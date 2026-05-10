През последните 24 часа! Руски удари с дронове и близо 150 сблъсъка на бойното поле
10 Май, 2026 13:08 638 32

Въпреки тези данни украинските власти не са коментирали публично нарушения на примирието, което трябваше да включва и размяна на 1000 военнопленници от всяка страна

Украински официални лица съобщиха за руски удари с дронове и близо 150 сблъсъка на бойното поле през последните 24 часа, въпреки прекратяването на огъня между Киев и Москва, постигнато с посредничеството на САЩ, съобщава "Ройтерс".

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се споразумели за тридневно прекратяване на огъня от 9 до 11 май, докато по-широките мирни усилия за прекратяване на повече от четиригодишната война са в застой.

Един човек е убит и трима души са ранени при руски удари в Запорожка област в Югоизточна Украйна, съобщи губернаторът Иван Федоров.

В Харковска област губернаторът Олег Синегубов пък заяви, че осем души, включително две деца, са ранени при атаки с дронове срещу регионалната столица и близките населени места.

Седем души, включително едно дете, са ранени в Херсонска област от руски удари с дронове и артилерия рано в събота сутринта, съобщи областният губернатор Александър Прокудин.

Дете е ранено, а инфраструктурата е повредена при руски атаки и срещу Днепропетровска област, информира областният ръководител Александър Ханжа.

Отделно, украинските военновъздушни сили докладваха, че Русия е изстреляла 27 дрона с голям обсег към Украйна през нощта - по-малък брой от обичайното - но че противовъздушната отбрана е свалила всички тях.

Генералният щаб на Украйна заяви, че са се случили 147 сблъсъка по фронтовата линия.

Въпреки тези данни украинските власти не са коментирали публично нарушения на примирието, което трябваше да включва и размяна на 1000 военнопленници от всяка страна.

По-рано тази седмица Русия и Украйна обявиха отделни прекратявания на огъня - съответно в петък и сряда - но бързо се обвиниха взаимно в нарушаването им.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

