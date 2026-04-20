САЩ убиха още трима души при удар срещу плавателен съд в Карибско море, заподозрян в наркотрафик

20 Април, 2026 05:37, обновена 20 Април, 2026 05:46 1 344 9

Няма пострадали сред американските военни

САЩ убиха още трима души при удар срещу плавателен съд в Карибско море, заподозрян в наркотрафик - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са ударили плавателен съд в Карибско море, за който военните твърдят, че се използва от наркотрафиканти, съобщи пресслужбата на Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) в социалните мрежи.

В изявлението се казва, че плавателният съд е пътувал по „известни маршрути за трафик на наркотици“ в Карибите и е участвал в операции за трафик на наркотици. Трима мъже, участвали в тези дейности, са били убити при удара. Няма пострадали сред американските военни.

В края на миналата година няколко високопоставени американски законодатели заподозряха секретаря на Пентагона Пийт Хегсет в евентуални военни престъпления. Според The ​​Washington Post, по време на една от операциите американските военни са ударили лодка, заподозряна в трафик на наркотици в Карибите. След нападението източници твърдят, че на борда е имало двама оцелели и е била дадена заповед за тяхното елиминиране. Един от източниците заяви, че „заповедта е била да се убият всички“.

Пийт Хегсет отхвърли съобщенията като „изфабрикувани, подстрекателски и унизителни“. Той заяви, че операциите са били насочени срещу наркокартели и са били проведени в съответствие с американското и международното право.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Беззаконие

    9 0 Отговор
    Сащ удариха дъното!

    06:19 20.04.2026

  • 5 Военни престъпления

    9 0 Отговор
    Се извършват ежедневно от психопатите Тръмп сатаняху.

    06:20 20.04.2026

  • 6 Шопо

    11 1 Отговор
    Трима мъже, участвали в тези дейности, са били убити при удара.
    Екзекутирани без съд и присъда, без доказана вина !
    САЩ са терористи, тези пирати трябва да бъдат спрени някак.

    Коментиран от #7

    06:30 20.04.2026

  • 7 Град Козлодуй

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    06:37 20.04.2026

  • 8 Някой

    3 1 Отговор
    САЩ УБИХА. САЩ УБИХА. И ТАКА ДЕН СЛЕД ДЕН, САЩ УБИХА.

    09:07 20.04.2026

  • 9 Култура Миянко

    1 0 Отговор
    Плюйте си в пазвата три пъти ,докато карайки си някъде спокойно водно колело по Черноморието ,да не ви набедят Сащ в тероризъм !

    12:05 20.04.2026