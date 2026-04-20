Иран атакува с дронове американски военни кораби

Иранските въоръжени сили обявиха, че са предприели удари с дронове срещу американски военни кораби в отговор на залавянето на плавателен съд, принадлежащ на Ислямската република.

Това съобщи информационната агенция Tasnim, позовавайки се на говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“.

Според него, заловеният от американските военни кораб е бил на път от Китай към Оманския залив. Те са го обстрелвали, нарушавайки прекратяването на огъня, и са деактивирали навигационната му система. В отговор Иран е атакувал американските кораби с дронове.

Представител на централния щаб подчерта, че въоръжените сили на републиката възнамеряват да продължат да отговарят на „пиратството“ и атаките от американска страна.

Цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през юни 2026 г. на лондонската борса ICE се повиши с 5,5% до 97,50 долара за барел в 1:00 ч. българско време.

Към 2:38 ч. Brent се търгуваше на цена от 96,62 долара за барел (ръст от 4,54%). Междувременно цената на фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през юни 2026 г. се повиши с 5,35% до 88,49 долара за барел.