ВСУ нападнаха с дронове руския черноморски град Туапсе, има загинал

Украинските въоръжени сили предприеха масирана атака срещу руския град Туапсе. Един мъж беше убит, а друг ранен при удар с дрон по морското пристанище.

Това съобщи Вениамин Кондратьев, губернатор на Краснодарския край.

Още новини от Украйна

„Туапсе беше подложен на поредна масирана атака с дрон тази нощ. В резултат на това, според предварителна информация, един мъж е убит в морското пристанище. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството. Друг мъж е ранен и получава всички необходими медицински грижи“, написа той в своя Max канал.

„В момента е известно също, че отломки от безпилотни летателни апарати са повредили стъклата на редица сгради в града, включително начално училище и детска градина, музей, църква, жилищен блок и газопровод“, допълни губернаторът.

Сергей Бойко, началник на общинския район Туапсе, уточни в своя Telegram канал, че пожарните екипи и спасителните служби реагират на всички пожари в морското пристанище.

Туапсе е важен пристанищен и индустриален град в Русия, разположен на източното крайбрежие на Черно море в Краснодарския край.

Градът се намира в подножието на южния склон на Главния Кавказки хребет, между големите курортни центрове Сочи и Геленджик.

Туапсе е едно от ключовите руски петролни пристанища на Черно море. Градът е дом на голяма петролна рафинерия, собственост на компанията „Роснефт“. Той е важна железопътна станция и пътен възел по протежение на черноморското крайбрежие.



Петролната рафинерия и пристанищната инфраструктура в Туапсе са били обект на неколкократни атаки с дронове в контекста на военния конфликт в региона.