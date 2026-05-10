Нулево количество захар в храненето на най-малките. Това предвиждат промени в Наредбата за здравословното хранене на децата. Проектът за промени е насочен към децата от 0 до 3 години.

Славчо Гургулеев е баща на 2 деца от Благоевград. Той подкрепя премахването на захарта от детското меню, но признава, че понякога ограниченията се нарушават – не от детските кухни, а от бабите и дядовците.

„Стараем се, когато става въпрос за тестени изделия да ползваме пълнозърнесто или лимецово брашно, но пак казвам, с едно условие – че бабите и дядовците развалят този режим“, казва Славчо Гургулеев.

„Обичам да си хапвам сладки неща – бонбони, желибони, шоколад…“, казва 6-годишната Даниела. На въпроса дали мама и тате ѝ разрешават, тя отговаря: „Горе-долу“. А при баба и дядо си хапва бисквити.

В детската кухня на Силвия Христова одобряват предлаганите промени, но са категорични, че адаптацията към новите правила ще отнеме време.

„Надяваме се да ни дадат достатъчен период на адаптация. Целта е да намерим баланса между здравословното меню и добрата храна, която ще се приема от децата“, казва Силвия Христова, собственик на детска кухня.

Емилия Попова е част от екипа на детската кухня, учи медицина и оценява премахването на захарта от детското меню като стъпка в правилната посока.

„В днешно време наистина при децата се наблюдава доста прекомерна консумация на захарни изделия и напитки, респективно – това е предпоставка за обезитет, за зъбен кариес. В течение на времето – за много по-сериозни състояния, свързани с прекалената консумация на захар, като захарен диабет тип 2“, казва Емилия Попова, студент по медицина.

Според нея изграждането на здравословни хранителни навици на децата е съвместна мисия между детските кухни и родителите.