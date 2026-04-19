Съществува риск от формиране на прокремълско правителство в България в критичен момент
19 Април, 2026 21:01

От 2020 г. насам България е в състояние на продължителна политическа криза, което води до поредица от предсрочни парламентарни избори

Бившият президент Румен Радев, руски „троянски кон“, вероятно ще спечели българските парламентарни избори, съобщи Financial Times, позовавайки се на социолози.

„Познавайки подхода на Радев към Путин и Русия, съществува риск от формиране на прокремълско правителство в критичен момент – то би се превърнало в троянския кон на Путин в Европа“, каза евродепутатът Валери Хейер пред Financial Times. Изданието отбеляза, че социолозите сочат, че лявоцентристката политическа сила на бившия държавен глава ще получи около 30%. Радев е по-близък до Русия от всеки друг български министър-председател в близкото минало, пише вестникът.

Като президент той не критикува войната на Русия в Украйна, осъжда санкциите на ЕС и се противопоставя на присъединяването на страната си към еврозоната, отбелязва вестникът. „Ние сме единствената държава-членка на Европейския съюз, която е едновременно славянска и православна. „Можем да бъдем много важна връзка във възстановяването на отношенията с Русия“, цитира Financial Times думите на Радев в интервю. Междувременно местни анализатори се съмняват, че Румен Радев може да се превърне във втори Виктор Орбан, като той ще трябва да смекчи позицията си.

Анализатори, интервюирани от The Washington Post, смятат, че ако партията на Радев спечели, ще трябва да сформира коалиция с по-прозападна фракция. Вестникът, позовавайки се на анализатори, бивши дипломати и източник от европейското разузнаване, съобщи, че се опасяват от „ръката на Кремъл“ в популяризирането на кандидатурата на Радев чрез социалните медии. The Washington Post, позовавайки се на бивши високопоставени български държавни служители, пише, че Радев отдавна е ориентиран към Москва.

Източник от европейското разузнаване твърди, че кампанията на бившия български президент е получила подкрепа от бивши високопоставени български военни офицери, „с връзки с Русия“. Пресекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви пред The ​​Washington Post, че Кремъл не е чул от България „никакви прагматични изявления или думи за готовността си да решава проблеми чрез диалог“. Това беше неговият отговор на въпрос дали Москва се надява на партньорство с Радев и дали е готова да го подкрепи неговата кандидатура.

От 2020 г. насам България е в състояние на продължителна политическа криза, което води до поредица от предсрочни парламентарни избори и чести смени на правителството. От 2021 г. насам страната се управлява предимно от технически кабинети, сформирани на безпартийна основа, подчертава изданието.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ега!

    128 17 Отговор
    Момента е критичен, защото трябва увреме да възираме от тъпите Урсулианци!

    Коментиран от #107

    21:03 19.04.2026

  • 2 Ама

    143 23 Отговор
    Защо да е риск!? България има уникалния шанс да е балансьор и посредник между ЕС и Русия, защото никому не е нужна нова студена война заради един нагъл, алчен нацистки yкpopежим!

    Коментиран от #29, #102

    21:04 19.04.2026

  • 3 Сталин

    132 18 Отговор
    Елементарна детска пропаганда, ден и нощ. Какво лошо има да сме в мир и да не влизаме в умопомрачените планове на Урсулата и психарите? Даже има шанс за България най-накрая макар и малък.

    21:05 19.04.2026

  • 4 Локум без фъстък

    36 4 Отговор
    Диетичен.

    21:05 19.04.2026

  • 5 Ганьо

    28 74 Отговор
    вече хептен ще цъфне и върже , както и България като проруска и в ръцете на олигархията , както я виждат и в чужбина ! Ни доверие , ни пари !

    Коментиран от #57

    21:05 19.04.2026

  • 6 Яшар

    24 71 Отговор
    Незнам дали Кремъл въобще ще иска това ,има си глобални грижи...по скоро в България идват тъмни времена - реваншистки като 1946 -> ...хората на Радев ще са поредния проблем на българите ,докато при Бойко ги държеше хората си под тотал контрол , този и въобще комунистите не могат да се контролират

    21:05 19.04.2026

  • 7 ХиХи

    71 10 Отговор
    Айде стоп парите на диктатора без избори зелю

    Коментиран от #36, #72

    21:05 19.04.2026

  • 8 не се разсейвайте!

    64 6 Отговор
    Това като публикация е троянски кон

    21:05 19.04.2026

  • 9 Нема проблем

    34 7 Отговор
    браточките с нас и да се гърчите ,ядохте камшика.

    Коментиран от #104

    21:07 19.04.2026

  • 10 ?????

    54 3 Отговор
    Автора, автора?
    Факти що го криете?

    Коментиран от #35

    21:07 19.04.2026

  • 11 Любов

    19 5 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    21:08 19.04.2026

  • 12 Народе

    16 32 Отговор
    Ще си носиш последствията, сега ще ви стегнат много добре джобовете. Обаче те техните ще си ги дундуркат. Да сте живи и здрави. Сами ще прогоните собствените си деца. Македонио ти помниш.

    Коментиран от #68

    21:09 19.04.2026

  • 13 осраински

    15 4 Отговор
    А ДАНО

    21:09 19.04.2026

  • 14 така е

    63 23 Отговор
    Българите обичат Русия! Знайте го това!

    Коментиран от #19, #34, #42, #74

    21:09 19.04.2026

  • 15 Aлфа Вълкът

    31 10 Отговор
    С кого бе? БСП дето отпуснаха по времето на Орешарски 1млрд лева на американската търговска камара? Или Кокорчо дето е долен ляв либерал?

    21:10 19.04.2026

  • 16 Хер Флик

    33 4 Отговор
    Ака ли ви се мисирки?

    Коментиран от #58

    21:11 19.04.2026

  • 17 Сатана Z

    21 33 Отговор
    По-скоро идват мрачни времена за България с ППДБрастката секта за коалиционен придатък на Радевата сбирщина събирана от кол и въже като Слави Василев с прякор Малкия хладилник, който е син на Васил Василев - Големия хладилник приватизирал завод Мраз, щатния агент известен с два псевдонима от ДС "Паскал" и ,,Бобев

    21:11 19.04.2026

  • 18 Колкото

    46 10 Отговор
    по-критична е западната пропаганда, толкова ще е по-добре за България.

    21:11 19.04.2026

  • 19 Aлфа Вълкът

    11 14 Отговор

    До коментар #14 от "така е":

    Филма с Русия приключи туко що, не го ли схвана?

    21:11 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 авантгард

    38 4 Отговор
    Слугинажа разсъждава в термини на слугуване.
    Трябва да се гледа българския интерес.
    Ако в даден момент съвпада с чужд, къде е проблема?
    Не правиш нещо за да печели другия, а ти.
    Но да се вреди на България за да угодиш на други, е те това е престъпление!
    Надявам се разликата да е ясна.

    Коментиран от #26

    21:12 19.04.2026

  • 22 Първанов

    20 37 Отговор
    Досега срещу смешна вноска получавахме огромни пари от ЕС срещу реформи. Това за Орбан беше спряно, ще е спряно и за нас. При сегашната икономическа ситуация в света и при завоя към Кремъл означава харакири за българите

    Коментиран от #114

    21:12 19.04.2026

  • 23 Хихихихи

    32 15 Отговор
    Като слушам как цвърчат “демократчетата”, гласа за Румката беше правилен! :D

    21:13 19.04.2026

  • 24 Факти

    41 14 Отговор
    Спрете вече с пропагандата !
    Правителството ще е при българско !! Защитаващи националните ни интереси !!
    А дали на Изток или на Запад...важното е да е защитен българския интерес ! Тва е

    Коментиран от #82

    21:13 19.04.2026

  • 25 Гориил

    14 13 Отговор
    Вярвам, че съществува риск от малко по-различен вид. Той се нарича разочарование и умора от системното и непрекъснато предателство на българския елит.Що се отнася до митичното сближаване с Русия, България, при най-малкия опит за това, ще се окаже в черния списък на ненадеждните държави и ще бъде наказана.

    21:14 19.04.2026

  • 26 Да , така е

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "авантгард":

    Точно казано

    21:14 19.04.2026

  • 27 Томов

    16 2 Отговор
    какви са тия анонимки бе..........

    21:14 19.04.2026

  • 28 Лютеница

    3 4 Отговор
  • 29 Ха ха ха ха

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ама":

    Откога робинята е "посредник" на господаря си?

    21:15 19.04.2026

  • 30 аргументи

    8 7 Отговор
    ---------съществува риск от формиране на прокремълско правителство-----------
    Риска съществуваше вчера, а днес след назначаване юридическия си съветник за председател на БСП, след разделянето чрез проекта си ПП на проевропейските избиратели и след обещанията пред негласуващите за спирането на корупцията , хитро и демократично, получавайки сега властта - риска се превръща във факт.

    21:15 19.04.2026

  • 31 Сорос ли го каза това

    5 9 Отговор
    Румен Радев е човек на Тръмп.

    Коментиран от #56

    21:16 19.04.2026

  • 32 Дрън-дрън

    7 2 Отговор
    Аман

    21:16 19.04.2026

  • 33 Спас

    21 29 Отговор
    Само ,като погледнеш Радев и можеш да повърнеш. Наистина излъчването на посредственост, себелюбие е пълно невежество блести със страшна сила. Същност той е пряко отражение на българина,жалка картинка

    Коментиран от #50, #121

    21:16 19.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Авторът

    15 7 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    е анонимен. Страх ги тресе. Еврата за слугинаж и послушание свършват и започват в редакцията да се обвиняват един друг кой е по и кой е най-...

    21:18 19.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Уникално

    18 16 Отговор
    Потресаващо падение на българите,хахаха! Издънка за историята! Катастрофическо изпълнение, на което е спосебен само българина

    21:20 19.04.2026

  • 38 Цвете

    11 23 Отговор
    ЩЕ МИ БЪДЕ ДОСТА ИНТЕРЕСНО, КОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ЩЕ ПОКАНИ РАДЕВ? НО И ДА НЕ ЗАБРАВЯ ДА ВЗЕМЕ ПЛАКАТА СЪС ЛИКА НА ПРИЯТЕЛЯ СИ НА КОЙТО СЕ БЯХА ФОТАЛИ.РЕШЕТНИКОВ СИГУРНО ВЕЧЕ ГО Е ПОЗДРАВИЛ.🤔

    Коментиран от #47

    21:20 19.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Филип Кутев

    23 10 Отговор
    Статията не прочетох - ясно е какъв бълвоч е. На победителя - честито.. Останалите да духат супата...

    21:21 19.04.2026

  • 41 Родина

    24 8 Отговор
    Редакцията, русофобията не е ли , расизъм ?
    Защо , работите срещу България?

    21:22 19.04.2026

  • 42 Обичат

    11 15 Отговор

    До коментар #14 от "така е":

    И еврофондовете. Но за известно време няма да имат достъп. Режим на тока също влиза в програмата на новият спасител. Честито на печелившите. Терминал 2 става все по надежден вариант.

    Коментиран от #109

    21:23 19.04.2026

  • 43 Деси

    11 9 Отговор
    Това е моят човек

    21:24 19.04.2026

  • 44 Бай Араб

    10 8 Отговор
    При Радев комуняги и неокомуняги ще са си добре,да му мислят тези на които родителите бяха от ОФ . Ха ха ха ха .Пък ватенки и ушанки ще има за работниците заминаващи за Сибир.

    21:24 19.04.2026

  • 45 Глупости

    13 2 Отговор
    Но Факти обича да пуска димки

    21:25 19.04.2026

  • 46 селяк

    5 10 Отговор
    Джендърячестване и опадък или кремълизъм :Д труден избор :Д

    21:25 19.04.2026

  • 47 Всички

    12 8 Отговор

    До коментар #38 от "Цвете":

    ще го поканят и поздравят защото се страхуват от него.

    21:25 19.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Дика

    10 15 Отговор
    От два стола - Брюксел и Кремъл, накрая от много акъл, на земята. Ама нищо ново, все последна дупка на кавала.

    21:26 19.04.2026

  • 50 Бай Араб

    5 8 Отговор

    До коментар #33 от "Спас":

    Съвсем правилно, няма какво друго да се добави.

    21:26 19.04.2026

  • 51 СЕМ да се сезира

    16 6 Отговор
    Дори не ни се чете, падение и за автора, и за сайта

    21:28 19.04.2026

  • 52 точно ти

    4 2 Отговор
    ли намери да го кажеш това ???? Пионка на оня патравия с 12 двойници .... гуреллл

    21:28 19.04.2026

  • 53 Българин

    16 7 Отговор
    Отново РусоФобите-Евроатлантици Герб и ДПС с най- много престъпления на изборното законодателство ! Докато Тиквата и Прасето не отговарят пряко , със затвор ! за тези 700 (Седемстотин ! ) общо престъпления , няма оправия !

    21:29 19.04.2026

  • 54 Бай Араб

    10 21 Отговор
    България гласува с машините от Венецуела с които бе избран Хуго Чавес,завършил висше образование в Москва.По- добре България да не съществува отколкото да робува на Русия.

    21:30 19.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Гориил

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "Сорос ли го каза това":

    Но не Тръмп отпуска многомилионни субсидии от Европейския съюз за България.Г-н Радев неминуемо ще се окаже в лапите на брюкселската система и няма да може да промени съдбата на страната и нейния народ. Вярвам, че Радев е честен и достоен човек, но той няма съюзници или приятели в Европа.

    Коментиран от #61

    21:32 19.04.2026

  • 57 А за кво

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ганьо":

    Са ти пари? Ако тркне пак евина газ и петрол? Или викате ония Рижия ще вземе да ни нарочи.

    Коментиран от #85

    21:33 19.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 !!!?

    12 10 Отговор
    Партията на Олигархията спечели властта !
    Българският народ спечели "Боташ" !!!?

    21:34 19.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Пенка

    10 11 Отговор

    До коментар #56 от "Гориил":

    Господина зелен чорап като му спрат парите и ще загледа на запад🤣🤣

    Коментиран от #79

    21:35 19.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Гог

    4 1 Отговор
    Мъдьо истината боли.

    21:37 19.04.2026

  • 64 Цвете

    9 16 Отговор
    ЩЕ МИ БЪДЕ ДОСТА ИНТЕРЕСНО, КОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ЩЕ ПОКАНИ РАДЕВ? НО И ДА НЕ ЗАБРАВЯ ДА ВЗЕМЕ ПЛАКАТА СЪС ЛИКА НА ПРИЯТЕЛЯ СИ НА КОЙТО СЕ БЯХА ФОТАЛИ.РЕШЕТНИКОВ СИГУРНО ВЕЧЕ ГО Е ПОЗДРАВИЛ.🤔

    Коментиран от #75

    21:38 19.04.2026

  • 65 Димитър

    8 1 Отговор
    Както и очаквах, факти са от средствата за информация, които искат да пренапишат историята!

    21:38 19.04.2026

  • 66 Хислер

    3 0 Отговор
    Ей много сте тъпи.

    21:40 19.04.2026

  • 67 Мирослав

    17 5 Отговор
    Както и очаквахме президентът Радев размаза безапелационно шайката еничари и шарлатаните педофили!
    Браво! Шапки долу!
    Подобни пасквили говорят много за това как се чувстват в момента. Вижда се как им треперят гласчетата осъзнавайки какво ги очаква.

    Коментиран от #71

    21:40 19.04.2026

  • 68 Димитър

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Народе":

    Пишете смешки! До сега всичко е “отлично”: цена на продукта беше 1 лев, а сега 1€. Така е с промитите/манипулирани мозъци!

    21:43 19.04.2026

  • 69 Уникално

    9 14 Отговор
    Така или иначе приключи проекта Радев на Кремъл. Нали никой не се съмнява, че върху този модел се работеше години. Първата задача, която Радев изпълняваше беше РАЗРУШАВАНЕТО на партийния модел. Това е фундаменталено ,защото всички проблеми се решават през политики с политическа борба, която е гаранция за демокрация и свобода, обратното е диктатура, обратното се казва Радев- Путин. Предстоят тежки години и оскъден живот за българина по модел в които живее руснака, модел на Ленин и Сталин,а и Путин, който гласи така: бедния народ е по- сигурен за управление

    21:45 19.04.2026

  • 70 шаа

    15 2 Отговор
    юролизците са в потрес, сега не могат да си оправдаят парите, дето получиха

    да видим сега кои мисирнарници ще обърнат плочата

    21:45 19.04.2026

  • 71 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "Мирослав":

    Е нали Радев е от тези същите,които ти наричаш "ш@рлатани -п@дофили :) Нали с тях ще прави коалиция за да управляват.

    21:48 19.04.2026

  • 72 Рогач

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "ХиХи":

    Ама ти наистина ли вярваш , че Зеленият Чорап има нещо общо с Орбан ???

    21:54 19.04.2026

  • 73 Не пише кой е писал статията

    5 2 Отговор
    Иначе е ала бала писание / имали врриоятност ако се позволи да е поне малко про българско без лихва само на печалба /другата пътека е с барут и е ненужно

    21:57 19.04.2026

  • 74 Пампаец

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "така е":

    Българите обичат Русия . Но олигарсите които назначават политиците , обичат парите . Или забравихте как за пари Бобоков набута собствената си жена в кревата на Боко Кратунков ?

    21:58 19.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Завиждам

    8 5 Отговор
    На всички сънародници,които избраха живот извън България

    21:59 19.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ракия

    7 1 Отговор
    Размислите на Деси Радева: Каква икономика очаквам от хора неграмотни, понякога откровени проcтаци?

    "Още половин час ще размишлявам... Но все по-отчетливо прозирам, че ние самите сме се отказали от нашата отговорност. Даваме ли си сметка, че промяната започва от нас? Даваме ли си сметка, че възпитаваме поколения, че им вменяваме ценности, че ги възпитаваме в добродетели?"

    Това написа половин час преди полунощ Десислава Радева, съпруга на бившия президент и лидер на "Прогресивна България", като повдигна доста вежди. От години насам бившата първа дама има навика да комуникира чрез песни в социалните мрежи, придружени с няколко изречения. Случаят не е изключение. Ето какво отговаря тя на собствения си въпрос:

    22:01 19.04.2026

  • 79 Атина Палада

    15 6 Отговор

    До коментар #61 от "Пенка":

    Защо се заблуждавате,че някакви пари идват от Запад? Толкова ли сте наивни? Всичко се връща отново там..Толкова елементарна схема.. България тегли само заеми...От това живеете..
    Единственият контрол ,който могат да наложат е чрез еврото..ЕЦБ затваря банките ,както някога в Гърция...Но в такъв случай пък България може да каже :-излизаме от Еврозоната и на западналите у Брюксел ще им припари...Както стана с Гърция,та тогава дадоха на Гърция 83 млрд. за да остане в Еврозоната,защото в противен случай,еврото заминаваше на бунището...
    Ония се чудат от къде да откраднат,взели са ви да ви доят ,на България били давали пари:)))) вие се врътите:)))

    Коментиран от #88

    22:01 19.04.2026

  • 80 Ракия

    9 0 Отговор
    "Не! По-лесно е да прехвърлим досадната отговорност на някого другиго. Да си измием ръцете като Пилат Понтийски. Да сме недоволни. Да псуваме поредните и да заключим мъдро, че всички са маскари, пиейки ракията между "Ергена" и "Хелс китчън".

    Задавам си въпроса "Каква икономика очаквам от хора неграмотни, невъзпитани в ценности и добродетели, понякога откровени /извинете за израза/ простаци. Къде е културата и грижата за нея? Къде е мисълта за смислено и качествено образование?"

    Чух някъде Андрей Райчев да казва, че никога българинът не е бил по-богат и никога - по-нещастен от сега. Защото всичко опира до пари.

    Е? Какви са ни мечтите? Какви искаме да са децата ни? Защо сме се пръкнали тук и сега? За да натрупаме пари ли? А душата ни? Къде остана тя? Защо я загубихме по пътя? И защо никой от претендентите за власт не изведе културата и образованието като приоритет?

    Моля ви, погледнете себе си, погледнете дълбоко в душите си и си отговорете честно: Доволни ли сте? Не на мен, на себе си отговорете.

    22:03 19.04.2026

  • 81 Ракия

    5 3 Отговор
    Продължавам да размишлявам."

    Радева сподели и песента "Start With Yourself" ("Започни със себе си") на The Chordline, а ето и нейния текст в оригинал и в превод:

    О, да

    Тези дни

    Сякаш светът гори

    Хората бягат

    В капана в собственото си желание

    Сочим с пръст

    Забравяме да видим

    Промяната, от която се нуждаем

    Започва с теб и мен

    Погледни навътре

    Не чакай някой друг

    Всеки избор започва от теб самия

    Всяка грешка, всяко сърце, което излекуваш

    Започва отвътре, оттам започва

    Ако искаш да промениш света

    Започни от себе си

    О, да

    Издигни сърцето си, отвори се

    Стани, говори, не го пускай

    Нека любовта ти, нека истината ти бъде известна

    Тези дни силата е в твоите ръце

    Бъди светлината в свят, който се нуждае от опора

    Да, започни от себе си

    Започни днес

    И гледай как светът бавно намира пътя си

    Тези дни

    Всички се чувстваме изгубени понякога

    В капана на хаоса

    В собствените си малки рими

    Но истинската промяна

    Е по-близо от нея изглежда

    Започва с любовта, която даваш

    Мечтите, които сънуваш

    Погледни навътре, не чакай някой друг

    Всеки избор започва от теб самия

    Всяка грешка, всяко сърце, което поправяш

    Започва отвътре, оттам започва

    Ако искаш да промениш света

    Започни от себе си

    О, да

    Вдигни сърцето си, отвори се

    Стани, говори, не го пускай

    Нека любовта ти, нека истината ти бъде известна

    В днешно време силата е в твоите ръце

    Бъди светлината в с

    22:05 19.04.2026

  • 82 Бравос...!!!

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Точно и ясно.....

    22:07 19.04.2026

  • 83 д.веле

    9 1 Отговор
    идиоти!

    22:08 19.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Проруски съм

    7 5 Отговор
    Щаслив съм че тошку шебека и балабанката ще връткат гебеци по 7/8

    22:12 19.04.2026

  • 87 хмм

    12 7 Отговор
    Ако пробългарската политика е руска, значи няма лошо да има проруска партия и проруска политика. България трябва да се грижи за интересите си и да спре да налива пари в обречена война на обречена държава, която имаше безкрайно много възможности да не влиза във война или да сключи споразумение с Русия. България трябва да върне достойнството си и да се погрижи за настоящето и бъдещето си. Ако Радев не успее да направи това, наказанието ще е бързо и сурово, защото по-голямата част от българите възлагат на него надеждите си за нормалност.

    22:13 19.04.2026

  • 88 Госあ

    5 3 Отговор

    До коментар #79 от "Атина Палада":

    На сектанти няма смисъл да се обяснява действителността, особено пък на облажили лами от смешните еврофондчета. И не се връщат единствено обратно, и към Дубай отиват някаква малка част.

    Коментиран от #91

    22:24 19.04.2026

  • 89 ДЕБЕЛЯН И КИРЛЬО

    5 2 Отговор
    СИ ПОДЕЛЯТ ЦИГАНСКИЯ ВОТ !

    22:25 19.04.2026

  • 90 Българин

    8 2 Отговор
    3000 ( Три хиляди престъпления ) за един изборен ден , не помогнаха на русоФобите - "евроатлантици" да победят Румен Радев /

    22:32 19.04.2026

  • 91 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "Госあ":

    Оооо,разбира се! Брюксел чрез махараджите в България обира българският народ! Стара схема от векове! Така Великобритания е дояла Индия..Назначава си махараджи ,чрез тях е дояла народа на Индия .

    22:33 19.04.2026

  • 92 Злобараки

    4 0 Отговор
    Дали това би дошло само от ПБ? Откога няма американски посланик в БГ? На кого се караше Тръмп - на Путин или на Зеленски? Кой иска да напусне НАТО и европейците да се оправят както намерят за добре? От кого поръчват повечко газ напоследък испанците? Кой редовно се бъзика с Макрон и предизвика недоволство у Мерц? Същият, който ползва гражданските летища за военни самолети. Айде пак помислете колко независима е България. Дойде един американец и почнаха протести. След две седмици правителството падна. Салфетката търсете, дрОгаре…

    Коментиран от #96

    22:35 19.04.2026

  • 93 Новина!

    4 3 Отговор
    Тиквата се е отровил с цианкалий в зайчарника! Лежи гол под магнолиите!

    22:37 19.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Говориш

    5 0 Отговор

    До коментар #84 от "Ииииии":

    за България като за просяк, който очаква да му пуснат монети в пластмасова чашка. Срамна работа за държава отклуба на богатите.

    22:38 19.04.2026

  • 96 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #92 от "Злобараки":

    Даааа,точно така! Обаче това за американеца гостувал в София,три дни преди протестите не се пишеше по медиите...
    Медиите в захлас крещяха,че видите ли как младото поколение излязло и свалило правителството:) Тогава писах тук ,че протести не свалят правителства...

    22:41 19.04.2026

  • 97 Стоев

    3 4 Отговор
    ГЕРБ са трети, ужас, банкята глади раираният костюм,а на момчето му го шият в момента,че няма толкова плат. Има прогнози за 144 депутати на Радев.

    22:42 19.04.2026

  • 98 Зло под слънцето

    6 9 Отговор
    Че какво друго правителство с руски агент, който вече не е под прикритие. Заяви го брутално явно с Путин на трибуната и с руското знаме до българското. Сега "матряла" ще разбере как се живее под руски диктат, ако преди не го е разбрал! Честито народе, за автогола, който си вкара!

    Коментиран от #117

    22:42 19.04.2026

  • 99 Анджо

    2 2 Отговор
    Трагедия.

    22:45 19.04.2026

  • 100 Перо

    8 1 Отговор
    Еврейските медии вече се включиха в пропагандната дейност! Едно е сигурно, че няма да има поддръжка за ционистките режими!

    22:45 19.04.2026

  • 101 Стратега

    2 6 Отговор
    Нищо общо няма Радев с Русия!
    Въпроса е да спрат олигарсите и грабежа
    .

    22:47 19.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 някой си

    4 3 Отговор
    ей ся вече русофобите ще бъдат тъпк@ни не само от нас а и от закона🥳

    22:50 19.04.2026

  • 104 дапитам

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Нема проблем":

    А когато получиш повиквателна за фронта ще си много щастлив,нали?

    22:50 19.04.2026

  • 105 Ами

    6 2 Отговор
    Про-атлантическите проксита в България бяха ударени много лошо и завинаги. Българите няма повече да търпят евроатлантически слугинаж.

    22:53 19.04.2026

  • 106 Българският

    7 4 Отговор
    Народ иска да нормализира отношенията с Руската федерация. Съвсем логично е всичко, което се случва.

    22:55 19.04.2026

  • 107 Пешо

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "А ега!":

    Кой е слача е червен.... т.е. който не е с Урсула ЩЕ ГО ОБЯВЯТ ЗА прокремълски настроен... видяхме в румъния и унгария.

    22:55 19.04.2026

  • 108 Ще го

    6 4 Отговор
    Сваляме тоа каунь

    Коментиран от #125

    22:55 19.04.2026

  • 109 някой си

    5 4 Отговор

    До коментар #42 от "Обичат":

    хващай пътя и отивай някъде в евр0гейск@та к0чин@

    22:56 19.04.2026

  • 110 Свети Кибик-Юродив

    6 4 Отговор
    Андрей Райчев се оказа прав- за съжаление. Аз го оплюх, когато предвиждаше 120-160 места за Румбата, но старият тарикат явно е вътре в "кухнята" на олигархията. Вече е без значение, колко места ще вземе Прогресивна България. Сега много по-важно е след като БСП е извън борда, Възраждане също да изпадне от класацията и Румбата да остане да управлява сам. Сам да се пържи на управленският огън и да се провали сам.

    Коментиран от #123

    22:57 19.04.2026

  • 111 Аз съм

    7 5 Отговор
    Гледах Радев как със строг глас дава тон на Европа пред журналистка от Асошиейтед прес. Мисли си, че някой ще го брига в Европа за нещо. Най много да ни изритат отзад. Ние не сме в централна Европа, ще ни отсвирят веднага.

    Коментиран от #119

    22:58 19.04.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 ежко

    2 3 Отговор
    Прокремълско ли?Супер!Дайте да видим!

    23:00 19.04.2026

  • 114 някой си

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Първанов":

    или си с Русия или изчезваш от картата

    23:00 19.04.2026

  • 115 Офф

    4 4 Отговор
    Колкото повече гласове вземе сега, толкова по отвисоко ще падне след време.

    Коментиран от #122

    23:02 19.04.2026

  • 116 Манипулативно заглавие

    3 1 Отговор
    Що така, бе, Факти?!

    23:03 19.04.2026

  • 117 ежко

    3 3 Отговор

    До коментар #98 от "Зло под слънцето":

    Друго си е проукраинска партия,нали!Ама друг път!Гюро отече в канала!

    23:05 19.04.2026

  • 118 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "геца ли си":

    рака да те изяде

    23:07 19.04.2026

  • 119 някой си

    5 0 Отговор

    До коментар #111 от "Аз съм":

    трябва да се излиза от к0чин@та ес!

    23:16 19.04.2026

  • 120 България сменя един генерал с друг ген-л

    4 2 Отговор
    Твърдото пробългарско ядро е Възраждане. Това са в голямата си част хора наследници на българските опълченци. Те не са предатели на България. Голяма част са останали верни на Възраждане . Добре ще бъде тази партия да влезе в парламента. Дали Радев ще е проевропейски или проруски ще се види, Но би следвало да се очаква да води пробългарска политика .Ако това е така то Възраждане ще приветства това.

    23:17 19.04.2026

  • 121 някой си

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Спас":

    Слава на България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺
    всички русофоби ВЪН!!!

    23:22 19.04.2026

  • 122 Сънчо

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Офф":

    Айде, " лека " нощ.

    23:36 19.04.2026

  • 123 Мадуро

    3 0 Отговор

    До коментар #110 от "Свети Кибик-Юродив":

    Пикаеш ли газ?

    23:39 19.04.2026

  • 124 А50

    4 1 Отговор
    Приемете волята на народа. На който не му изнася да се изнася при Урсулалайнен

    23:39 19.04.2026

  • 125 Умирай трудно

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "Ще го":

    Та "вие" останахте един автобус хора. Успех.

    23:40 19.04.2026

  • 126 Диамантената ръка

    2 0 Отговор
    Най после преходът в България завърши, БКП спечели абсолютно мнозинство, Тодор Живков воскресе. Жалко само, че бозата от утре няма да е пак 3 евроцента.

    00:36 20.04.2026

  • 127 ха-ха

    1 0 Отговор
    Радев е проруски премиер ,защото иска българина да живее по-добре ,а не да е роб на ЕС. Стига с това лицемерие ,защото и Германия и др. стрсни от ЕС внасят газ от Русия ,но си мълчат. За тях може, а за България не и не само това? В ЕС за едни може , но за други не.

    04:14 20.04.2026