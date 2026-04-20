САЩ убиха още трима души при удар срещу плавателен съд в Карибско море, заподозрян в наркотрафик

САЩ са ударили плавателен съд в Карибско море, за който военните твърдят, че се използва от наркотрафиканти, съобщи пресслужбата на Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) в социалните мрежи.
В изявлението се казва, че плавателният съд е пътувал по „известни маршрути за трафик на наркотици“ в Карибите и е участвал в операции за трафик на наркотици. Трима мъже, участвали в тези дейности, са били убити при удара. Няма пострадали сред американските военни.
В края на миналата година няколко високопоставени американски законодатели заподозряха секретаря на Пентагона Пийт Хегсет в евентуални военни престъпления. Според The Washington Post, по време на една от операциите американските военни са ударили лодка, заподозряна в трафик на наркотици в Карибите. След нападението източници твърдят, че на борда е имало двама оцелели и е била дадена заповед за тяхното елиминиране. Един от източниците заяви, че „заповедта е била да се убият всички“.
Пийт Хегсет отхвърли съобщенията като „изфабрикувани, подстрекателски и унизителни“. Той заяви, че операциите са били насочени срещу наркокартели и са били проведени в съответствие с американското и международното право.
6 Шопо
Екзекутирани без съд и присъда, без доказана вина !
САЩ са терористи, тези пирати трябва да бъдат спрени някак.
7 Град Козлодуй
До коментар #6 от "Шопо":Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
