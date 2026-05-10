Владимир Путин: Иран ни се доверява напълно и не без основание

10 Май, 2026 17:08 1 024 36

  • русия-
  • иран-
  • владимир путин-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Руският президент посочи, че нито една от замесените страни не е заинтересована от продължаване на конфронтацията, въпреки че описа отношенията между САЩ и Иран като сложни

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин отбеляза в събота, че Иран има основателна причина да се довери на родината му по ядрените въпроси.

Иран ни се доверява напълно и не без основание, защото, първо, ние никога не сме нарушавали никакви споразумения и, второ, продължаваме да поддържаме мирни ядрени програми в Иран.

Това каза Путин на пресконференция след честванията по повод Деня на победата, уточни ТАСС.

По-рано Кремъл предложи да приеме обогатения уран на Иран, ако се наложи.

Освен това Путин изрази надежда за бързо приключване на конфликта в Персийския залив.

Руският президент посочи, че нито една от замесените страни не е заинтересована от продължаване на конфронтацията, въпреки че описа отношенията между САЩ и Иран като сложни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така де

    14 7 Отговор
    Кадафи, Саддам,Асад,Мадуро,Орбан, Милошевич все ви се довериха.🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    17:11 10.05.2026

  • 2 най великия от всички императори е ПУТИН

    8 11 Отговор
    всеки умен човек се доверява на императора на света ПУТИН

    17:12 10.05.2026

  • 3 Бесен - Язовец

    10 5 Отговор
    Краварите свършиха парите и ракетите за 2 седмици война. Това е налягането на соросите 2 седмици и после фалит и пълен разгром.

    17:13 10.05.2026

  • 4 оня с коня

    12 4 Отговор
    Чарлз XII: "Русия е джудже и аз ще я съборя на колене" 1707
    ...след Полтавската битка Швеция губи статуса си на велика сила завинаги...

    Фридрих II: "Ще завладея изостанала Русия" 18 век
    ...през 1759 руснаците влизат в Берлин...

    Наполеон Бонапарт: "Русия е колос на глинени крака. Ще я унищожа."
    ...през 1814 руските войски влизат в Париж...

    Адолф Хитлер: "Ще завладея СССР към края на лятото" 1941
    ...през 1945 Хитлер се самоубива, когато Червената Армия влиза в Берлин...

    Коментиран от #15, #24

    17:14 10.05.2026

  • 5 Реалист

    9 5 Отговор
    САЩ се оказаха слабо въоръжена държава в авантюрата с Иран се видя ясно, седят само на пропагандата!

    17:14 10.05.2026

  • 6 Слободан Милошевич, српски президент

    7 4 Отговор
    Вярно, вярно....
    Питаме Живков, Кадафи, Садам, Асад, Мадуро Хаменей и още дузина знайни и незнайни таваришчи споминали си със специалната руска "подкрепа" ☝️😁

    Коментиран от #9

    17:15 10.05.2026

  • 7 Хахаха хахаха

    6 4 Отговор
    Чичо Сорос се оказа гладен за уран. Няма ирански уран и АЕЦ в Америчката слагат латинарите.

    17:16 10.05.2026

  • 8 Анонимен

    0 3 Отговор
    Стараят се постоянно!

    17:16 10.05.2026

  • 9 Бесен - Язовец

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Слободан Милошевич, српски президент":

    Това е налягането на краварите да убият някой пенсионер, а после???

    17:20 10.05.2026

  • 10 Хахаха хахаха

    3 5 Отговор
    САЩ са най гротеската картинка ядоха бой в Афганистан сега и в Иран хахаха хахаха

    Коментиран от #13

    17:21 10.05.2026

  • 11 Бялджип

    6 6 Отговор
    Естествено, на кого да се довери? На Съединените щати? На Европа, на НАТО? До един са куп политически циници и измамници, които веднага ще ги предадат и избият, когато интересите им го наложат. Нали САЩ обявяваха Саддам за пръв приятел, подаряваха му сребърни шпори? Нали Европа флиртуваше с Кадафи, какво стана после? никой не вярва на САЩ и Запада, те се компрометираха напълно.

    17:23 10.05.2026

  • 12 Копейки

    6 4 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа=

    Коментиран от #25

    17:24 10.05.2026

  • 13 Руснак без крак...

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хахаха хахаха":

    Ни това по никакъв начин не пречи руските петушари ПЯТЬ года да продължават ядат нечовешки пердах в Украйна ☝️

    Коментиран от #33

    17:24 10.05.2026

  • 14 да питам

    5 3 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Сирия и Иран ?

    17:25 10.05.2026

  • 15 така свършват нещата

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    И Путин 2022:
    Ще завзема Киев за три дена!
    Спецоперацията върви по план! По график!

    17:26 10.05.2026

  • 16 Путин

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така де":

    Бавн 0 раз 3 виващ и сме, добре че е запада.

    17:27 10.05.2026

  • 17 Васил

    6 3 Отговор
    Явно рашистите много са си повярвали.

    17:27 10.05.2026

  • 18 истината

    8 4 Отговор
    Вярва ли някой на фашизираният диктатор Путин!!!! Оправдане че върна русия във феодализма

    17:27 10.05.2026

  • 19 За какво ви се доверява...

    6 3 Отговор
    Че се крихте като мишки по време на бомбардировките срещу персите.Ама страх лозе пази.

    17:32 10.05.2026

  • 20 Путин:

    6 1 Отговор
    Конфликтът в Украйна е към своя край. Готов съм да преговарям с Европа, САЩ и Украйна. 😁

    Коментиран от #29

    17:32 10.05.2026

  • 21 Как Путин ще оправдае спирането на

    5 3 Отговор
    войната и загубата на Русия. Политическите стратези на Кремъл : "Героите в специалната военна операция загинаха в борбата за мирно небе над главите на всички нас. Като възстановяваме мира, ние правим техния подвиг ценен". Обясненията за руския народ ще бъдат, че като спре войната, Путин всъщност щял да надхитри Запада и да предотврати курс към по-дълга война, която щяла да е по-изгодна за Украйна. Ще разказва на руснаците, как е защитил рускоезичните в ЛНР и ДНР, как дългата война вреди на Русия, но е изгодна за Запада и Украйна и затова Русия спира войната.

    17:33 10.05.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    3 6 Отговор
    Накратко за ситуацията в Близкия изток:

    1. Тръмп играе срещу Лондон, Брюксел и Пекин.
    2. Техеран играе срещу Тръмп.
    3. Брюксел и Лондон се мъчат да играят, но нямат ресурс.
    4. Москва балансира между отделните основни играчи и извлича печалба от това.

    Коментиран от #28

    17:35 10.05.2026

  • 23 Ъъъ

    1 5 Отговор
    Оставете Путин сега.... Дайте нещо за шпионския скандал в Израел. Оказва се, че действащи офицери в израелската армия са ирански шпиони.... Или няма да напишете и ред по темата, а? 🤣

    17:38 10.05.2026

  • 24 9ти септември

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Както е тръгнало пак ще се говори на Руски в Берлин

    17:39 10.05.2026

  • 25 Копейка

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Копейки":

    Ти мисли ти как ще се спасиш

    17:40 10.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Е много

    0 3 Отговор
    Измет в умрял сайт

    17:42 10.05.2026

  • 28 Руснак без крак...

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа 81":

    "...Москва извлича печалба от това..."

    Москва извлича печалба от 1.5млн инвалида, 500 000 загинали, печалба от сринатите Белгород, Брянск, Туеапсе, Тагапрок, Уст-Луга, Воронеж.
    Колко трябва да си болен, да напишеш такваз про3дотия ? ☝️

    Коментиран от #30, #32

    17:43 10.05.2026

  • 29 Пияна окраинка

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Путин:":

    Гепи на зелю златния нужник

    17:44 10.05.2026

  • 30 Хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Руснак без крак...":

    Че 20% урковски територии знайш ли колко пари са ??? Най хубавите урковски територии, с най много залежи !!

    Коментиран от #34

    17:46 10.05.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    1 4 Отговор
    Хизбула демилитаризира ПУ на израелската система за ПВО/ПРО "Железен купол" с fpv дфон, а след това нанесе удар и по военните дошли на място да разчистват....

    ЦАХАЛ не д готов за противодействие на дфоновете на Хизбула и тъфпи сегиозни загуби д жива диша и техника в окупираните територии на южен Ливан.

    17:48 10.05.2026

  • 32 az СВО Победа 81

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Руснак без крак...":

    Пак от глупавата пропаганда, а? 🤣🤣🤣

    17:49 10.05.2026

  • 33 Пияна окраинка

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Руснак без крак...":

    То за това зелю риве на умрело

    17:51 10.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Руснак без крак...":

    Че нали руският живот не струва нищо бе, безплатен е ! Значи загубите на Русия са 0 НУЛА ! А уркотериториите са богати на полезни изкопаеми и ресурси !!

    18:00 10.05.2026

  • 36 Е ти руснак ,ли си

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Руснак без крак...":

    Щото видно си много просттт.

    18:06 10.05.2026

