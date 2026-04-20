Иран атакува с дронове американски военни кораби

20 Април, 2026 03:52, обновена 20 Април, 2026 04:28 1 618 7

Нападението става в отговор на залавянето на плавателен съд, принадлежащ на Ислямската република

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските въоръжени сили обявиха, че са предприели удари с дронове срещу американски военни кораби в отговор на залавянето на плавателен съд, принадлежащ на Ислямската република.

Това съобщи информационната агенция Tasnim, позовавайки се на говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“.

Според него, заловеният от американските военни кораб е бил на път от Китай към Оманския залив. Те са го обстрелвали, нарушавайки прекратяването на огъня, и са деактивирали навигационната му система. В отговор Иран е атакувал американските кораби с дронове.

Представител на централния щаб подчерта, че въоръжените сили на републиката възнамеряват да продължат да отговарят на „пиратството“ и атаките от американска страна.

Цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през юни 2026 г. на лондонската борса ICE се повиши с 5,5% до 97,50 долара за барел в 1:00 ч. българско време.

Към 2:38 ч. Brent се търгуваше на цена от 96,62 долара за барел (ръст от 4,54%). Междувременно цената на фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през юни 2026 г. се повиши с 5,35% до 88,49 долара за барел.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Швейк

    17 3 Отговор
    Рижаво-тъпото нали заяви , че са близо до споразумение.

    04:08 20.04.2026

  • 2 Ах как смеят тези

    16 2 Отговор
    Оказа се че т.нар. от Тръмп "варвари" се осмеляват да удрят по недосегаемите кораби на САЩ. Дано да потопят няколко та да наместят понятията на хегемона.

    04:09 20.04.2026

  • 3 Отстрани

    18 3 Отговор
    Браво на братята иранци!
    Американските терористи трябва да бъдат унищожени до крак!

    04:13 20.04.2026

  • 4 Браво на Иран!

    15 3 Отговор
    Трябваш някой да покаже на световният терорист САЩ къде зимуват раците!

    04:26 20.04.2026

  • 5 денят ми

    2 1 Отговор
    почва добре

    04:52 20.04.2026

  • 6 Давайте перси

    3 1 Отговор
    Цивилизацията, дала на човечеството алгебрата, победи нацията на хамбургерите.

    05:28 20.04.2026

  • 7 Зад сцената

    3 1 Отговор
    Паниката в Бялата къща е неописуема!

    05:32 20.04.2026

