Орбан: Унгария няма да одобри заем от ЕС за Украйна, докато не тръгнат отново доставките по тръбопровода „Дружба“

Будапеща е получи информация от ЕС, че Украйна е готова да възобнови доставките на петрол от Русия през тръбопровода „Дружба“ на 20 април, при условие че Унгария оттегли ветото си върху заема от 90 милиарда евро.
Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан и потвърди, че Украйна първо трябва да започне да транзитира суров петрол и едва тогава забраната за отпускане на заем ще бъде отменена.
„Получихме съобщение от Украйна чрез Брюксел, че са готови да възобновят доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ още в понеделник, при условие че Унгария деблокира заема от ЕС от 90 милиарда евро. Позицията на Унгария не се е променила: ако няма петрол, няма да има и пари. След като доставките на петрол бъдат възстановени, ние вече няма да блокираме одобрението на заема. Изплащането на заема не налага финансова тежест или задължение на Унгария“, пише Орбан в X.
На срещата на върха на ЕС през декември 2025 г. Орбан не се противопостави на плановете за предоставяне на заем от 90 милиарда евро на Украйна, но предупреди, че Унгария няма да участва в тази инициатива. Чехия и Словакия заеха подобна позиция. По-късно обаче, когато Киев блокира доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, Будапеща отвърна на удара, като отказа да одобри окончателните процедури за заема от ЕС. Премиерът заяви, че Украйна няма да получи средствата, докато не деблокира тръбопровода „Дружба“.
На 12 април Орбан и неговата партия Фидес - Унгарски граждански съюз загубиха парламентарните избори в Унгария и се очаква да преминат в опозиция. В началото на май той ще бъде заменен начело на правителството от Петер Мадяр, лидер на партия Тиса. На първата си пресконференция след спечелването на изборите той заяви, че не вижда причина да променя решението относно заема за Украйна, взето на срещата на върха на ЕС през декември 2025 г.
4 авантгард
Защо след това ще одобрявате парите на европейските данъкоплатци да бъдат харизани безвъзвратно на пропаднал режим??
Коментиран от #13, #52
18:31 19.04.2026
6 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
Коментиран от #8, #31
18:35 19.04.2026
До коментар #6 от "Унгарците":„Държавник е този, който мисли за бъдещите поколения. Политик е този, който мисли за предстоящите избори.“ (Ейбрахам Линкълн)
18:35 19.04.2026
До коментар #4 от "авантгард":Единствения пропаднал режим е путинския
Коментиран от #44, #53
18:40 19.04.2026
14 Хи хи хи
До коментар #1 от "Миленчо пак се е напил":Шефа решава !!!
партията "ТИСА"
е само дъщерно предприятие на
"ФИДЕС"
с назначен от Виктор Орбан
временно изпълняващ длъжността
"изпълнителен директор",
Петер Мадяр
.......
Язък за паричките дет ги хвърлиха урсулите
18:41 19.04.2026
17 Ами ти не разбра ли
До коментар #15 от "Само да попитам":как врътнаха Урсула. Размениха си местата с Маджара. Както Путин и Медведката. Голям номер скроиха на западналите:))
Коментиран от #37
18:47 19.04.2026
20 Хи хи хи
До коментар #10 от "Тоя":"Лейдис" фърст....
урсусУла е многоооо по-напред на опашката,
ес прокуратурата и е дала талонче с номер 001.......
18:52 19.04.2026
22 Мдаа
До коментар #5 от "Мда":затова ли 80% от унгарците го наритаха
Коментиран от #32
18:56 19.04.2026
23 А бе кух
До коментар #7 от "Горски":По леко с евроатлантиците. По лесно е вас да неутрализираме ,да не мрънкате.......не че от вас нещо зависи де.........
Коментиран от #26
18:56 19.04.2026
26 Горски
До коментар #23 от "А бе кух":А бе кух, евро атлантиците сте вие и ще побъркаме!
19:04 19.04.2026
28 Русофилското управление на
До коментар #21 от "ЕвроАтлантически гьон":Орбан така я оправи, че Унгария е с най-високата инфлация в ЕС, най-високата корупция, А горивата в Унгария са по-скъпи от тези в България :) Няма как русофил да управлява адекватно в 21 век, просто тези времена отдавна са минало, което не може да бъде върнато. Светът е устроен така, че върви напред, а не назад.
19:08 19.04.2026
До коментар #6 от "Унгарците":АМА НА КУКОВ ДЕН! Подобни неща не случват с мъдрост!
19:11 19.04.2026
32 Мда
До коментар #22 от "Мдаа":умрял бил Орбан… Ти му гледай акъла! Дай Боже, всекиму такава политическа смърт. ФИДЕС взе 40% и продължава да е най-силната партия в Европа. Зад Виктор застанаха 2,3 милиона унгарци.
Коментиран от #39, #46
19:11 19.04.2026
33 ганю
До коментар #27 от "Порошенко":и след 20 мин Кремъл ще го взриви
със орешка без грешка
Коментиран от #36
19:11 19.04.2026
35 Дърт прудльооо изкукал
До коментар #7 от "Горски":България не дава,А ПРОДАВА ОРЪЖИЕ!! БЪЛГАРИЯ Е ЧЛЕН НА ЕС И НАТО!! Няма никакво намерение да е Задунайска губерния отново!
Коментиран от #42, #54
19:15 19.04.2026
38 Нее бе
До коментар #10 от "Тоя":Това е залъгалка за копейките.Да има за какво да подскачат като шаранчета за гола кука.
19:22 19.04.2026
42 Така е!
До коментар #35 от "Дърт прудльооо изкукал":Действително си изкукал. Прочети документа и пий една ракия! Не знаеш къде да го намериш? А дрънкаш?
Коментиран от #45
19:26 19.04.2026
44 Казанлъшкия
Коментиран от #47, #48, #50
19:27 19.04.2026
46 Нещо сте объркан
До коментар #32 от "Мда":80% гласуваха за Тиса, как Орбан има 40% ?
19:30 19.04.2026
47 Сельооо красниий
До коментар #44 от "Казанлъшкия":РУСИЯ НИКОГА НЯМА ДА ПОБЕДИ УКРАЙНА!! Помни или записвай!!
19:31 19.04.2026
48 Ихууууу ганьовото
До коментар #44 от "Казанлъшкия":Много са ти орермашки сметките!! А и на кого му пука какво ще признаеш и какво не??
19:34 19.04.2026
50 Това, което описвате
До коментар #44 от "Казанлъшкия":е равносилно на загуба за Русия. Не само загуба, но и нещо повече - унижение за руската армия. И това го казват руснаците от народа и руските политици.
19:41 19.04.2026
52 Разбира се
До коментар #4 от "авантгард":че е принципна, защитава интересите на Унгария без да налага на останалите държави в ЕС какво да правят. Ако Франция и България искат да плащат Унгария не се меси, от това по принципно здраве му кажи.
19:45 19.04.2026
54 Горски
До коментар #35 от "Дърт прудльооо изкукал":Още не си отрезнял от снощи.
21:40 19.04.2026
