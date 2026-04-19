ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бившият президент Румен Радев, руски „троянски кон“, вероятно ще спечели българските парламентарни избори, съобщи Financial Times, позовавайки се на социолози.

„Познавайки подхода на Радев към Путин и Русия, съществува риск от формиране на прокремълско правителство в критичен момент – то би се превърнало в троянския кон на Путин в Европа“, каза евродепутатът Валери Хейер пред Financial Times. Изданието отбеляза, че социолозите сочат, че лявоцентристката политическа сила на бившия държавен глава ще получи около 30%. Радев е по-близък до Русия от всеки друг български министър-председател в близкото минало, пише вестникът.

Като президент той не критикува войната на Русия в Украйна, осъжда санкциите на ЕС и се противопоставя на присъединяването на страната си към еврозоната, отбелязва вестникът. „Ние сме единствената държава-членка на Европейския съюз, която е едновременно славянска и православна. „Можем да бъдем много важна връзка във възстановяването на отношенията с Русия“, цитира Financial Times думите на Радев в интервю. Междувременно местни анализатори се съмняват, че Румен Радев може да се превърне във втори Виктор Орбан, като той ще трябва да смекчи позицията си.

Анализатори, интервюирани от The Washington Post, смятат, че ако партията на Радев спечели, ще трябва да сформира коалиция с по-прозападна фракция. Вестникът, позовавайки се на анализатори, бивши дипломати и източник от европейското разузнаване, съобщи, че се опасяват от „ръката на Кремъл“ в популяризирането на кандидатурата на Радев чрез социалните медии. The Washington Post, позовавайки се на бивши високопоставени български държавни служители, пише, че Радев отдавна е ориентиран към Москва.

Източник от европейското разузнаване твърди, че кампанията на бившия български президент е получила подкрепа от бивши високопоставени български военни офицери, „с връзки с Русия“. Пресекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви пред The ​​Washington Post, че Кремъл не е чул от България „никакви прагматични изявления или думи за готовността си да решава проблеми чрез диалог“. Това беше неговият отговор на въпрос дали Москва се надява на партньорство с Радев и дали е готова да го подкрепи неговата кандидатура.

От 2020 г. насам България е в състояние на продължителна политическа криза, което води до поредица от предсрочни парламентарни избори и чести смени на правителството. От 2021 г. насам страната се управлява предимно от технически кабинети, сформирани на безпартийна основа, подчертава изданието.