Майк Уолц: Всички опции са на масата при липса на споразумение до сряда

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц допусна, че САЩ могат да удължат прекратяването на огъня с Иран, дори ако Техеран и Вашингтон не успеят да се споразумеят за условията на мирно споразумение до сряда.

„Абсолютно всички опции са на масата“, каза той в интервю за NBC News, когато беше попитан дали президентът на САЩ Доналд Тръмп ще удължи прекратяването на огъня с Ислямската република, ако не бъде постигната сделка до сряда.

Уолц обаче подчерта, че окончателното решение по този въпрос е на американския лидер.

„Президентът ясно заяви, че е готов да ескалира, за да постигне деескалация“, добави постоянният представител на САЩ.

Според Уолц, нов кръг от преговори между САЩ и Иран ще започне в рамките на 24 часа.