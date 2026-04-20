The Times: Великобритания не е задържала нито един руски кораб, щяло да струва милиони на бюджета

Великобритания не е задържала нито един руски кораб поради опасения, че присъствието им на нейна територия може да струва на националния бюджет десетки милиони паунда, съобщи The Times.

Според The ​​Times подобни операции не са били провеждани поради спорове в правителството на Обединеното кралство относно това къде да се съхраняват такива кораби и кое министерство трябва да плаща за тях.

Като пример вестникът цитира историята на кораба за насипни товари Matthew под панамски флаг. Ирландската полиция го конфискува през 2023 г., като по-късно на борда открива товар кокаин с пазарна стойност 157 милиона евро. Оттогава поддръжката, сигурността и акостирането на кораба са стрували на Дъблин 11,5 милиона евро, повече от стойността на кораба за насипни товари.

Министрите на външните и вътрешните работи, Ивет Купър и Шабана Махмуд, изразиха допълнителни опасения, че екипажите на задържаните кораби биха могли да потърсят убежище във Великобритания.

По-рано The Daily Telegraph допусна, че корабите не са задържани, защото британските власти се опасяват от нарушаване на международното морско право. Според вестника тези законови разпоредби установяват „висок правен праг за държавите да инспектират чуждестранен кораб“. Длъжностните лица трябва да предоставят правна обосновка за всяка такава „операция по прехващане“ - те трябва да докажат, че корабът избягва британските санкции.

На 25 март британският премиер Киър Стармър даде разрешение на британския военен персонал да задържа кораби във водите на Обединеното кралство, които Лондон счита за част от така наречения "руски сенчест флот". Канцеларията на премиера съобщи, че след задържането на кораба могат да бъдат повдигнати наказателни обвинения срещу неговите собственици, оператори и екипаж за нарушаване на британските закони за санкции. Беше подчертано, че властите ще предприемат индивидуален подход към всеки кораб.

Общо Обединеното кралство е наложило санкции на 544 кораба, принадлежащи към „сянката флота“, за които се твърди, че са свързани с Русия.

Руското посолство в Лондон нарече намеренията на британските власти враждебни. Дипломатическата мисия предупреди, че ако подобни заплахи се материализират, „ще има последствия“.