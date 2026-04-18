Близо 2 часа продължи участието на руският външен министър Сергей Лавров на петото издание на Antalya Diplomacy Forum 2026. Преди панела, той се срещна със стоя турски колега Хакан Фидан. Анкара и Москва се договориха за конструктивно сътрудничество за разработване на ефективни решения за разрешаване на кризи.

Двамата обсъдиха актуални въпроси в руско-турския диалог и основните цели на търговско-икономическото и енергийното сътрудничество.

Що се отнася до преговорите за мир с Украйна, то възобновяването им не е приоритет №1 за Русия. „Не сме налагали преговори никога“, уточни Лавров. Руската страна не избягва преговорите и е готова да обмисли условията. „Когато някой е готов, нека предложи. е видим дали времето е удобно, мястото е удобно и какъв е дневният ред“, заяви руският външен министър.

Лавров отбеляза, че някои държави предлагат, вместо НАТО в сегашния му формат, „да се създаде блок, който да включва Европейския съюз, Турция, Великобритания и Украйна“. „Нещо повече, Володимир Зеленски бързо възприе тази идея. Той каза, че украинците ще бъдат ядрото, сърцето, гаранцията за успеха на целия този блок“, отбеляза министърът. „Веднага след това обаче неговият началник на кабинета, Кирил Буданов, каза в интервю: „Нямаме нищо свое. Борим се с каквото ни дадат.“ Така че лидерът на блока се оказва доста особен“, допълни Лавров.

„Наблюдаваме нещо като „коалиция на желаещите“. Имам чувството, че много скоро това ще се превърне в „коалиция на нежелаещите“. Не виждам как националните интереси на европейските страни могат да бъдат задоволени чрез налагането на открито реваншистка, милитаризирана политика“, подчерта руският външен министър.

Европейският съюз, Европейската комисия и отношенията ѝ с Русия, особено санкциите, които се отразяват пряко на икономиката на Европа, също бяха коментирани от високопоставения дипломат. Той припомни мнението на анализатори и специалисти от редица области, че настоящият състав на Европейската комисия (ЕК), значително превишава правомощията си. „Действията на настоящия състав на Комисията, според все по-голям брой политици, юристи и политолози, значително надвишават правомощията, официално предоставени на Европейската комисия“, отбеляза руският външен министър.

„Присъствието в Европа на политици като ръководителя на дипломацията на ЕС Кая Калас вдъхва мир и увереност, че европейските народи ще разпознаят истинската стойност на такива лидери и ще могат да им дадат заслуженото.

Лавров припомни известното, предизвикателно невежо и абсурдно изявление на Калас, че „през последните 100 години Русия е атакувала различни държави 19 пъти, а някои и по няколко пъти, и това, според нея, не включва африканските държави“.

„Лично аз съм спокоен. Докато такива хора съществуват в тази „европейска държава“, имаме надежда, че народите на европейските държави – исторически цивилизовани, образовани, интелигентни хора – ще познават стойността на такива лидери. И тогава, когато такива лидери също се стремят да водят някой полюс в многополюсен, полицентричен свят, вярвам, че ще получат заслужената си награда“, каза външният министър.

Обратът на политическата сцена в Унгария и загубата на изборите на Виктор Орбан също бяха във фокуса на експозето на Лавров. „Самият Виктор Орбан многократно е подчертавал и ние сме напълно съгласни, когато беше обвинен в проруски политик, че е проунгарски политик“, каза руският външен министър.

„Как можете да очаквате Виктор Орбан да харесва настоящия режим, който управлява Украйна? И който от Киев очевидно управлява останалата част от Европейския съюз, със сигурност Европейската комисия. Не бих го обвинил в прокарване на проруска програма“, добави министърът.

Не трябва да се пренебрегва Палестина и други подобни конфликти, особено като ставаме свидетели на случващото се в Ормузкия проток, обърна внимание Лавров.

„Никой не споменава Западния бряг на река Йордан, никой не говори за факта, че израелското ръководство открито заявява, че никога няма да има палестинска държава“, каза руският външен министър.

„Когато гледаме какво се случва в Ормузкия проток, наистина не бих искал да губим от поглед палестинския въпрос и, между другото, в Сирия протичат много сложни процеси“, подчерта Лавров.

Според него, „политиците и дипломатите нямат право да се фокусират върху нещо, което в момента доминира в заглавията, само защото някой иска това да е основната история“. „Би било жалко, ако решението на ООН, историческото решение за създаване на две държави – еврейска държава и арабска държава Палестина – просто бъде игнорирано и до голяма степен унищожено“, добави министърът.

И не на последно място, руският външен министър прогнозира, че на редица държави ще им се наложи да се откажат от навика да вярват на тези, които са ги лъгали не един път и от навика да налагат всичко на хегемона.

„Светът, основан на правила, е синоним на хегемон, универсален император. До каква степен това съответства на очакванията за това, което се нарича многополюсен свят - мисля, че не сме достигнали и средата на този път, а сме в самото негово начало. Това ще бъде историческа епоха, болезнена епоха, защото навиците ще трябва да бъдат изоставени“, каза министърът. „Някои ще трябва да се откажат от навика да налагат всичко на всички, да наказват всички; други ще трябва да се откажат от навика да се крият зад гърба на баща си, чичо си и да не поемат отговорност за собствените си действия. Много навици ще трябва да бъдат изоставени“, заключи Лавров.