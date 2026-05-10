Владимир Путин: Иран ни се доверява напълно и не без основание

Руският президент Владимир Путин отбеляза в събота, че Иран има основателна причина да се довери на родината му по ядрените въпроси.

Иран ни се доверява напълно и не без основание, защото, първо, ние никога не сме нарушавали никакви споразумения и, второ, продължаваме да поддържаме мирни ядрени програми в Иран.

Това каза Путин на пресконференция след честванията по повод Деня на победата, уточни ТАСС.

По-рано Кремъл предложи да приеме обогатения уран на Иран, ако се наложи.

Освен това Путин изрази надежда за бързо приключване на конфликта в Персийския залив.

Руският президент посочи, че нито една от замесените страни не е заинтересована от продължаване на конфронтацията, въпреки че описа отношенията между САЩ и Иран като сложни.