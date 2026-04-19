САЩ използват надводни и подводни дронове за разминиране в Ормузкия проток

САЩ използват безпилотни надводни и подводни апарати за разминиране в Ормузкия проток, пише The Wall Street Journal.
Според вестника, американските военни използват както кораби, така и дронове за разминиране. Изданието отбелязва, че надводните и подводните дронове се превръщат във все по-важна част от възможностите на американските военни за разминиране, замествайки традиционните миночистачи.
Вестникът подчертава, че възможностите на американските военни за търсене и разминиране са намалели през последните години, въпреки че САЩ разполагат с различни възможности за разминиране.
Американските военни използват надводни дронове, произведени от RTX и оборудвани със сонар AQS-20.
Освен това, американските сили използват подводни дронове MK18 Mod 2 Kingfish и Knifefish, за да сканират морското дъно за мини.
1 654
Коментиран от #10, #15
20:19 19.04.2026
2 Ххахахах
20:19 19.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 осраински
Коментиран от #18
20:25 19.04.2026
6 осраински
Коментиран от #8
20:25 19.04.2026
7 осраински
20:28 19.04.2026
8 Погледни картата.
До коментар #6 от "осраински":Иранците минират широката част между острова и Оман, а пускат кораби в тяхната чат между острова и Иран.
Коментиран от #11
20:30 19.04.2026
9 Kакво "разминиране" бе?
За какво им е на иранците да си минират протока, след като и така си го държат под контрол?
20:34 19.04.2026
10 А и избиването на повечето от тия 1200
До коментар #1 от "654":невинни израелци е извършено от същите тия "специални човеци".
20:39 19.04.2026
11 Какво да и гледам на картата, бе?
До коментар #8 от "Погледни картата.":Просто иранците са наредили на танкерите да минават от тяхната страна на пролива за по-лесен контрол. Никакви мини не са поставяли от другата страна а и нямат нужда от това.
20:45 19.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дзак
Коментиран от #14
21:08 19.04.2026
14 Анонимен
До коментар #13 от "Дзак":Провокации да има!
21:09 19.04.2026
15 Факт
До коментар #1 от "654":Не ти ли плащат да си тук, бе!
21:11 19.04.2026
16 Шопо
21:25 19.04.2026
17 Меленеее, стига с
22:54 19.04.2026
18 Нали знаеш как се измъква
До коментар #5 от "осраински":метан от гащи. Същото е и с есесовец Шмерц. Иран пускаш танкери до вчера по точно определен маршрут за да се избегнат мините. Какво повече доказателство от това че е миниран. Това, че швабите нямат сили и възможност за това.
22:58 19.04.2026