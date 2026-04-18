Русия извърши масирана атака срещу Украйна: 380 хиляди са без ток

Руски удари през нощта нанесоха щети на пристанищна инфраструктура в Одеска област и по енергиен обект, и оставиха без електроснабдяване около 380 хиляди потребители в северната част на страната, съобщиха официални представители, цитирани от Укринформ, предаде БТА.

По думите на ръководителя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитиран от Ройтерс, дронове са поразили складове за селскостопанска продукция, депа и административни сгради. По първоначална информация няма жертви.

Русия е атакувала енергиен обект в северната Черниговска област, съобщи местният оператор на електроразпределителната мрежа.

Според украинските военновъздушни сили през нощта Русия е изстреляла общо 219 далекобойни дронове.

По-рано днес руските власти съобщиха, че украински дрон е предизвикал пожар в петролно депо в анексирания от Русия град Севастопол.

Един човек е ранен, а по пристанищната инфраструктура и индустриални обекти в Одеска област са били нанесени щети при нощна атака с дронове, съобщи ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

"Повредени са административни сгради, складове за селскостопанска продукция, автобуси и резервоари. В резултат на паднали отломки от дронове избухнаха пожари, които бяха потушени от спасителите", посочи Кипер.

Всички компетентни служби работят по отстраняването на последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 хиляди души и са трети по брой според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.