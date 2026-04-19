САЩ използват надводни и подводни дронове за разминиране в Ормузкия проток

19 Април, 2026 20:11, обновена 19 Април, 2026 20:16 1 958 18

Те се превръщат във все по-важна част от възможностите на американските военни

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ използват безпилотни надводни и подводни апарати за разминиране в Ормузкия проток, пише The ​​Wall Street Journal.

Според вестника, американските военни използват както кораби, така и дронове за разминиране. Изданието отбелязва, че надводните и подводните дронове се превръщат във все по-важна част от възможностите на американските военни за разминиране, замествайки традиционните миночистачи.

Вестникът подчертава, че възможностите на американските военни за търсене и разминиране са намалели през последните години, въпреки че САЩ разполагат с различни възможности за разминиране.

Американските военни използват надводни дронове, произведени от RTX и оборудвани със сонар AQS-20.

Освен това, американските сили използват подводни дронове MK18 Mod 2 Kingfish и Knifefish, за да сканират морското дъно за мини.


САЩ
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 654

    16 4 Отговор
    Мозайката се подреди и вече има обяснение на нелогичните позиции и действия на Тръмп, който дефакто е само е изпълнител на дългогодишна подготовка за завладяване на Иран, в слугинаж на Израел. Събития, като атентатът на близнаците като повод за завладяване на Ирак и Афганистан, брексит, Тръмп да стане президент от нищото, Либия и Сирия предизвикване на граждански войни, ангажирането на Русия с Украйна с години за да се стигне до война, планирано или не, снабдяване на Израел с всички възможни нужни средства за нападение и защита, включителноно ядрено уръжие, контролирано допускане на избиване на 1200 невинни израелците и последвал пълно разрушаване на Газа и и и са подготовка и вече в действие, струвала оггггромни средства и вече милиони жертви (само в Афганистан 1.2 млн). Ако е за парче "свещенна" земя за шепа "специални човеци", нещо сбъркано става на тази планета.

    Коментиран от #10, #15

    20:19 19.04.2026

  • 2 Ххахахах

    6 3 Отговор
    Вярвам ви :)

    20:19 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 осраински

    11 2 Отговор
    Каква новина: съвсем наскоро германският канцлер заяви, че една от пречките за разминирането на Ормуз от германските сили е липсата на доказателства, че е миниран (поради това германците по принцип не могат да премахнат мините от него).

    Коментиран от #18

    20:25 19.04.2026

  • 6 осраински

    17 1 Отговор
    Какъв е смисълът Иран да минира пролива? Ще трябва да се почисти по-късно. А дроновете и ракетите са повече от достатъчни, за да обезкуражат всеки, който иска да прекоси пролива без разрешение. Дори американските военни кораби се страхуват да покажат лицата си, камо ли танкерите.

    Коментиран от #8

    20:25 19.04.2026

  • 7 осраински

    8 0 Отговор
    ФA.ТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм И КВО ОТ ТОВА БОК ДА ВИ ПРОСТИ ПОРЪЧКОВИТЕ СТАТИИ

    20:28 19.04.2026

  • 8 Погледни картата.

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    Иранците минират широката част между острова и Оман, а пускат кораби в тяхната чат между острова и Иран.

    Коментиран от #11

    20:30 19.04.2026

  • 9 Kакво "разминиране" бе?

    13 1 Отговор
    Как разминират нещо което не е било минирано? Или да кипи безмислен труд за отчитане на "победи"??!
    За какво им е на иранците да си минират протока, след като и така си го държат под контрол?

    20:34 19.04.2026

  • 10 А и избиването на повечето от тия 1200

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "654":

    невинни израелци е извършено от същите тия "специални човеци".

    20:39 19.04.2026

  • 11 Какво да и гледам на картата, бе?

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Погледни картата.":

    Просто иранците са наредили на танкерите да минават от тяхната страна на пролива за по-лесен контрол. Никакви мини не са поставяли от другата страна а и нямат нужда от това.

    20:45 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    1 0 Отговор
    На Номер 3 и Номер 4 не се харесва!

    Коментиран от #14

    21:08 19.04.2026

  • 14 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    Провокации да има!

    21:09 19.04.2026

  • 15 Факт

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "654":

    Не ти ли плащат да си тук, бе!

    21:11 19.04.2026

  • 16 Шопо

    4 2 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    21:25 19.04.2026

  • 17 Меленеее, стига с

    1 0 Отговор
    лъжи де, краварите въобще не припарват до Ормузкия проток. Защо давате пожелателното си мислене за реалност. Престанете с лъжите и измислици те, направихте ни да не ви вярваме хичл

    22:54 19.04.2026

  • 18 Нали знаеш как се измъква

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "осраински":

    метан от гащи. Същото е и с есесовец Шмерц. Иран пускаш танкери до вчера по точно определен маршрут за да се избегнат мините. Какво повече доказателство от това че е миниран. Това, че швабите нямат сили и възможност за това.

    22:58 19.04.2026