинция за суровини понял?
    так и будет
    все пойдет на Руский х..й и Ес
    будь спокоен все в порядке

    Коментиран от #155

    14:52 18.04.2026

  • 134 Хаха

    4 3 Отговор
    Гледам ръгби Украйна-България, нашите меки китки досега падат със 10 на 0.Минали са 43 минути.

    14:53 18.04.2026

  • 135 Някой

    6 3 Отговор

    До коментар #131 от "!!!?":

    Ама тея със 50 000 евро се броят на пръсти. Трябва да си мафиот за да ги получаваш.

    14:56 18.04.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Ами

    7 3 Отговор

    До коментар #109 от "Ахааааа":

    Ако не към Унгария, "частите" ще си се върнат където са били. Към Русия.

    Коментиран от #152

    15:00 18.04.2026

  • 138 Слабо

    3 1 Отговор
    Само 10% от населението. Не стига за сваляне на режима. Да се получат от фащ

    15:11 18.04.2026

  • 139 Лука

    4 8 Отговор

    До коментар #33 от "цаолков":

    Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !

    15:44 18.04.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 някой си

    4 3 Отговор

    До коментар #112 от "Копейсульо":

    мечтиии мечтиии,уср@йна потъна,🚽ес и той скоро

    Коментиран от #149

    16:03 18.04.2026

  • 142 някой си

    5 4 Отговор

    До коментар #131 от "!!!?":

    и защо кухата ти лейка мисли че Велика Русия няма приходи,има и то все повече от както 🚽ес въведе санкции,по този начин още повече се разви бизнеса в Русия

    Коментиран от #147, #150

    16:14 18.04.2026

  • 143 Икономиката на Русия

    3 4 Отговор
    е в „зоната на смъртта“. Путин поиска от олигарсите да плащат за войната. Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична. Путин е отправил директно искане към руските олигарси да направят мащабни дарения за изчерпания бюджет на държавата. Двама бизнесмени са потвърдили готовността си да направят вноски, за да подпомогнат продължаващата война в Украйна. Новината идва в момент, когато военните разходи на Кремъл са скочили с 42% спрямо 2025г., на фона на 70% по-малко приходи.

    Коментиран от #144

    16:17 18.04.2026

  • 144 някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #143 от "Икономиката на Русия":

    тва че всеки ден пишеш едни и същи лъжи не означава че ще стане истина

    Коментиран от #146, #148

    16:23 18.04.2026

  • 145 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Пръчат":

    щото нямаш курица

    16:39 18.04.2026

  • 146 Е, така без аргументи

    3 4 Отговор

    До коментар #144 от "някой си":

    няма как да докажеш, че лъжа. Това си съвсем истинска публикувана новина, която всички прочетохме в световните медии. Получаваш оценка слаб 2 по защита на Русия.

    16:39 18.04.2026

  • 147 Да бе да

    3 4 Отговор

    До коментар #142 от "някой си":

    защото има много приходи, затова разпродава Държавния резерв. Русия си е фалирала отвсякъде. Путин затова се кланя и моли на Тръмп да му свали санкциите, но уви не стана. :)))

    16:41 18.04.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Копейсульо

    5 1 Отговор

    До коментар #141 от "някой си":

    Няма вариант твоето оср@йна да не потъне,с тази шамандура на раменете.А за потъването на ЕС може да ти се случи да сънуваш в следващия ти живот!!

    17:01 18.04.2026

  • 150 Селендуркоо

    5 1 Отговор

    До коментар #142 от "някой си":

    От къде Русия ще има приходи.щом е принудена да продава злато? Войната е скъпо занимание,особено когато е неуспешна и безрезултатна.

    17:07 18.04.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Може.може

    4 2 Отговор

    До коментар #137 от "Ами":

    АМА НА КУКОВ ДЕН!! УКРАЙНА НЕ Е РУСИЯ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ!!..........запиши за да не забравяш...........

    17:10 18.04.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Прррррръдльоооо

    5 0 Отговор

    До коментар #105 от "някой си":

    Става дума за БВП на ЕС,ако ти отбира кратуната какво е това!

    17:17 18.04.2026

  • 155 Лука

    3 2 Отговор

    До коментар #133 от "ганю":

    Рашистки мераци! Не е трудно да маскираш еди рашист ,като ганю!

    18:04 18.04.2026

  • 156 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Съвсем не.":

    Ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    20:02 18.04.2026

  • 157 гост

    0 0 Отговор
    Като знам колко бедно живеят руснаците извън Москва, как бедстват, направо ме е срам да чета. Тоя простак вместо да се погрижи за страната си, краде и с г си. 300 000 евро за кранчета с лебеди за нея и толкова за кранчета с дракони за него. Като изгледах филма само за тази вила и паднах възнак.

    21:16 18.04.2026

