Майк Уолц: Всички опции са на масата при липса на споразумение до сряда

19 Април, 2026 18:06, обновена 19 Април, 2026 18:11 1 636 16

Постоянният представител на САЩ в ООН коментира преговорите между Вашингтон и Техеран

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц допусна, че САЩ могат да удължат прекратяването на огъня с Иран, дори ако Техеран и Вашингтон не успеят да се споразумеят за условията на мирно споразумение до сряда.

„Абсолютно всички опции са на масата“, каза той в интервю за NBC News, когато беше попитан дали президентът на САЩ Доналд Тръмп ще удължи прекратяването на огъня с Ислямската република, ако не бъде постигната сделка до сряда.

Уолц обаче подчерта, че окончателното решение по този въпрос е на американския лидер.

„Президентът ясно заяви, че е готов да ескалира, за да постигне деескалация“, добави постоянният представител на САЩ.

Според Уолц, нов кръг от преговори между САЩ и Иран ще започне в рамките на 24 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ъххх

    14 3 Отговор
    На кравар вяра да нямаш.

    Коментиран от #16

    18:21 19.04.2026

  • 3 Горски

    15 2 Отговор
    САЩ се провали в начинанието си да победи Иран военно. Преговорите имат една задача - да изкарат поражението на САЩ като победа, за да позволят на Тръмп да излезе от тази катастрофа. Как хем да кажат истината (САЩ се провали), хем да излъжат (САЩ проведе успешни преговори с Иран)? Това е много трудна задача. Има нещо, което не е съвсем ясно? Твърди се, че 1/5 от световните доставки на петрол преминават през този проток. Простата аритметика показва, че ако тази 1/5 напълно отпадне от световния транзит, пак ще останат 4/5, или петрол трябва да има?! Може да е в по-малко количество, да стане по-скъп, но да го има в световен план. А у нас в Европа, вероятно и в други части на планетата, се говори за край, за липса на гориво за самолети,за тотален петролен апокалипсис? Изглежда има нещо друго което не се казва, или движението и снабдяването с петрол, не се обяснява с математическите закони? От всички страни с ЯО, най лицемерни са САЩ и Израел. Никой друг не пречи на тези които желаят, да развият ЯО. Няма как правото да бъде само за двама, защото тези двама го искат, за да контролират целият свят.Освен да краде петрол, иска да краде и уран. Спомням си, че Баце Борисов би път до Техеран да продаде атомния реактор от Белене но явно е искал много пари и се върна с празни джобове от пътешествието. Преговори и договори с англосаксии хеле пък и евреи зад гърба си печатащи им доларите ,не струват нито мастилото нито хартията на която е написан.

    18:26 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 авантгард

    14 1 Отговор
    Ей, ама верно ли абсолютно всички опции били на масата?
    Например, да се самогръмнете по два пъти може ли?
    Тази опция според твърдението също е на масата.
    А дано изберат нея.

    18:35 19.04.2026

  • 6 Какви тъпи остроъгълници управляват

    12 1 Отговор
    Европейският съюз.
    В момента са блокирани за доставки на петрол и газ и от съединените щати лично от Тръмп защото вече не може да ни понася и от Русия.
    Лично аз мисля че нещата бяха договорени още на срещата във военновъздушната база на съединените щати където Путин беше посрещнат на червен килим.
    А нашите управници в белия дом на сгъваеми столчета в задния коридор на овалния кабинет и на миндерче то пред зинпин в Китай.
    Интелигентно казано и единият и другият от големите включително и третият не ни понасят защото предпочитат момичета пред момчета.
    Някой замисля ли се с тази икономика която ни остана и умните зелени сделки и липсата на инвестиции в Европейския съюз поради високите цени на горивата Как се движим само надолу

    18:39 19.04.2026

  • 7 Шираз

    12 1 Отговор
    Китайските ракети ще видят сметката на самолетоносачите,че и онези с черните шапки и мазните коси.

    18:43 19.04.2026

  • 8 КВИ ОПЦИИ БЕ ЛЬОЛЬО

    14 1 Отговор
    СЪБИРАТЕ СИ ТЕНЕКИИТЕ И ЧУКАЛАТА И БЕГОМ С 200 ОБРАТНО В КРАВАРИЯ.

    18:57 19.04.2026

  • 9 Да паднеж в нокдаун

    10 1 Отговор
    и да говориш за опции е невменяема стъпка.Слагайте си каските и марш.

    18:59 19.04.2026

  • 10 Неразбрал

    5 1 Отговор
    Абе някой да ми обясни защо краварите се ъскат назад ???? Ако няма това , ако няма онова ще продължим примирието ....защото СИ каза своето мнение по въпроса ЛИ ???????

    19:08 19.04.2026

  • 11 Ехааааааа

    4 2 Отговор
    Сега евреите къде ше се изселват , да не би тръмп да им търси място във Гренландия ....?????

    19:11 19.04.2026

  • 12 ужас

    4 2 Отговор
    Убирайте си партакешите и се измитайте, това ви е опцията.

    19:18 19.04.2026

  • 13 Жан Бойко

    1 0 Отговор
    Капитулация на Америка ! 5 трилиона репарации за Иран ,Ливан и Палестина.
    Съкращаване на водния бюджет , армията и отказ за намеса в управлението на суверени държави!

    19:31 19.04.2026

  • 14 Иван

    0 0 Отговор
    Иран не може да сложи всичко на масата, защото няма ядрено оръжие. Но това не означава, че хазарския нацистки ешкиназки Израел не може да бъде унищожен.

    19:55 19.04.2026

  • 15 Тъпите кравари не разбраха ли,че персите

    2 0 Отговор
    няма да им пуснат гювеч!?

    20:20 19.04.2026

  • 16 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъххх":

    Ми той Галибаф пред всички медии в прав текст и директно в очите на инфантилния идиот тръмп заяви, че Иран им няма вяра на пiHд0cиTe и за 5 стотинки... ъъъ, така де, 2,5 евроцента.

    21:03 19.04.2026