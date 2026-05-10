Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания: Стармър се бори за оцеляване

Великобритания: Стармър се бори за оцеляване

10 Май, 2026 14:08 896 27

  • киър стармър-
  • великобритания-
  • брекзит-
  • лейбъристка партия-
  • консервативна партия

Изборите в Шотландия и Уелс също демонстрират, че Лейбъристката партия е в много лоша позиция

Великобритания: Стармър се бори за оцеляване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

За британския премиер Стармър общинските и регионални избори се превърнаха в историческо поражение. Някои говорят за "край на лейбъристите", а противниците на Стармър триумфират. Премиерът обаче смята да се бори.

На последните местни избори през 2022 г. Зелените успяха да спечелят само две места в Източен Лондон - едното място спечели Зоуи Гарбет в Далстън. Тази година ситуацията е съвсем различна - Гарбет става кмет на община Хакни, а Зелените събират най-много гласове в този район, който доскоро беше бастион на Лейбъристката партия, пише АРД. В Лондон Зелените отбелязват огромен успех и печелят стотици места в общинските съвети. Лидерът на британската Зелена партия Зак Полански уверено заяви, че "политиката, водена от две партии, е мъртва” и дори прогнозира, че Зелените ще заменят Лейбъристката партия.

Десните популисти печелят работническите квартали

Не само Зелените печелят в градските общини и университетските градове. В Северна Англия десните популисти на Найджъл Фараж - Reform UK, печелят стотици места в местните парламенти - най-вече в работническите квартали. Фараж вече говори за "историческа” политическа промяна. Лидерът на популистката партия отбеляза също, че е постигнал и друг успех - да привлече към партията си райони, които са управлявани от лейбъристите практически от Първата световна война насам.

Reform UK печели дори в Есекс - общината, от която е лидерката на Консервативната партия Кеми Баденок. Консерваторите успяха да вземат от лейбъристите Уестминистър - в сърцето на Лондон, където е и парламента. Баденок твърди, че партията ѝ преживява ренесанс, въпреки че загубите за консерваторите изобщо не са за подценяване.

Най-големият губещ определено е премиерът на Великобритания Киър Стармър - лейбъристите, които изгубиха местата си в общинските съвети из цяла Великобритания сега обвиняват тъкмо Стармър за ситуацията. Той има изключително ниско одобрение сред британците, а някои дори го "мразят”, казва политическият журналист от британската ITV Робърт Пестън.

Обвинения и гласове за оставка

Стармър е под сериозно напрежение - икономическата ситуация в страната е лоша, а цените се повишават, пише АРД. Начинът, по който премиерът се справи със скандала с Питър Манделсън - назначен за посланик във Вашингтон, въпреки че се е знаело, че е бил свързан с Джефри Епстийн, създаде още повече проблеми за Стармър. Министър-председателят получи тежки обвинения - че е слаб лидер и е демонстрирал грешна преценка.

След тези катастрофални резултати на изборите, напрежението става още по-голямо за Стармър. Лявото крило на Лейбъристката партия и някои профсъюзи вече открито искат оставката му, отбелязва германската обществена медия. Кабинетът на премиера не е оттеглил подкрепата си от него, но политически анализатори смятат, че вече се водят дискусии дали партията може да се възстанови от това електорално поражение, ако Стармър остане начело.

Британският премиер многократно заяви, че няма намерение да се оттегля. Според него загубата на изборите не е причина да подава оставка, а мотивация. Стармър заяви, че няма намерение да подценява лошите резултати на партията си, но трябва да приеме предизвикателството, вместо да вкарва държавата в криза като подаде оставка. До следващите парламентарни избори има дълго време - те са чак през 2029 г. Букмейкърите в Англия вече предлагат залагания дали Стармър ще бъде свален - изглежда, че за британците това става все по-вероятен сценарий.

Искания за независимост от Уелс, Шотландия, Северна Ирландия?

Изборите в Шотландия и Уелс също демонстрират, че Лейбъристката партия е в много лоша позиция. Лидерката на местния парламент в Уелс - Елунед Морган, която е представител на лейбъристите, загуби мястото си. Националистическата "Партия на Уелс” и Reform UK са на първо и второ място. В Шотландия националистите печелят с голямо отстояние, макар и да не успяват да си осигурят пълно мнозинство.

В Северна Ирландия също управлява партията, която търси обединение на острова - "Шин Фейн”. Така и трите партии, които ще управляват в Уелс, Шотландия и Северна Ирлания, всъщност са били създадени с цел отделяне от Обединеното кралство, пише АРД. Това вероятно ще укрепи силите, които се застъпват за независимост – това може да стане особено интересно, ако в бъдеще в Уестминстър влезе английска националистическа партия като Reform UK.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така така

    17 1 Отговор
    как е брекзита?

    14:11 10.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 1 Отговор
    ЧАКАЙТЕ МАЛКО ДОЙЧЕ ВЕЛЕ !
    .....
    НАЛИ НА ПУТИН ЩЕ МУ ПРАВЯТ ПРЕВРАТА ?

    14:12 10.05.2026

  • 3 Точен

    20 3 Отговор
    Национализмът е нормалното, а не "прогресивното", сиреч извратеното... Браво на Фараж...

    Коментиран от #5, #16

    14:13 10.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор
    Айде и Малобритания по примера на Косово и Крим...🤔

    Коментиран от #9

    14:13 10.05.2026

  • 5 адолф

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    браво бе момче!

    14:15 10.05.2026

  • 6 все повече се налага

    12 0 Отговор
    фактът, че за хората няма значение леви-десни, либерали (не дай, боже) и консерватори. Това деление важи само сред самите политици, разчитайки да се идентифицират сред хората по цвят. Важното е да докажат, че работят честно, професионално и доблестно за интересите им.

    Коментиран от #10

    14:17 10.05.2026

  • 7 Лопата Орешник

    13 0 Отговор
    Тези хич не могат да случат на премиер!! Със свещ да ги търсиш пак трудно ще намериш чак такива марсоли!! И не стига, че умствено ограничени, но и с едно нагло, колониално самочувствие, гръмки слова и после на бунището на историята! Талибани, индийци, луди лелки , рошави клоуни с турски произход! Даже Боко изглежда нормален в сравнение с британските политици!

    Коментиран от #11

    14:17 10.05.2026

  • 8 За този

    12 1 Отговор
    ПЕДОФИЛ решението е само едно, КАСТРАЦИЯ....

    14:17 10.05.2026

  • 9 ако има ирония

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    към брекзита, как виждате Малобритания сред днешния есср? Дори не ми се прави тази алюзия, защото ссср май беше далеч по-добре. Но този стармър(морко) е много жалък. Държи се от външната страна на парапета, като всеки ден вижда КОЛКО е непопулярен.

    Коментиран от #19

    14:21 10.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "все повече се налага":

    Ами факт е , че левите управляват с десни методи-
    у нас кУмунягити вкараха плоския данък - мечтата на капиталистите,
    а десните преразпределят 60% от бюджета-
    мечта за левите ❗
    А когато се появи честен политик - го отстрелват със съвместен огън- у нас всички застанаха срещу Виденов, когато отказа пари на чужди НПО❗

    14:25 10.05.2026

  • 11 чип от пералня

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лопата Орешник":

    И аз стигнах до този извод спрямо боко. Четох материали за Борис Джонсън и неволно се изпълних със симпатия към простотията, безцеремонността и алчността на мечо ту-туу, както галено го нарича неговият авер шиши магнитски.

    14:27 10.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 дядото

    4 0 Отговор
    а на мен ми е през дъртия какво ще стане с този

    14:28 10.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Оня

    7 0 Отговор
    Тия сега не могат да се разберат,на Индия ли да стават колония или на Пакистан!

    14:30 10.05.2026

  • 16 хмммм

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    Фараж не е националист!

    14:32 10.05.2026

  • 17 Хахахаха

    2 8 Отговор
    Стармър не се бори за оцеляване, Стармър се бори да остане на власт. За оцеляване се бори тупин.

    14:32 10.05.2026

  • 18 Смешник

    8 2 Отговор
    Същото се отнася и за Макрон Мерц и Урсулите които потопиха Европа в рецесия

    14:32 10.05.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "ако има ирония":

    Когато британците бяха в ЕсеС, шотландците искаха да се отделят от короната. Заплашиха ги, ако се отделят ще ги изключат от съюза. Те искаха в съюза и останаха в монархията. След година Короната напусна ЕсеС- така Шотландия се оказа ДВОЙНО ИЗМАМЕНА-
    те искаха ВЪВ съюза извън короната,
    а получиха ИЗВЪН съюза и ПОД короната❗

    14:33 10.05.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    Помня , когато Фараж говореше в Европарламента, как му се подсмиваха и тропаха, за да го заглушат. Сега, когато печели избори, ще го вземат насериозно.

    14:35 10.05.2026

  • 21 Който се прегръща със Зеленски,

    5 0 Отговор
    си губи кариерата. Колко укрофили вече ги изхвърлиха от властта в България и Европа? Много! Не ги помня вече!

    Коментиран от #22

    14:35 10.05.2026

  • 22 Бай Реджеп

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Който се прегръща със Зеленски,":

    Не се прегръща с п/ли и си тежи на мястото!

    14:37 10.05.2026

  • 23 Демократ

    0 0 Отговор
    Как изобщо е премиер не знам държи се като премиер на Германия а не на Великобритания

    Коментиран от #25

    14:38 10.05.2026

  • 24 Епстийн

    2 1 Отговор
    Чакам те при мен! Да на забравиш Урсула, Кая, Мерц,и Макрон ( жена му я неща) зеления да си ходи при Бандера !

    14:40 10.05.2026

  • 25 Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Демократ":

    По скоро не на Германия а на Украйна

    14:42 10.05.2026

  • 26 6135

    2 0 Отговор
    За съжаление Фараж е евтин популист и цялата му политическа кариера и партийна програма е изградена на основата на "ние сме против Х", докато се облажва точно от Х. Беше европейски депутат, но беше срещу Европа. Бори се срещу политическото статукво, но се опитва да бъде част от него.
    Ако дойде на власт той няма никакъв план как да оправи нещата или поне да спре текущото влошаване.

    В момента Великобритания е в тежка политическа криза и в това отношение бавно догонва ... България.
    Няма читаво управление и няма вероятност за такова в близките години, независимо коя партия е на власт. Шири се корупция и некомпетентност, а силите в сянка управляват.

    14:50 10.05.2026

  • 27 Новини

    1 0 Отговор
    Лейбъристите там съсипан всичко е Англия цените излетяха инфлацията е много голяма.

    15:05 10.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания