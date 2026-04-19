16-годишно момче бе убито при руска атака срещу украинския град Чернигов

Шестнадесетгодишно момче бе убито при атака срещу украинския град Чернигов, заяви днес ръководителят на Черниговската областна военна администрация Дмитро Брижински, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Един човек бе убит: момче на 16 години" и "четирима души са ранени: три жени и един мъж", написа Брижински в социалното приложение "Телеграм".

Съобщено бе също за седем къщи и за две обществени сгради, на които са нанесени материални щети.

Енергийната инфраструктура на Чернигов понесе сериозни удари тази седмица, като хиляди хора останаха без ток, по информация на местните власти.

В нощта на сряда срещу четвъртък 19 души загинаха при удари по Украйна.

Преговорите между Москва и Киев за прекратяване на войната са в задънена улица след началото на войната в Близкия изток, която започна в края на февруари с началото на израелско-американската военна операция срещу Иран, като вниманието на Вашингтон се пренасочи, отбелязва Франс прес.