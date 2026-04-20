The Times: Великобритания не е задържала нито един руски кораб, щяло да струва милиони на бюджета

20 Април, 2026 04:29, обновена 20 Април, 2026 04:38 750 6

The Daily Telegraph допусна, че британските власти се опасяват от нарушаване на международното морско право

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания не е задържала нито един руски кораб поради опасения, че присъствието им на нейна територия може да струва на националния бюджет десетки милиони паунда, съобщи The Times.

Според The ​​Times подобни операции не са били провеждани поради спорове в правителството на Обединеното кралство относно това къде да се съхраняват такива кораби и кое министерство трябва да плаща за тях.

Като пример вестникът цитира историята на кораба за насипни товари Matthew под панамски флаг. Ирландската полиция го конфискува през 2023 г., като по-късно на борда открива товар кокаин с пазарна стойност 157 милиона евро. Оттогава поддръжката, сигурността и акостирането на кораба са стрували на Дъблин 11,5 милиона евро, повече от стойността на кораба за насипни товари.

Министрите на външните и вътрешните работи, Ивет Купър и Шабана Махмуд, изразиха допълнителни опасения, че екипажите на задържаните кораби биха могли да потърсят убежище във Великобритания.

По-рано The Daily Telegraph допусна, че корабите не са задържани, защото британските власти се опасяват от нарушаване на международното морско право. Според вестника тези законови разпоредби установяват „висок правен праг за държавите да инспектират чуждестранен кораб“. Длъжностните лица трябва да предоставят правна обосновка за всяка такава „операция по прехващане“ - те трябва да докажат, че корабът избягва британските санкции.

На 25 март британският премиер Киър Стармър даде разрешение на британския военен персонал да задържа кораби във водите на Обединеното кралство, които Лондон счита за част от така наречения "руски сенчест флот". Канцеларията на премиера съобщи, че след задържането на кораба могат да бъдат повдигнати наказателни обвинения срещу неговите собственици, оператори и екипаж за нарушаване на британските закони за санкции. Беше подчертано, че властите ще предприемат индивидуален подход към всеки кораб.

Общо Обединеното кралство е наложило санкции на 544 кораба, принадлежащи към „сянката флота“, за които се твърди, че са свързани с Русия.

Руското посолство в Лондон нарече намеренията на британските власти враждебни. Дипломатическата мисия предупреди, че ако подобни заплахи се материализират, „ще има последствия“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихихи

    10 1 Отговор
    Ето така се казва, когато искаш но...не можеш.

    04:49 20.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Артилерист

    2 0 Отговор
    Англия, водачът на европейската банда на бандитите, не смее да напада руски товарни кораби, защото няма боеспособен флот. Тя беше предупредена от Русия за фатални последици ако посегне на нейни кораби. Русия се отказа от обясненията и отстъпките с надежда за разбирателство, защото най-накрая осъзна, че бандата на запада никога няма да я приеме като равностоен партньор. Въпреки някои повърхностни препирни, запада и НАТО в ядрото си са монолитно сплотени за целите на своята хегемония. Единни, с НАТО, като ударна бухалка, те всяваха страх в другите държави. Сега жертват икономическия си потенциал за победа над Русия чрез Украйна. Привършиха арсеналите си от налични оръжия и преминаха на масово производство на евтини дронове в помощ на укрорежима, но Русия намери ефективно противодействие. Вместо да хаби скъпи ПВО ракети нейният ВПК измисли евтин уникален дрон-прехващач, който безпроблемно се справя с украинските рояци. Отделно руският ВПК увеличава производството си на оръжия, в т.ч. и на нови непознати образци. Например Искандер-К е невиждан убиец на прехвалените Пейтриът. Той лети на пределно ниска траектория-70 м-и е неуловим за пво-радарите.
    На Сумското направление руските войски извършиха мащабен пробив, Константиновка се обгражда и е обречена без логистика, на Гуляйполе месомелачката работи, а Южняците са в околностите на Запорожие...

    05:43 20.04.2026

