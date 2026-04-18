Новини
Свят »
Турция »
За Русия преговорите с Украйна не са приоритет №1 (ВИДЕО)

18 Април, 2026 15:00 2 306 36

  • турция-
  • хакан фидан-
  • сергей лавров-
  • изказване-
  • политика-
  • свят-
  • русия

Сергей Лавров говори коментира случващото се в света днес близо 2 часа в рамките на петото издание на Antalya Diplomacy Forum 2026

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Близо 2 часа продължи участието на руският външен министър Сергей Лавров на петото издание на Antalya Diplomacy Forum 2026. Преди панела, той се срещна със стоя турски колега Хакан Фидан. Анкара и Москва се договориха за конструктивно сътрудничество за разработване на ефективни решения за разрешаване на кризи.

Двамата обсъдиха актуални въпроси в руско-турския диалог и основните цели на търговско-икономическото и енергийното сътрудничество.

Що се отнася до преговорите за мир с Украйна, то възобновяването им не е приоритет №1 за Русия. „Не сме налагали преговори никога“, уточни Лавров. Руската страна не избягва преговорите и е готова да обмисли условията. „Когато някой е готов, нека предложи. е видим дали времето е удобно, мястото е удобно и какъв е дневният ред“, заяви руският външен министър.

Лавров отбеляза, че някои държави предлагат, вместо НАТО в сегашния му формат, „да се създаде блок, който да включва Европейския съюз, Турция, Великобритания и Украйна“. „Нещо повече, Володимир Зеленски бързо възприе тази идея. Той каза, че украинците ще бъдат ядрото, сърцето, гаранцията за успеха на целия този блок“, отбеляза министърът. „Веднага след това обаче неговият началник на кабинета, Кирил Буданов, каза в интервю: „Нямаме нищо свое. Борим се с каквото ни дадат.“ Така че лидерът на блока се оказва доста особен“, допълни Лавров.

„Наблюдаваме нещо като „коалиция на желаещите“. Имам чувството, че много скоро това ще се превърне в „коалиция на нежелаещите“. Не виждам как националните интереси на европейските страни могат да бъдат задоволени чрез налагането на открито реваншистка, милитаризирана политика“, подчерта руският външен министър.

Европейският съюз, Европейската комисия и отношенията ѝ с Русия, особено санкциите, които се отразяват пряко на икономиката на Европа, също бяха коментирани от високопоставения дипломат. Той припомни мнението на анализатори и специалисти от редица области, че настоящият състав на Европейската комисия (ЕК), значително превишава правомощията си. „Действията на настоящия състав на Комисията, според все по-голям брой политици, юристи и политолози, значително надвишават правомощията, официално предоставени на Европейската комисия“, отбеляза руският външен министър.

„Присъствието в Европа на политици като ръководителя на дипломацията на ЕС Кая Калас вдъхва мир и увереност, че европейските народи ще разпознаят истинската стойност на такива лидери и ще могат да им дадат заслуженото.

Лавров припомни известното, предизвикателно невежо и абсурдно изявление на Калас, че „през последните 100 години Русия е атакувала различни държави 19 пъти, а някои и по няколко пъти, и това, според нея, не включва африканските държави“.

„Лично аз съм спокоен. Докато такива хора съществуват в тази „европейска държава“, имаме надежда, че народите на европейските държави – исторически цивилизовани, образовани, интелигентни хора – ще познават стойността на такива лидери. И тогава, когато такива лидери също се стремят да водят някой полюс в многополюсен, полицентричен свят, вярвам, че ще получат заслужената си награда“, каза външният министър.

Обратът на политическата сцена в Унгария и загубата на изборите на Виктор Орбан също бяха във фокуса на експозето на Лавров. „Самият Виктор Орбан многократно е подчертавал и ние сме напълно съгласни, когато беше обвинен в проруски политик, че е проунгарски политик“, каза руският външен министър.

„Как можете да очаквате Виктор Орбан да харесва настоящия режим, който управлява Украйна? И който от Киев очевидно управлява останалата част от Европейския съюз, със сигурност Европейската комисия. Не бих го обвинил в прокарване на проруска програма“, добави министърът.

Не трябва да се пренебрегва Палестина и други подобни конфликти, особено като ставаме свидетели на случващото се в Ормузкия проток, обърна внимание Лавров.

„Никой не споменава Западния бряг на река Йордан, никой не говори за факта, че израелското ръководство открито заявява, че никога няма да има палестинска държава“, каза руският външен министър.

„Когато гледаме какво се случва в Ормузкия проток, наистина не бих искал да губим от поглед палестинския въпрос и, между другото, в Сирия протичат много сложни процеси“, подчерта Лавров.

Според него, „политиците и дипломатите нямат право да се фокусират върху нещо, което в момента доминира в заглавията, само защото някой иска това да е основната история“. „Би било жалко, ако решението на ООН, историческото решение за създаване на две държави – еврейска държава и арабска държава Палестина – просто бъде игнорирано и до голяма степен унищожено“, добави министърът.

И не на последно място, руският външен министър прогнозира, че на редица държави ще им се наложи да се откажат от навика да вярват на тези, които са ги лъгали не един път и от навика да налагат всичко на хегемона.

„Светът, основан на правила, е синоним на хегемон, универсален император. До каква степен това съответства на очакванията за това, което се нарича многополюсен свят - мисля, че не сме достигнали и средата на този път, а сме в самото негово начало. Това ще бъде историческа епоха, болезнена епоха, защото навиците ще трябва да бъдат изоставени“, каза министърът. „Някои ще трябва да се откажат от навика да налагат всичко на всички, да наказват всички; други ще трябва да се откажат от навика да се крият зад гърба на баща си, чичо си и да не поемат отговорност за собствените си действия. Много навици ще трябва да бъдат изоставени“, заключи Лавров.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    7 7 Отговор
    Бой по терористите докато всичко не си дадат

    Коментиран от #9

    15:05 18.04.2026

  • 2 Ха-ха

    24 27 Отговор
    Правилно. Русия фалира и е пред разпад. Първо за това трябва да намерят изход.!

    15:08 18.04.2026

  • 3 ....

    22 28 Отговор
    Страхът на Русия от САЩ и Запада е толкова голям, че надделява над унижението и провала, който руската армия претърпя в Украйна.

    Коментиран от #33

    15:11 18.04.2026

  • 4 Ироничен

    21 13 Отговор
    В момента Иран е по-важен. Хем е по-голям, хем от него повече зависи цената на петрола. Не може да ставаме и лягаме с проблемите на Зеленски.

    Коментиран от #11, #16

    15:14 18.04.2026

  • 5 Госあ

    22 15 Отговор
    Остатъка от Украина я готвят за ч@ф@дски анклав. Затова кървавото малко еврейче лови украинските момчета за пушечно месо.

    15:17 18.04.2026

  • 6 Кирило Буданов, разведчик

    19 18 Отговор
    "....не са приоритет..."

    Забавно е да се гледа как кремльовските 6оклyци се правят на фактор, докато гинат деца и цяла Русия е в пламъци !!! Работаем братья, явно има още много какво да се върши ☝️

    Коментиран от #15, #22

    15:19 18.04.2026

  • 7 Туркие и Русся

    10 7 Отговор
    С400👍

    Коментиран от #12

    15:19 18.04.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    15 19 Отговор
    ЗА СТАРИЯ ОРАНГУТАН - ЛАВРОВ .................... СПИРАНЕТО НА УБИЙСТВАТА В УКРАЙНА НЕ СА ПРИОРИТЕТ ........................

    15:21 18.04.2026

  • 9 варна

    13 13 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    това и правят ВСУ, ..бой и взривяване на руските рафинерии всичко гори

    15:26 18.04.2026

  • 10 Швейк

    10 6 Отговор
    Когато някой ме набие му казвам-Аз със тебе не говорим!

    15:26 18.04.2026

  • 11 Иран няма общо в случая

    14 18 Отговор

    До коментар #4 от "Ироничен":

    Русия не е фактор, от който нещо зависи. Самата тя е в много тежко положение, за да се занимава със съюзника си Иран.

    15:27 18.04.2026

  • 12 Още миналата година

    9 10 Отговор

    До коментар #7 от "Туркие и Русся":

    Турция се отказа от руските системи за ПВО С-400, за да получи американски изтребители F-35.

    15:29 18.04.2026

  • 13 Хахахаха

    14 12 Отговор
    Рашите не искат мир копейки! Ясно ли е?

    Коментиран от #35

    15:30 18.04.2026

  • 14 Хахахаха

    16 17 Отговор
    Само бомбене до край на кремълската хунта, ще оправи нещата.

    15:31 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 фашистки рашастан в изолация

    13 12 Отговор

    До коментар #4 от "Ироничен":

    И как джудже като русия ще се занимава с казуса в Иран и ти не знаеш.Русофилските noдметки от отчаяние и безсилие се чудите каква глупост да напишете.

    15:39 18.04.2026

  • 17 Споко!

    17 11 Отговор
    "За Русия преговорите с Украйна не са приоритет №1"

    Съвсем скоро ще стане...

    15:40 18.04.2026

  • 18 Слав

    16 14 Отговор
    Кого плашите бе олигофрени от форума Русия воюва с цялото НАТО и не им дреме от санкции или желаещи. Украйна изтощи Европа и затова ядене доматите на 5 евро и т.н.

    Коментиран от #20, #26

    15:43 18.04.2026

  • 19 Очаквайте

    13 11 Отговор
    Терористичния кремльовски режим скоро ще рухне.

    15:52 18.04.2026

  • 20 Славчо

    14 14 Отговор

    До коментар #18 от "Слав":

    Европа си гледа ШЛ, стадиони пълни, кръчми също, хората пътуват и живеят, в Русия гинат Груз 200 1 милион при Кабзон.
    Лее се руска кръв, а не Западна.
    Славчо ганьовските копейки винаги сте били мизерници.Доматите и 5 цента да ги направят пак ще ревете като руско магаре пред Покровск.

    15:52 18.04.2026

  • 21 Рашистан

    11 12 Отговор
    съвсем са изтрещяли. Украйна не им била приоритет. А, кой, бе. Досега да сте глътнали яко вода ако не беше рижавият зад океана.

    15:54 18.04.2026

  • 22 "Злобното Джуджи"

    7 10 Отговор

    До коментар #6 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Хи хи хи
    Будаланов давно уже Не разведчик....

    Его назначили за "главной секретарши"
    на дюкяна на усръинския изтекъл "президент" на 2 януари 2026 с указ 5/2026

    15:55 18.04.2026

  • 23 Морския

    8 8 Отговор
    Боташев щял да помага на кгб-бакшиша , така каза решетката.

    15:57 18.04.2026

  • 24 Христов

    8 8 Отговор
    Не им е приорите , щото орките без врагове и убийства не могат да съществуват.

    16:03 18.04.2026

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 10 Отговор
    РУСИЯ Е ФАШИСТКА ДЪРЖАВА ........................ ФАКТ !

    16:07 18.04.2026

  • 26 Точно обратното

    10 11 Отговор

    До коментар #18 от "Слав":

    Украйна изтощи и фалира Русия. ЕС е с БВП 19 трилиона годишно,а икономическото джудже Русия фалира. Напълно очаквано и логично развитие на събитията.

    16:07 18.04.2026

  • 27 Мишел

    5 10 Отговор
    Руските резервите са в по-голямата си част изчерпани, това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на предприемачеството "Моят бизнес" във Всеволожск, Ленинградска област, цитиран от Интерфакс.

    16:14 18.04.2026

  • 28 Краварска медия

    7 5 Отговор
    Много облъчени тука бе

    16:23 18.04.2026

  • 29 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН

    8 6 Отговор
    ЦВИЛИ 2 Часа

    И никой не му обърна Внимание .

    НА ДЪРТ КАТЪР

    САМО КАМШИК.

    16:29 18.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 КАСТРО БАЛАСТРО

    6 7 Отговор
    Сега Дони Лудия
    Като подкара КУБА

    Точно този Мърляч Лавров
    Ще се сети че
    Трябва да се водят Преговори.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #36

    16:32 18.04.2026

  • 32 А ГДЕ ХУЯРТО

    5 5 Отговор
    Лавров защо не му вдига вече ?

    Нали Всекидневно ХУЯРТО
    Му докладваше
    Как се нещата в Унгария
    И ЕС .

    16:35 18.04.2026

  • 33 Руснак

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "....":

    Особенно от Запада. Видяхме ме ви всички и всякакви тук. Знаем че всеки 80-100 години имате психическо обостряне. Па и преди бяхте по интелигентни. Сега под предводителство на кая и Урсула направо смешни

    16:43 18.04.2026

  • 34 Първанов

    8 4 Отговор
    Няма нужда от преговори, фашагите от Кремъл губят войната и Русия, време е мужиците да си я върнат

    17:00 18.04.2026

  • 35 Борис Джонсън

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Точно с тая същата мантра опитах да убедя Зеленски за Истанбул и мирния договор, ама дори той не клъвна на нея. Но пък след обещанието за много пари и слава и убийството на главния украински преговарящ, лакомата му, суетна и страхлива артистична душа омекна и се нави да пролее кръвта и на последния украинец. С наша помощ, де!

    20:08 18.04.2026

  • 36 Блестящ Дипломат като Лавров

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "КАСТРО БАЛАСТРО":

    не е ражда често!

    20:13 18.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания