САЩ убиха още трима души при удар срещу плавателен съд в Карибско море, заподозрян в наркотрафик

САЩ са ударили плавателен съд в Карибско море, за който военните твърдят, че се използва от наркотрафиканти, съобщи пресслужбата на Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) в социалните мрежи.

В изявлението се казва, че плавателният съд е пътувал по „известни маршрути за трафик на наркотици“ в Карибите и е участвал в операции за трафик на наркотици. Трима мъже, участвали в тези дейности, са били убити при удара. Няма пострадали сред американските военни.

В края на миналата година няколко високопоставени американски законодатели заподозряха секретаря на Пентагона Пийт Хегсет в евентуални военни престъпления. Според The ​​Washington Post, по време на една от операциите американските военни са ударили лодка, заподозряна в трафик на наркотици в Карибите. След нападението източници твърдят, че на борда е имало двама оцелели и е била дадена заповед за тяхното елиминиране. Един от източниците заяви, че „заповедта е била да се убият всички“.

Пийт Хегсет отхвърли съобщенията като „изфабрикувани, подстрекателски и унизителни“. Той заяви, че операциите са били насочени срещу наркокартели и са били проведени в съответствие с американското и международното право.