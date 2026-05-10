Васил Терзиев: София днес е домакин на празник, какъвто не е имала в историята си

„София днес е център на световното колоездене. След месеци на огромни усилия, сме свидетели на спортен празник, какъвто градът ни не е имал в цялата си история“, заяви кметът на София Васил Терзиев в очакване на финала на третия етап на престижното международно колоездачно състезание Giro d’Italia, на което столицата е домакин.
В обръщението си Терзиев подчерта, че реализацията на събитието е плод на упорита работа и вяра в потенциала на София да приема форуми от най-висок ранг. По думите му, въпреки първоначалния скептицизъм на мнозина, общите усилия са довели до успех.
„В началото малко хора вярваха, но успяхме да се преборим тази идея да се случи. Независимо от политически партии и правителства, показахме, че можем да работим заедно. Нека това бъде пример как трябва да действаме, за да представяме България пред света като най-добрата дестинация“, посочи кметът.
Васил Терзиев акцентира върху символиката на мястото, където ще бъде финалът - пред сградата на старото Народно събрание, подчертавайки девиза „Съединението прави силата“. Той отбеляза, че присъствието на хиляди колоездачи по улиците на София е ясен сигнал за нуждата от по-добра инфраструктура.
„Хората, които карат колело в нашия град, са много. Видяхме ги днес по целия маршрут. Нашата задача като управление е просто да създадем необходимите условия за тях“, допълни той.
Кметът изказа благодарност към всички организатори и доброволци, направили възможно провеждането на едно от най-престижните състезания в света на българска земя, и пожела на столичани да се насладят на спортния дух на деня.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ЦК на БКП
А 09.09 бе ?. Какви празници, какви манифестации, какъв ентусиазъм у хората. А сега, за да оправдаете парите на вятъра дето ги загробихте - "празник, какъвто не е имало".
Да, от както ти си кмет - не е имало, но преди това... Питай ДС родата си
17:58 10.05.2026
14 Зеленския съм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Защо не ги подарихте на мен?!
18:07 10.05.2026
16 Адмирации
Коментиран от #18
18:08 10.05.2026
17 Търн овер
Тези са най-презрените.
18:12 10.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
.Бо..клук отроче на терористи комуняги
18:13 10.05.2026
21 другаря Васко Ухото
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Джендиро ди Педалия, слагайте розови наметала и беж да прайдувате.
18:20 10.05.2026
