Васил Терзиев: София днес е домакин на празник, какъвто не е имала в историята си

10 Май, 2026 17:45 734 26

  • васил терзиев-
  • софия-
  • инфраструктура

Той отбеляза, че присъствието на хиляди колоездачи по улиците на София е ясен сигнал за нуждата от по-добра инфраструктура

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„София днес е център на световното колоездене. След месеци на огромни усилия, сме свидетели на спортен празник, какъвто градът ни не е имал в цялата си история“, заяви кметът на София Васил Терзиев в очакване на финала на третия етап на престижното международно колоездачно състезание Giro d’Italia, на което столицата е домакин.

В обръщението си Терзиев подчерта, че реализацията на събитието е плод на упорита работа и вяра в потенциала на София да приема форуми от най-висок ранг. По думите му, въпреки първоначалния скептицизъм на мнозина, общите усилия са довели до успех.

„В началото малко хора вярваха, но успяхме да се преборим тази идея да се случи. Независимо от политически партии и правителства, показахме, че можем да работим заедно. Нека това бъде пример как трябва да действаме, за да представяме България пред света като най-добрата дестинация“, посочи кметът.

Васил Терзиев акцентира върху символиката на мястото, където ще бъде финалът - пред сградата на старото Народно събрание, подчертавайки девиза „Съединението прави силата“. Той отбеляза, че присъствието на хиляди колоездачи по улиците на София е ясен сигнал за нуждата от по-добра инфраструктура.

„Хората, които карат колело в нашия град, са много. Видяхме ги днес по целия маршрут. Нашата задача като управление е просто да създадем необходимите условия за тях“, допълни той.

Кметът изказа благодарност към всички организатори и доброволци, направили възможно провеждането на едно от най-престижните състезания в света на българска земя, и пожела на столичани да се насладят на спортния дух на деня.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 10 Отговор
    110 000 000 за чуждо състезание .

    Коментиран от #14, #21

    17:47 10.05.2026

  • 2 Да,бе

    32 4 Отговор
    И всичките велосипеди с по два педала ..Минимум.

    17:47 10.05.2026

  • 3 пак аз

    27 4 Отговор
    пеерунгел

    17:48 10.05.2026

  • 4 Лаладжия

    28 5 Отговор
    Тържествено разтягане на локуми.

    17:48 10.05.2026

  • 5 Дано

    23 7 Отговор
    Господ те накаже за даренията на Петрохан. Амин.

    17:50 10.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стара чанта

    18 3 Отговор
    Добре, че всичко се размина само с масови падания на горките колоездачи! Късмет - без жертви ! Така ще си останем в историята на Giro- то - с Off Road .

    17:55 10.05.2026

  • 9 Бай Иван

    24 4 Отговор
    Терзиев, Терзиев! Хубаво ги редиш тези високопарни лафове, новсичко сте оставили на самотек! За боклука да не захващаме темата, но днеска вървя по Лъвов мост и под краката ми грнанитните плочи почти всичките клопат, а голяма част от тях са вече счупени! Толкова ли е трудно да бъдат залепени, докато не са се изпочупили всичките? Ама защо да ги лепите, като на вас не ви пречат! Вие си ходите сколите на работа, пък и ще спретнете една нова общественна поръчка за наши фирми за смяна на плочките и готово!

    17:56 10.05.2026

  • 10 Анонимен

    20 1 Отговор
    Колко много витаене в облаците заради едно състезание. С тия животни по улиците колело няма да карам. Така и не предложи по-нормално отстояние между сградите, че поне новите да не ги строят толкова близко и да има място за едно стръкче трева между блоковете.

    17:56 10.05.2026

  • 11 ЦК на БКП

    21 4 Отговор
    Дрън, дрън ярина !
    А 09.09 бе ?. Какви празници, какви манифестации, какъв ентусиазъм у хората. А сега, за да оправдаете парите на вятъра дето ги загробихте - "празник, какъвто не е имало".
    Да, от както ти си кмет - не е имало, но преди това... Питай ДС родата си

    17:58 10.05.2026

  • 12 батко васенце

    23 2 Отговор
    София днес е ръководена от мишок, какъвто не е имала в историята си

    18:04 10.05.2026

  • 13 ДС уешето

    13 2 Отговор
    е скъсало синджиро

    18:05 10.05.2026

  • 14 Зеленския съм

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защо не ги подарихте на мен?!

    18:07 10.05.2026

  • 15 другаря Васко Ухото

    15 3 Отговор
    Тази година колелета, догодина маратон с тротинетки. Ще го обединим да е на една дата с Великия Прайд, та столичани да се изхакат мощно.

    18:08 10.05.2026

  • 16 Адмирации

    4 14 Отговор
    Кмете, и цялата организация на този тридневен празник. Голямо благодаря.

    Коментиран от #18

    18:08 10.05.2026

  • 17 Търн овер

    15 2 Отговор
    Терзийката и Любица Кулезич са типични представители на превръщанетто на комунисти и техните деца от лъже и псевдо комунисти към ярки и бес - ни евролантоци за една нощ след 10.11 89.

    Тези са най-презрените.

    18:12 10.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    11 3 Отговор
    Къв празник бе ДС ? Някакви колелета минават а ДС то за празник дрънка.Ти гледай да не забраняваш и саботираш следващата година Луков марш че ще из.насиля дъщеря ти в гъ..за и ще й разпоря п..у..т..Ка..та болшевишка
    .Бо..клук отроче на терористи комуняги

    18:13 10.05.2026

  • 20 Гробар

    7 2 Отговор
    На въжето червена десарска мр.шо връщай крадените от родителите ти народни пари.

    18:16 10.05.2026

  • 21 другаря Васко Ухото

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Джендиро ди Педалия, слагайте розови наметала и беж да прайдувате.

    18:20 10.05.2026

  • 22 Кога ще свърши това притеснение

    8 3 Отговор
    Кога ще свърши това притеснение за гражданите. Никога в София не е имало такъв хаос ,простотия и мърсотия. Това затваряне на улици , и ограничаване на правото на придвижване, кой плаща . Защо е този тормоз. Сбъркани идеи има колкото щете. Утре може и с мотоциклети, а другата седмица с летнии ролкови кънки. Защо не и крос из София от Владая до Подуене и до Черни връх и обратно с торба камъни от Витоша на гърба.

    18:21 10.05.2026

  • 23 Даци

    7 1 Отговор
    Комуналното ти строителство загрозява и замърсява града, ще спреш ли да строиш?

    18:23 10.05.2026

  • 24 Фридрих

    5 1 Отговор
    лицемерен безполезен ...нищо не си направил ти за това , за да се кичиш за кеф на простият наросд

    18:39 10.05.2026

  • 25 режим и народ

    2 0 Отговор
    Държавата плаща за джиро,оръжия,безплатен ток за укрия ,зеленски,украинци по луксозни хотели и излиза с изявление пенсионерите и инвалидите вземали по 300евро на месец и това са били огромни суми.Тия които ни го казват не вземат под 10 000 еврака на месед.Цяла държава блокираха с тая глупост,целия ресурс е впрегнат....

    18:48 10.05.2026

  • 26 Радев-Йотова

    1 0 Отговор
    Изпадаш от всякъде и това е добре за народа!

    18:49 10.05.2026

