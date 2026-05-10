Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Нулево количество захар в храненето на най-малките

Нулево количество захар в храненето на най-малките

10 Май, 2026 17:50 511 5

  • наредба-
  • захар-
  • храна-
  • деца-
  • промени-
  • норма

Промените са предвидени в Наредбата за здравословното хранене на децата

Нулево количество захар в храненето на най-малките - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Нулево количество захар в храненето на най-малките. Това предвиждат промени в Наредбата за здравословното хранене на децата. Проектът за промени е насочен към децата от 0 до 3 години.

Славчо Гургулеев е баща на 2 деца от Благоевград. Той подкрепя премахването на захарта от детското меню, но признава, че понякога ограниченията се нарушават – не от детските кухни, а от бабите и дядовците.

„Стараем се, когато става въпрос за тестени изделия да ползваме пълнозърнесто или лимецово брашно, но пак казвам, с едно условие – че бабите и дядовците развалят този режим“, казва Славчо Гургулеев.

„Обичам да си хапвам сладки неща – бонбони, желибони, шоколад…“, казва 6-годишната Даниела. На въпроса дали мама и тате ѝ разрешават, тя отговаря: „Горе-долу“. А при баба и дядо си хапва бисквити.

В детската кухня на Силвия Христова одобряват предлаганите промени, но са категорични, че адаптацията към новите правила ще отнеме време.

„Надяваме се да ни дадат достатъчен период на адаптация. Целта е да намерим баланса между здравословното меню и добрата храна, която ще се приема от децата“, казва Силвия Христова, собственик на детска кухня.

Емилия Попова е част от екипа на детската кухня, учи медицина и оценява премахването на захарта от детското меню като стъпка в правилната посока.

„В днешно време наистина при децата се наблюдава доста прекомерна консумация на захарни изделия и напитки, респективно – това е предпоставка за обезитет, за зъбен кариес. В течение на времето – за много по-сериозни състояния, свързани с прекалената консумация на захар, като захарен диабет тип 2“, казва Емилия Попова, студент по медицина.

Според нея изграждането на здравословни хранителни навици на децата е съвместна мисия между детските кухни и родителите.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    6 1 Отговор
    Поредното залитане и абсурдни крайности.

    18:01 10.05.2026

  • 2 Трябва да се съсдаде съревнование

    2 0 Отговор
    Между българките коя ще роди най доброто дете Аз съм българче
    Сега българките са в стрес какво дете ще родят и какво ще му се случи през живота

    18:08 10.05.2026

  • 3 Не раждайте деца

    2 0 Отговор
    Защото като се родят ще опитат захар и ще станат комунисти, като прабабите ни, дето ядяха захар с лъжици.

    В капиталистическите страни се яде здравословен глюкозо-фруктозен сироп, произвеждан от най-елитната част на обществото и с неко закърмват бъдещото поколение на управляваата класа. Нека бъдем като Запада! А тези, които опитват захар стават антиглобалисти и разрушават света основан на правила. Даже не обичат вече Украйна и се обръщат към Путин!

    Захарта убива демокрацията!

    18:19 10.05.2026

  • 4 1111

    1 0 Отговор
    До 3 години се дооформя мозъкът. Мозъкът се храни със захар. Няма ли захар въобще, ще растат безмозъчни олигоофрени. Това явно е целта.

    18:24 10.05.2026

  • 5 Като няма захар

    0 0 Отговор
    Яжте пчелен мед

    18:35 10.05.2026