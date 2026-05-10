Ливърпул с най-слаб сезон от 2015/16

10 Май, 2026 17:29 470 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул ще запише най-лошия си точков резултат във Висшата лига от 10 години насам. Вчера отборът на Арне Слот завърши наравно с Челси в 33-ия кръг на Премиър лийг (1:1). В момента заема 4-то място във временното класиране с 59 точки.

Така "червените" няма да могат да съберат повече от 65 точки в края на шампионата, като това е най-лошият резултат на клуба от сезон 2015/16, когато спечелиха 60 точки. През този сезон отборът беше воден от Юрген Клоп, който замени Брендън Роджърс през октомври.

Най-лошият резултат за 8 пълни сезона при Клоп Ливърпул показа през сезон 2022/23. Тогава събра 67 точки и завърши пети.

В първия си сезон при Слот "червените" спечелиха 84 точки и станаха шампиони на Англия.


