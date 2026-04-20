ВСУ нападнаха с дронове руския черноморски град Туапсе, има загинал
  Тема: Украйна

ВСУ нападнаха с дронове руския черноморски град Туапсе, има загинал

20 Април, 2026 05:47, обновена 20 Април, 2026 06:07 2 198 26

Смъртният случай е настъпил при удар срещу пристанището, съобщава се за още един пострадал

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили предприеха масирана атака срещу руския град Туапсе. Един мъж беше убит, а друг ранен при удар с дрон по морското пристанище.

Това съобщи Вениамин Кондратьев, губернатор на Краснодарския край.

Още новини от Украйна

„Туапсе беше подложен на поредна масирана атака с дрон тази нощ. В резултат на това, според предварителна информация, един мъж е убит в морското пристанище. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството. Друг мъж е ранен и получава всички необходими медицински грижи“, написа той в своя Max канал.

„В момента е известно също, че отломки от безпилотни летателни апарати са повредили стъклата на редица сгради в града, включително начално училище и детска градина, музей, църква, жилищен блок и газопровод“, допълни губернаторът.

Сергей Бойко, началник на общинския район Туапсе, уточни в своя Telegram канал, че пожарните екипи и спасителните служби реагират на всички пожари в морското пристанище.

Туапсе е важен пристанищен и индустриален град в Русия, разположен на източното крайбрежие на Черно море в Краснодарския край.

Градът се намира в подножието на южния склон на Главния Кавказки хребет, между големите курортни центрове Сочи и Геленджик.

Туапсе е едно от ключовите руски петролни пристанища на Черно море. Градът е дом на голяма петролна рафинерия, собственост на компанията „Роснефт“. Той е важна железопътна станция и пътен възел по протежение на черноморското крайбрежие.

Петролната рафинерия и пристанищната инфраструктура в Туапсе са били обект на неколкократни атаки с дронове в контекста на военния конфликт в региона.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    16 11 Отговор
    Възраждане и ДПС вървят към изпадане от парламента.

    Коментиран от #9

    06:00 20.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Няма проблем!

    23 6 Отговор
    Всичко е по плана на Путлер.

    06:16 20.04.2026

  • 6 Румен Радев, разведчика

    20 14 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    България се оправи га извозим всите наши копейки в Украйна !!! Това е мое лично мнение, таваришче ☝️

    Коментиран от #7, #15, #24

    06:17 20.04.2026

  • 7 Българският народ гласува:

    13 11 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Радев, разведчика":

    Украинските копейки вън от България. България на българите!

    Коментиран от #13

    06:31 20.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хо-ха-ха

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Милен":

    Ами нали според розовите понита и Радев е копейка?

    07:03 20.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 а ма..

    5 4 Отговор
    Смотаната..що не изтриеш и себе си

    08:03 20.04.2026

  • 13 Хахахаха

    9 7 Отговор

    До коментар #7 от "Българският народ гласува:":

    Аз до колкото знам, Радев няма да ви вади от ЕС! До колкото знам копейки, вие пак сте в ЕС и НАТО! Вие пак избрахте ЕС и НАТО! Защо?

    Коментиран от #14, #16

    08:07 20.04.2026

  • 14 точно..

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Така,но ще започне да точи масковска газ,дека минава транзитно през нас за юръпо и нема да взима барелчетата от дъртио джендър урсуль дека ни ги кара през босфоро за нефтохима,а ще ги вози директно от кремля дето е само на 500 км по море от комбинато

    Коментиран от #17

    08:17 20.04.2026

  • 15 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Радев, разведчика":

    Пак не си познал. Точно украинските копейки ще бъдете засилени за Украйна.
    Дори не знаете какво ви се готви. Народът не иска да ви диша.

    Коментиран от #18

    08:23 20.04.2026

  • 16 Ние не сме кoпeйки, но вие сте тъпeйки

    5 9 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    при това пълни тъпeйки.
    Вашето място е Украйна.

    Коментиран от #22

    08:25 20.04.2026

  • 17 Хахахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "точно..":

    Сигурен ли си? Щот аз мисля, че ако не слушка ЕС, няма да има парички за гладните българета!

    Коментиран от #21

    08:29 20.04.2026

  • 18 Хахахаха

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Ами напуснете ЕС и НАТО бе копейки про сти! Вие пак гласувахте за ЕС и НАТО! Що не ви се излиза, не разбрах?

    08:31 20.04.2026

  • 19 Ъхъ!!!

    9 7 Отговор
    В Украйна живее горд и свободолюбив народ, който се бори с всички сили за независимостта си! За разлика от България, където живее едно робско и твърдоглаво население, запленено от глупостите за "големия брат"!? Ето затова Украйна ще пребъде , а България ще крета в руската мизерия!
    Слава Украйне!

    Коментиран от #25

    08:46 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 точно..

    4 9 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Така,бг-тата се събудиха,мелони и тя се озъби на дъртио джендър урсуль,а в швабско почти са готови да я извадят от равновесие и да я пратят на сметището заедно със зеления мухал

    08:59 20.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Многоходовото

    6 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    09:57 20.04.2026

  • 24 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Радев, разведчика":

    всички русофоби в България изгонени или изтреп@ни

    15:35 20.04.2026

  • 25 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ъхъ!!!":

    Слава на България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺
    долу евр0гейск@та к0чин@ и нацистка уср@йна!

    15:37 20.04.2026

  • 26 Борджия

    1 0 Отговор
    ЕС сами се закопаха като се захванаха с Велика Расия на великия Путин дете на
    хигиенистка и неизвестен чукча.

    16:16 20.04.2026

