Иранската армия: Всякакви бъдещи атаки срещу нас ще бъдат посрещнати с неочаквани отговори

Всякакви бъдещи атаки срещу Иран ще бъдат посрещнати с "неочаквани отговори", включващи ново оборудване и оръжия. Това предупреди говорителят на иранската армия Мохамад Акраминия в интервю за информационната агенция IRNA.

"Ако САЩ отново допуснат грешка и атакуват страната ни, със сигурност ще се сблъскат с неочаквани отговори. Те ще включват по-модерно и ново оборудване, нови методи за водене на война и, най-важното, нови бойни полета", изтъкна той.

Ако конфликтът се разпространи в тези нови райони, Техеран ще може да "изненада врага", тъй като Вашингтон няма да може да предвиди подобно развитие, добави говорителят на иранската армия.