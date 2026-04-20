Иран атакува с дронове американски военни кораби

Иранските въоръжени сили обявиха, че са предприели удари с дронове срещу американски военни кораби в отговор на залавянето на плавателен съд, принадлежащ на Ислямската република.
Това съобщи информационната агенция Tasnim, позовавайки се на говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“.
Според него, заловеният от американските военни кораб е бил на път от Китай към Оманския залив. Те са го обстрелвали, нарушавайки прекратяването на огъня, и са деактивирали навигационната му система. В отговор Иран е атакувал американските кораби с дронове.
Представител на централния щаб подчерта, че въоръжените сили на републиката възнамеряват да продължат да отговарят на „пиратството“ и атаките от американска страна.
Цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през юни 2026 г. на лондонската борса ICE се повиши с 5,5% до 97,50 долара за барел в 1:00 ч. българско време.
Към 2:38 ч. Brent се търгуваше на цена от 96,62 долара за барел (ръст от 4,54%). Междувременно цената на фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през юни 2026 г. се повиши с 5,35% до 88,49 долара за барел.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
04:08 20.04.2026
2 Ах как смеят тези
04:09 20.04.2026
3 Отстрани
Американските терористи трябва да бъдат унищожени до крак!
04:13 20.04.2026
4 Браво на Иран!
04:26 20.04.2026
5 денят ми
04:52 20.04.2026
6 Давайте перси
05:28 20.04.2026
7 Зад сцената
05:32 20.04.2026