САЩ използват надводни и подводни дронове за разминиране в Ормузкия проток

САЩ използват безпилотни надводни и подводни апарати за разминиране в Ормузкия проток, пише The ​​Wall Street Journal.

Според вестника, американските военни използват както кораби, така и дронове за разминиране. Изданието отбелязва, че надводните и подводните дронове се превръщат във все по-важна част от възможностите на американските военни за разминиране, замествайки традиционните миночистачи.

Вестникът подчертава, че възможностите на американските военни за търсене и разминиране са намалели през последните години, въпреки че САЩ разполагат с различни възможности за разминиране.

Американските военни използват надводни дронове, произведени от RTX и оборудвани със сонар AQS-20.

Освен това, американските сили използват подводни дронове MK18 Mod 2 Kingfish и Knifefish, за да сканират морското дъно за мини.