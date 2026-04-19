Орбан: Унгария няма да одобри заем от ЕС за Украйна, докато не тръгнат отново доставките по тръбопровода „Дружба“

Будапеща е получи информация от ЕС, че Украйна е готова да възобнови доставките на петрол от Русия през тръбопровода „Дружба“ на 20 април, при условие че Унгария оттегли ветото си върху заема от 90 милиарда евро.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан и потвърди, че Украйна първо трябва да започне да транзитира суров петрол и едва тогава забраната за отпускане на заем ще бъде отменена.

„Получихме съобщение от Украйна чрез Брюксел, че са готови да възобновят доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ още в понеделник, при условие че Унгария деблокира заема от ЕС от 90 милиарда евро. Позицията на Унгария не се е променила: ако няма петрол, няма да има и пари. След като доставките на петрол бъдат възстановени, ние вече няма да блокираме одобрението на заема. Изплащането на заема не налага финансова тежест или задължение на Унгария“, пише Орбан в X.

На срещата на върха на ЕС през декември 2025 г. Орбан не се противопостави на плановете за предоставяне на заем от 90 милиарда евро на Украйна, но предупреди, че Унгария няма да участва в тази инициатива. Чехия и Словакия заеха подобна позиция. По-късно обаче, когато Киев блокира доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, Будапеща отвърна на удара, като отказа да одобри окончателните процедури за заема от ЕС. Премиерът заяви, че Украйна няма да получи средствата, докато не деблокира тръбопровода „Дружба“.

На 12 април Орбан и неговата партия Фидес - Унгарски граждански съюз загубиха парламентарните избори в Унгария и се очаква да преминат в опозиция. В началото на май той ще бъде заменен начело на правителството от Петер Мадяр, лидер на партия Тиса. На първата си пресконференция след спечелването на изборите той заяви, че не вижда причина да променя решението относно заема за Украйна, взето на срещата на върха на ЕС през декември 2025 г.