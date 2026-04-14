Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Провалът на Орбан: гледайте Унгария, мислете за България
  Тема: Избори

14 Април, 2026 07:25 1 705 68

  • даниел смилов-
  • петер мадяр-
  • виктор орбан-
  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • ес-
  • унгария-
  • мага

Унгарските избори дойдоха точно навреме, за да осмислят българите изводите от тях

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Даниел Смилов:

Изборите в Унгария бяха следени от медиите по целия свят, защото те са индикатор за общи процеси в Запада. Разгромната загуба на "Фидес" след изричната и необичайна подкрепа на Тръмп и Ванс отекна трансатлантически. За ЕС и обединена Европа загубата на Орбан е безспорно добра новина: европейците ще си отдъхнат, че една "контра" на колективните действия се сгромоляса със сила, по-голяма от силата, с която се възкачи на власт в далечната 2010 година. Загубата на Орбан не е краят на консервативната вълна обаче, макар че по думите на Чърчил може да се окаже началото на този край. Основанията за това са следните:

Глобалната МАГА - рецепта за електорална загуба

В настоящата ситуация политическото идентифициране с Тръмповата МАГА се оказва губещо. В САЩ рейтингът на Тръмп е рекордно нисък и изгледите за изборите за Конгрес са печални за републиканците. Приятелите на Тръмп също по-скоро губят гласове от близостта с него. Фараж във Великобритания е без инерция - растат гласовете за зелени и либерални формации, които заедно с лейбъристите имат мнозинството от гласовете. Мелони директно се дистанцира от Тръмп в последните му глобални авантюри. За "Алтернатива за Германия" няма какво и да се говори: самата подкрепа за нея от Тръмп си е недоразумение. Дори в български контекст "приятелите" на Орбан - Радев и Борисов - са доста мълчаливи за "Виктор" и тайно се надяват Ванс да не ги подкрепи с някое съобщение (слава Богу, вицепрезидентът на САЩ е зает с важни световни теми и не планира визита у нас).

Тръмпизмът - по-скоро глобално разочарование

Основната причина за загубата на Орбан не е толкова самият Орбан, а натрупаното озадачение от глобалните политики на МАГА. За една година в Белия дом Тръмп подкрепи почти еднозначно Русия във войната срещу Украйна; въведе, отмени и пак въведе мита и тарифи най-вече за съюзниците си; поиска Канада и Гренландия и започна война с Иран, от която не се вижда изход. Световната икономика е в постоянен стрес и пазарите са като влакче на ужасите: от краен страх до върхово удовлетворение. Някои правят много пари в суматохата, повечето обаче треперят за бъдещето, докато наблюдават покачващите се цени на стоките.

Най-важното е, че глобалната МАГА не може да реализира някаква нова идея за Запада като общност. Да, когато всички споделят общи ценности, е нормално САЩ да са водач на свободния свят, като най-голямата свободна демокрация. Но ако основните ценности са "Америка първа", "Германия втора", "Великобритания трета" и т.н., става ясно, че в тази глобална неоимпериалистическа олимпиада изходът няма да е мирен. В един момент някой някъде ще се сбие, ще започне да се въоръжава, ще поиска той и приятелите му да са първи или поне трети (за медал). Куриозното е, че дори държави като Иран сега оспорват върховенството и водачеството на Америка и искат да изгонят базите ѝ от Близкия изток, както искат и репарации, Ормузката митница и какво ли още не.

Орбаномиката - числата на провала

За цялото управление на Орбан Унгария всъщност изостана драматично от конкурентите си Чехия и Полша, което даде възможност на нас, заедно с Румъния, да я понастигнем. За 2025 г. номиналния БВП на глава от населението на част от източноевропейските държави е следният: Унгария - USD 25 128; България - USD 20 400; Румъния - USD 22 436; Полша - USD 28 400; Чехия - USD 35 161; Сърбия - USD 15 322.

Тези данни ясно показват, че ЕС дава огромно икономическо предимство (сравнението със Сърбия е показателно) и че тези държави в ЕС, които действат като Троянски кон на Русия или флиртуват с Китай, по-скоро изостават от останалите. "Евтините" петрол и газ от Русия не помогнаха на Унгария да стане конкурентноспособна. Дори в един момент ние бяхме изпреварили унгарците по покупателна способност, което исторически май никога не се е случвало.

Обединена Европа - единственото решение

На фона на различните военни и икономически кризи става все по-ясно, че обединена Европа е единственото спасение за европейските държави в един нов, нео-империалистки свят. ЕС ще е сърцето на това обединение, но за да е то ефективно, към него би трябвало да се присъединят и Великобритания, а защо не и Канада, Турция и Украйна под някаква форма. До края на годината е вероятно Обединеното кралство да се върне в митническия съюз на ЕС, а дори може би и в общия пазар. Ако стане второто, Брекзит ще бъде на практика ревизиран съществено. Украйна и Турция са очевидни военни партньори на ЕС и трябва да се търсят гъвкави форми за тяхното по-тясно асоцииране. Обединена Европа има потенциала да бъде глобален играч, дори лидер. Разединена Европа е път към упадък.

Орбан всъщност стана символ на втората стратегия и това допринесе за неговата загуба.

Миграцията - от решаващ въпрос до второстепенна тема

Възходът на Орбан и Тръмп беше свързан с истерия - реална и продуцирана - срещу мигрантите и чужденците. Първо, оказа се, че миграцията може да бъде ограничена и без много шум: разумни политики в тази сфера не са невъзможни и много държави ги предприемат, без да си произвеждат собствен Орбан. Второ, някои от най-шумните антиимигрантски партии и политици се провалят в ограничаването на имиграцията. Във Великобритания например имиграцията нарасна след Брекзит: просто източноевропейците бяха смесени от други националности. Трето, смъртоносните атаки на ICE (имигрантските служби на САЩ) срещу хора по улиците на Минеаполис и други американски градове отвратиха нормалните хора от антиимигрантските изстъпления.

Най-важното е друго обаче. И МАГА, и Орбан демонстрираха, че заради едната "борба" с имиграцията обществата им трябва да платят много висока цена: икономическа нестабилност и упадък, външнополитическа изолация, войни, загуба или отчуждение на съюзници и приятели, липса на ценностно единен Запад, крах на международния правов ред. А това са всъщност основните, първостепенни политически ценности.

Корупцията - норма, на която трябва да се сложи край

Орбан превърна държавата в организирана форма на корупционно предприятие. У нас също се борим със завладяването на държавата чрез задкулисни, неформални действия. В Унгария това се случи открито и по устав. С приемането на Орбановата конституция от 2011 г., "Фидес" получи право директно да назначава свои партизани в съда и независимите институции. Всички те, плюс медиите в голямата им част, бяха овладяни от Орбан. И сега на Мадяр ще му е трудно да промени целия този апарат, освен и ако той не приеме нова конституция. Резултатът от изборите му позволява това.

Отношението към корупцията в Западния свят претърпя промени и след избора на Тръмп (особено втория път). Самата дефиниция на понятието стана проблематична, когато президентът на най-мощната държава има собствена криптовалута, в която "инвестират" милиарди хора от цял свят. Рушвет ли е това или инвестиция не винаги е лесно да се каже без достатъчно информация. Важното е, че много общества, включително унгарското, се оказаха неспособни да се примирят с корупцията, превърната в норма.

Русия - пръв приятел на Унгария. Украйна - враг.

Опитът на Орбан да представи Русия като пръв и по-близък приятел на Унгария от европейските държави се провали с гръм и трясък. Всеки, който знае малко унгарска история, едва ли ще се изненада и затова е неясно защо Орбан - начетен и интелигентен човек - се зае с това обречено начинание. Умните хора се оплитат в собствените си мисловни вериги и в един момент сами започват да си вярват на миражите. Този Орбанов мираж доведе до сегашната ситуация, в която младежи ходят из Будапеща и скандират "Руснаците вън!".

Същото важи и за Украйна: опитът тази страна, която се бори срещу агресор за оцеляването си, да се представи за враг е нелеп. Нещо повече: Украйна споделя ценностите на ЕС и Запада като цяло и има място в него. Това тепърва предстои да се решава, но е факт, че военният опит на държавата и иновативността на технологиите ѝ ще са безспорен плюс за единна Европа.

Уроците за България

Унгарските избори дойдоха точно навреме, за да осмислят българите изводите от тях. А те са следните:

- Концентрацията на власт в една личност е вредна и завършва като Орбановата история: с крах на страната;

- Обединена Европа е от изключителен интерес за всички европейски държави и особено за тези от среден мащаб като България. Без силна, обединена Европа те стават лесна плячка на нео-имперски сили или най-много могат да се надяват да станат домашен любимец на Велика сила. Но дори пряката подкрепа от Великата сила не донесе победа на Орбан;

- Политиката на блокиране на ЕС с цел "стопляне" на отношенията с Русия не носи нито икономическа изгода, нито политически дивидент. Руските енергоносители не бива да се търгуват срещу блокиране на санкции срещу Русия или други колективни европейски мерки;

- Украйна не е враг, а страна, която е важна са сигурността на Европа. Подкрепата за нея е инвестиция, освен че е морално изискуема;

- Тези, които гръмко се самонаричат "патриоти", обикновено не са такива или носят беля за държавата си. Истинският патриотизъм е солидарен, включващ, създаващ общност. Той не дели обществото на "чуждестранни агенти" и малцинства, които не му принадлежат, а задава реалистични и благородни общи цели;

- Не бива да се жертва борбата с корупцията заради геополитическата ориентация или обратното. "Тиса" - партията на Мадяр - е едновременно и антикорупционна, и проевропейска;

- Гражданите трябва да са много активни, ако искат добър резултат. Със стоене вкъщи обикновено статуквото се възпроизвежда. А в България сме стигнали до ситуация, в която статуквото е неудържимо и разчита на откровено незаконни прокурори и магистрати, за да оцелее;

- Активността е най-важна на изборите, но е важна и на площадите. Политическата енергия, която се генерира чрез протест и демонстрация, е безценна. Българските орбановци можете да ги разпознаете по това, че протестите са срещу тях или без тях;

- В крайна сметка трябва да се гласува за ценности. Ако личността се харесва, но не се знае зад какво точно стои тя, това е рецепта за бъдещи проблеми.

Накратко, ако българите са сериозни за бъдещето си, те би трябвало да гласуват за партии, които ще съхранят и подобрят международния правов ред и ще допринесат за утвърждаването на обединена Европа като отговорен и силен глобален играч. Това е нашата единствена възможност като държава и нация да излезем с достойнство и успех от настоящите и предстоящите кризи. Орбановата политика беше политика на опортюнизъм - "хитрата" малка държава да е "добре" с всички и да взема каквото може от тях. Този опортюнизъм се провали и е всъщност рецептата за катастрофа, която Източна Европа е следвала преди всички големи световни конфликти. Дано сега урокът "Орбан" да бъде разбран правилно и навреме.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц,тц

    35 22 Отговор
    Точно така ще стане и тук! След Орбан,време е и Гюров да си заминава! И никога повече лъжлива ПРОМЯНА!

    07:27 14.04.2026

  • 2 ВАЖНОТО Е

    42 15 Отговор
    Да се дават пари на Зеленски. Колкото открадне по две.

    Коментиран от #13

    07:28 14.04.2026

  • 3 У бре

    41 14 Отговор
    На този ден потъна Титаник. След потъването на Орбан,иде време и за ПП( Потъналата Промяна), за която Смилов рони сълзи отсега..

    07:31 14.04.2026

  • 4 Исторически факти

    35 11 Отговор
    Даниел Смилов, от клуба на Лозанките... Всичките членове на този клуб имат специални умствени потребности. Лечение няма на заболяването. Спасението е при френския анатом Гилотен.

    07:31 14.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Затова

    9 9 Отговор
    за "Алтернатива за България" с 8 на 19 !!!!

    Коментиран от #20

    07:33 14.04.2026

  • 7 Циник

    24 5 Отговор
    "За 2025 г. номиналния БВП на глава от населението на част от източноевропейските държави е следният: Унгария - USD 25 128; България - USD 20 400". Е какво излиза, пак са били много по-добре от нас даже и при Орбан.

    07:34 14.04.2026

  • 8 1001

    19 17 Отговор
    Орбан е крадлив политик като нашите. Народа го наказа! Унгарците гласуваха срещу кражбата това е истината!

    07:34 14.04.2026

  • 9 СМИтИЯ СМИЛуф

    15 5 Отговор
    КАК МИ "ЛИПСВАШЕ" НАПЪТСТВИЕТО НА СМИтИЯ СОРОСОф МИ ШОК...........!

    07:35 14.04.2026

  • 10 Радев + Борисов

    11 9 Отговор
    + Пеевски

    Светата тройца на Корупцията и Мафията.

    Нашата Мафия и хитра и многолика. Върти суче и смазва опозицията. Тя е феникс - възражда се от жарта и пак хваща властта.

    Яйцето с иглата, коята трябва да счупиш, за да я победиш, е в сандъче, а сандъчето в бункера в Кремъл в Москва.

    07:37 14.04.2026

  • 11 Мишел

    20 8 Отговор
    Изборите в Унгария бяха спечелени от унгареца Сорос.

    07:37 14.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ако Путин

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "ВАЖНОТО Е":

    спре войната, никой няма да се занимава със Зеленски.

    07:38 14.04.2026

  • 14 Морския

    10 20 Отговор
    Голям рев на копейките че Украйна ще получи пари за да си купи оръжив за защита от огресора.

    Коментиран от #21, #23

    07:39 14.04.2026

  • 15 ХиХи

    6 6 Отговор
    Пешо рече никаква зелена сделка никакви лгбт и подкрепям Орбан, никакъв заем за Зелю. Язе ще направя същото и ще пусна ина бюлетина срещу кикитата у Неделя

    07:40 14.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Победа

    8 6 Отговор
    на всички проевропейски демократични ценности!

    07:41 14.04.2026

  • 18 Осман Кючук Фейзула

    14 9 Отговор
    Представям си в каква мизерия са живели горките унгарци , за да гласуват така масово против националистите и ксенофоби на русофила Орбан ! Макар и бавно , унгарците осъзнаха , че няма нищо по-прекрасно от либералните ценности ! Безрезервна помощ за Украйна , приемането на неограничен брой мигранти , вкарване във властта на максимален брой хора от Гей -общноста са най-важните приоритети пред пред уннгарското общество , за да измие лицето си от срама за

    Коментиран от #24, #59

    07:41 14.04.2026

  • 19 Идем

    0 2 Отговор
    Много сме! Можем! Ще успеем!

    07:41 14.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Епа

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Морския":

    Давай от твоя джоб тогава, в Иран кой е агресора и що не извадим от бюджета и за там а? Двоен стандарт, всички срещу ПОДБ , да немат и 30 депутата

    07:41 14.04.2026

  • 22 Майстора

    10 3 Отговор
    А дали няма да видим нов Орбан?Първите изяви на новоизбрания Мадяр потвърждават ,че Унгария няма да участва в плащането на 90 милиарда евро на Украйна и няма да толерира бързо приемане на същата в ЕС.

    Коментиран от #26, #27

    07:42 14.04.2026

  • 23 Но по този

    9 15 Отговор

    До коментар #14 от "Морския":

    начин Украйна защитава и нас, българите.

    07:42 14.04.2026

  • 24 Ха х3

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "Осман Кючук Фейзула":

    Няма няма Орбан само 400 000 турци, филипинци и пакистанци е вкарал, ама ограничено.

    07:42 14.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Това е

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Майстора":

    фалшива новина на Факти. Днес, пи БНР съобщиха , че ще участва.

    07:44 14.04.2026

  • 27 Ха ха

    4 8 Отговор

    До коментар #22 от "Майстора":

    Надяй се.

    Ама само заради това ли харесвахте Орбан, щото бил против Украйна?

    07:44 14.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Всъщност

    13 3 Отговор
    Гледам Унгария , и си спомням Румъния , където русофобите от задкулисието също фалшифицираха изборите . А България - редовно избори - менте от 35 години .

    07:48 14.04.2026

  • 31 Румен Боташ

    4 6 Отговор
    Аз ша заместя Орбан.

    07:48 14.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пълна шизофрения

    9 6 Отговор
    Аз пък гледам цените в България как се удвоиха преди и след еврото и гласувам според това което виждам т.е. против вредителите ППДБ, ГЕРБ, и ДПС. За хората които не знаят: ако гласувате за малка партия която не влезе в парламента, гласът ви не се брои при разпределянето на парламента, все едно не сте гласували. Така че умната!

    07:52 14.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Някой

    5 5 Отговор
    Отворих статията само да потвърдя, че е на чуждата агентура Доче Пропаганда, която трябва да бъде забранена в България и по света.
    Ние не знаем какво става в Унгария. А само виждаме външната им политика, която не е на кукла на конци като нашата, на одобрените от посолството.

    07:58 14.04.2026

  • 41 Защото

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българите":

    българите сме по-големи от циганите !

    07:59 14.04.2026

  • 42 Баба

    5 2 Отговор
    Не се заблуждавайте! И Мадяр е от котилото на Орбан . Това беше брилянтен тактически и ктратегически ход.

    08:00 14.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Христо

    5 5 Отговор
    Не се напъвай, Смилов. Петрохан и Гюро Манекенка ви закопаха, колкото и да сте нагли и напористи няма да има голям ефект.

    08:01 14.04.2026

  • 46 малко истински факти

    3 4 Отговор
    Либерастичноувреденотоавторче пак не знае на коя череша се намира .

    08:01 14.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 кой мy дpeмe

    2 3 Отговор
    Maйнaтa на Унгария и България

    08:03 14.04.2026

  • 53 Фен

    4 4 Отговор
    Мило Дани, изводът е, че либеррасстиятс си заминава. Свиквай! Дори този, който сменя сега Орбан, ще продължи основните му политики - О по отношение на Украйна, и на Русия, и т.н. Соросоидите вече можете да вземате гласове на избори само след тежки манипулации върху объркани Тиктокъри.

    08:04 14.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Аз съм

    4 5 Отговор
    Само Румен Рублов и Костя Копейката могат да намалят цените на петрола на световните борси.

    08:05 14.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Браво на Смилов!

    3 5 Отговор
    Абсолютно вярно и логично! Гласувайте с разум и без емоции за силна Бэлгария в обединена Европа!

    08:12 14.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ВВП

    4 2 Отговор
    Унгария и България не могат да се сравняват .В Унгария са всички азиатски фабрики .Киа,Хюндай,Чери,Бид,омода ,Хавал.Нокиа..И много други.Мадяра е от котилото на Орбан.Хитър евреин..

    08:20 14.04.2026

  • 63 ВВП

    3 3 Отговор
    Мадяра ,първо ще иде в Киев ,после в Брюксел да го науууят яко..И после ще му бият шута .народът на Унгария .

    08:22 14.04.2026

  • 64 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 3 Отговор
    НАШИЯ ЧОРАП Е ...................... ПО "ZAXЛУПЕН" И ОТ ШКЕМБЕТО ОРБАН ...................... КАТО "РЕZИДЕНТ" НА КГБ , ТОЙ ЩЕ РАZPУШИ БЪЛГАРИЯ ..................... ФАКТ !

    08:22 14.04.2026

  • 65 ВВП

    2 3 Отговор
    На Фон Дер Лайен и трябват бойци за Донбас..Да има хаос и санкции...Окропитеците нещо дават задна .Опитват се да бутнат Румънците ,и Унгарците ..За България ,знаят че е без смисъл...

    08:24 14.04.2026

  • 66 ВВП

    3 1 Отговор
    Все пак Орбан ,е велик държавник Нещо като Путин ,Делано ,Мао,Сталин ,Брежнев ..Просто омръзна на Маджарите .

    08:26 14.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 венсеремос

    1 0 Отговор
    Предателюят ,който унгарците избраха, ще се срещне първо с Путин на килимчето.Ще удари чело преад Путин и Кремъл и ще моли за газ петрол нефт.Иначе глад, мизерия и студ!!!

    08:30 14.04.2026