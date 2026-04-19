16-годишно момче бе убито при руска атака срещу украинския град Чернигов
  Тема: Украйна

19 Април, 2026 11:12 1 066 55

Енергийната инфраструктура на Чернигов понесе сериозни удари тази седмица, хиляди хора останаха без ток

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шестнадесетгодишно момче бе убито при атака срещу украинския град Чернигов, заяви днес ръководителят на Черниговската областна военна администрация Дмитро Брижински, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Един човек бе убит: момче на 16 години" и "четирима души са ранени: три жени и един мъж", написа Брижински в социалното приложение "Телеграм".

Съобщено бе също за седем къщи и за две обществени сгради, на които са нанесени материални щети.

Енергийната инфраструктура на Чернигов понесе сериозни удари тази седмица, като хиляди хора останаха без ток, по информация на местните власти.

В нощта на сряда срещу четвъртък 19 души загинаха при удари по Украйна.

Преговорите между Москва и Киев за прекратяване на войната са в задънена улица след началото на войната в Близкия изток, която започна в края на февруари с началото на израелско-американската военна операция срещу Иран, като вниманието на Вашингтон се пренасочи, отбелязва Франс прес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Яй ся

    32 4 Отговор
    боли нали ,днес украиско дете утре руско де или израилтянско боли нали.И когато бъдат убити палестински и ирански деца мълчите Лека им пръст на всички .Спрете вече .

    11:19 19.04.2026

  • 3 Цвете

    6 34 Отговор
    ЖЕСТОКОСТТА НЯМА ДА СЛОМИ УКРАИНСКИЯ НАРОД. ДА МУ МИСЛЯТ ТЕЗИ УБИЙЦИ, КАКВО ГИ ОЧАКВА СЛЕД ТОВА. 😢

    Коментиран от #8

    11:24 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аятолаха

    31 2 Отговор
    А в Ливан колко убиха?

    Коментиран от #12

    11:25 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 поредна жертва

    25 3 Отговор
    на надрусаното еврейче

    11:25 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ех тез слуги

    28 6 Отговор
    нещо за сатанистите които избиха стотици деца в га-за да кажете? или там е демократично избиване и не е проблем…?

    11:26 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Феникс

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "НЕМОЖАЧи.ру":

    Тя на практика вече не съществува като държава! А когато свърши войната всички тези насила мобилизирани хора и опечалени семейства , едва ли ще се радват много на политиците си и ЕС и НАТО!

    Коментиран от #17

    11:28 19.04.2026

  • 12 Козаристан🐐

    4 15 Отговор

    До коментар #5 от "Аятолаха":

    Колкото и чалмите в иран мирни демонстранти

    Коментиран от #36

    11:29 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Блатенщайн

    4 13 Отговор

    До коментар #11 от "Феникс":

    А на теория как са нещата?

    Коментиран от #34

    11:33 19.04.2026

  • 18 ЧЕРНИГОВ Е СТАР РУСКИ ГРАД

    18 3 Отговор
    СЪС ВСИЧКИ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ! ЧЕРНИГОВ Е НЕЩО ПОДОБНО НА БАНКЯ НО ТАМ СЪЩО ИМА МУТРИ И ФАШИСТИ !

    11:35 19.04.2026

  • 19 Фицо:

    18 2 Отговор
    Пакостите на САЩ, Израел и Украйна доведоха до недостиг на петрол и газ, а ЕС е обсебен от Русия

    11:36 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факти

    20 2 Отговор

    До коментар #16 от "На дунава с погачите":

    Русите взеха Луганск , Донецк , Крим и Донбас и квиченето на панелените фсшаги продължава … хихи

    11:39 19.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бандера

    16 1 Отговор
    Току - що преминах Москва в прахообразно състояние и продължавам през Сибир и още на север … и после пак , и пак …

    11:42 19.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Евродебил

    9 3 Отговор
    Съболезнования за детето.Нито е първо нито ще е последно,от двете страни на барикадите.Вече милиони изгинаха за кефа на еврейската клика,в Киев,Москва,ЕСССР, САЩ и прочее...,но всички загинали са шебеси.Ако не те гръмне руски или украйнски дрон или ракета,в Украйна ще те приберат могилизаторите от ТЦК,а в Русия от зор заман и мизерия сам ще си подпишеш могилизиращия договор.И те така,докато има живи шебеси в тази част от света. Като посвършат ще организират още от източната част на урсула ленд и шаломов ленд. Такива печалби реализират юдейте от тази война,че съмнявам се скоро да приключи.

    11:43 19.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Око за око

    3 2 Отговор
    зъб за зъб

    11:50 19.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Съвет

    10 3 Отговор

    До коментар #29 от "Току що":

    Не е демократично да се пише за демократичните бомби убиващи невинни хора ! Между другото след края на войната е Украина се очакват документални филми и факти и доказателства за зверствата на нацистите при напускането им !

    Коментиран от #42

    11:50 19.04.2026

  • 34 Укрокочина

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Блатенщайн":

    същата работа.

    11:52 19.04.2026

  • 35 "Освобождение" по руски

    1 9 Отговор
    Това е руската "братска" любов. После реват защо ги били били и трепнали.

    11:53 19.04.2026

  • 36 4футистан

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Козаристан🐐":

    и в Палестина новородени бебета хвърлящи камъни по гърбоносите сигани.

    11:56 19.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Урк на колело без седалка

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Контраступа започна, стинахме до Москва, след това да се готви Луната.

    Коментиран от #51

    12:01 19.04.2026

  • 40 укра без крак в контраступ

    7 0 Отговор
    чистим храстите и стигаме до Сибир.

    12:03 19.04.2026

  • 41 да разберем пропадналите рашисти

    0 8 Отговор
    с тези удари по цивилните , рашистите окончателно ни показаха къшмера на сталино0путлиризъма!
    Айте бандерите бият по летищага, НПЗ-тата и специалните заводи!!!!

    Коментиран от #49

    12:04 19.04.2026

  • 42 Путлер трябва да бъде съден и осъден

    0 6 Отговор

    До коментар #33 от "Съвет":

    пък неща нашите червените шебеци да си пишат колко Вова трябвало да бие и так далее.
    1530 дни до къде напредваха рашистите!

    Коментиран от #45, #48

    12:06 19.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Енергийната инфраструктура

    1 4 Отговор
    била цел на руската атака. Седемте къщи и двете обществени сгради не са част от енергийната инфраструктура. Тогава от какво са пораженията върху тях?

    12:13 19.04.2026

  • 45 Питай

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Путлер трябва да бъде съден и осъден":

    Зеления могилизатор и Бандера.

    12:15 19.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Колония бг

    2 1 Отговор
    А колко руски деца убиха любимите ви братя укри кога ще напишете, или не ви стиска

    14:29 19.04.2026

  • 48 Човек от народа

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Путлер трябва да бъде съден и осъден":

    Всеки поддръжник на неофашиста наркоман трабва да бъде съден

    14:31 19.04.2026

  • 49 НАФАРФОРИЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "да разберем пропадналите рашисти":

    Ще се търси сметка за избитите цивилни руски цивилни деца и жени от фашистката хунта купена от Европа и фащ да избива руснаци

    14:35 19.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Чичи

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Урк на колело без седалка":

    Те много контранаступи станаха вече.
    Досега всички до един- изключително резултатни.
    Руснаците са прогонени на 100%

    16:13 19.04.2026

  • 52 Задунайски празнокарпузник

    1 0 Отговор
    Днес в Прага са заловили изключително неумна блатна подлога от задунайская която бягала из площада и крещяла ,че просията била могучая и громяла бандери!

    18:23 19.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 РИА Новости

    0 0 Отговор
    В Москва след съвещание с Путин се обеси икономическият министър!

    ТАСС


    А бай Мишел вика -всичко цъвти и е мед и масло.

    18:41 19.04.2026

