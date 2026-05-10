Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иранската армия: Всякакви бъдещи атаки срещу нас ще бъдат посрещнати с неочаквани отговори

Иранската армия: Всякакви бъдещи атаки срещу нас ще бъдат посрещнати с неочаквани отговори

10 Май, 2026 16:08 778 12

  • иран-
  • сащ-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • пентагон-
  • доналд тръмп

Ако конфликтът се разпространи в тези нови райони, Техеран ще може да изненада врага, тъй като Вашингтон няма да може да предвиди подобно развитие, добави говорителят

Иранската армия: Всякакви бъдещи атаки срещу нас ще бъдат посрещнати с неочаквани отговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Всякакви бъдещи атаки срещу Иран ще бъдат посрещнати с "неочаквани отговори", включващи ново оборудване и оръжия. Това предупреди говорителят на иранската армия Мохамад Акраминия в интервю за информационната агенция IRNA.

"Ако САЩ отново допуснат грешка и атакуват страната ни, със сигурност ще се сблъскат с неочаквани отговори. Те ще включват по-модерно и ново оборудване, нови методи за водене на война и, най-важното, нови бойни полета", изтъкна той.

Ако конфликтът се разпространи в тези нови райони, Техеран ще може да "изненада врага", тъй като Вашингтон няма да може да предвиди подобно развитие, добави говорителят на иранската армия.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    4 6 Отговор
    "Бла-бла-бла! Бла-бла!!!!!"

    ХАХАХА

    Коментиран от #8

    16:14 10.05.2026

  • 2 Докога ще ги търпят

    4 9 Отговор
    Тез Чалмари заплашват целия свят.

    16:14 10.05.2026

  • 3 Грамофон свири майка плаче.

    5 5 Отговор
    Вярно,че щатите изядоха големи шамари,ама много говорите.

    16:15 10.05.2026

  • 4 Доналд Тръмп офишъл

    2 3 Отговор
    И 6@ л съм ва

    16:15 10.05.2026

  • 5 хаха

    2 5 Отговор
    Думите са йофтини бе чалми! Особено когато идват от писслямистчета.

    16:16 10.05.2026

  • 6 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 6 Отговор
    Аятоласите все..ЩЕ...
    Ей сега Биби ви подхваща без да му мигне окото.

    16:17 10.05.2026

  • 7 хаха

    1 5 Отговор
    Иранският режим умолява хората да не разкриват скривалищата на правителствени служители, иначе ще бъде сложен край на IRGC.

    16:24 10.05.2026

  • 8 Циганин

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    ... на разлика от нищожни страхливи българи.
    Българин е турската подлога.


    Всъщност българин е циганин (с) Радой Ралин

    16:29 10.05.2026

  • 9 На гол тумбак-чифте пищови!

    2 3 Отговор
    Иранските феодали се готвели за война от 40 години,а Пентагонът през това време е стоял със скръстени ръце. Такава е надеждата на българските комунисти. Чалмите май наистина ще се пренесат колективно в небитието.

    16:36 10.05.2026

  • 10 Той

    0 2 Отговор
    Стига бе, ама верно ли.

    16:38 10.05.2026

  • 11 арбалета 🎯

    5 1 Отговор
    Персите разказаха играта на янките ! Само така - да се видят шушумигите американски колко струват !

    16:41 10.05.2026

  • 12 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    1 0 Отговор
    Къде са скатахте бре.
    Биби ви дебне.

    17:00 10.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания