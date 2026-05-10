Нулево количество захар в храненето на най-малките. Това предвиждат промени в Наредбата за здравословното хранене на децата. Проектът за промени е насочен към децата от 0 до 3 години.
Славчо Гургулеев е баща на 2 деца от Благоевград. Той подкрепя премахването на захарта от детското меню, но признава, че понякога ограниченията се нарушават – не от детските кухни, а от бабите и дядовците.
„Стараем се, когато става въпрос за тестени изделия да ползваме пълнозърнесто или лимецово брашно, но пак казвам, с едно условие – че бабите и дядовците развалят този режим“, казва Славчо Гургулеев.
„Обичам да си хапвам сладки неща – бонбони, желибони, шоколад…“, казва 6-годишната Даниела. На въпроса дали мама и тате ѝ разрешават, тя отговаря: „Горе-долу“. А при баба и дядо си хапва бисквити.
В детската кухня на Силвия Христова одобряват предлаганите промени, но са категорични, че адаптацията към новите правила ще отнеме време.
„Надяваме се да ни дадат достатъчен период на адаптация. Целта е да намерим баланса между здравословното меню и добрата храна, която ще се приема от децата“, казва Силвия Христова, собственик на детска кухня.
Емилия Попова е част от екипа на детската кухня, учи медицина и оценява премахването на захарта от детското меню като стъпка в правилната посока.
„В днешно време наистина при децата се наблюдава доста прекомерна консумация на захарни изделия и напитки, респективно – това е предпоставка за обезитет, за зъбен кариес. В течение на времето – за много по-сериозни състояния, свързани с прекалената консумация на захар, като захарен диабет тип 2“, казва Емилия Попова, студент по медицина.
Според нея изграждането на здравословни хранителни навици на децата е съвместна мисия между детските кухни и родителите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
18:01 10.05.2026
2 Трябва да се съсдаде съревнование
Сега българките са в стрес какво дете ще родят и какво ще му се случи през живота
18:08 10.05.2026
3 Не раждайте деца
В капиталистическите страни се яде здравословен глюкозо-фруктозен сироп, произвеждан от най-елитната част на обществото и с неко закърмват бъдещото поколение на управляваата класа. Нека бъдем като Запада! А тези, които опитват захар стават антиглобалисти и разрушават света основан на правила. Даже не обичат вече Украйна и се обръщат към Путин!
Захарта убива демокрацията!
18:19 10.05.2026
4 1111
18:24 10.05.2026
5 Като няма захар
18:35 10.05.2026