Руското министерство на отбраната: Украинската армия наруши тридневното примирие

Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че Украйна е нарушила тридневното примирие, като е нанесла удари с дронове и артилерия срещу руските войски, предаде Ройтерс, като се позова на руската информационна агенция „Интерфакс“, пише БТА.
През последното денонощие Русия е свалила 57 украински дрона, посочи министерството, като добави, че Москва спазва примирието.
Руските войски са „отговорили със същото“ на действията на Украйна, се посочва в съобщението, като са предприели атаки с многоцелеви ракетни системи и минохвъргачки.
По-рано Украйна обвини Русия, че е извършила въздушни атаки и влязла в близо 150 сблъсъка на фронта през последните 24 часа, въпреки примирието, договорено с посредничеството на САЩ.
Ройтерс посочва, че информацията за данните от бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
Коментиран от #3, #10, #12, #24
17:40 10.05.2026
2 Швейк
17:43 10.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 СтаМат МаГа
Коментиран от #48
17:43 10.05.2026
5 Руското министерство на Победата
17:46 10.05.2026
6 Българин
17:47 10.05.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #25
17:47 10.05.2026
8 Жик Так
Ти да видиш !
17:47 10.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Щирлиц
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Орешника е една смешка , ама Путин разчита на безмозъчното стадо
Коментиран от #15, #19
17:49 10.05.2026
11 Криворожки дебил
17:50 10.05.2026
12 Копейкотрошач
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Теслата!
17:50 10.05.2026
13 Обмяна на опит
17:51 10.05.2026
14 Няколко са Сайтовете за Омраза и
Всички ги знаете кои са абонирани за Хибридна Дезинформация срещу Русия, Вие трябва да намразите Русия и Руснаците дори когато спите, Добрият Европеец е този който мрази Русия, Руснаците и Путин, политкоректният €вропеец не може да не мрази всичко Руско.
Коментиран от #28
17:51 10.05.2026
15 И Киев е Руски
До коментар #10 от "Щирлиц":Тя и май...ти така разправяше за пияния калайджия но
Коментиран от #40
17:51 10.05.2026
16 По голям
17:51 10.05.2026
17 Лили
Коментиран от #27
17:52 10.05.2026
18 След като украинците са нарушили
Ефектът ще бъде положителен и разбран правилно. Защо трябва да ги галите с перце когато може да ги ударите с боздуган.
Коментиран от #22, #30
17:53 10.05.2026
19 Владимир Зеленски могилизатор
До коментар #10 от "Щирлиц":Моето стадо е най-интелигентно.☝️🤭
17:54 10.05.2026
20 Артилерист
Коментиран от #21
17:55 10.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тръмп
До коментар #18 от "След като украинците са нарушили":Дали?
Коментиран от #49
17:58 10.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 С орешник към путинизъм
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Нито е руски нито някога ще стане руски!
Орешника е в мечтите на путинистите,а вашият Путин вече залязва.
Украинците отдавна са спечелили моралната война,а тя е по важна!
Коментиран от #29
18:02 10.05.2026
25 Демек
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Никога няма да има мир :)
18:05 10.05.2026
26 Констатация
18:05 10.05.2026
27 Пламен
До коментар #17 от "Лили":Димитре ,въпреки че се представяш под името Лили ,това не ти пречи да сиго слагаш в газундера 😬 !
18:06 10.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Българин
До коментар #24 от "С орешник към путинизъм":Едни към 2.2 млн хохохола така спечелиха моралната война ,че са вече под земята .
Коментиран от #31, #33, #36, #39
18:07 10.05.2026
30 То не е до желание,
До коментар #18 от "След като украинците са нарушили":а до възможности. Русия е прекалено слаба и бедна държава, за да направи преврат в Украйна. Дори и руснаците го разбраха, а вие още се надявате :)
Коментиран от #34
18:09 10.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Така е
До коментар #30 от "То не е до желание,":Всеки ден тролеите го папагалят и ми е толкова забавно, щото за да изкарат глупаци да папагалят евтини лъжи, значи Русия смачка фашистите. Ай риви глупав сига. 😄
18:10 10.05.2026
35 Министерството на отбраната заяви...
18:11 10.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Курд Околянов
Коментиран от #42
18:12 10.05.2026
38 Българин
18:12 10.05.2026
39 Чистия Фикри
До коментар #29 от "Българин":Марш към матушката безроднико!
Коментиран от #41
18:13 10.05.2026
40 Пико4,
До коментар #15 от "И Киев е Руски":А май ка ти е циганка,но на никой не му прави впечатление.
Коментиран от #43
18:13 10.05.2026
41 Българин
До коментар #39 от "Чистия Фикри":Много небинарни козячета не могат да си контролират нервите и пак ги трият 🤣🤣🤣 .
18:14 10.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гресиран козяк
До коментар #40 от "Пико4,":Кой го интересува ,че си правен в г333 ?
18:15 10.05.2026
44 А МОЧАТА?
Коментиран от #45
18:15 10.05.2026
45 А ГДЕ
До коментар #44 от "А МОЧАТА?":МърсУлата и Кая Калната ?
18:17 10.05.2026
46 Патравата руска армия
25 000 наземни роботизирани системи .
Путин да държи под ръка куфарчето
18:29 10.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 русия е джудже
До коментар #4 от "СтаМат МаГа":Не може.Русия е мижитурка във всяко отношение.Може само да яде шамари и да мълчи.
18:37 10.05.2026
49 А майка ти
До коментар #22 от "Тръмп":Дали ще го поеме боздугана.
Какво се пърчиш с Тръмп при положение че е дупе и гащи с Путин бе льохман
18:40 10.05.2026
50 Пияна сган
18:45 10.05.2026